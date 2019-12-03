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 Політика України, Події
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Все про:Держприкордонслужба (2332) Єдина Росія (69) затримання (3077) Крим (7908) КПВВ (76)

 "Єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформити український закордонний паспорт, затримали на КПВВ "Каланчак", - ЗМІ. ВIДЕО

У вівторок, 3 грудня, на КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з Кримом затримано члена партії "Єдина Росія", який активно підтримував окупацію півострова, Ігоря Кучерявого.

Як повідомили джерела ATR, його затримали близько 10 ранку по дорозі з Херсона до Криму, передає Цензор.НЕТ.

Ігор Кучерявий відомий тим, що активно підтримував окупацію Криму і є членом партії "Єдина Росія". Під час окупації півострова він організовував так звані "загони самооборони" і "блокпости" в Севастополі. Міноборони країни-окупанта нагородило його медаллю "За повернення Криму".

Як повідомила заступниця командира громадського формування "Аскер" Евеліна Арифова, Кучерявий приїхав на материкову частину України, щоб отримати український закордонний паспорт.

"За попередніми даними, отримував український закордонний паспорт. Під час проходження паспортного контролю його затримала СБУ, оскільки він - член партії "Єдина Росія", активний учасник "російської весни". На даний момент його допитують. Згодом його відвезуть у Херсон, бо там відбудеться суд", - розповіла Арифова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163255
 
   
 Топ коментарі
 
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років
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каждый рускомирец это лицемерный пес и тварь . все они прекрасно понимали и знали с самого начала . ну потому шо тварь .она будет за совок и рашку всегда .и пока они живы нам покоя не будет .
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Специально поехал....хочет быть "мученником в бандеровских застенках"...потом телевидение, Скабеева, Соловьев, партийный рост....если доживет... "Единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформить украинский загранпаспорт, задержали на КПВВ "Каланчак", - СМИ - Цензор.НЕТ 3114
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Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років
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Если он из "самообороны крыма", то у него руки в крови. Именно они причастны к исчезновениям и убийствам проукраинских активистов в крыму.
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Зажлобил денег, сейчас при зебиле крымчанам начали выдавать за взятки паспорты и без личного присутствия
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Угу... І відбиток пальця дуже просто зробити... Просто відрізаєш вказівний палець і в сумці холодильнику везеш в Херсон в паспортний стіл... А потім назад... Головне в черзі встигнути і щоб лід в холодильнику не розтанув...

Іди знайди роботу... Не продавай майбутнє за срібняки...
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лезут за биометрией к проклятым хохлам))
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Кремль-тв сказал, что ЕС это Гейропа и вата решила, что геи и п*****сы одно и то же.
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_Т. е. пошли своих искать? Вон оно чё... Теперь ясно чего туда регулярно Ночные Телки шляются.
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крысянин кучерявый теперь будет лысым крысянином ближайшие 15 лет.А потом справка об освобождении. Все банально и обыденно.А так хотелось радостной жизни! По гейропах ездить накрысяненое бабло тратить! Приехал. "Єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформити український закордонний паспорт, затримали на КПВВ "Каланчак", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1349 "Єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформити український закордонний паспорт, затримали на КПВВ "Каланчак", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4620
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каждый рускомирец это лицемерный пес и тварь . все они прекрасно понимали и знали с самого начала . ну потому шо тварь .она будет за совок и рашку всегда .и пока они живы нам покоя не будет .
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Специально поехал....хочет быть "мученником в бандеровских застенках"...потом телевидение, Скабеева, Соловьев, партийный рост....если доживет... "Единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформить украинский загранпаспорт, задержали на КПВВ "Каланчак", - СМИ - Цензор.НЕТ 3114
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Нет уж, зебил такие ценные кадры никому не отдаст, будет освобождение с выплатой компенсации за незаконное задержание и устроит на работу в СН
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Ахахахаха пополнение Украинского обменного фонда
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Завтра лахтинские Скобеева и Соловьев будут скулить
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"русским мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия.
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Как сообщила заместитель командира гражданского формирования "Аскер" Эвелина Арифова, Кучерявый приехал на материковую часть Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт.

