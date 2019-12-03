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 Політика України
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Все про:Рувін (9) Труба (207) Корецький Олег (2)

 "Хіба в нас адекватних справ немає?" - Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка. АУДIО

Глава ДБР Роман Труба міг втручатися в хід провадження, які стосуються експрезидента Петра Порошенка.

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького, опублікованої на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За даними каналу, 3 вересня 2019 року відбулася розмова Романа Труби та Олега Корецького.

"Роман Труба висловив невдоволення, що Корецький допитує Порошенка не в тій справі:"Ти довго думав, щоб його стосовно землі викликати? Хіба в нас адекватних справ немає?" Труба вважає справу землі неперспективною", - йдеться в повідомленні до аудіозапису.

"Будь-яке провадження, яке його стосується, цікаве", - захищається Корецький.

Також читайте: "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

"Труба несподівано робить висновок, що справу стосовно землі фігурант може назвати політичною, оскільки він там тільки свідок. Він також пообіцяв вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком Рувіну."Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля з Офісу президента" - ми не думали, шо все так погано", - наголошується в повідомленні.

Наступна розмова Труби та Корецького, за даними каналу, відбулася 11 вересня 2019 року.

"Звітуючи щодо провадження у ВСП, Корецький повідомляє Трубі, що наступного дня йде в Офіс президента, по-старому називає його Адміністрацією. Він також, порушуючи всі норми про незалежність слідчого, анонсує директору ДБР обшуки у Гонтаревої, Чауса, в Жулянах і в "Петіному банку", - говориться в повідомленні до аудіозапису.

Дивіться: Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163056
 
 
 Топ коментарі
 
В нас немає адекватного голови ДБР.
А ОПу треба розігнати за тиск на слідчі органи.
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яка ж вонюча виявилася ця труба!
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"У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко - Цензор.НЕТ 7307

Скоро на екранах країни...і всі забудуть про Трубу..
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В нас немає адекватного голови ДБР.
А ОПу треба розігнати за тиск на слідчі органи.
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Доповню. Не просто розігнати, а відкрити кри ідеальні справи і посадити, якщо буде рішення суду. А тепер щодо Порошенка. Їхня зчциклкність на його посадці робить з них не про то ідіотів, а злочинців. Бо виходить, що пресування банкірів - замовлена справа, а о же, злочин.
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Какой бывший хозяин,такая и труба.
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а що заважає "нонєшнєму" його прибрати, зальотів вже вистачає?
чи захист інтересів трубою бородатої бабусі ***** не дає такой можливості?
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А що тобі конкретно заважає включити мізки та прочитати в Законі про процедуру звільнення голови ДБР..?
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труба попал в перетрубацию

надо гнать всю верхушку сраной метлой. вместо трубы придет "100% свой" и все будет только хуже
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кто у нас у власти? 73% молчок,кого *** дь вы привели себе в дом!?это пиз дец,ничего живого ни президента,ни ВР,ни правохранительных органов,одна армия еще держится!
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ощущение непоправимого чего-то. Вполне логически объяснимое. С фактами и доказательствами.
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- Адекватное дело мне запилил быстро, бл#дь!!
- Давно таблетки бросил принимать?
"Интересная лмчность" (с)
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"У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко - Цензор.НЕТ 7307

