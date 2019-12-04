 Росія, а не Україна втручалася у вибори США у 2016 році, - заступник держсекретаря Гейл. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

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Коли сенатор-демократ Роберт Менендес запитав Гейла, чи є в нього докази українського втручання, дипломат відповів: "Ні".

Негативну відповідь він дав і на запитання про те, чи було російське втручання у вибори "фальсифікацією", як часто каже президент Дональд Трамп.

"За оцінками розвідувальної спільноти, російський президент Володимир Путін розпорядився вести кампанію впливу в 2016 році, націлену на наші президентські вибори", - сказав Гейл, виступаючи в сенатському комітеті з міжнародних відносин.

За його словами, у нього немає підстав сумніватися в достовірності свідчень колишньої співробітниці Ради з національної безпеки Фіони Гілл, яка сказала, що теорія про українське втручання - пропаганда, поширювана Росією.

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