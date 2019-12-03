 "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - військовослужбовець ЗСУ показує стоси журналів обліку, які має вести офіцер. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на паблік "Спецназ України" в фейсбуці.
Так, за словами військовослужбовця, на написання та перероблення щоденних звітів йде величезна кількість паперу, тоді як практична користь від цього мінімальна. Саме тому в українській армії не хочуть служити, резюмує він.
Уже забыли, как в 2014-м 25-я бригада сдавала сепарам затворы от автоматов и БМД, откуда у Гиркина в Славянске взялась Нона и как попал в плен командующий ВДВ Швец? И где тот офицер, которы проложил путь своим БМБ в толпе сепаров с гранатой в руке?
Где бы мы были без Добробатов? Кто вам, ВСУ дал время штаны постирать и магазин с патронами в автомат вставить? Как говорил старшина из "А зори здесь тихие" - за ту секундочку, что ты мне дала, положено до гробовой доски поить!
даже оккупации....... неля штепа - классика этого жанра, утвердите власть и.... верните мне мой
кабинет.........
Самурай заполняет формуляр
- замість чергового передруковування сотень типових наказів, інструкцій та журналів на новий навчальний рік провести протягом розпочатого підготовчого періоду відпрацювання обгрунтованих пропозицій посадовими особоми військових частин щодо вирішення даної паперової БІДИ та надання їх до кінця місяця на аналіз до ГШ ЗСУ!!!