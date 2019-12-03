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 Політика України
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Все про:ВР (6245) пікет (237) спрощенка (17)

 "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники руху "SaveФОП" спільно з Федерацією профспілок України проводять мітинг під стінами Верховної Ради з вимогою про скасування законів 128-IX і 129-IX (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг), якими фізичних осіб підприємців зобов'язують мати касові апарати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти мітингують на площі Конституції під ВР з вимогою скасувати закони №№128-IX і 129-IX про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі. Протестувальники називають ці реформи знищенням спрощеної системи оподаткування та мікропідприємництва в цілому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємцям потрібно об'єднуватися в асоціації та постійно вести роботу зі свого захисту, - Милованов

ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 01
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 02
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 03
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 04
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 05
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 06
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 07
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 08
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 09
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 10
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 11
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 12
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 13
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 14
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 15
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 16
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 17
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 18
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 19
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 20
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 21
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 22
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 23
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 24
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 25
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 26
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 27
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 28
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 29
ФОП теж людина, - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163080
 
 
 Топ коментарі
 
Там процентов 80% митингующих голосовали "по приколу" и "хуже не будет".
Чё терь ноете то, малоросы...
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О.. проплаченные ФОПы от РОЗЕТКИ, ЦИТРУСА и т.д.... Купил недавно в цитрусе телик - продаыец - ФОП... круто...
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Там процентов 80% митингующих голосовали "по приколу" и "хуже не будет".
Чё терь ноете то, малоросы...
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Я считаю, что мало, на всех этих голосавших по приколу, щемить еще сильнее. За их ТУПИЗМ.
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По приколу тебе скажу, хуже не стало. А на лучшее старое и надеяться было бессмысленно...А кипишь-то в чем? Давайте таблички со слезными надписями: "Я - ФОП". За что выгнали людей мёрзнуть лучше скажи?)
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Это как же хуже не стало, если цены поднялись, платёжки выросли, рабочие места сократились. Продолжаем принимать уренотерапию с жаланием прозреть?
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Ты дурак? Хуже стало. И на порядок. И это лишь за пол года.
Худшее впереди.
Если ИКЕА решили не открывать тут магазы+производство - это о многом говорит.
Олигархат за пол года уже весь вычистить можно было, с такой то полнотой власти.
Но ничерта никого не тронули, только ***** пытаются, и то вяло, для картинки.
Но Педро явно не ТОП-олигарх у нас.
Коломойши, ахметовы, новинские и все другие ********* не то что под прицелом - они ***** себя ахеренчик чувствуют. А ватнорылые ***** со всех щелей повылазили.
Хуже ему не стало.
Разве что ты сам ватнорылый малорос, и молишься на расейку...
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та чого ж вони блюзнирствують? "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 899скавчали б вже чесно="без контрабанди-абналу-приховування прибутків фопам не вижити" "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 8816
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интересно, будет в толпе хоть один человек с плакатом типа "я ж за вас голосовал, а вы?!.."
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Яка краса! Володька піагіст, пресуй зебілів!
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О.. проплаченные ФОПы от РОЗЕТКИ, ЦИТРУСА и т.д.... Купил недавно в цитрусе телик - продаыец - ФОП... круто...
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денег нет у Голоборотько....
ставьте кассовые аппараты и не выеживайтесь.... "ФОП тоже человек", - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 4044
Вы сделали Барыгу вместе..., пора и о стране подумать...

https://www.dialog.ua/business/195890_1575361851

Минус 10 млрд долларов: НБУ бьет тревогу из-за дефицита внешней торговли

Национальный банк Украины обнародовал информацию о том, что сумма дефицита внешней торговли товарами в Украине за январь - октябрь 2019 года оказалась на 3,3% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

"ФОП тоже человек", - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 8329
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Зеля , ФОП - это человек , который обеспечивает пенсию нашим бабушкам и "кормильцам" . Не себе , не все доживут до этого "счастья" .
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так ти ідійот... саме фопи недоплачують в бюджет та пенсійний фонд МІЛЬЯРДИ!!! "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 3917
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Ты сам много заплатил ? Считай , если в школе учился .
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а де євробляхи цих ніщебродиків? не видно на чому іздять
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и МВФ на йух послал,"развиваемся"

Пресс-служба Национального банка Украины сообщает о том, что официально дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь - октябрь 2019 года составил 9,947 миллиарда долларов, информирует Диалог.UA. Согласно более подробной информации, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7% - до 11,270 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами - в 1,5 раза, до 1,323 миллиарда долларов.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/195890_1575361851
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Прикольно. Сдєлані разом началі шото подозрєвать. "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 884
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Написано не зовсім вірно. Треба написати: "Після виборів по базарах ми пили чарку за перемогу Зелі з тостом "Здєлалі іх вмєсте", а коли протверезіли, то побачили що "здєлалі сєбя вмєсте".
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"Володимир Олександрович,ви вживали наркотики?"
НІ,,,КОЛИ. "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 755 "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 755 "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків - Цензор.НЕТ 755
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В цілому усі українські уряди роблять одне й те саме - протиставляють себе народу, чітко показуючи, що вони є першочерговим його ворогом. Навіть Порошенко примудрився так себе поводити, хоча перед виборами старався стати публічним. А Вовка - кіт з мішка виліз, оглянувся і сказав, що він ворогом був, ворогом є, і ворогом буде.
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Бачили ФОПовські очі, що вибирали - тепер "кушайте". І євробляхарям привіт передавайте. І тим, що від тарифного геноциду дуже страшно страждали, тоже вісточку пошліть.
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Поддерживаю - Молодцы Ребята!!!

Мы с Вами !!!

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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ФОПы как раз во всей своей массе голосовали за ЗЕ.Зробили себе разом😁
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Работаю с ФОП не один десяток лет. Не в кассовых аппаратах дело и годовые расходы на них сейчас меньше , чем месячная зарплата уборщицы . Просто "типа ФОП" ( 20 проплаченных ) выполняют заказ,все хочется оставить все по-старому и не платить налогов , требовать льготы и пенсии .
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