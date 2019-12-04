 Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднила редакція TK Media в YouTube.

На ролику, який переглядав народний депутат, чоловік займається жимом штанги, коли інший чоловік знімає штани і сідає йому голою п'ятою точкою на обличчя.

Нагадаємо, раніше мережу потрапили кадри, в яких нардеп з ОПЗЖ Ілля Ківа торкає себе за геніталії після листування з моделлю.

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