 Українські воїни вогнем у відповідь припинили атаки найманців РФ поблизу Лебединського, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, із 7:30 ранку ворог розпочав обстріл наших позицій у районі Лебединського: "З напрямку від Саханки окупанти застосовували протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьке озброєння. Наші воїни застосували у відповідь великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю і протягом 25 хвилин примусили окупантів припинити обстріл".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.