Он лично ей сказав?)))
Источник: https://censor.net.ua/v3163255
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чергове яскраве підтвердження, що "рашізм"- дійсно форма розумової відсталості, зайвохромосовості..
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Razmeniajet ego na kogo to.S ruskim pasportom kak ponimaju ne kuda neujedis v zagranicu.
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пусть с петухами на пресс хате порезвится как в славные сралинские времена.Русская народная пословица гласит "кто не сидел,тот не мужик" "Единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформить украинский загранпаспорт, задержали на КПВВ "Каланчак", - СМИ - Цензор.НЕТ 8497
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кто знает, путин с сурковым еще не получили наш паспорт??
какой только швали его не выдали!
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Новость,безукоризненная для нынешней власти.То,что украинский загран может получать запоребриковая падаль было принято при пете(тамженашилюди).Чё-то не вызвало соевой истерики....Сейчас приехал видный путиноид.Сразу задержан.Какую тут зраду можно выдумать?Щас узнаем...
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Брехня. Все приезжающие в Украину якобы приехали за паспортом. Это такая дебильная пропаганда.
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Видати йому паспорт, але замість "кучерявий" написати ".банутий"!
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Сепары с дынеры приезжают регулярно за пенсией в Украину!И ни чего!Сейчас готовят законопрэкт,чтобы сепарам в лднр передавали пенсии прямо туда,чтобы они не ездили в Украину!А то тут может быть сбу посадют!
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Ну хрен с ним кудряво-кучерявым. Он приехал получать паспорт загран. Я понял так. а документы когда подавал? И обратно тоже тогда по идее возвращался? Ну так выходит. Та весь ОВИР уволить без записи в трудовой о стаже! А всему начальству статья госпреступление! Сколько в таком случае получили с Крыма в Херсоне паспортов за эти годы?
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Крымчане , проживающие в Крыму, многие восстановили украинские паспорта и получили загран.
ПРАВООХРАНИТЕЛИ УКРАИНЫ не занимаются отслеживанием этого безобразия.
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Там навіть спеціані тури організовують. Маршрут з Симферополя до Чонгара, потім маршрут від Чонгара до ОВИРу в Херсоні. Але з іншого боку правоохоронним органам легко за цим наглядати, бо усі перевізники співпрацюють. Інакше - проблеми.
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И не только Херсон
У нас в Киев к знакомый приехала родная сестра ( 2 года назад) . Пошла восстановила паспорт ( имея российский) - сказала что потеряла украинский. Гдето в районе улицы Стуленческой. . Подала на биопаспорт. При жтом рашу считает своей страной. Они в Крыму все такие
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Хтось може такий, хтось - ні. Українці і татари там, здебільшого, виживають.
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Вроде так не сходится как написали. Сначала отказались, получили российские, потом востановили украинский, а уже потом давай получать загран. Слишком сложная конфигурация выходит. Но живут при этом в Крыму и даже в партию вступают. Хотя это тут маловажно. Точно конечно знать не могу. Скорее всё по старому. Да за бабло Херсонский Овир клепал загран тем кто бабло это нёс! Ну а как иначе!
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100 процентов за деньги.
Мне рассказывала барышня из миграции как они руцким гражданство делали.
ЗАКОНЫ ПОРА МЕНЯТЬ ПО ГРАЖДАНСТВУ
У НАС в Словакии на гражданство можно подавать посое 10 лет проживания ( почти постоянного ) в стране. Претенденты проходят собеседование- читают словацкую газету и обсуждают на словацком . Это значит и свои взгляды высказывают полиции , а та - слушает внимательно. ИМ ПРИДУРКИ В СТРАНЕ НЕ НУЖНЫ
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Да ясно---иначе ведь не реально. А подтверждение наблюдаем. Шваль ведь засыпет любую страну. А тут отстойник для негодяев. Но проблема то внутри страны нашей.
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Сперва пусть отсидит положенное за предательство. Потом лишить гражданства и депортировать.
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Законодавство не дозволяє відбирати громадянство в натуральних українців ні за яких умов. І це добре. Згадайте, як депортували Саакашвілі. Комусь він подобається, комусь ні - це інша справа, але то було свавіллям. От для того і діє норма, що в громадян, які набули його у натуральний спосіб (народження, батьки, території) неможливо його відібрати.
Тож нехай посидить, а потім на всі чотири сторони.
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Розстріляти! Двічі!
Першого разу як українця, а другого разу як кацапа.
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Як це «какоє»? У нього є український паспорт. А міг би бути ще й український загранпаспорт. Цікаво, куди він збирався їхати ? Навіщо йому Париж чи Флоренція, якщо є Челябінск та Ніжний Тагил.
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Вопрос.Как он въехал в Украину без задержания?
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Тоже не понятно. Может компетентные органы не сразу разобрались?
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"задержали около 10 утра по дороге из Херсона в Крым, Источник: https://censor.net.ua/v3163255"
Вопрос "Как он попал в Херсон?"
Получаеться,что конролируеться ТОЛЬКО перешеек,а остальная часть как проходной двор?!
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Зрадника на гиляку.Не треба,щоб ця мерзота топтала українську землю.
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Кучерявого на кичу, а партейку эту под запрет...там все бывшие "крученные" коммуняки собрались, из упоротых... "Єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформити український закордонний паспорт, затримали на КПВВ "Каланчак", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8288...
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