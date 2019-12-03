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 Українські воїни вогнем у відповідь припинили атаки найманців РФ поблизу Лебединського, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська не утрималися від порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, із 7:30 ранку ворог розпочав обстріл наших позицій у районі Лебединського: "З напрямку від Саханки окупанти застосовували протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьке озброєння. Наші воїни застосували у відповідь великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю і протягом 25 хвилин примусили окупантів припинити обстріл".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163104
 
 
 Топ коментарі
 
эти несознательные украинские воины своими пострелушками хотят испортить встречу президента Зеленского с Путиным....
Куда Хомчак смотрит...?
25 минут стреляли....., с крупнокалиберных пулеметов... - нет что бы просто отойти не много...
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Зачем росийские боевики каждый день атакуют наши позиции если они хотят мира? Ах, да, росийские боевики ни разу не заявляли что хотят мира. Да и про то что они устали от войны не говорят. Почему ублюдок сепарский Сивохо, Зелупа и другие сепары не призывают своих тамженашихлядей не стрелять а все время внушают украинцам что они устали от войны и нужно смириться и капитулировать?
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Зажмурені окупанти-завжди приємна несподіванка! Українські воїни вогнем у відповідь припинили атаки найманців РФ поблизу Лебединського, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5608
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эти несознательные украинские воины своими пострелушками хотят испортить встречу президента Зеленского с Путиным....
Куда Хомчак смотрит...?
25 минут стреляли....., с крупнокалиберных пулеметов... - нет что бы просто отойти не много...
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Видно пацанам остоп.здили тупі прикази і вони відкрили вогонь на свою відповідальність.
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Ну да! Поступил тупой приказ подавить огонь противника! Это армия, здесь ничего без приказа не делается! Или так хочется, чтобы наша армия превратилась в неуправляемую массу?
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Зразу замітно грозного воїна диванних військ.
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Зачем свою тупизну наружу показывать? Лучше тихо сам с собою, если мозги уже пропил и видишь слова, а смысл не догоняешь!
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Іди, клоуне, воду в пістолетик залий, бо не будеш мати чим відстрілюватись.
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Зачем росийские боевики каждый день атакуют наши позиции если они хотят мира? Ах, да, росийские боевики ни разу не заявляли что хотят мира. Да и про то что они устали от войны не говорят. Почему ублюдок сепарский Сивохо, Зелупа и другие сепары не призывают своих тамженашихлядей не стрелять а все время внушают украинцам что они устали от войны и нужно смириться и капитулировать?
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Бубочке только не сообщайте,ато он расстроится!!!
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