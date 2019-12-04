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 Політика України, Суспільство
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Все про:армія (2625) призов (174) Херсон (283) військкомат (92)

 "#об твою мать, викликай нах#й міліцію!", - затримання ухильника від військової служби співробітниками херсонського військкомату. ВIДЕО

В мережі оприлюднили відео, на якому співробітники херсонського військового комісаріату силою забрали з собою чоловіка прямо з його робочого місця. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ХерсонDaily, на оприлюднених кадрах видно, як в поштове відділення, де він працював, прийшли військові, призовник намагався зв'язатися з начальником, щоб пояснити ситуацію. Співробітники військкомату не стали чекати, поки він вирішить робочі питання, і буквально виволокли його на вулицю, де посадили в свій автомобіль і відвезли.

В.о. заступник начальника Новотроїцького відділення Нацполіції Євген Басов розповів, що працівник пошти раніше двічі отримував відстрочку від призову - спочатку через навчання у виші, а потім після народження дитини. Зараз йому 26 років, а для відстрочки підстав уже немає.

При цьому Басов зазначив, що призовник не відмовлявся спілкуватися з військовими, але попросив їх зачекати, поки він викличе начальника, і той закриє поштове відділення.

"Адже він відповідає за його майно. А офіцери нічого й чути не хотіли: почали хапати його за руки і за комір, залишивши чітко видимі подряпини, і нарешті, витягли на вулицю. Де наляканий призовник голосно заволав:"Люди! Допоможіть!", - розповів поліцейський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці будинку у Львові побили співробітника військкомату, який прийшов забирати призовника

В результаті потерпілий пройшов судово-медичну експертизу, яка показала наявність тілесних ушкоджень унаслідок дій військових.

За цим фактом розпочато кримінальне розслідування.

"Я не міг не запитати у районного військового комісара, чому він і його підлеглі діяли так жорстко. І почув зізнання:"Переборщили", - додав Басов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163343
 
   
 Топ коментарі
 
Какой уклонист? Что вы себе позволяете. Завтра вы и Президента уклонистом назовете?
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Скоро! Видео, как хомчак выволакивает монику из кабинета...
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Когда так к Вове придут, мы увидим видео этого?
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Вообще-то это называется похищение и сотрудников военкомата нужно судить
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оце все покоління "мерчендайзерів" з липовою "освітою", найбільшою мрією якого є курити спайси і кальян, прихльобуючи смузі - воно абсолютно нікчемне, ні на що не здатне, інфантільне і тупориле вкрай. Але марить, що щось собою уявляє, і пнеться усих "судіть".
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призыв на военную службу без достойной оплаты - это рабство! И не надо тут впаривать про патриотизм и т.д. Ничто не делает людей патриотичнее, чем достойная оплата их труда, особенно военной службы.
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як сержант запасу, скажу прямо: будеш у мене за наказом і гівно істи, і приплямкувати. Не припиняючи при цьому марширувати стройовим чи віджиматись.
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Будешь ты идти на хрен, быстрыми шагами попутно покусывая то что другим предлагаешь. Клоун
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Всё правильно сделали,ничего не переборщили.Баб трахать и работать здоровье есть,а Родину защищать нету.У нас когда то один отказывался присягу принимать,так после популярной агитации он сразу Родину полюбил.
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у тебя совковое мышление. А этих сотрудников военкомата под суд за похищение человека. Если это уклонист и он что-то нарушил, поступайте по закону - подавайте документы в суд по статье за уклонение. А так они сами преступники
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Так он в тюрьму сядет,а так сотрудники военкомата спасли его от тюрьмы,а армия сделает из него мужчину и патриота Родины .
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в армии из тебя сделают кого угодно, но только не мужчину А уж патриота и подавно не сделают. Все должно быть по закону, а не по беспределу, как на видео
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По факту нападение военных на гражданского.
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Треба було ніжніше з ним. Може це наш майбутній президент-уклоніст.
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Порохоботы уходят из армии, вместо них набирают тех, кто голосовал за Зеленского
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Точно переборщили.Дали чмарю вчитися і плодитися. За це військових на гауптвахту на 10 діб.Чмаря,або як його тут поважно називають, уклоніста під суд та в колонію років на п'ять. Поліціанта вигнати, хай не підтанцьовую.Все.
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Видео о том как почитатели Зе идут защищать Родину.
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Хм... Ну, и какой с него боец будет? Сразу перебежит в дыныры. Какая-то дискредитация ВСУ и просто какой-то позор.
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А набрать призывников из "правого сектора", "национальных дружин" или "с14", слабо?
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Це й призовник буде тільки Україну ненавидіти.А при екстримальних умовах,можливо і по своїх стріляти.Ну не можна таке робити,ми не в рабській Московії живемо.Та й взалі хоча би один багатій пішов на призов? Чи може військомат ходить по київських спортклубах? До поки така фігня відбувається,до тоді Україна буде жити в лайні.
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Я прочитав коментарі і можна сказати,що в нас,багато совкових рабів і фактично братів по розуму москалям.
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