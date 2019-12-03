 "Хіба в нас адекватних справ немає?" - Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка. АУДIО

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького, опублікованої на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
За даними каналу, 3 вересня 2019 року відбулася розмова Романа Труби та Олега Корецького.
"Роман Труба висловив невдоволення, що Корецький допитує Порошенка не в тій справі:"Ти довго думав, щоб його стосовно землі викликати? Хіба в нас адекватних справ немає?" Труба вважає справу землі неперспективною", - йдеться в повідомленні до аудіозапису.
"Будь-яке провадження, яке його стосується, цікаве", - захищається Корецький.
"Труба несподівано робить висновок, що справу стосовно землі фігурант може назвати політичною, оскільки він там тільки свідок. Він також пообіцяв вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком Рувіну."Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля з Офісу президента" - ми не думали, шо все так погано", - наголошується в повідомленні.
Наступна розмова Труби та Корецького, за даними каналу, відбулася 11 вересня 2019 року.
"Звітуючи щодо провадження у ВСП, Корецький повідомляє Трубі, що наступного дня йде в Офіс президента, по-старому називає його Адміністрацією. Він також, порушуючи всі норми про незалежність слідчого, анонсує директору ДБР обшуки у Гонтаревої, Чауса, в Жулянах і в "Петіному банку", - говориться в повідомленні до аудіозапису.
А ОПу треба розігнати за тиск на слідчі органи.
чи захист інтересів трубою бородатої бабусі ***** не дає такой можливості?
https://gordonua.com/news/politics/rada-podderzhala-pravku-v-zakon-o-gbr-kotoraya-predusmatrivaet-uvolnenie-truby-posle-perezapuska-vedomstva-1428906.html
надо гнать всю верхушку сраной метлой. вместо трубы придет "100% свой" и все будет только хуже
- Давно таблетки бросил принимать?
"Интересная лмчность" (с)
Скоро на екранах країни...і всі забудуть про Трубу..
Питання до Гнапів, Бігусів, Лєщєнків, Шабуніних, Наємів та іже з ними, а також до ВР, яка під вереск ЗМІ про "недопущення узюрпації влади" прийняла такий закон.
дурнеумный, или на работе?
Питання до Гнапів, Бігусів, Лєщєнків, Шабуніних, Наємів та іже з ними, а також до ВР, яка під вереск ЗМІ про "недопущення узюрпації влади" прийняла такий закон.
это о прохождении полиграфа слугами нарида.
ну вы поняли, чего стоят эти "дела", с такими то экспертами
Источник: https://censor.net.ua/v31630Ю56
бурные непрекращающиеся аплодисменты...
Источник: https://censor.net.ua/v3163056