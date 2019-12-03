 Українські воїни вогнем у відповідь припинили атаки найманців РФ поблизу Лебединського, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, із 7:30 ранку ворог розпочав обстріл наших позицій у районі Лебединського: "З напрямку від Саханки окупанти застосовували протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьке озброєння. Наші воїни застосували у відповідь великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю і протягом 25 хвилин примусили окупантів припинити обстріл".
"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.
Куда Хомчак смотрит...?
25 минут стреляли....., с крупнокалиберных пулеметов... - нет что бы просто отойти не много...