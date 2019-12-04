 "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва. ВIДЕО

Відео з вечірки директора Державного бюро розслідувань Романа Труби зняли журналісти програми Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Святкування відбулося в дорогому італійському ресторані Vero Vero 29 листопада, через 10 днів після того, як в інтернет потрапили аудіозаписи, зроблені в кабінеті Труби. На них чоловік з голосом як у директора ДБР погоджує свої дії з Офісом президента.

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За даними журналістів, відзначали річницю створення Бюро. В ресторан прибули сам Роман Труба, його перша заступниця Ольга Варченко, співробітники львівського теруправління ДБР.

Коли учасники святкування помітили біля ресторану журналістів, вони викликали поліцію. Після цього співробітники Bihus.info через пресслужбу попросили Романа Трубу прокоментувати те, що відбувається.

Свято пішло на спад. Його учасники покидали ресторан під прикриттям службового мікроавтобуса, який приганяли як мінімум двічі. Крім того, в суху ясну погоду відвідувачів ресторану проводжали від дверей закладу до автомобілів люди з парасольками, що закривали їх від телекамери.

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