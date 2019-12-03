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 Політика України
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Все про:НАТО (2192) Порошенко (10165) Європейська Солідарність (172)

 Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні. ВIДЕО

Український парламент сьогодні має ухвалити постанову про підтримку надання Плану дій щодо членства України в НАТО, адже завтра в Лондоні починає свою роботу саміт глав держав-членів НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це автор постанови, лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради України.

Він зауважив, що вперше за 5 років на зустрічі такого рівня не буде українського глави держави, тому політичний сигнал від парламенту надзвичайно важливий.

"У нас залишається лише кілька годин, щоб послати важливий меседж до Лондона. Вже завтра там збираються глави держав-членів НАТО. Уперше за 5 років там не буде українського президента. Але дуже добре, що в останню мить Україна спромоглася послати туди делегацію на чолі з міністром закордонних справ", – зазначив Порошенко.

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"Парламент має захистити і підтримати українську позицію і продемонструвати що новий склад Верховної Ради підтримує вступ України до НАТО включно з Планом дій щодо членства. Дуже потрібен сигнал про те, що новий український парламент підтримує вступ України до Альянсу. Рівно як і надання нам Плану дій щодо членства в НАТО", – переконаний Порошенко.

"ПДЧ – це не лише заявка. ПДЧ – це двостороння угода. Коли Україна бере на себе зобов’язання провести реформи, а НАТО бере на себе зобов’язання прийняти Україну. Бо тільки в НАТО є міцна гарантія безпеки країни. І тільки НАТО забезпечує справжній, надійний мир", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Він наголосив, що перспективи членства України в НАТО не припустимо розмінювати на міфічний мир від Путіна.

"Не треба боятися Путіна в Парижі. Не дай Боже стратегічну перспективу членства України в НАТО розміняти на міфічний фейковий мир за путінським сценарієм. Це є одна з найважливіших червоних ліній, які ми окреслюємо в переддень нормандського саміту", – зазначив Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163086
 
 
 Топ коментарі
 
Поця,хто тобі п"ять років заважав?
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Петя , сейчас страна в состоянии "смешно" .
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Они тупые . С ними не интересно общаться .
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Путин давно дал перечень зекловану чего нельзя делать... НАТО И ЕС Украины это ТАБУ для Зели....
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Есть порохобыдло проплаченое и есть остальная свободная не привязаная к царькам вроде падлошенко и зеленский часть населения Украины.
Не надо кацап вонять рабской путенской пропагандой здесь.
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Вот ты, например - мокшанская ботва. В спам тебя
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Петя , сейчас страна в состоянии "смешно" .
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І поставьте в кінці кінців на трибуні Верховній Ради бігову доріжку.
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а в президенской ложе - шаталку, чтоб преЗик мог "звернення" толкать Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 8219
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кому там в ВР принимать?команда будет,проголосуют!хомячки трускавецкие
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Зачем нам ПДЧ, в украинском федеральном округе?
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А у тебя в Удмуртии уже организовали украинский федеральный округ? Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 9013
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Барижництво і заважало...)))
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заважали офшори і тоді б путін напав.

А ПДЧ якщо не поміляюсь ще в 2008 році Україна подала заявку , яку не треба оновлюваті коли

свинарчукам треба пропіаритись.
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И Торговля на крАвИ, а еще зУбАжИння мешало хD
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кто то сегодня Петю найти не мог,что бы "посадить" Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149
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Яке ПДЧ? Криворізький шкет з ****** всьо порешають в ПарЬІжі.
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Постановления, планы - это уже было и где эта страна? Может пора что то созидать, а не МРИЯМЫ жить.
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Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 1463 усе будет только хуже
Олена Зеленська заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт.
-"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад.
Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста
(C)
@Artnataliwood5

а я в дитинстві уявляв себе Фантомасом Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 2401
передайте Лєнє, що манія величі швидко проходить
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а я и сегодня уявляю себя Шакалом..ну вы поняли...
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А чому саме Елеонорою Рузвельт а не Елеонорою Шнікєльштукєр?
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По Конституции Украины Украину представляет за границе не Парламент а Президент Украины. Поэтому все это пиар со стороны песиков
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Какой там блок Нато.Бубочка своей арми боится.Потому и служить не пошел. Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 4127
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Найкращий президент з тих що були й є, як не як, виступив.
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Та че тама- признать Нас членом НАТО!
Поставить НАТО перед "фактом"!"
Потужний ПУК сивочолого 🐷
😂
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опять песик задрав ногу в неположеном мєстє
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Петро Алексеевич, ЗЕленые мартышки просто сдают Украину уйлу.

Этим зебилам лишь бы кусок колбасы и Сватов по телеку.
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Соивый Люзер 5 лет лизал под хвостом кремлёвскому Моське,а теперь проснулся.Труп ,а доси тхне трупным сморидом.США заявили ,что вступление Грузии и Украины в НАТО - вопрос времени.Потому меньше базикаты ,а укреплянть оборону,которую раскрал,и разрушил оборонпром пан Порошенко. Ни одного Нового танка в армию не поставил,только санитарные автомобили- Антилопы Гну.Взорвал все арсеналы,не построил патронного завода и много чего другого.
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Клоунада от парашенка в стиле "яприйшов тебе нема" продолжается.
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Какое НАТО, эти малороссы будут за таежный союз голосовать!
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Ахаха! ***** подає важливий сигнал! Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 7356

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Все буде так, як сказав Коломойський, а він оголосв ціну продажу України - 100млрд. баксів.
Зєля має зустрітися з Пуйлом, щоб узгодити кінцеву ціну та графік проплат (не все можна перетерти через посередників та кур'єрів).
Зеля стане мільярдером, а України не стане.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Падлошенко вор,а вор должен сидеть в тюрьме
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согласен.
а коломойши и всякие ********* типа новинского и ахметова, не должны?
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Популизм головного мозга на фоне истерики от полного поражения на выборах и хронического алкоголизма. Он уже не просто отвратителен, но и жалок.
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А пердаки зебильно-кацапские аж горят, любо-дорого смотреть😁
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