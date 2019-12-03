 Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу. ВIДЕО

Про це він розповів у своєму відеозверненні на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся". Перший етап: доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес", - розповів глава держави.

Згідно з програмою, надається кредит на суму 1,5 млн грн на 5 років.

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"5% для наявного або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочі місця. 7% для нового або діючого бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює новий робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 млн і хоче розширити власну справу", - заявив Зеленський.

"Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, автосервіс, барбершоп або ж розширити свій магазинчик, сироварню, виробництво меблів, будь-яку справу, будь ласка, повертайтеся і залишайтеся. Нумо будувати успішну і процвітаючу Україну", - підсумував Зеленський.