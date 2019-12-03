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 Політика України
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Все про:США (5914) Ситник (532) Труба (207) Богдан Андрій (227) Удовиченко Олександр (1)

 Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями". ВIДЕО

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, отримавши завдання з Офісу президента, заслуховував хід справи про "втручання" керівника НАБУ Артема Ситника в американські вибори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис, зроблений в кабінеті Труби, опубліковано в Telegram-каналі  "Трубу прорвало".

За інформацією каналу, розмова відбулася 13 вересня 2019 року.

Як зазначається, Олександр Туру - керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР, звітує про Рівненську справу Ситника, завдяки якій Офіс Президента може відправити останнього у відставку в будь-який момент.

Через 20 хвилин після того, як з кабінету йде Туру, туди заходить Олександр Удовиченко - начальник патронатної служби бюро.

Далі Труба телефоном звітує про справу Ситника перед главою ОП Андрієм Богданом.

Труба: Я не підведу, ти знаєш ... все за планом, це все те, що я обіцяв.

Після розмови Труба переказує її зміст Удовиченку.

Труба: Йосипович (Андрій Богдан. - Ред.) говорить, що хвалив мене перед американцями. Він каже - дай результат!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Нагадаємо, раніше президент США Трамп поскаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру на можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3163049
 
   
 Топ коментарі
 
Какая мерзость шо скажут Зебилы снова порох тут виноват?
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есть ли дно у зеленой команды?
ручная рада, ручное правительство, ручное сбу, ручная полиция, ручная прокуратура, ручная гбр и набу, ручной суд. вся власть в одних руках.
куда копаете страдальцы? скоро лава. сгорите же.
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Ну было бы у этого ублюдка хоть капля совести. после таких зашкваров бы сам испарился. Ведь позор страшнейший. Но это только не в Украине.
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Ну было бы у этого ублюдка хоть капля совести. после таких зашкваров бы сам испарился. Ведь позор страшнейший. Но это только не в Украине.
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уже даже непонятно кого назначать на такие должности...
Все думали что поц Махницкий в 2014году им покажет. он же из "Свободы" типа за Украину и все такое, ... а оказалась такая же гнида!
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Да не назначать надо , а просто разогнать эти зажравшиеся .паразитические структуры.
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Доброго дня, Украина!
Припоминаю, в 2014 году, один кричал " Дай команду Топаз!"... в 2019 другой "Дай результат Труба"!
По ходу дела, эти два "персонажа" имеют общий дегенеративный фундамент. Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями" - Цензор.НЕТ 5527
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есть ли дно у зеленой команды?
ручная рада, ручное правительство, ручное сбу, ручная полиция, ручная прокуратура, ручная гбр и набу, ручной суд. вся власть в одних руках.
куда копаете страдальцы? скоро лава. сгорите же.
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28 років одну банду керівників змінювала друга! Якщо Зеленський навіть захоче щось змінити, правда це поки що не помітно,то швидко не вийде.
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Какая мерзость шо скажут Зебилы снова порох тут виноват?
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бо він їх змусив голосувати за клоуна
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Всё ЗЕлёное болото стало гнить и вонять в геометрической прогрессии
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Это усе правакация ПОРОХА!))))
он не дает разогнатся ЗЕленой трубе!)))
Корупция в апаснасти...

И почие КО...КО...КО...от ЗЕниных фанатов))))
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Трубу назначал порошенко
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эти не застрелятся,у них одна отмазка-"так хотел народ!"
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Братки керують країною..
А клоун то ширма. Всім Богдан заправляє за погодженням з Бенею.
Я в шоці Труба после отчета перед Богданом о деле Сытника: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами" - Цензор.НЕТ 8288
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клікуха Богдана кримінальному світі "Андрей Ближайший"
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Зеля это марионетка-мартышка на короткой цепочке......
впрочем это и до выборов всем адекватным было понятно....



