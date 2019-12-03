 "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти мітингують на площі Конституції під ВР з вимогою скасувати закони №№128-IX і 129-IX про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі. Протестувальники називають ці реформи знищенням спрощеної системи оподаткування та мікропідприємництва в цілому.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