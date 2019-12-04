 Припаркований автомобіль заважав гасити пожежу в одеському коледжі: його відтягли небайдужі громадяни. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"І вкотре про шкоду, яку завдають припарковані авто громадян у місцях, куди у разі надзвичайної події мала б під'їхати пожежно-рятувальна техніка... Дякуємо тим небайдужим, хто допомагав розчистити місце для пожежних машин біля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в коментарі до фото.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.
Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.
Но не при Зеленском. Я понимаю.
В нормальных странах водятел, припарковав своё ведро, не становится владельцем участка земли под этим ведром...
второе - водитель не рассчитывал, что подожгут общагу.....