Поганка

@ivanchenko27457

·20 мин

Страшно настільки - наскільки самі собі нафантазували.... Як вам така думка ( автора не вказую )

Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями" - Цензор.НЕТ 5026

Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями" - Цензор.НЕТ 3639
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Американцы могли бы премировать Трубу бесплатной экскурсией в Гуантанамо...)
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Он не достоин такой привилегии. Пока...
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І коли вже Трубі труба?
Втім наступник гірший за попередника - закон деградації влади.(не мною виведений)

Рішенням проблеми деградації влади є лише Майдан. Але не зразка 2004 чи 2014, а з усуненням навічно найбільш одіозних та їх прихвостнів. Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями" - Цензор.НЕТ 2930
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Публічною стратою, як в Китаї. І конфіскацією майна в т.ч і родичів
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да там взвод пулеметчиков надо - дешево и сердито ))
и так для профилактики каждые полгода
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там некуда деградировать
топ-менеджмент просто откровенные дегенераты))
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Деградувати завжди є куди, вниз не вгору, кінцева зупинка - цвінтар чи його аналог.

І московія цьому доказ.
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Как я понимаю, власть Зеленского пытается как-то выкрутиться после ляпов предыдущей власти, когда они, по мнению Трампа, вмешивались в американские выборы.
Потому что мы всецело зависим от США, хотим мы этого или нет.
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Кожен народ заслуговує на ту владу яку має.
Козлорилі на *****, білоруси на бацьку. А ми на яника, Петра чи Зе.
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это да...
Майданы и герои войны сбивали с толку что бы увидеть правдивую картину.... - но там участвовал не значительный процент пассионариев от общей массы населения...
А так да...., - большинство это желудки без достоинства...
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и ктото скажет что мудьи и прокуВоры не шлюхи ))
а кто они тогда ))
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а ваше пебильное песицтво как? ))
купленые за ворованые рошенки цуцики такого наголосовали ))
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Інколи Сусік краще промовчати, а ніж ляпнути якусь нісенітницю
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та там деб1л на деб1л1 - 1нших по1ли ))
залишилися шуфр1ч1 та мертвечуки - так й кочують як беду1ни сахарою
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по ходу сливной бачок перевели на прямоточную схему
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Мля зебіли, ЩО ви обрали?! Та дурка поруч зі "слугами урода" виглядає Академією Наук ... МерЗєтник на мерЗєтнику і мерЗєтником поганяє 😕
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прикинь 2 верхних не пропьешь
вот так безымянный песик ))
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Бандиты опять у власти.! Янек со своими зеками детский сад по сравнению с этими уродами.
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они оттуда и не уходили с 1994
с небольшим перерывом на 5-10 годы
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Одного этого эпизода достаточно чтобы КС распустил ГБР и уволил Трубу. Потому что, конституционно, в Украине существует разделение властей на три независимые: законодательную, исполнительную, судебную. Вмешательство "офиса" в дела следственных органов - прямое нарушение принципа разделения властей.

Но, то, конечно, если бы в Украине действительно был Конституционный Суд.
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а в УКРАИНЕ ЕСТЬ СУД - НАДО ЖЕ КАКИЕ НОВОСТИ ))
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Ну если боевых генералов, смотревших смерти в глаза, держат в СИЗО - очевидно, есть суд. Вопрос лишь кому он служит, если Портнов до сих пор на свободе.
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про портнова вопросы к лондонскому пропойце
а боевые генералы это кто? - я знаю двоих - Хомчака и Кульчицкого... в каких боевых полках служили ваши?
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Eсть такой вариант в дискуссии: "включил дурака".
Не забудь выключиться.
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зачем тебя включать - ты энерджайзер - пока поступает гавнорошен)))
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Спасибо лицемеру Порошенко, что назначил и лицемеру Зеленскому, что оставил эту нечисть на должности.
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За нарушение закона людей садят, но это в правовых государствах. Зелёнка вообще начал свое правление с нарушений закона, в частности, с роспуска Рады - это первое, что меня насторожило.
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Этот Труба как Мата Хари ,сливает информацию всем кто попросит
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***** да инфу все сливают - начиная с министерши ленки на минюсте - у ней база уплыла ))
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Вот такой у нас "победитель конкурса" на должность (не мог Порошенко сие решение не утвердить....) Фигура серьезная ....Если решил чего (беня), то непременно выполнит и будет всем труба!
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хвалят собаку на охоте которая приносит дичь.....
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Звичайна банда на чолі з паханом. Тіко слова вчоні знають.
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Якщо Трубі труба , то що з Іосіфовічєм- зняли з вуха Вовки й думають достатньо ?А шо там ще з труб Труби виллється ???
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