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 Політика України, Суспільство
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Все про:суд (5740) вбивство (1970) Вячеслав Соболєв (7) Лаврега Андрій (4) Семенов Олексій ДУК (2)

 Суд над підозрюваними у вбивстві дитини Лаврегою і Семеновим відбувається в закритому режимі через загрозу їхньому життю, - прокурор. ВIДЕО

Судовий процес над підозрюваними у вбивстві трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Андрієм Лаврегою та Олексієм Семеновим відбувається в закритому режимі, оскільки їхньому життю загрожує небезпека.

Про це повідомив прокурор у коментарі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"До початку судового розгляду суд оголосив, що за результатами розгляду клопотання судом ухвалено рішення про закрите судове засідання. Водночас можу повідомити з чим це пов'язано - до обох підозрюваним застосовані заходи безпеки, оскільки існують обставини, які загрожують їхньому життю", - повідомив він.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163431
 
 
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Уже пошла война по соцсетям, свободу героям, хотевшим завалить сепара
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А следствие ,что, уже окончилось и прокурор вынес обвинение?
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Нет, но по традиции уже назначили виновньіх.
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закачик и организатор хто-то очень важные. по тихому сажать будут.
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