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 Політика України
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Все про:Зеленський (3761) Париж (89) Донбас (13949) нормандська четвірка (735)

 Зеленський про нормандську зустріч: "Хочу дій з термінами". ВІДЕО (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський хотів би за підсумками нормандської зустрічі не тільки комюніке, а й більше конкретики щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на спільному з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном брифінгу.

"З приводу комюніке. Воно обговорювалося ще у вересні представниками всіх сторін. Минув час, багато що змінилося. На порядку денному будуть ті питання, які в комюніке, але я чекаю більш розгорнутих відповідей. Тому що відповіді - це просто слова. Я хочу дій з термінами. Тому я не знаю, чи вдасться нам чи ні", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я справді хочу великого обміну всіх на всіх", - Зеленський про переговори на "нормандському саміті" (оновлено)

Раніше повідомлялося, що на координаційній нараді в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

9 грудня в Парижі запланований саміт лідерів нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та Росії.

Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зустріч відбудеться в офіційній резиденції президента Франції Єлисейському палаці.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в нормандському форматі порушить питання про припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163354
 
 
 Топ коментарі
 
Конкретика ? Сильная армия - сильная страна . А для этого нужен президент с железными яйцами .
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нет,блин, нужен кто-то зеленый и откосивший от армии в колпачке с бубенчиками, мамыриммина бубочка. правда?
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так смотришь на это и понимаешь как хйло в предвкушении разорвать это как тузик юзих грелку Зеленский о нормандской встрече: По итогам хотелось бы не только коммюнике, но и больше конкретики по урегулированию ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6939
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Конкретика ? Сильная армия - сильная страна . А для этого нужен президент с железными яйцами .
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нет,блин, нужен кто-то зеленый и откосивший от армии в колпачке с бубенчиками, мамыриммина бубочка. правда?
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Не, мля, простуженный зеленый попугайчик...
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ему путин и выдаст сроки
первый месяц отводите войска до днепра)
второй месяц убираетесь из киева)
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Ох і сленг у пацанчика...

Скільки йому рочків?
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Тыпил, мля.
От КОГО ты хочешь этой самой "конкретики"?
Или уже забыл, что это ТЫ САМ проводишь эту встречу?!!

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так смотришь на это и понимаешь как хйло в предвкушении разорвать это как тузик юзих грелку Зеленский о нормандской встрече: По итогам хотелось бы не только коммюнике, но и больше конкретики по урегулированию ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6939
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Цікаво б задати Зеленському запитання: ;Хто розв'язав війну на Донбасі?;
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зачем ему можно бабломоскому игарьвалеричу а он четко сказал внутренний гражданский конфликт не больше не меньше
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И как это чудо-юдо избрали президентом?
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Та... Хотіли по приколу, а вийшло здуру...
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24 или 48 часов путину подумать даст?, вот где главная интрига!!!!
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Не сцы! Срок тебе сделают, пожизненный, в "Калифорнии".
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Ну это же элементарно. "Нужно просто перестать стрелять" (С)
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та не переживай, на действия по легализации руцького мира тебе самому срок поставят
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бери верку сердючку или макса галкина в помощники и украина обгонит китай и сша
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Хочу ... Хочуу.. Вяликий хочуха,тля!
А слово "могу" но знает?
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Сроки важни. Так і так,22 червня о 4 годині ранку і далі по тексту.А то вже ці тарифи, добровольці та зарплатня вчітелям забрала.
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Хателкін ти наш.....Ти все десь літаєшь... голуб ... мира
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