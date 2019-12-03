 Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу. ВIДЕО

Про це він розповів у своєму відеозверненні на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся". Перший етап: доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес", - розповів глава держави.
Згідно з програмою, надається кредит на суму 1,5 млн грн на 5 років.
"5% для наявного або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочі місця. 7% для нового або діючого бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює новий робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 млн і хоче розширити власну справу", - заявив Зеленський.
"Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, автосервіс, барбершоп або ж розширити свій магазинчик, сироварню, виробництво меблів, будь-яку справу, будь ласка, повертайтеся і залишайтеся. Нумо будувати успішну і процвітаючу Україну", - підсумував Зеленський.
президенту особисто від *****й з НБУ.
ТІшся,дурнику ((
1) Приходи, и оставайся (рос. газ/струм/нефть)
2) Уходи, но оставайся(табачники)
3) Оставайся, и оставайся (беня).
4) Уходи, и уходи(страшные любители войны!)
А гроші інвестував в Україну?
Я щось прогледів?
Зашибісь
Згідно з програмою, надається кредит на суму 1,5 млн грн на 5 років.
До пи..ди ця програма..
ТОМУ ЩО НЕ ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ...
навіть якщо буде мінімальний відсоток..
"Лохів зелених" знову "соросята " наї..али.
А проблема у том у ,що ця програма для одиниць..
для решти залишається базова ставка НБУ 15,5 (автоматчно у банків -більше 20 відсотків ставка для підприємців)
Потім-друкують гривні і ось вам "дешеві" кредити-5%.
Тільки 10000 Грн. в місяць-відсотки+тіло кредиту+податки+податки на 2-х працюючих і ще плюси і плюси.
В Італії-на свої потреби до 10-ти тис.-2.3%.На відкриття бізнесу до 5-ти робочих місць-1.4%.
І два роки без перевірок і з льготним оподаткуванням
Я не против если в стране кредит будет 5% при условии, что гривна не инфляцирует по отнощению $ почти 5 лет кредит мог стоить и 4%, если бы не барыги у власти во главе с Зеленским политика высокого % и нищеты усугубляется.
По этой причине наверное, для тех кто защищал страну , работал в неблагоприятных природных и экологически загрязненных условиях в холод и жару , платил налоги государству, оставался в Украине в самые опасные времена, ни куда не сдрыснул от плохих условий, опасности вторжения , кидалова властью граждан и нищеты , стоимость кредитов на развитие бизнеса под 22%.