 Росія, а не Україна втручалася у вибори США у 2016 році, - заступник держсекретаря Гейл. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Коли сенатор-демократ Роберт Менендес запитав Гейла, чи є в нього докази українського втручання, дипломат відповів: "Ні".
Негативну відповідь він дав і на запитання про те, чи було російське втручання у вибори "фальсифікацією", як часто каже президент Дональд Трамп.
"За оцінками розвідувальної спільноти, російський президент Володимир Путін розпорядився вести кампанію впливу в 2016 році, націлену на наші президентські вибори", - сказав Гейл, виступаючи в сенатському комітеті з міжнародних відносин.
За його словами, у нього немає підстав сумніватися в достовірності свідчень колишньої співробітниці Ради з національної безпеки Фіони Гілл, яка сказала, що теорія про українське втручання - пропаганда, поширювана Росією.
Но делали они это не только сами, а и через свою фсбшную сеть, в том числе и в Украине.
Зря хлеб едят
ну НІЧОГО у фєдєрастів не виходить... просто обсераються на кожному кроці.. і це ж доречі і не дивно -ЗАВЖДИ ТАК БУЛО
а з гнилою=фашистською моралью НІЧОГО не вдається
Отмечается, что доклад будет направлен в юридический комитет палаты представителей, который завтра( 05 12 2019 г) начнёт слушания по теме процедуры импичмента.
CNN
Обновлено 1926 по Гринвичу (0326 HKT) 3 декабря 2019 г.
Во вторник демократы комитета по разведке Палаты представителей (CNN)обнародовали свой отчет, в котором подробно описываются обвинения против президента Дональда Трампа в отношении Украины.
Збіг?- Не думаю.