EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1654  6
Все про:Одеса (2199) пожежа (1872) Нацполіція (8600)

 Пожежа в Одеському коледжі: поліція відкрила кримінальне провадження. ВIДЕО

За фактом пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу поліцейські почали кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок, - ДСНС. ВIДЕО

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.

Раніше повідомлялося, що площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в Одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163448
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Там в центре половина зданий в обветшалом и аварийном состоянии. Всегда удивлялся, курортный город, порт, таможня, насколько нужно быть жадными и глупыми, что бы довести город до такого состояния, и это ведь не марсиане, родные одесские власти...
 показати весь коментар
 
 
Согласен, Одесса купается в деньгах, а местами впечатление, будто Мамай прошел. Многое удивляет: от мусора до общественного транспорта. Это даже не жадность, а совковая безхозяйственность, менталитет. Разруха, как говорил проф. Преображенский, не в клозетах.
 показати весь коментар
 
Жертв будет больше, когда начнут разбирать завалы.

А вот в одесских пабликах пишут, что здание соседствовало с архивом МБТИ, который связывают с делами против нынешнего мэра Одессы Труханова.
 показати весь коментар
 
17:15 Выяснилось, что скончалась не преподаватель колледжа, а 17-летняя студентка. Путаница произошла в больнице во время опознания. Преподаватель колледжа жива, но находится в тяжелом состоянии.
 показати весь коментар
 
Дуже жаль загиблих і потерпілих,але головне знову в Одесі ,два роки тому загинули діти в дитячому таборі ,цього літа пожежа в готелі знову загиблі і ось пожежа в коледжі ,як би були встановлені і покарані справжні винуватці попередніх трагедій може цього і не сталось .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору