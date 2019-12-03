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Все про:пропаганда (1290) Росія (21480) ТБ (210) Чехія (283)

 "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої. ВIДЕО

Глава празького району Ржепориє Павло Новотні заявив російським пропагандистам у прямому ефірі, що вони брешуть і переписують історію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої заяви Новотні зробив у студії "60 хвилин" кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої, під час обговорення ролі Російської визвольної армії у визволенні Праги і намірів муніципалітету поставити пам'ятник бійцям РВА, загиблим у боях з нацистами за чеську столицю.

Найімовірніше, Новотні стежив за розмовами в студії перед включенням в ефір і вже з самого початку своєї участі в програмі сказав про брехливі заяви гостей студії, а в перервах своєї промови жестами показував своє ставлення до цих заяв.

"Я посміхаюся тому, що ви брешете. Ми не ставимо пам'ятник Власову. Це нісенітниця. Ми ставимо пам'ятник солдатам РВА, які загинули під час визволення Праги. Я не розумію, п'яна чи обкурена ця людина, яка щойно це говорила ... Ви перекручуєте в Росії історію. Ми сміємося з цього, але нічого не маємо проти Росії. Нас не стосується ваша думка - ви брешете і нам не цікаво те, що ви говорите ... Ви скажіть цій п'яній чи обкуреній людині, що на Нюрнберзькому процесі нічого не говорили про власівців, і ніколи не говоріите про те, як розстрілювали поляків - ви розстрілювали поляків у Катині, ви домовлялися з Ріббентропом ... , - сказав Новотні пропагандистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати", - Путін дав пораду жителям Санкт-Петербурга

