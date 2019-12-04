 Пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок, - ДСНС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"О 14:18 пожежу локалізовано на площі 4000 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила речниця ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова, роботи з ліквідації пожежі тривають.

"На цей момент кількість постраждалих - 20 осіб. 7 із них - співробітники ДСНС. Інформація про загиблих залишається незмінною".

За її словами, близько 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок. Серед них і учні, і керівництво коледжу.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.

Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.

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