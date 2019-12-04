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Все про:Одеса (2199) пожежа (1872) ДСНС (2154)

 Пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок, - ДСНС. ВIДЕО

Пожежу в будівлі навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу локалізовано на площі 4 тис. кв.м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4000 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила речниця ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова, роботи з ліквідації пожежі тривають.

"На цей момент кількість постраждалих - 20 осіб. 7 із них - співробітники ДСНС. Інформація про загиблих залишається незмінною".

За її словами, близько 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок. Серед них і учні, і керівництво коледжу.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.

Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.

Також дивіться: Припаркований автомобіль заважав гасити пожежу в одеському коледжі: його відтягли небайдужі громадяни. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163405
 
 
 Топ коментарі
 
В одесских пабликах пишут, что крыша уже рухнула, да и верхний этаж уже непригоден, даже стены. Зданию гаплык, увы.
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Хорошее было здание,это "бельгийка".Видимо ещё дореволюционной постройки.
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Помста за 2 травня? Взагалі, чому та Одеса така вогненебезпечна? Вати забагато?
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Сначала 3 тыши, потом 4...
Хорошо, хоть локализовали не на площади всей Одессы...)
Что начало гореть, пусть догорает...
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В одесских пабликах пишут, что крыша уже рухнула, да и верхний этаж уже непригоден, даже стены. Зданию гаплык, увы.
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там в этих домах перекрытия деревянные, горят шо ппц.. и огонь очень быстро по этажах расходится
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Это что за 4000*4000? Это где такие колледжи есть?
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Хорошее было здание,это "бельгийка".Видимо ещё дореволюционной постройки.
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Помста за 2 травня? Взагалі, чому та Одеса така вогненебезпечна? Вати забагато?
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Ваты много, как следствие мэр и власть в городе ворье.
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А сколько было истерик и проклятий в адрес центральной власти в комментах после пожара в Одесском лагере .............
А ведь там было меньше пострадавших.
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