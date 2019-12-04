 Зеленський про нормандську зустріч: "Хочу дій з термінами". ВІДЕО (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на спільному з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном брифінгу.
"З приводу комюніке. Воно обговорювалося ще у вересні представниками всіх сторін. Минув час, багато що змінилося. На порядку денному будуть ті питання, які в комюніке, але я чекаю більш розгорнутих відповідей. Тому що відповіді - це просто слова. Я хочу дій з термінами. Тому я не знаю, чи вдасться нам чи ні", - повідомив він.
Раніше повідомлялося, що на координаційній нараді в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
9 грудня в Парижі запланований саміт лідерів нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та Росії.
Під час саміту відбудеться перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Зустріч відбудеться в офіційній резиденції президента Франції Єлисейському палаці.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що під час зустрічі в нормандському форматі порушить питання про припинення вогню на Донбасі.
первый месяц отводите войска до днепра)
второй месяц убираетесь из киева)
Скільки йому рочків?
От КОГО ты хочешь этой самой "конкретики"?
Или уже забыл, что это ТЫ САМ проводишь эту встречу?!!
тузикюзих грелку
А слово "могу" но знает?