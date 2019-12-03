 "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої заяви Новотні зробив у студії "60 хвилин" кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої, під час обговорення ролі Російської визвольної армії у визволенні Праги і намірів муніципалітету поставити пам'ятник бійцям РВА, загиблим у боях з нацистами за чеську столицю.
Найімовірніше, Новотні стежив за розмовами в студії перед включенням в ефір і вже з самого початку своєї участі в програмі сказав про брехливі заяви гостей студії, а в перервах своєї промови жестами показував своє ставлення до цих заяв.
"Я посміхаюся тому, що ви брешете. Ми не ставимо пам'ятник Власову. Це нісенітниця. Ми ставимо пам'ятник солдатам РВА, які загинули під час визволення Праги. Я не розумію, п'яна чи обкурена ця людина, яка щойно це говорила ... Ви перекручуєте в Росії історію. Ми сміємося з цього, але нічого не маємо проти Росії. Нас не стосується ваша думка - ви брешете і нам не цікаво те, що ви говорите ... Ви скажіть цій п'яній чи обкуреній людині, що на Нюрнберзькому процесі нічого не говорили про власівців, і ніколи не говоріите про те, як розстрілювали поляків - ви розстрілювали поляків у Катині, ви домовлялися з Ріббентропом ... , - сказав Новотні пропагандистам.
Вначале немцы вполне оправдывали надежды русских «освободителей» - так как не обученные войне городские жители Праги, со слабым стрелковым вооружением, терпели жестокое поражение от частей регулярной немецкой армии, которую поддерживала артиллерия, танки и авиация… Но тут неожиданно, предав на этот раз Гитлера, на сторону чехов перешла 1-я пехотная дивизия армии Власова, которая с 5 по 8 мая, захватила аэродром в Рузине и оставив немцев без авиаподдержки, начала успешно выдавливать их из города. Ожесточенные бои продолжались до 8 мая, пока из Германии не пришел приказ о капитуляции, после чего немцы дисциплинировано вышли из боя и двинулись в сторону Германии, а власовцы также свернулись в походные колоны и оставив раненных в пражских больницах - ушли на запад Чехословакии где попытались сдаться американцам...
После этого, 9 мая красная армия торжественно вошла в пустую Прагу, где первым делом нашла и расстреляла боле 200 лежащих в госпиталях раненных власовцев, которых вместе с погибшими в боях за Прагу солдатами РОА, чехи захоронили на Ольшанском кладбище. Но на этом злоключения власовцев в Праге не закончилась… После захвата Чехословакии в 1968 году - советским оккупантам потребовались символы для возбуждения у поневоленных чехов чувства благодарности и братской дружбы к своим оккупантам. Для этой цели, был создан фейк об «героическом освобождении» красной армией Праги, в котором коммунисты присвоили себе все заслуги власовцев, а на Ольшанском кладбище, в квартале где были захоронены погибшие и расстрелянные власовцы - снесли более 400 восьмиконечных крестов, установив на их место обелиски со звездами, превратив захоронение власовцев в фейковый мемориал советских «воинов-освободителей». И хотя на сегодняшний день, власть демонтировала все вывески, приписывающие освобождение Праги красной армии, из-за исторической недостоверности - сам мемориал по требованию чешского филиала РПЦ, который угнездился в Ольшанах - остался в советском варианте... Поэтому в наши дни, кремлевские пропагандоны каждый год нанимают табун ряженных клоунов с косметичками, так называемых «Ночных волков» - а те с безумным видом тащат очередную партию венков на могилы власовских солдат, потом бухают там водяру растирая друг другу сопли под пьяное мычание: дидываивали… Хотя с другой стороны все это своеобразное проявление справедливости, ведь других могил с русскими солдатами в Праге нет, так как во вторую мировую в городе не погиб ни один советский солдат - в то же время власовцы реально погибли, помогая чехам освободить Прагу от фашистов, к тому же власовцы, как и нынешние ряженные клоуны - тоже маршировали под трехцветными знаменами и многие из них, были отмечены георгиевскими ленточками... а часть нынешних паломников-победофилов, реально могут оказаться генетическими внуками власовцев и других коллаборационистов - которых в ту войну было порядка двух миллионов человек...
P.S. Прикрепленные к посту черно-белые фото - иллюстрируют участие РОА в освобождении Праги...
Майнула думка, шо нарешті Андрій піймав ту пропогандонку в чат рулетці.
