 "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - військовослужбовець ЗСУ показує стоси журналів обліку, які має вести офіцер. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на паблік "Спецназ України" в фейсбуці.

Так, за словами військовослужбовця, на написання та перероблення щоденних звітів йде величезна кількість паперу, тоді як практична користь від цього мінімальна. Саме тому в українській армії не хочуть служити, резюмує він.

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