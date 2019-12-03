 "Єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформити український закордонний паспорт, затримали на КПВВ "Каланчак", - ЗМІ. ВIДЕО

Як повідомили джерела ATR, його затримали близько 10 ранку по дорозі з Херсона до Криму, передає Цензор.НЕТ.
Ігор Кучерявий відомий тим, що активно підтримував окупацію Криму і є членом партії "Єдина Росія". Під час окупації півострова він організовував так звані "загони самооборони" і "блокпости" в Севастополі. Міноборони країни-окупанта нагородило його медаллю "За повернення Криму".
Як повідомила заступниця командира громадського формування "Аскер" Евеліна Арифова, Кучерявий приїхав на материкову частину України, щоб отримати український закордонний паспорт.
"За попередніми даними, отримував український закордонний паспорт. Під час проходження паспортного контролю його затримала СБУ, оскільки він - член партії "Єдина Росія", активний учасник "російської весни". На даний момент його допитують. Згодом його відвезуть у Херсон, бо там відбудеться суд", - розповіла Арифова.
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років
Іди знайди роботу... Не продавай майбутнє за срібняки...
Он лично ей сказав?)))
Источник: https://censor.net.ua/v3163255
какой только швали его не выдали!
ПРАВООХРАНИТЕЛИ УКРАИНЫ не занимаются отслеживанием этого безобразия.
У нас в Киев к знакомый приехала родная сестра ( 2 года назад) . Пошла восстановила паспорт ( имея российский) - сказала что потеряла украинский. Гдето в районе улицы Стуленческой. . Подала на биопаспорт. При жтом рашу считает своей страной. Они в Крыму все такие
Мне рассказывала барышня из миграции как они руцким гражданство делали.
ЗАКОНЫ ПОРА МЕНЯТЬ ПО ГРАЖДАНСТВУ
У НАС в Словакии на гражданство можно подавать посое 10 лет проживания ( почти постоянного ) в стране. Претенденты проходят собеседование- читают словацкую газету и обсуждают на словацком . Это значит и свои взгляды высказывают полиции , а та - слушает внимательно. ИМ ПРИДУРКИ В СТРАНЕ НЕ НУЖНЫ
Тож нехай посидить, а потім на всі чотири сторони.
Першого разу як українця, а другого разу як кацапа.
Вопрос "Как он попал в Херсон?"
Получаеться,что конролируеться ТОЛЬКО перешеек,а остальная часть как проходной двор?!