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163141
 
   
 Топ коментарі
 
Ліл, знову оз@лупили Собакоєбєєву... "Мы смеемся потому, что вы лжете. Этот человек пьяный или обкуренный. Вы в России искажаете историю", - глава муниципалитета Праги Новотны на шоу пропагандистки Скабеевой - Цензор.НЕТ 52
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5 мая 1945 года, при подходе красной армии к Праге чехи подняли восстание против фашистов, наивно рассчитывая на помощь советских коммунистов... Однако Конев дал команду армии остановиться и стал выжидать пока немцы не истребят восставших - как СССР уже сделал это в 1944 году в Варшаве, когда красная армия три месяца ждала на восточном берегу Вислы, пока немцы не уничтожили всех восставших из армии краевой и еврейских гетто... Расчет был такой же: дождавшись, когда фашисты утопят Прагу в крови - войти в город и поставить у власти своих марионеток из Коминтерна привезенных в обозе из СССР...
Вначале немцы вполне оправдывали надежды русских «освободителей» - так как не обученные войне городские жители Праги, со слабым стрелковым вооружением, терпели жестокое поражение от частей регулярной немецкой армии, которую поддерживала артиллерия, танки и авиация… Но тут неожиданно, предав на этот раз Гитлера, на сторону чехов перешла 1-я пехотная дивизия армии Власова, которая с 5 по 8 мая, захватила аэродром в Рузине и оставив немцев без авиаподдержки, начала успешно выдавливать их из города. Ожесточенные бои продолжались до 8 мая, пока из Германии не пришел приказ о капитуляции, после чего немцы дисциплинировано вышли из боя и двинулись в сторону Германии, а власовцы также свернулись в походные колоны и оставив раненных в пражских больницах - ушли на запад Чехословакии где попытались сдаться американцам...
После этого, 9 мая красная армия торжественно вошла в пустую Прагу, где первым делом нашла и расстреляла боле 200 лежащих в госпиталях раненных власовцев, которых вместе с погибшими в боях за Прагу солдатами РОА, чехи захоронили на Ольшанском кладбище. Но на этом злоключения власовцев в Праге не закончилась… После захвата Чехословакии в 1968 году - советским оккупантам потребовались символы для возбуждения у поневоленных чехов чувства благодарности и братской дружбы к своим оккупантам. Для этой цели, был создан фейк об «героическом освобождении» красной армией Праги, в котором коммунисты присвоили себе все заслуги власовцев, а на Ольшанском кладбище, в квартале где были захоронены погибшие и расстрелянные власовцы - снесли более 400 восьмиконечных крестов, установив на их место обелиски со звездами, превратив захоронение власовцев в фейковый мемориал советских «воинов-освободителей». И хотя на сегодняшний день, власть демонтировала все вывески, приписывающие освобождение Праги красной армии, из-за исторической недостоверности - сам мемориал по требованию чешского филиала РПЦ, который угнездился в Ольшанах - остался в советском варианте... Поэтому в наши дни, кремлевские пропагандоны каждый год нанимают табун ряженных клоунов с косметичками, так называемых «Ночных волков» - а те с безумным видом тащат очередную партию венков на могилы власовских солдат, потом бухают там водяру растирая друг другу сопли под пьяное мычание: дидываивали… Хотя с другой стороны все это своеобразное проявление справедливости, ведь других могил с русскими солдатами в Праге нет, так как во вторую мировую в городе не погиб ни один советский солдат - в то же время власовцы реально погибли, помогая чехам освободить Прагу от фашистов, к тому же власовцы, как и нынешние ряженные клоуны - тоже маршировали под трехцветными знаменами и многие из них, были отмечены георгиевскими ленточками... а часть нынешних паломников-победофилов, реально могут оказаться генетическими внуками власовцев и других коллаборационистов - которых в ту войну было порядка двух миллионов человек...
P.S. Прикрепленные к посту черно-белые фото - иллюстрируют участие РОА в освобождении Праги...
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Думав, що попав на стрім Андрія Полтави, «Вата шоу» !
Майнула думка, шо нарешті Андрій піймав ту пропогандонку в чат рулетці.
Але чех, мабуть ученик Полтави.
"Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 4797 "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 4797 "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 7373
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Чех классно пройшовся по брехливому кодлу русскіх пропагандонів!
Головне, брешуть в очі, про те що Нюрнберзький Трибунал засудив Бандеру.
Сучки пропагандонські, а, як же тоді Степан Анрійович, вікрито жив у Німеччині, поки агент КДБ його не вбив ?
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Про Бандеру было сказано, что его не осудили.
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Так, мова ж про Скабєєвих.
Вона ж тільки шо заявляла, що «Нюрнбергскій Трібунал осуділ всєх бандеровцев поімйонно».
Бреше в очі.
А ви уявляєте, що будемо ми, українці, вислуховувати тут, якщо Армія не втримає їх на Сході, і ця мразота буде виголошувати цю брехню нам тут Україні?
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Смотри с 3:50. Она сказала, что Бандеру не осудили, т. к. он "мелкая сошка"
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При чому тут це?
«Мєлкая, крупная», вони брешут без упину. Чому ж тоді русскіє сходять на гімно від того, що іменем Степана Андрійовича називають вулиці?
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сливному бачку всё равно какое дерьмо через него проходит ……
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Флаг генерала Власова в настоящий момент трепыхается над кремлем. И скабееву это не волнует.
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зрозумів що нагадує....

нагадує гладенького хробачка
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Я ще на початку року додав до персональної колекції - це з коментів до якогось із весняних випусків "Вечора з Яніною Соколовою" (😍)
Оскільки пан Вадим Жучков розшарив таке потужне слівце - його треба максимально поширювати "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 7991
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интересно наблюдать за особями, кладущих прибор на международные институции и решения трибуналов с меморандумами усираться на нюбрнберг)))
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Чем дальше на Запад,тем умнее высказывания. Молодец. Четкий анализ и безукоризненный вывод. Посмеялся над дурочками.
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Прикольная статья, послушаю дома.
Опустить ведущего в его же плямом эфире - это круто!
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Власовцы получается патриоты, не ставшие на колени перед большевистской чумой....
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Вообще-то, официальный флаг РОА - не "трехцветный", а "андреевский" - белый флаг с "косым" крестом синего цвета... Немцам не нравился "триколор" по причине того, что он был "гражданским" флагом Российской империи, а империю эту немцы возрождать не собирались... Он поднимался только дважды - на параде в Пскове, в 1943-м, и в каком-то немецком городке, в конце 1944-го, когда немцам было "не до флагов"...
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Как только первые кацапы вылезли из нор и дупл, они уже начали искажать историю "мы пупы земли", а нынешняя федерастия искажает историю ибо варвары-лжецы потомственные не в состоянии не воровать и не врать...
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я знову ж, в 3262-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Насчёт Варшавского восстания . Войска Конева стояли целых 2 месяца в 100 км от Варшавы , когда нацисты подавляли это восстание . Стояли и наблюдали , поскольку восстанием руководила армия Крайове .. Сралин дал приказ ничего не предпринимать . Хотя Коневу ничего бы не стоило тогда окружить карателей и ликвидировать с двух сторон .

