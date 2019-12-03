 В'ятрович склав присягу нардепа. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В'ятровича внесено до списку партії "Європейська Солідарність".
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. І нехай у цьому допоможе мені Бог. Слава Україні!" - зачитав текст присяги В'ятрович.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.
Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.
Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).
"Я буду служить Украине, буду служить народу Украины, и я буду служить себе"(с)
он наверное будет тот, кто откроет ворота ВР активистам, когда они будут выносить ногами вперед зеленых коллаборантов и идиотов...
и пусть у ваты пердак покраснеет!
Мочи Бужанського й інших зелених совкодрочерів!