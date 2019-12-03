 ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейська хвиля".

У МВС пропонують збільшити відповідальність до 5 років в'язниці за скоєння в нетверезому стані ДТП, яке спричинило тяжкі наслідки, та ініціюють збільшення штрафів. Зокрема, за керування автомобілем особами, які не отримували посвідчення водія або позбавлені посвідчення судом, у МВС пропонують карати штрафом у розмірі 10 200 гривень. За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год. - 3400 гривень. Новий законопроєкт передбачатиме право поліцейських зупиняти і перевіряти водіїв на тверезість. Суди будуть позбавлені права передавати справи водіїв, яких упіймали в стані алкогольного сп'яніння, на розгляди трудового колективу і закривати такі справи через їхню меншовартість.

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