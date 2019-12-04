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 Події, Суспільство
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Все про:Одеса (2199) паркування (75) пожежа (1872)

 Припаркований автомобіль заважав гасити пожежу в одеському коледжі: його відтягли небайдужі громадяни. ВIДЕО

Під час ліквідації масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятувальникам заважав припаркований автомобіль, який допомогли відтягти прості перехожі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"І вкотре про шкоду, яку завдають припарковані авто громадян у місцях, куди у разі надзвичайної події мала б під'їхати пожежно-рятувальна техніка... Дякуємо тим небайдужим, хто допомагав розчистити місце для пожежних машин біля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в коментарі до фото.

Припаркований автомобіль заважав гасити пожежу в одеському коледжі: його відтягли небайдужі громадяни 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в одеському коледжі: 21 постраждалий перебуває в лікарні, пожежник і студент у важкому стані

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.

Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163399
 
 
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Блин, взять бы и предьявить по полной, этому отмороженному владельцу.

Но не при Зеленском. Я понимаю.
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Что предъявить? В статье что-то есть про нарушение владельцем ПДД?
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Потом этих неравнодушных граждан и привлекут за повреждение чужого имущества. Нет, пусть бы стоял и пробивалось очередное дно.
В нормальных странах водятел, припарковав своё ведро, не становится владельцем участка земли под этим ведром...
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Я б цей автомобіль взагалі конфіскував в дохід держави, щоб "олень" знав де паркуватись.
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ти був в Одессе? там парковаться просто негде - это раз! кстати, это ждет и Киев с такой барыжной застройкой..
второе - водитель не рассчитывал, что подожгут общагу.....
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В таких случаях пожарка должна просто подъехать куда нужно не обращая внимание на припаркованные лексусы... оттащили лошары, таскайте дальше
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