А Власовцам нацисты ничего особо не доверяли . Тем более , в боях с поляками . Власовцы в основном занимались антибольшевицкой и антисемитской пропогандой .

То , что Прагу освободили власовцы от нацистов 8 мая 1945 года по-моему может отрицать только круглый и конченный дегенерат , что для ватных тампонов не ново ...
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в Праге шли бои до 11 мая. да и конев не два месяца стоял. когда кровью немцы залили Варшавское восстание-тогда и пошел.
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Юра, а ты разницу понимаешь между Прагой на Висле - пригородом Варшавы, и Прагой на Влтаве - столицей Чехословакии?Ты мне напоминаешь одного "русскаязычнага" "знатока географии", из Крыма, который обозвал меня "неучем хахляцким", когда я сказал, что город Курган, в России, в Зауралье находится... "С пеной у рта" доказывал, сначала, что это - райцентр под Воронежем, а потом переключился на Талды-Курган и Каттакурган, казахстанские...
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детально поясни людям як власівці займалися пропагандою проти вавілонців-друзів-палестинців в 1945р... бо ж семіти це ГРУПА народів до якої входять і сєфарди!! А походження ашкєназі то вже інша пісня... серед них семітських генів набагато менше 25% що є критерієм належності до"богообраних" "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 6783 саме тому камуняцьке оточення джугошвіллі(вихреста) так гавкало на генетику...
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все хорошо, только есть вопрос: а при чем здесь Конев? войска 1-го Белорусского фронта, под командованием уроженца Варшавы, маршала Советского Союза Константина Ксаверьевича Рокоссовского, в июле 1944 года вышли на подступы к Варшаве. сталинский юмор заключался в том, что Рокоссовский родился в Варшаве и юность его прошла там, и сетру в январе, после штурма, он застал живую.
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А РОА что, в Варшаве воевала? Были части полка Дирлевангера, Бах-Залевского, Каминского, мусульманского полка, азербайджанского, "казачьи" части, "охранные" (полицейские), сформированные из "мельниковцев" и военнопленных РККА... Но это - не РОА... Её в Варшаве не было...
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м-да, расея-матшка это реальный дурдом.
Над кремлем развивается власовский триколор, но власовцев они считают преступниками...
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Новотна -молодец ! Он один из первых, кто стал вставлять мозги московитам. Полное прозрегие у них наступит лет через 15. Московиты не стесняются говорить грубую неправду, говоря что РОА и УПА не были признаны преступниками Нюрнбергским процессом по чистой случайности.
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В начале мая 1945г. 1-я дивизия РОА генерала Сергея Буняченко подошла к Праге,
где 4 мая 1945 вспыхнуло восстание. Полноценного немецкого гарнизона в городе
не было и восставшим легко удалось овладеть городом.Однако к Праге двигались
отступающие эсэсовские части, которым был отдан приказ расправиться с

восставшими и разрушить город. Чехи обратились к власовцам за помощью.

Не разобравшись в обстановке, или желая помочь чехам, -власовцы нанесли
сильнейший удар по фашистам. Чехи, слыша русскую речь,приняли власовцев
за советских воинов. Немцы, видя знакомую, почти как у них, форму, не сразу

сообразили, кто их атакует и что надо делать. Заварушка вышла изрядная,
в пользу чехов. Немцы были ослаблены и деморализованы.Благодаря этому

чехам удалось продержаться в Праге до подхода советских танков.

Как только власовцы выбили из Праги эсэсовцев, было образовано чешское

правительство, которое возглавил коммунист Йожеф Смрковский.От лица этого
правительства, спасителям Праги было заявлено, что чешское правительство

никогда не просило власовцев о помощи и не сочувствовало делу КОНРа.
Офицеры КОНРа возмутились:
- А как же повстанцы, из штаба Пражского восстания, которые приходили к нам?
- Это не повстанцы, а авантюристы… Ни чешский народ, ни правительство не
уполномочивали их обращаться к вам. Наше правительство -- коммунисты,
и мы советуем дивизии КОНРа сдаться советской армии.

