 Пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок, - ДСНС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4000 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Як повідомила речниця ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова, роботи з ліквідації пожежі тривають.
"На цей момент кількість постраждалих - 20 осіб. 7 із них - співробітники ДСНС. Інформація про загиблих залишається незмінною".
За її словами, близько 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок. Серед них і учні, і керівництво коледжу.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.
Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.
Хорошо, хоть локализовали не на площади всей Одессы...)
Что начало гореть, пусть догорает...
А ведь там было меньше пострадавших.