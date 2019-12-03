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 Політика України, Суспільство
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Все про:бізнес (390) Зеленський (3744) кредит (229)

 Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський оголосив запуск нової державної програми для тих, "хто хоче повернутися в Україну", і тих, хто збирається працювати за кордоном.

Про це він розповів у своєму відеозверненні на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся". Перший етап: доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес", - розповів глава держави.

Згідно з програмою, надається кредит на суму 1,5 млн грн на 5 років.

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"5% для наявного або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочі місця. 7% для нового або діючого бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює новий робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 млн і хоче розширити власну справу", - заявив Зеленський.

"Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, автосервіс, барбершоп або ж розширити свій магазинчик, сироварню, виробництво меблів, будь-яку справу, будь ласка, повертайтеся і залишайтеся. Нумо будувати успішну і процвітаючу Україну", - підсумував Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163176
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо, тут оже один с Израиля вернулся и остался. Как раз сейчас бизнес расширяет...
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Открывайте бизнес, а мы вас потом ...
Кассовыми аппаратами, поборами, рейдерами ...
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Ога,полтора милиона под 25 процентов годовых.Возвращайся.В реальность
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"5% для наявного або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочі місця. 7% для нового або діючого бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює новий робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 млн і хоче розширити власну справу",
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...нелох "бере" через подельніцу маркарову на КАЗЛОВ кабалу під 15-18% ...а роздавати зібрався під 5-7% ...звідки такі щедроти ? ...дьявол кроется в деталях ...майбуть "обслуговування" буде вартувати решту до 50% річних ...
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ХАБАР.

президенту особисто від *****й з НБУ.

ТІшся,дурнику ((
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Еще пару программ:
1) Приходи, и оставайся (рос. газ/струм/нефть)

2) Уходи, но оставайся(табачники)
3) Оставайся, и оставайся (беня).
4) Уходи, и уходи(страшные любители войны!)
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блаЗЄнський уже продав свою віллу в Італії? Повернувся? Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу - Цензор.НЕТ 8087
А гроші інвестував в Україну? Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу - Цензор.НЕТ 8087
Я щось прогледів? Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу - Цензор.НЕТ 8087
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Виходить, щоб взяти кредит на розвиток бізнесу під 5% треба спочатку виїхати з України а потім повернутись. Тобто, Янукович, Азаров, Оніщенко, Гонтарєва, хто там ще, зможуть взяти кредит під 5%, а я ні.
Зашибісь
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"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся". Перший етап: доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес", - розповів глава держави.
Згідно з програмою, надається кредит на суму 1,5 млн грн на 5 років.


До пи..ди ця програма..
ТОМУ ЩО НЕ ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ...
навіть якщо буде мінімальний відсоток..


"Лохів зелених" знову "соросята " наї..али.

А проблема у том у ,що ця програма для одиниць..
для решти залишається базова ставка НБУ 15,5 (автоматчно у банків -більше 20 відсотків ставка для підприємців)
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Беруть за кордоном валюту під низенький відсоток-1.7-2.1
Потім-друкують гривні і ось вам "дешеві" кредити-5%.
Тільки 10000 Грн. в місяць-відсотки+тіло кредиту+податки+податки на 2-х працюючих і ще плюси і плюси.
В Італії-на свої потреби до 10-ти тис.-2.3%.На відкриття бізнесу до 5-ти робочих місць-1.4%.
І два роки без перевірок і з льготним оподаткуванням
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил запуск новой государственной программы для тех, "кто хочет вернуться в Украину" и тех, кто собирается работать за рубежом.Согласно программе, предоставляется кредит на сумму 1,5 млн грн на 5 лет. под 5% для действующего или нового бизнеса Источник: https://censor.net.ua/v3163176.

Я не против если в стране кредит будет 5% при условии, что гривна не инфляцирует по отнощению $ почти 5 лет кредит мог стоить и 4%, если бы не барыги у власти во главе с Зеленским политика высокого % и нищеты усугубляется.
По этой причине наверное, для тех кто защищал страну , работал в неблагоприятных природных и экологически загрязненных условиях в холод и жару , платил налоги государству, оставался в Украине в самые опасные времена, ни куда не сдрыснул от плохих условий, опасности вторжения , кидалова властью граждан и нищеты , стоимость кредитов на развитие бизнеса под 22%.
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ага, приедут, начнут бизнес, его отожмут, уедут обратно так еще и должны останутся
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