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Все про:Труба (218) ДБР (698)

 "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва. ВIДЕО

Коли співробітники Державного бюро розслідувань помітили, що біля ресторану чергує преса, вони викликали поліцію, а потім покинули заклад під прикриттям службового мікроавтобуса.

Відео з вечірки директора Державного бюро розслідувань Романа Труби зняли журналісти програми Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Святкування відбулося в дорогому італійському ресторані Vero Vero 29 листопада, через 10 днів після того, як в інтернет потрапили аудіозаписи, зроблені в кабінеті Труби. На них чоловік з голосом як у директора ДБР погоджує свої дії з Офісом президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

За даними журналістів, відзначали річницю створення Бюро. В ресторан прибули сам Роман Труба, його перша заступниця Ольга Варченко, співробітники львівського теруправління ДБР.

Коли учасники святкування помітили біля ресторану журналістів, вони викликали поліцію. Після цього співробітники Bihus.info через пресслужбу попросили Романа Трубу прокоментувати те, що відбувається.

Свято пішло на спад. Його учасники покидали ресторан під прикриттям службового мікроавтобуса, який приганяли як мінімум двічі. Крім того, в суху ясну погоду відвідувачів ресторану проводжали від дверей закладу до автомобілів люди з парасольками, що закривали їх від телекамери.

Також читайте: З нового закону про перезавантаження ДБР прибрали низку важливих норм, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163326
 
   
 Топ коментарі
 
Труба .... "Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева - Цензор.НЕТ 3798 Кто ещё верит в выборы ? (слабоумных не спрашиваю)
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Труба .... "Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева - Цензор.НЕТ 3798 Кто ещё верит в выборы ? (слабоумных не спрашиваю)
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Відсотків 30% з тих 73,22% саме того й бажали.
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"Всякая демократия в нашей стране чревата лишь одним - диктатурой мелких лавочников" (с)
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Згідний. Такі дії може робити лише класичне бидло.
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ГЫБЫРЫ 95)) я не знаю чем занимается эта кАнтора, но харчуются по итальянски и такси у них бесплатное "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 966 зелебобики возрадуйтесь....дебилы ***))
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Трубу назначил Порошенко
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Подписал решение ОТБОРОЧНОЙ комиссии.
Назначать будет Зе согласного нового, зеленого закона.
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А шо ж Порошенко так насрал в розовые панталоны Монике Зеленски она так с полными штанами уже полгода ходит?
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Ожидайте Альфу в 6:30 утра, за Вами выехали. "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 6575
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Керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель



https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2441371959443755/

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В одном и том же и для того же - вымещать свои комплексы шестерок на проститутках.
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Бигус и Ко решили изобразить из себя независимых расследователей?
Кому интересны прощальные гастроли Трубы, которую уже сдали в металлолом?
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Мастер-класс для придворного Бигуса.


Схеми: корупція в деталях

Дружина редактора українського шоу «Ліга сміху» й колишнього «КВН»-щика Андрія Чивуріна через низку офшорних компаній інвестує в туристичний бізнес в анексованому Криму всупереч санкціям ЄС та України.

"Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України."


https://www.radiosvoboda.org/a/krymskyj-arxiv-rozsliduvannia-1-1/30305177.html
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а посадки? а ответственность зе? а кто за шашни с портовым ответит?
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Никто. Будут и дальше рассказывать какая Труба гнилая и как честный и справедливый преЗедент его выгнал.
У Трубы шашни были не только с Портновым, но и с Богданом и его замом Смирновым.
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"...все говорят, что пробка из-за кортежа президента..."
===
...а єто мама, которая любіт скорость, на мазераті в сопровождєніі тєхнічєской служби...
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Может еще Пылыпа Орлыка? Не? Зепримат?
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совсем как при Порошенко... "Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева - Цензор.НЕТ 3953
Мудрый и простой нарид решил на выборах что еврейская мафия с Тель-Авива лучше винницкой...
Но если у винницкой были хоть какие то сантименты к этому нариду.., то сейчас фсе...., сейчас слуги чужого народа научат вас Родину любить...
Пристегнитесь...
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Ну эти журналисты, не дадут оторваться по полной программе. Все делают для панов, а разок гульнуть не дают.
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С таким бы размахом работали, как отмечают праздники, используя свое служебное положение и автотранспорт, за который платит народ Украины...
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Как крысы с корабля,чи шо? За год работы можно и отчитаться перед налогоплательщиками о результатах своей деятельности.Если результата нет-всю зарплату+содержание шайки бездельников вернуть взад,в бюджет государства!А по другому никак.
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ГБРЫ молодцы)) посадили пару тысяч военных, а теперь и отметить можно)) клоун из казны угощает)) не свои пропивать)) а зелебобики помычат немножко им не привыкать.
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Спочатку були gang bang, "гусениця", "голандський штурвал", фельчинг, букаке, "снежки" та стадо гусей.
А потім прийшов Труба - і почалася розпуста.
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Точно! Зате не забув про фельчинг - там ще гірше "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 5121
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а генделык для лохов выбрали "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 8688 нет размаха нет никакого романтизму !
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Даааа... При Яныке его вертухаи гуляли поширше, погромче и посмелее.

