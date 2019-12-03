 "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої заяви Новотні зробив у студії "60 хвилин" кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої, під час обговорення ролі Російської визвольної армії у визволенні Праги і намірів муніципалітету поставити пам'ятник бійцям РВА, загиблим у боях з нацистами за чеську столицю.

Найімовірніше, Новотні стежив за розмовами в студії перед включенням в ефір і вже з самого початку своєї участі в програмі сказав про брехливі заяви гостей студії, а в перервах своєї промови жестами показував своє ставлення до цих заяв.

"Я посміхаюся тому, що ви брешете. Ми не ставимо пам'ятник Власову. Це нісенітниця. Ми ставимо пам'ятник солдатам РВА, які загинули під час визволення Праги. Я не розумію, п'яна чи обкурена ця людина, яка щойно це говорила ... Ви перекручуєте в Росії історію. Ми сміємося з цього, але нічого не маємо проти Росії. Нас не стосується ваша думка - ви брешете і нам не цікаво те, що ви говорите ... Ви скажіть цій п'яній чи обкуреній людині, що на Нюрнберзькому процесі нічого не говорили про власівців, і ніколи не говоріите про те, як розстрілювали поляків - ви розстрілювали поляків у Катині, ви домовлялися з Ріббентропом ... , - сказав Новотні пропагандистам.

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