Власовцам объяснили, что Прага в соответствии с Ялтинским соглашением

будет оккупирована советским войсками.
Дивизия Буняченко пробилась через город и ушла на юг..
Только через 48 лет, серым холодным утром 6 мая 1993 года на Ольшанском кладбище в Праге,над пустым холмом, где лежали триста павших в бою солдат и офицеров армии Власова, был водружен тёмный деревянный крест с белеющими на нем буквами: РОА.
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А чому вони, кацапи, так на генерала Власова злі?

А хіба адмірал Березовський инший? Але він у кацапії у великій шані, всі кацапські адмірали за руку з ним щодня вітаються , а "нізшьіє_чіньі" -- віддають честь "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 9451
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Это же какими МРАЗЯМИ нужно быть,чтобы так врать своему народу в прямом эфире!Лучше умереть,чтобы не позорится,чем выставлять себя такими ТВАРЯМИ перед всем миром!
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Новотны красавец. Утыкал буями пожирателей ягеля.
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Нормальные чехи Прагу 1968 никогда им не простят, а поляки - Катынь и Смоленск...
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а,що ,ви хочете відтупих і впертих чурбанів???)))
московщина заселена переважно тюрками і від слова тюрбан походить слово чурбан)
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Чехам и словакам особенно запомнился 1968-й год. Может ТЕМ русским памятник установить?
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Дыбилы мухосранские. Вы хоть историю учите, а не переписывайте. Я не поклонник кобы, уничтожившего миллионы своих собственных людей. Но именно им за все время войны было подписано всего несколько специальных указов. Один из них, не брать в плен, по моему солдат 28 пехотного полка (поправьте, если не так), которые повесили Зою Космодемянскую. Второй, не брать в плен власовское быдло. Последние знали это, и в плен старались не попадать, потому, что хана. Добили их уже под Прагой. И трехцветный флаг нынешней мокшандии и георгиевская лента- это атрибуты власовцев.
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Козмодем'янську прибили звичайні селяни за те що вона палила їм хати, і залишала їх на морозі з дітьми. Німцям до сраки, переїхали на 5 м і розмістились в іншому селі, людям куди йти було?
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Ти читав про що я написав. При чому тут хто її прибив. Я і без тебе це знаю. Може тобі розповісти міф про героїв панфіловців, чи про те як Канаріс переграв нашу контррозвідку, унаслідок якої, в їх гру були втягнуті молодогвардійці та поплатилися за це життям. Мова йшла про власовську мразоту, і як вони закінчили.
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При чому власівці до Козьмодем'янської, коли її вбили, Власов орден Леніна отримував.
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Зоя Космодемьянская была больна шизофренией. И словили ее и выдали немцам местные жители. Потому что задание у нее было сжечь деревню, в которой могли находится немцы. А то что из-за этого на любом морозе были обречены на смерть местные крестьяне, которые в этих избах жили, ей было наплевать.
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А им по*ер, они на своих "духовных скрепах", у них своя история государства расейского "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 5546
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************ )))
ну есть же йуродивые они бормочут плюются и иногда ругаются
разве это повод обсуждать их бред?
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так то воно так... але пукін з ведмєдєвив та володіним ашкєназі... а скабєєва чи удмуртка чи татарка.. "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 985
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кацапы лгуны и фашитсы 21века
биомусор!
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Чехи мне говорили, что Прагу освободили власовцы и что здесь все это знают. Новотный конечно молодец, но как сегодня написал один чех, спец по кацапский пропаганде, кацапы ожидали его заявления и этим он подтвердил их сценарий. Типа, шо европейцы переписывают историю, строят козни против ,, миролюбивой россии" и т. д. Это так точно, как внушают своим обывателям о ,,украинских фашистах" и загнивающем Западе, написал чех.
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эта лярва зимой и летом одним цветом, имидж плечевой тетки
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Тот неловкий момент, когда глупцов и подлецов переиграли на их же поле=)
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Даремно москальскі придурки ворушать історію, з усіх злочинів 20 ст стирчать московські рила.
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целое шоу посвещено тому что было сто лет назад какая параша помойка премывать этот бред....
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Новотны говорил, что ему обещали 15 минут эфира, но как обычно кацапы ******* и по паре минут отключили. Справедливости ради надо сазать, что в Праге люди знают цену кацапам, но за пределами столицы есть много сторонников х#йла.
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Молодец чех. Но скобе пофигу. Она на работе.
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Зоя Космодемьянская была больна шизофренией. И словили ее и выдали немцам местные жители. Потому что задание у нее было сжечь деревню, в которой могли находится немцы. А то что из-за этого на любом морозе были обречены на смерть местные крестьяне, которые в этих избах жили, ей было наплевать.
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С русскими полоумными обезьянами дискуссии бесполезны.
Несут всё, что в голову прийдёт.
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Ето не страна,а огромная палата №6, такое впечетление, что Господь со всей земли пособирал туда ету свору.
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Заколотите подвал

