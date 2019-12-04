 "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва. ВIДЕО

Відео з вечірки директора Державного бюро розслідувань Романа Труби зняли журналісти програми Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Святкування відбулося в дорогому італійському ресторані Vero Vero 29 листопада, через 10 днів після того, як в інтернет потрапили аудіозаписи, зроблені в кабінеті Труби. На них чоловік з голосом як у директора ДБР погоджує свої дії з Офісом президента.
За даними журналістів, відзначали річницю створення Бюро. В ресторан прибули сам Роман Труба, його перша заступниця Ольга Варченко, співробітники львівського теруправління ДБР.
Коли учасники святкування помітили біля ресторану журналістів, вони викликали поліцію. Після цього співробітники Bihus.info через пресслужбу попросили Романа Трубу прокоментувати те, що відбувається.
Свято пішло на спад. Його учасники покидали ресторан під прикриттям службового мікроавтобуса, який приганяли як мінімум двічі. Крім того, в суху ясну погоду відвідувачів ресторану проводжали від дверей закладу до автомобілів люди з парасольками, що закривали їх від телекамери.
Назначать будет Зе согласного нового, зеленого закона.
https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2441371959443755/
Кому интересны прощальные гастроли Трубы, которую уже сдали в металлолом?
Схеми: корупція в деталях
Дружина редактора українського шоу «Ліга сміху» й колишнього «КВН»-щика Андрія Чивуріна через низку офшорних компаній інвестує в туристичний бізнес в анексованому Криму всупереч санкціям ЄС та України.
"Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України."
https://www.radiosvoboda.org/a/krymskyj-arxiv-rozsliduvannia-1-1/30305177.html
У Трубы шашни были не только с Портновым, но и с Богданом и его замом Смирновым.
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...а єто мама, которая любіт скорость, на мазераті в сопровождєніі тєхнічєской служби...
Мудрый и простой нарид решил на выборах что еврейская мафия с Тель-Авива лучше винницкой...
Но если у винницкой были хоть какие то сантименты к этому нариду.., то сейчас фсе...., сейчас слуги чужого народа научат вас Родину любить...
Пристегнитесь...
А потім прийшов Труба - і почалася розпуста.
Хотя и Зеленка с Портновым - не Янык. Такша и масштаб их шестерок помельче.
Дело в возможностях - Труба тырит миллионами(допускаю), а Вася тырит металл на заводе. Поставь Васю Трубой, а Трубу Васей, то все точно так же будет. Разве Вася будет тырить чуть больше миллионов, а Труба чуть больше металла.
"Садитиме" хто? А "садитиме" Міша, кум Труби. Або просто Міша, українець. Чи може мільйон чиновників, мусорів, судей і т.д. випишемо собі з Японії чи Фатерлянду?
Тоді можливо щось і вийде. Але щоб ротація що 3 місяці була, а то такими самими стануть.
Якщо тобі "несуть" і тобі нічого за це не буде, то тут і Мать Твереза би тягнула
ну тоді норм.
я ж написав що тут х.з. чи мільйон цього "добра" як замінити - то не факт шо поможе
дай тупому владу - і "живые позавидуют мёртвым"
зебилы, вы, дебилы, не зря старались - долбо.бы банкуют, жрите, не подавитесь
А зелеботы - ну, а шо Пеце можно было, и нашим можно
и какого Бигус проводит секретные ОРД??!!