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 Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО

Скандально відомого нардепа від ОПЗЖ Іллю Ківу застали за переглядом вельми пікантного ролика в сесійній залі Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднила редакція TK Media в YouTube.

На ролику, який переглядав народний депутат, чоловік займається жимом штанги, коли інший чоловік знімає штани і сідає йому голою п'ятою точкою на обличчя.

Нагадаємо, раніше мережу потрапили кадри, в яких нардеп з ОПЗЖ Ілля Ківа торкає себе за геніталії після листування з моделлю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163342
 
   
 Топ коментарі
 
Ну что зебилы, довольны новыми лицами ?

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Киве надо сделать подарок под елочку
Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады - Цензор.НЕТ 4298
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Це продовження класики огидного кіно, Eraserhead (Голова-гумка) Девіда Лінча?
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Ні. Це цитата з якогось голлівудського фільму Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради - Цензор.НЕТ 1947
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...треба передивитися Eraserhead.
Схоже, страшний лічінус з фільму таки вижив, виріс і перетворився на Ківу

Несчастный и угрюмый мужчина по имени Генри Спенсер живёт в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней. Свои однообразные дни он проводит в замкнутой квартире, из окон которой открывается вид на кирпичную стену. Однажды Генри получает сообщение от своей старой подруги Мэри, с которой встречался в последний раз шесть месяцев назад. В сообщении Мэри приглашает Генри приехать в гости и пообедать с ней и с её семьёй. Генри приезжает в гости, знакомится с мистером и миссис Икс и после обеда узнаёт от миссис Икс, что её дочь Мэри родила от Генри ребёнка. Ребёнок был рождён на шестом месяце беременности, но остался жив. Миссис Икс пытается намекнуть Генри, что всякий порядочный человек должен взять на себя ответственность за зачатие ребёнка, жениться на её дочери и забрать ребёнка из больницы. После этого Генри женится на своей подруге и становится отцом маленького, не похожего на человека, ребёнка-мутанта, имеющего больше сходства с неким закутанным в бинты головастиком.
Теперь перед семьёй встаёт проблема с выхаживанием этого чудовища. Мэри переезжает в квартиру к Генри и они вместе как могут заботятся о своём ребёнке. Но вскоре всё изменяется: в одну дождливую ночь Мэри уходит от Генри к своим родителям и оставляет ребёнка на попечение одного Генри. После этого Генри начинает медленно сходить с ума. Он видит изуродованную девушку, которая, находясь за батареей отопления, поёт ему о «Рае», словно призывая к чему-то. Затем перед ним предстаёт видение, как его голова отрывается, на месте которой вырастает голова ребёнка. Оторванную голову используют для создания ластиков.
Всё это приводит к тому, что Генри собственноручно убивает ребёнка, после чего видит возникшие перед ним ужасы. Затем к нему подходит девушка из батареи и обнимает его…

Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради - Цензор.НЕТ 5765
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Но проявить себя в полной мере смог только сейчас. Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради - Цензор.НЕТ 4545
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Тепер Ківа гармонійно виглядає в умовах турборежиму, такого кадра явно не вистачає у СН.
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Ну не надо ж так придираться до человека, у которого яйца дороже всего, поэтому он их и частенько проверяет.
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Не поправляет,а проводит инвентаризацию.
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А ніхто не помітив чи та гола срака часом була не власністю рабіновіча? Бо щось там дуже нагадує його портрет 😕
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Кива правильный пацан, он не будет в Раде всякой фигнёй заниматься, типа обсуждения и принятия решений. Лучше прикольный видосик посмотреть.
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А там хіба щось обговорюється в умовах тотального домінування блаЗЄнських? Тому він і тролить журналістів Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради - Цензор.НЕТ 4081
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Може це добре, що він дивиться відосіки, а то якщо такий дебіл полізе до законів, то це буде ще гірше.
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Шо вы к нему пристали ?Есть Кива,нет Кивы украинцам -ни жарко ,ни холодно .Только кормить трутня приходится.Маргинал,большой член фракции ОПЗЖ.Его взяли туда для мордобоя и склонения оппонентов к сожительству.
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за склонєніє к сожитєльству не знаю,а от відеокурси сраколиза із штангою,це щось нове,цікаво хто унас при владі штангіст.
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Такого сборища имбецилов в управлении страной ни в одной стране мира наверное нет, в паРаше разве что, это просто какой то позор...
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Нужно сокращать раду за счет кнопкодавов и таких как эта кива...
Збоченець, фуу
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Сподіваюся штангу тиснув не наш любитель спортзалів?
А, хоча не здивуюся.
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опять у кивы встало, это примитивное, у него все на инстинктах- пожрать, посрать, по#бать
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воно завжди було й залишилося бути людиною рюкзакова.
я не прихильник ПОПа, але істина мені дорожча
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Цікаво, шо більшість моралістів зайшла сюди , подивитися, на те саме, шо і Ківа))
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,Да все уже ясно - горбатого, как говорится, могила исправит.
Если шо, это не покушение на убийство , это народная мудрость
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ну пусть хоть кровати перставляет тогда..........
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Жизнь у Кивы удалась...выкормыш ментовской шоблы.
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но..... это же лучше чем нухать за колонной ̶к̶л̶е̶й̶ ............. а вообще то нужно в уборщицы и бу-
фетчицы понабирать правильных девачек.... ну шо б без отрыва от производства или комнату
личной гигиены так сказать.... можно с резиновыми куклами
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ну это просто праздник какой то!)) Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради - Цензор.НЕТ 2697 Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради - Цензор.НЕТ 5363...опять кива и опять нестор его возбудился, где же он теперь его гоняет? ..
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**** на сколько же безмозглый этот *****....
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Ролик, который смотрел Кива, обычный видео прикол коих полно в интернете. Не ****///вайтесь.
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Да хоть и видео прикол смотрел Кива, хотя и приколы разные бывают. Если Вам нравится содержать слугу, который во время работы смотрит дебильные приколы - содержите.
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Кива. аваковский птенец , а там что ? Гомосеки - педофилы . Вот и тянет дауна на нетрадиционное .
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