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 Політика України
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Все про:ВР (6245) В'ятрович (177) Європейська Солідарність (172)

 В'ятрович склав присягу нардепа. ВIДЕО

Ексглава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович склав присягу народного депутата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В'ятровича внесено до списку партії "Європейська Солідарність".

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. І нехай у цьому допоможе мені Бог. Слава Україні!" - зачитав текст присяги В'ятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реєстрацію В'ятровича нардепом оскаржили в суді, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.

Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163059
 
   
 Топ коментарі
 
Нарешті !!! Вятрович,вітаємо !!! Побільше б таких депутатів !!! В'ятрович склав присягу нардепа - Цензор.НЕТ 4109
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Вятрович - ЖГИ ВАТУ!!!!!!!!!!!!!!))))
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Это хорошо...это достойный человек...
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оце зараз зеленого лайна накидають
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да нет у них нет интелекту у маланцев вообще с чувством ума и сообразительности ТУГО доказательства да сколько угодно сам Зеленский эталон маланца тупое завистливое злопамятное и наглое и нет никакой чуйки..Богдан там больше бурятско кацпского и от урки но тем не менее весь состав КМУ или дурочки хи-ха-хо или полнй кретенизм мИлованов МСинистр спорту и та далее... всь состав банды Слуг одного евгея.. полдный зашквар проститутки подстилки извращнцы насильники мошеники дебилы причем не по прикиду а в натуре а.. теперь оказалось что 87% всего состава этих ядей финанисировали Зеленского причем делали в один день одинаковыми суммами и чтобы не нарваться на проверку платежа от НБУ... партии СН нет и не было... это типа конторы Бендера... Рога и копыта.. или Корейко и Скумбриевич и их делишки.... образ Зели давно написан в романе Золотой теленок......Корейко скромный бухгалтер на 46 ре у нас шут гороховый... тот хоть умел считать в уме огромные числа и суммы..а этот Дякую дужэ дьякую....
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половину зеленых дупотангов разорвет нахрен
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Цікаво, чому всі сєпари та совки збіглися до Зеленського?
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потому что не смотря на разные цвета внешней окраски, у них внутри одно и то же дерьмо. они тождественны.
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Где бы не работать, только бы не работать...)
"Я буду служить Украине, буду служить народу Украины, и я буду служить себе"(с)
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удачи....
он наверное будет тот, кто откроет ворота ВР активистам, когда они будут выносить ногами вперед зеленых коллаборантов и идиотов...
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и песиков с мародером
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какие вы все таки скучные с заевшей пластинкой. нет, чтобы что-то новенькое придумать.
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Нарешті !!! Вятрович,вітаємо !!! Побільше б таких депутатів !!!
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Жора йди в школу підучись.Бо тему про написання слів з Великої букви ти прогуляв. В'ятрович склав присягу нардепа - Цензор.НЕТ 9683
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жора тому такий, бо в нього жор на лайно.
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Ха!.. наш человек в Раде!.. Слава Украине!
и пусть у ваты пердак покраснеет!
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Слава Україні мабуть є у тексті присяги. Все згідно правил.
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Володя В'ятрович підпалює ватні дупи сєпарів ! Крутий чувак !
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ему я рад - кроме него и крымских татар и людей нормальных нету!!!
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шуфрич там для того щоб в потрібний момент підставити свою хліборізку під міцні кулаки хлопців з "Солідарності" даючи тим самим шанс мертведчуку швиденько злиняти з залу засідань.
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песики уже боятся - а свободу не пускают - пебилы ссутся ))
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А его проверяли на предательство и грантоедство?
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Поки що нарахував 4 зебілів - малувато буде, підключайте кацапів клоуни.
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Володя, я голосував за ЄС тільки заради того, щоб ти був у парламенті!
Мочи Бужанського й інших зелених совкодрочерів!
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и псин от пе-мародера ))
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Вони не тільки совкодрочери, вони, ці бужанські-дубінські, прокляті ********** рускамірці.
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Вітаю, пане Володимир! Дуже позитивно, що такий щирий українець, ітелектуал і взагалі гарна людина буде працювати у ВРУ. Таких депутатів повинно бути якнайбільше, а СН- якнайменше.
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Добра новина. А чому не 8 грудня- ***** в подаруночок до дати?
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Вітаю з обранням пане Володимир!! Ви достойна людина і варті бути народним депутатом.
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Один из немногих депутатов, который действительго имеет не липовое образование и является патриотом.
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