Хотя и Зеленка с Портновым - не Янык. Такша и масштаб их шестерок помельче.
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а я бы с трубы все зарплаты (а они наверное неслабые) взыскал, потому как эти ребя за время существования конторы всеравно ничего не сделали! где досягнення а труба? где громкие дела с посадками? сколько державного бабла (за счет пенсионеров и работяг Украины) потрачено впустую? !!! блин и сколько у нас подобных контор где только щеки надувают. представляю как на этом корпоративе в кабаке в тостах диферамбы друг другу и начальнику трубе пели.....
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Та до лампочки вже. Мене ця зелена влада не здивує вже навіть якщо Зеленський із Сівохой повстромляють собі в дупи прапори РФ і бігатимуть по Хрещатику без штанів рачки.
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Вот по-честному? А кто бы на их месте немножечко бы не наживался?
Дело в возможностях - Труба тырит миллионами(допускаю), а Вася тырит металл на заводе. Поставь Васю Трубой, а Трубу Васей, то все точно так же будет. Разве Вася будет тырить чуть больше миллионов, а Труба чуть больше металла.
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вот поэтому бэня тебя никто и никуда не поставит. потому что ты вор , а остальные гои - лохи!
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"вася" крастиме, звісно, але це не означає, що про це не треба говорити і не треба "васю" садити за порушення закону.
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От. Але є нюанс©
"Садитиме" хто? А "садитиме" Міша, кум Труби. Або просто Міша, українець. Чи може мільйон чиновників, мусорів, судей і т.д. випишемо собі з Японії чи Фатерлянду?
Тоді можливо щось і вийде. Але щоб ротація що 3 місяці була, а то такими самими стануть.
Якщо тобі "несуть" і тобі нічого за це не буде, то тут і Мать Твереза би тягнула "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 9254
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Я написав, що треба садити. Але хто ж їх посадить. Утім, якщо не помиляюся, Словенія так і зробила: виписала суддів зі США чи GB.
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суддів, слідчих, прокурорів, ментів и т.д.?
ну тоді норм.
я ж написав що тут х.з. чи мільйон цього "добра" як замінити - то не факт шо поможе
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Ось такі наші люди...Їм підсунули Трубу - вони на нього і гавкають...А Холодніцького чи Рябошапку не підсунули - вони і не гавкають...При цьому ні хрєна ніхто і не думає...Чи то зомбі,чи просто тупі - незрозуміло...
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жлобство жлобів.. свято щурів..
дай тупому владу - і "живые позавидуют мёртвым"
зебилы, вы, дебилы, не зря старались - долбо.бы банкуют, жрите, не подавитесь
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Роман Труба был бухой "в хлам". Выйди такое "тело" к журналистам - это был бы полный провал. По-этому босса в срочном порядке "эвакуировали" подчиненные "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 8783
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Это не "органы"-это "органика".к тому же очень вонючая.
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у них прослушка в каждом кирпиче, а они празнуют... все у них хорошо
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пригадав старий анекдот, коли п'яний чоловік, повертаючись додому каже жінці: "Був у Романа. А у Романа золотий унітаз..."
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слуги народа, такие, на великах...
А зелеботы - ну, а шо Пеце можно было, и нашим можно
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а они, не люди чтоль?
и какого Бигус проводит секретные ОРД??!!
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