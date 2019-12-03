 Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозапис, зроблений в кабінеті Труби, опубліковано в Telegram-каналі "Трубу прорвало".
За інформацією каналу, розмова відбулася 13 вересня 2019 року.
Як зазначається, Олександр Туру - керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР, звітує про Рівненську справу Ситника, завдяки якій Офіс Президента може відправити останнього у відставку в будь-який момент.
Через 20 хвилин після того, як з кабінету йде Туру, туди заходить Олександр Удовиченко - начальник патронатної служби бюро.
Далі Труба телефоном звітує про справу Ситника перед главою ОП Андрієм Богданом.
Труба: Я не підведу, ти знаєш ... все за планом, це все те, що я обіцяв.
Після розмови Труба переказує її зміст Удовиченку.
Труба: Йосипович (Андрій Богдан. - Ред.) говорить, що хвалив мене перед американцями. Він каже - дай результат!
Нагадаємо, раніше президент США Трамп поскаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру на можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.
Все думали что поц Махницкий в 2014году им покажет. он же из "Свободы" типа за Украину и все такое, ... а оказалась такая же гнида!
Припоминаю, в 2014 году, один кричал " Дай команду Топаз!"... в 2019 другой "Дай результат Труба"!
По ходу дела, эти два "персонажа" имеют общий дегенеративный фундамент.
ручная рада, ручное правительство, ручное сбу, ручная полиция, ручная прокуратура, ручная гбр и набу, ручной суд. вся власть в одних руках.
куда копаете страдальцы? скоро лава. сгорите же.
он не дает разогнатся ЗЕленой трубе!)))
Корупция в апаснасти...
И почие КО...КО...КО...от ЗЕниных фанатов))))
А клоун то ширма. Всім Богдан заправляє за погодженням з Бенею.
Я в шоці
впрочем это и до выборов всем адекватным было понятно....
Поганка
@ivanchenko27457
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Страшно настільки - наскільки самі собі нафантазували.... Як вам така думка ( автора не вказую )
Втім наступник гірший за попередника - закон деградації влади.(не мною виведений)
Рішенням проблеми деградації влади є лише Майдан. Але не зразка 2004 чи 2014, а з усуненням навічно найбільш одіозних та їх прихвостнів.
и так для профилактики каждые полгода
топ-менеджмент просто откровенные дегенераты))
І московія цьому доказ.
Потому что мы всецело зависим от США, хотим мы этого или нет.
Козлорилі на *****, білоруси на бацьку. А ми на яника, Петра чи Зе.
Майданы и герои войны сбивали с толку что бы увидеть правдивую картину.... - но там участвовал не значительный процент пассионариев от общей массы населения...
А так да...., - большинство это желудки без достоинства...
а кто они тогда ))
купленые за ворованые рошенки цуцики такого наголосовали ))
залишилися шуфр1ч1 та мертвечуки - так й кочують як беду1ни сахарою
и пебилам ))
вот так безымянный песик ))
с небольшим перерывом на 5-10 годы
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Но, то, конечно, если бы в Украине действительно был Конституционный Суд.
а боевые генералы это кто? - я знаю двоих - Хомчака и Кульчицкого... в каких боевых полках служили ваши?
Не забудь выключиться.
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