Средневековие
Властелин Колец отдыхает,
Реальность, данная нам в у. е.,
Рулит, зажигает.

Поменяли серпы на кресты
Былинники речистые.
Покупали, продавали, соблюдали посты
Православные чекисты.

Ой, мама-мама-матрица
Ты будешь молчать, жрать и верить
В золотого тельца от святого отца
Великой Империи.

Заколотите подвал воняет
Крысы в Мавзолее всё наглее и злее.
Власть гуляет
На свежих могилах растут Куршавели.
Смердит кремлёвская тварь,
Заколотите подвал.

Культура ура.. ура.. ура..
Новые услуги порнорынка
Корпорация Добра
Продолжает свою вечеринку.

Какой-то зомби-бомонд
Рокеры, святоши, журналисты, артисты
Лижут хозяйское дерьмо
Так искренне, неистово..

Образа и образы врага
Ежедневно, внутривенно.
Священным союзом Царя и Совка
Бредит Кремлядь

Заколотите подвал воняет
Крысы в Мавзолее всё наглее и злее.
Власть гуляет
На свежих могилах растут Куршавели.
Смердит кремлёвская тварь
Заколотите подвал.

Какая вера? Очнись ты
Это неохристочекисты
Эй, родина Протри зрачки-то
Это неохристочекисты

Разуй глаза Разуй глаза
Разуй глаза Разуй глаза
Не хочу назад Не хочу назад
Не хочу назад

Чемодан вокзал Совок
Чемодан вокзал Совок
Чемодан вокзал Совок

Заколотите подвал
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Ну и про что?
Человек день зарабатывает, ничего личного!
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Правда тебе это знакомо? Выскочил,погавкал,заработал,брюхо набил-Шляфэн! И так по кругу-ничего личного,да?
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Привет! Что говорит физматика - судак - уже зашел в зимовальные ямы?
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Государственная машина оболванивания, когда то людей, а ныне северных макак из страны Параша, работает на полную катушку.
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А как оно ещё панфиловцев и молодогвардейцев, которых ни когда не было, не вспомнило?
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Рашня превратила войну в религию ЧЕРНОГО и БЕЛОГО.... Хотя война это всегда,сплошное серое, если не кровавое и черное......

Это главная причина помутнения рассудка у рашни под названием ПОБЕДОБЕСИЕ... Они, с этим культом 9 мая, скоро будут похожи на этих религиозных фанатиков с поясами шахидов....
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Зачем чехам памятник нацистскому коллаборанту Власову? Фейспалм.
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Беднягу выставили идиотом. Каждый обидится.


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Та ладно, людям, не отруєним кацапським телебаченням, добре видно що чех глузує з ідіотів, видно як юлять про трибунал, мов приняли одне, а мали на увазі інше.
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"Мы смеемся потому, что вы лжете. Этот человек пьяный или обкуренный. Вы в России искажаете историю", - глава муниципалитета Праги Новотны на шоу пропагандистки Скабеевой" - все увидели во всей красе ордынскую "элиту", но надо сказать, Скабеева училась хорошо в школе кгб, и закончила с отличием, уж очень правдоподобно она истерит, похоже на искренность убеждения, но аудитория двуногих её подводит, без труда просматривается, что вся толпа не обременена извилинами, рыла симпатичные, открытые для принятия очередной порции лжи, но двуногие компенсируют свою покорность диктатуре, агрессивным поведением к инакомыслящим, на этом примере хорошо просматривается, что эволюция перехода высших гоминидов в человека современного на этой части Земли не сработала, дала сбой, и это должен признать весь цивилизованный Мир, причём, чем раньше, тем лучше, чтобы избавить весь мир от деградации,
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В Подмосковье есть обелиск защитников Москвы с именем Власова в том числе.Тупые Скабейкины об этом знают?
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