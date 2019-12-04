 Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднила редакція TK Media в YouTube.
На ролику, який переглядав народний депутат, чоловік займається жимом штанги, коли інший чоловік знімає штани і сідає йому голою п'ятою точкою на обличчя.
Нагадаємо, раніше мережу потрапили кадри, в яких нардеп з ОПЗЖ Ілля Ківа торкає себе за геніталії після листування з моделлю.
Схоже, страшний лічінус з фільму таки вижив, виріс і перетворився на Ківу
Несчастный и угрюмый мужчина по имени Генри Спенсер живёт в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней. Свои однообразные дни он проводит в замкнутой квартире, из окон которой открывается вид на кирпичную стену. Однажды Генри получает сообщение от своей старой подруги Мэри, с которой встречался в последний раз шесть месяцев назад. В сообщении Мэри приглашает Генри приехать в гости и пообедать с ней и с её семьёй. Генри приезжает в гости, знакомится с мистером и миссис Икс и после обеда узнаёт от миссис Икс, что её дочь Мэри родила от Генри ребёнка. Ребёнок был рождён на шестом месяце беременности, но остался жив. Миссис Икс пытается намекнуть Генри, что всякий порядочный человек должен взять на себя ответственность за зачатие ребёнка, жениться на её дочери и забрать ребёнка из больницы. После этого Генри женится на своей подруге и становится отцом маленького, не похожего на человека, ребёнка-мутанта, имеющего больше сходства с неким закутанным в бинты головастиком.
Теперь перед семьёй встаёт проблема с выхаживанием этого чудовища. Мэри переезжает в квартиру к Генри и они вместе как могут заботятся о своём ребёнке. Но вскоре всё изменяется: в одну дождливую ночь Мэри уходит от Генри к своим родителям и оставляет ребёнка на попечение одного Генри. После этого Генри начинает медленно сходить с ума. Он видит изуродованную девушку, которая, находясь за батареей отопления, поёт ему о «Рае», словно призывая к чему-то. Затем перед ним предстаёт видение, как его голова отрывается, на месте которой вырастает голова ребёнка. Оторванную голову используют для создания ластиков.
Всё это приводит к тому, что Генри собственноручно убивает ребёнка, после чего видит возникшие перед ним ужасы. Затем к нему подходит девушка из батареи и обнимает его…
Збоченець, фуу
А, хоча не здивуюся.
я не прихильник ПОПа, але істина мені дорожча
Если шо, это не покушение на убийство , это народная мудрость
фетчицы понабирать правильных девачек.... ну шо б без отрыва от производства или комнату
личной гигиены так сказать.... можно с резиновыми куклами