Скоро на екранах країни...і всі забудуть про Трубу..
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ох кончит плохо Труба друзьям помеха ибо дурак, а врагам также помеха потому что подонок и "куртизанка".... кроме матюков кацапии у Трубы больше язык ни на что не работает... интелект на уровне табурета чуркой обрывается...Порошенко КОГО ТЫ ДОПУСТИЛ К ГБР (...овно бросаем руками) "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко - Цензор.НЕТ 6353
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фиксация на 5-ом презе- признак душевной болезни. "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко - Цензор.НЕТ 167
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Його обрала кумисія з "антикорупційних активістів та громадських діячів". За прийнятим Вр законом про ДБР президент лише затверджує вибір кумисії.
Питання до Гнапів, Бігусів, Лєщєнків, Шабуніних, Наємів та іже з ними, а також до ВР, яка під вереск ЗМІ про "недопущення узюрпації влади" прийняла такий закон.
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вопрос а где те еврейски ахтывысты.... пролетели мимо унитазу Рады как лайно..кусок..... и поделом.. ублюдкам....
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А Найєм вже у зеленій обоймі. Пуштун є заступником голови Укроборонпрому.
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З ним розрахувалися за обсирання Порошенка.
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У пэтюшки все дела адекватные и интересные.Лет...на очень много.Главное довести их до ума.
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та посадите его уже нах если вас это так греет и заставляет жрать зеленое лайно за обе щеки
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Только от того что Порох сядет легче зедибилам жить не станет))
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Одне ДБР Порошенка знайти не може. А людина оце по вулиці ходить, з іншими спілкується, не ховається наче. Може ДБРівцям до окуліста скерування дати?
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направь их к психиатрам там не только зрение страдает там мания на Порошенко в острой критической форме "Хіба в нас, адекватних справ немає?" - Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка - Цензор.НЕТ 7931
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Эти умельцы из ГБР (бакланы неопытные ВСЕ и плюющие на Закон) если надо все делают заочно. Даже с пидозрою ознакамливают на бегу адвокатов, короче нет у них ничего путного против Пороха. Та и быть не может, как бы кацапы через богдана не давили. Разве что халатность вмениь и службову недбалисть, шо допустил уродство это антиукраинское и продажное к власти.
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сегодня он ВР сидит на заседании,так его "ищите"вместе с вашим трубой!предьявить из записей трубы ничего реального,по заводу на рыбальском дело закрыто,что еще там?переход дороги на красный свет светофора?
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тебе и одного хватит чтобы погнать на передовую на Донбасс или Крым освобождать.. зеленодебильное.. ты оця так и не догнал ктог больше всех орал Пуитн Россия нафиг Украину сейчас больше всех и страдали и пострадлали горлопанов презирают даже враги... Путин зеленского вообще держит за собачонку а Петю он боялся и енавидел... вот так что зедебил.......
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Ну посадят Пороха , и шо дальше ,, это разве на что нибудь повлияет .? Ты , например , как был конченным зебилом , так им всё равно и останешься .. А твоя зюзя клоуном ,, Беня вором и т.д. !
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И заживем? Вы дур неумный, или на работе?
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Коли цьому прокурорському прохіндєю прийде вже кінець? Як воно прослизнулов ДБР!!?? Це просто якийсь позор..
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Його обрала кумисія з "антикорупційних активістів та громадських діячів". За прийнятим Вр законом про ДБР президент лише затверджує вибір кумисії.
Питання до Гнапів, Бігусів, Лєщєнків, Шабуніних, Наємів та іже з ними, а також до ВР, яка під вереск ЗМІ про "недопущення узюрпації влади" прийняла такий закон.
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Какой же Порох мудак! Что допустил безропотно эту шоблу позорную к власти! Демократ хренов...
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Его и сила и слабость в том, что Порох антидиктатор
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Да, мудак, потому что сделал всё, чтобы от него вся страна жаждала избавиться любой ценой!
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По ходу Труба должен сидеть в тюрьме,а не просто уволен
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Вы даже не представляете, что они там творят! Янукович - образец соблюдения законности по сравнению с этими слугами непонятно кого. Хотя нет, понятно...
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"Эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента"
это о прохождении полиграфа слугами нарида.
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Это про то как дела шьются, просто прелесть )))
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>Он также пообещал решить все проблемы с экспертизами одним телефонным звонком

ну вы поняли, чего стоят эти "дела", с такими то экспертами
Источник: https://censor.net.ua/v31630Ю56
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по ходу Труба ***** відмазує
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как же вы шмаркли его боитесь... это просто жесть
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>"Эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента"

бурные непрекращающиеся аплодисменты...
Источник: https://censor.net.ua/v3163056
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Да ,это конец любой реформе и чес ному следствию.Неужели те кто выбирал этих зеленых чеснолюбцев этого хотели?Я думал после зеков янека уже ничего не возможно,оказывается все только начинается.
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Так надо всех выпускать, кто при шмарклях сел, причем не выборочно... Интересно, зешобла понимает, что их то точно всех посадят -готовая уголовщина
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Все, кого зекретин успел засадить, должны в Гаагу или в Страсбург обращаться -пусть еще больше Мир узнает о зеленом чме
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ВСПОМНИТЕ СКОЛЬКО ВОНИ БЫЛО ЧТО ВОТ КАК ТОЛЬКО БУДЕТ СВОЯ РАДА, И СВОИ МИНИСТРЫ, ТАК СРАЗУ БАРЫГУ И ПОСАДЯТ. А НА ДВОРЕ УЖЕ ПОЧТИ 2020 ГОД А СЛУГИ НАРИДА ПОДДАВШИСЬ НА ПРОПАГАНДУ КРЕМЛЯ ВСЕ НИКАК НЕ МОГУТ СКЛЕПАТЬ ДЕЛО ПРОТИВ БАРЫГИ. И ВОТ УВИДИТЕ, НЕ БУДЕТ НИКАКОГО ДЕЛА, А УЗЕЛЕНСИЕ ИГРАЮТ НА РУКУ ПРОПАГАНДЕ КРЕМЛЯ
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Вот вам не зависимое следствие,вот вам откуда берутся свинарчуки и мародеры !! Все сфальсифицировано! Зеленая банда ,скоро по звонку буря-эскимоса будет сажать любого ,кто против них и против предателей Украины.
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Сейчас по Трубе столько ховна вылито в сми, что видно всерьез его решили выкинуть из-за того, что только ГБР серьезно занимается делами против коррупционеров и пети. Кому-то это сильно не нравится. Вон на цензоре сегодня более всего упоминаемая фамилия это Труба, наряду с Зеленским. Как никогда.
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Пипла, особенно порохоботовская, все схавает за милую душу.
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Ага, есть такая коррупционерка Зверобой. На фронте занималась коррупцией: торговых партнёров украинских чиновников убивала...
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если он такими методами "борется", то нафик
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Все висят на крючках. Только их выкидывают избирательно на всеобщее обозрение, когда нужно кого-то убрать. И в таких ситуациях возникает дополнительный вопрос, - а не фальшивые ли эти крючки? Может их специально кто-то настрочил к соответствующей церемонии?
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Я не проти того, щоб посадили Пороха, але виключно після того як пересадять всіх жидів.
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Канэшна. Например, дело против Зверобой. Высочайшей государственной важности!
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