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Все про:армія (2624) бюрократія (18) ЗСУ (388)

 "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - військовослужбовець ЗСУ показує стоси журналів обліку, які має вести офіцер. ВIДЕО

Боєць ЗСУ виклав у мережу відео, на якому він показує, скільки паперової роботи доводиться виконувати в сучасній українській армії. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на паблік "Спецназ України" в фейсбуці.

Так, за словами військовослужбовця, на написання та перероблення щоденних звітів йде величезна кількість паперу, тоді як практична користь від цього мінімальна. Саме тому в українській армії не хочуть служити, резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сержант ЗСУ Вадим Рудь: "Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія і статут 60-х років"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163090
 
   
 Топ коментарі
 
совок никому неохота убирать
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Это везде такое. Преподаватели и учителя давно превратились в писарей. А все ради дополнительных ставок в министерствах. Каждая бумажка - отдельная ставка. "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер - Цензор.НЕТ 8225
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Оскорблять и называть Украинскую армию **#чей может только малоросский совкодрочер или "тыловая крыса" что является одним и тем же. В окоп этого уставшего от папирусов, пусть автомат чистить за#бется каждый день.
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Ооо, а ты замполит на телевидении? Или начальник департамента патриотизма Министерства обороны?
Уже забыли, как в 2014-м 25-я бригада сдавала сепарам затворы от автоматов и БМД, откуда у Гиркина в Славянске взялась Нона и как попал в плен командующий ВДВ Швец? И где тот офицер, которы проложил путь своим БМБ в толпе сепаров с гранатой в руке?
Где бы мы были без Добробатов? Кто вам, ВСУ дал время штаны постирать и магазин с патронами в автомат вставить? Как говорил старшина из "А зори здесь тихие" - за ту секундочку, что ты мне дала, положено до гробовой доски поить!
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Тут річ взагалі не тільки про армію. Так ведеться документообіг всього, що є в державі. І це дійсно тягнеться із совка. Кожен журнал відповідає якомусь звіту. Звіт ти подаєш наверх конкретному дяді чи тьоті. На кожен звіт у міністерстві є окремий дядя чи тьотя, яких в тепленьке місце посадили родичі-можновладці. А в селі, в маленькому районі сидить дві молодиці, які повинні херячити ці журнали та звіти + контролі, щоб подати конкретним дядям і тьотям. А різниця в зарплаті у молодиць і дядь-тьоть до хрєна яка. Природньо, що людина, яка повинна всю цю тричі нікому не потрібну мутату заповнювати, просто фізично не встигає цього робити ( а як робити одному-двом те, що роблять наверху двадцять?) І далі йде чарівне слово "провєрка". Коли дяді з тьотями їдуть дрючити молодиць за недобросовісну роботу. "А як це Ви в цьому журналі не записали? А як це Ви тут пропустили? Що за недбальство?" А ти стоїш, як останній лох, і думаєш: "А як його не пропустити, якщо в добі лише 24 години, з яких ще треба додому до дітей потрапити?" А далі все за класикою жанру: догана, мінус премія, тьоті-дяді - плюс премія за виявлених недбалих працівників. А в підсумку маємо задрочених рядових працівників, які сидять кожного дня, гаруючи в цих журналах, а дяді-тьоті працюють п'ять днів на місяць, коли ваші звіти збирають. Якось так. І в розвинутих країнах такого дурдому немає!
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Щодо армії. Повна ..... .Заступник командира на запитання: якою програмою підготовки керуємось, лише важко зітхає. Їх безліч на підготовку одного підрозділу при чому з виходом чергової не відміняється дія попередньої. При чому, якщо в ООС спостерігається якась логічна закономірність, то в ППД її немає. Тепер уявіть полковника (чи іншого махрового ахвіцера), який проседів на пенсіїї десь з 2008-2013 року, приходить ще послужити...... і згадує свою ратну службу в паперових військах, які були на той час....і зашелестів "Дніпро" з "вимагаю (наказую)".... Вважаю одною з головних проблем саме цю. Добре, біжу бо чергова комісія на порозі-будутьь журнали перевіряти
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Я который уехал с Украины в 1992 году , и сравнить Украину с Данией , то скажу что в Украине все по дебильному . И такой же народ . Обидно , но факт
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нахер пошел придурок высокоразвитый мля. ты трутень приехал в данию на все готовое и возомнил себя охеренно умным , да не ты просто хитрожопый манкурт . Обидно но факт.
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обидно но факт: ты наверно своим залпом решил опровергнуть оппонента, но только добавил веса его словам.
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я ему указал его место и кто он есть на самом деле. И да я знаю что у нас в стране много дебилов . можно сказать 73 процента.
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Ты уехал из дымящихся развалин Украинской СССР! И не поумнел ни на йоту с тех пор! Просто стал жрать лучше...
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Поїздив по світу багато, друзі могли визвати на ПМЖ і в Штати і в Німеччину, але в Україні є нормальна робота,сім'я і щастя коли ступаєш на рідну землю. Так що мені та Данія навіщо, коли є Україна - моя рідна земля. А труднощі переживем. А дебілів кругом хватає. Знайомі вчились в Данії сільському господарству і розповідали, що не все там райдужно.
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Зате наша армія найбоєздатніша в Європі!

"Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - військовослужбовець ЗСУ показує стоси журналів обліку, які має вести офіцер - Цензор.НЕТ 4225
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это за...б в армии так же как и вечные построения.Построение на построение перед построением. херовы тучи журналов это не про порохе или зелени это еще совковое наследие.
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Блін, та це щасливчик! В мене більше паперів раза в три. Де ця частина, хочу туди перевестись вже.
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Хватит ныть, солдаты! Не нравиться служба, рапорт на стол и на гражданку!
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тре більше писати, а то в 2014 виявилося тіки 6000 боєздатних, а інши навіть журнал не могли заповнити
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Оно так было, есть и будет. А после этого видоса они еще телегу по войскам прокатят "зменшити паперообіг", доповидь по которой заставят распечатать в 2-х экземплярах для каждой посадовой особы, кого это касается
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Пам'ятаю, як їздили в 90-ті черговий раз в штаб в червні затверджувати план на навчальний рік, коли вже пів року пройшло...
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а зачем им армия это тот сорт людишек которые устроят свои задницы при любой власти или
даже оккупации....... неля штепа - классика этого жанра, утвердите власть и.... верните мне мой
кабинет.........
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Не гони солдат.Многие самураи были мастерами в каллиграфии,поэзии,философии,живописи.
Самурай заполняет формуляр
"Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - військовослужбовець ЗСУ показує стоси журналів обліку, які має вести офіцер - Цензор.НЕТ 6513
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Генеральному штабу ЗС України пропонується проведення експерименту:
- замість чергового передруковування сотень типових наказів, інструкцій та журналів на новий навчальний рік провести протягом розпочатого підготовчого періоду відпрацювання обгрунтованих пропозицій посадовими особоми військових частин щодо вирішення даної паперової БІДИ та надання їх до кінця місяця на аналіз до ГШ ЗСУ!!!
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хіба тільки в цій армії не хочуть служити? а жити в цій країні хочуть? скільки уже там за вііслой і далі?
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Дрімучий совок, який не тільки не викорінювався, але й процвітав.
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