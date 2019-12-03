 "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активісти мітингують на площі Конституції під ВР з вимогою скасувати закони №№128-IX і 129-IX про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі. Протестувальники називають ці реформи знищенням спрощеної системи оподаткування та мікропідприємництва в цілому.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Чё терь ноете то, малоросы...
Худшее впереди.
Если ИКЕА решили не открывать тут магазы+производство - это о многом говорит.
Олигархат за пол года уже весь вычистить можно было, с такой то полнотой власти.
Но ничерта никого не тронули, только ***** пытаются, и то вяло, для картинки.
Но Педро явно не ТОП-олигарх у нас.
Коломойши, ахметовы, новинские и все другие ********* не то что под прицелом - они ***** себя ахеренчик чувствуют. А ватнорылые ***** со всех щелей повылазили.
Хуже ему не стало.
Разве что ты сам ватнорылый малорос, и молишься на расейку...
ставьте кассовые аппараты и не выеживайтесь....
Вы сделали Барыгу вместе..., пора и о стране подумать...
https://www.dialog.ua/business/195890_1575361851
Минус 10 млрд долларов: НБУ бьет тревогу из-за дефицита внешней торговли
Национальный банк Украины обнародовал информацию о том, что сумма дефицита внешней торговли товарами в Украине за январь - октябрь 2019 года оказалась на 3,3% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.
Пресс-служба Национального банка Украины сообщает о том, что официально дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь - октябрь 2019 года составил 9,947 миллиарда долларов, информирует Диалог.UA. Согласно более подробной информации, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 7% - до 11,270 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами - в 1,5 раза, до 1,323 миллиарда долларов.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/195890_1575361851
НІ,,,КОЛИ.
Мы с Вами !!!
Героям Слава !!! Слава Украине !!!
А таки лох.