Але чех, мабуть ученик Полтави.
Головне, брешуть в очі, про те що Нюрнберзький Трибунал засудив Бандеру.
Сучки пропагандонські, а, як же тоді Степан Анрійович, вікрито жив у Німеччині, поки агент КДБ його не вбив ?
Вона ж тільки шо заявляла, що «Нюрнбергскій Трібунал осуділ всєх бандеровцев поімйонно».
Бреше в очі.
А ви уявляєте, що будемо ми, українці, вислуховувати тут, якщо Армія не втримає їх на Сході, і ця мразота буде виголошувати цю брехню нам тут Україні?
«Мєлкая, крупная», вони брешут без упину. Чому ж тоді русскіє сходять на гімно від того, що іменем Степана Андрійовича називають вулиці?
нагадує гладенького хробачка
Оскільки пан Вадим Жучков розшарив таке потужне слівце - його треба максимально поширювати
Опустить ведущего в его же плямом эфире - это круто!
А Власовцам нацисты ничего особо не доверяли . Тем более , в боях с поляками . Власовцы в основном занимались антибольшевицкой и антисемитской пропогандой .
То , что Прагу освободили власовцы от нацистов 8 мая 1945 года по-моему может отрицать только круглый и конченный дегенерат , что для ватных тампонов не ново ...
Над кремлем развивается власовский триколор, но власовцев они считают преступниками...
где 4 мая 1945 вспыхнуло восстание. Полноценного немецкого гарнизона в городе
не было и восставшим легко удалось овладеть городом.Однако к Праге двигались
отступающие эсэсовские части, которым был отдан приказ расправиться с
восставшими и разрушить город. Чехи обратились к власовцам за помощью.
Не разобравшись в обстановке, или желая помочь чехам, -власовцы нанесли
сильнейший удар по фашистам. Чехи, слыша русскую речь,приняли власовцев
за советских воинов. Немцы, видя знакомую, почти как у них, форму, не сразу
сообразили, кто их атакует и что надо делать. Заварушка вышла изрядная,
в пользу чехов. Немцы были ослаблены и деморализованы.Благодаря этому
чехам удалось продержаться в Праге до подхода советских танков.
Как только власовцы выбили из Праги эсэсовцев, было образовано чешское
правительство, которое возглавил коммунист Йожеф Смрковский.От лица этого
правительства, спасителям Праги было заявлено, что чешское правительство
никогда не просило власовцев о помощи и не сочувствовало делу КОНРа.
Офицеры КОНРа возмутились:
- А как же повстанцы, из штаба Пражского восстания, которые приходили к нам?
- Это не повстанцы, а авантюристы… Ни чешский народ, ни правительство не
уполномочивали их обращаться к вам. Наше правительство -- коммунисты,
и мы советуем дивизии КОНРа сдаться советской армии.
Власовцам объяснили, что Прага в соответствии с Ялтинским соглашением
будет оккупирована советским войсками.
Дивизия Буняченко пробилась через город и ушла на юг..
Только через 48 лет, серым холодным утром 6 мая 1993 года на Ольшанском кладбище в Праге,над пустым холмом, где лежали триста павших в бою солдат и офицеров армии Власова, был водружен тёмный деревянный крест с белеющими на нем буквами: РОА.
А хіба адмірал Березовський инший? Але він у кацапії у великій шані, всі кацапські адмірали за руку з ним щодня вітаються , а "нізшьіє_чіньі" -- віддають честь
московщина заселена переважно тюрками і від слова тюрбан походить слово чурбан)
ну есть же йуродивые они бормочут плюются и иногда ругаются
разве это повод обсуждать их бред?
биомусор!
Несут всё, что в голову прийдёт.
Средневековие
Властелин Колец отдыхает,
Реальность, данная нам в у. е.,
Рулит, зажигает.
Поменяли серпы на кресты
Былинники речистые.
Покупали, продавали, соблюдали посты
Православные чекисты.
Ой, мама-мама-матрица
Ты будешь молчать, жрать и верить
В золотого тельца от святого отца
Великой Империи.
Заколотите подвал воняет
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Чемодан вокзал Совок
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Человек день зарабатывает, ничего личного!
Это главная причина помутнения рассудка у рашни под названием ПОБЕДОБЕСИЕ... Они, с этим культом 9 мая, скоро будут похожи на этих религиозных фанатиков с поясами шахидов....