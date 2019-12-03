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 Політика України, Суспільство
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Все про:ДТП (2654) МВС (1420) ПДР (162) посвідчення водія (37) водії (300)

 ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв. ВIДЕО

МВС розробляє законопроєкт, яким передбачено збільшення відповідальності водіїв за порушення ПДР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейська хвиля".

У МВС пропонують збільшити відповідальність до 5 років в'язниці за скоєння в нетверезому стані ДТП, яке спричинило тяжкі наслідки, та ініціюють збільшення штрафів. Зокрема, за керування автомобілем особами, які не отримували посвідчення водія або позбавлені посвідчення судом, у МВС пропонують карати штрафом у розмірі 10 200 гривень. За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год. - 3400 гривень. Новий законопроєкт передбачатиме право поліцейських зупиняти і перевіряти водіїв на тверезість. Суди будуть позбавлені права передавати справи водіїв, яких упіймали в стані алкогольного сп'яніння, на розгляди трудового колективу і закривати такі справи через їхню меншовартість.

Також читайте: "Мочити" насамперед будуть нас... Основне піар-лайно поллється на поліцію, - Геращенко обговорив із Бахматовим систему штрафів за відеофіксаціями

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163158
 
   
 Топ коментарі
 
Управление страной в состоянии наркотического опянения???))))
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Беркутята Авакова хочуть грошей.
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Я согласен. Но при одном условии: произошла авария по причине отсутствия дорожной разметки, знака, плохого покрытия, не освещенности дорожного перехода - Авакова изнасиловать резиновой палкой и расстрелять.
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Эмм...Аваков у нас глава Укравтодора?
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ДБЛ БЛДь ! Що ще можна очікувати від "ментів". Вони як були придурками, так ними і залишились. Питання безпеки на дорогах - це комплексна проблема, Потрібно залучити до аналізу ситуації психологів, автодор, місцеву владу, виробників автомобілів, водіїв, поліцію.і разом шукати розв"язання цієї проблеми. При нинішньому стані речей "менти" будуть звинувачувати водіїв, автодор - бюджет, виробники автомобілів - відсутність автобанів, місцева влада - це не їхня проблема, тощо.
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Такі "нововедення" лише значно наповнять кишені поліції. Ефекту від них буде НУЛЬ. До того часу, поки п,яний в стельку суддя чи прокурор, зробивши ДТП,буде вимахуючи ксивою і кричати "Я всіх вас, б#ядєй, позвільнюю" і йому за це (за ДТП і звільнення) нічого не буде -ми в справах безпеки руху будемо там де ми є. В дупі.
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Однозначно пьянь на зону, а за превышение скорости на 50 км это маленький штраф, надо минимум 10 тысячь.
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зе планктон напряг булки и воздух наполнился прелостью нижнего белья ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв - Цензор.НЕТ 3524
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Так мусора перші порушники, всіх нах пересаджують чи відмажуть.. Збільшаться Хабари ...
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Тож то я думаю ,чого вони всі їздять з телефонами на боковому склі?
а то показують що права у телехвоні! ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв - Цензор.НЕТ 4148
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Та хоть 100500тыщ как башляли так и будут. ....тем более тюрьмы собираются закрывать
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Добавить:
Парковка на местах для инвалидов - 25 000.
Парковка с перекрытием проезда и прохода с колясками ...
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Нужна НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания.
Иначе всяким Зайцевам опять "не хватит материала для установления факта опьянения"..
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Цікаво а як вплине ця законодавча ініціатива гавкяна на таких як МиКоля КулЄба? Таких припорошених зараз більшість і як показує практика ризикують вони не стільки своїми життями скільки життями невинних оточуючих? Якщо мусорян переймається безпекою то має ввести тести на адекватність для водіїв -як у дойчерів.
Гарантую що за рік кількість авто на дорогах суттєво зменшиться ,а казна поповниться (10000). ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв - Цензор.НЕТ 4048
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а скока за отказ таксита везти пасажира с маленьким ребенком?
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Так а бубочка хотел всё в смартфон засунуть, как же без прав штрафовать.
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