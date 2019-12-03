 Жодну країну, яка не є членом Альянсу, не запрошено, - Кулеба пояснив відсутність Зеленського на саміті НАТО в Лондоні. ВIДЕО

Про це чиновник розповів в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться про ювілейну зустрічі лідерів країн - членів Альянсу, і вони між собою домовилися, що це буде зустріч без країн-партнерів. Жодну країну, яка не є членом НАТО, для участі в цьому заході не запрошено.
Паралельно з цим заходом відбувається конференція, яка не є частиною зустрічі лідерів, це просто конференція, в якій справді братимуть участь міністр закордонних справ Грузії і міністр закордонних справ України. Але ні президент Зеленський, ні глава іншої країни - партнера НАТО не отримували запрошень відвідати цей захід", - сказав Кулеба.
Він висловив упевненість, що якби така пропозиція надійшла і формат був би інший, то Зеленський цей захід відвідав би.
Нагадуємо, 3-4 грудня 2019 року в Лондоні на честь 70-річчя НАТО відбудеться зустріч на вищому рівні лідерів Альянсу.
Слышишь время гудит БАМ!
На просторах крутых БАМ!
И большая тайга покоряется нам.
Слышишь время гудит БАМ!
На просторах крутых БАМ!
Этот колокол наших сердец молодых.
...мы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
братья навек
в мутный союз ибо кризис мировой грядет...
с путлером порешают
лугандон интегрируют в раду
пипец короче
Поэтому на заседания Украина пресутствовала всегда, просто не имела права голоса
Поэтомуму ее всегда приглашали участвовать в заседаниях, но без права голоса
или в обмен на что-то ?
На что ?
Зараз 169$ -4050 грн.,
А вартість продажу населенню 8000 грн. Це як порох умудрився тримати такі низькі ціна в 2018 р. Натомість ЗЕ накидає зверху 100%вартості.
Як, сдьєлалі сібьа вмьєстьє в дупу ісчо рас,довбойоби?
но я почему-то вижу самое позднее - май 2019 года относительно европейских цен,
а ты где-то увидел декабрь относительно вдвое упавших европейских цен ?
и относительно какой цены делается скидка для населения.
Вот сейчас европейские цены упали в два раза по сравнению с тем прогнозом, который ты привёл в качестве планов Порошенко на май.
Дочка каже: мама, зараз знов будуть когось шукать, щоб посадити.
Всьо ! Сьогодні не спатиме ! Знову швидка приїде рятувать !
And goodness knows he didn't want a lot
He sent a note to Santa for some soldiers and a drum
It broke his little heart when he found Santa hadn't come
Добраніч.
Кольорових снів.
Ясно.
Тоді - вітаю.
"Глава МЗС України Вадим Пристайко не братиме участі у тематичному заході на полях ювілейного саміту НАТО 3 грудня. Side-event (йдеться про конференцію NATO Engages), на який було надіслано запрошення міністру, має формат політологічноі подіумної дискусії", - пояснили у МЗС. "На полях саміту, за сталою традицією, відбудеться міжнародна конференція, але у рамках самого саміту не буде офіційного засідання за участі української делегації. Країни-партнери, у тому числі Україна, до участі у цьому заході (зустрічі лідерів НАТО) не запрошені", - погодився з ним віцепрем'єр Дмитро Кулеба.
Ще подивимось,що той Кулєбяка в Брюсселі натворить 11 грудня.
2.Відповів на запит УПячки,що Україну туди не запрошували,хоч офіційне запрошення БУЛО(тобто зманіпулював:саміт-окремо,конференція-окремо).
Є факт-Україна НЕ ЗБИРАЛАСЬ посилати туди делегацію.
Це правда, але є одне але: Грузія все одно буде представлена в Лондоні. Нехай і не на рівні президента. Туди поїде міністр закордонних справ, який зможе зустрітися з колегами та нагадати про євроатлантичні прагнення своєї держави. А от Україна цього не робитиме.
Відразу варто зауважити: "зраду євроатлантичної інтеграції" це ще не доводить. Ми далекі від цих звинувачень.
....
3 грудня у Лондоні зберуться лідери усіх держав-членів Альянсу, але саміту НАТО там не відбудеться. Це твердження може здаватися дивним, але це - правда. Річ у тім, що статус цієї події в Альянсі вирішили знизити до рівня "зустрічі лідерів" - тобто до меншого, ніж "саміт".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/28/7103581/
да не собирались, после этой истерики поедет Пристайко... только шо он там будет делать мне не понятно, как непонятно о каком ПДЧ мечтают в ПЕС на этом "самите"
"І цим ми відрізняємося від решти світу, де величезна кількість авторитетних медіа - від США до Китаю, від інформагенцій до експертних видань - не переймаються цими деталями та вживають слово "саміт" щодо лондонської зустрічі...На жаль, лондонська зустріч вкотре засвідчить, що у відносинах із НАТО Україна - це не Грузія. І це порівняння - не на користь нашої держави...
По-перше, навіть на експертному рівні Україні украй потрібні такі зустрічі.
Чи хтось вважає, що усі західні аналітичні центри переконані у щирому прагненні нової української влади рухатися до членства в Альянсі? Ні, цього переконання немає, над цим ще треба працювати. Бо без експертної підтримки здолати опір західних політиків нам буде ой як нелегко.
По-друге, є підстави стверджувати, що співорганізований Альянсом форум - це не "просто подіумна дискусія".... якщо ми дійсно хочемо довести Альянсу, що Україна прагне інтеграції, якщо нова влада зберігає прагнення отримати ПДЧ, а потім стати членом НАТО, то невже не є логічним те, що ми маємо заявляти про це за кожної нагоди?!"А з Пристайка там справді-з козла -молока.
"Глава МИД Украины Вадим Пристайко не будет участвовать в тематическом мероприятии на полях юбилейного саммита НАТО 3 декабря. Side-event (речь идет о конференции NATO Engages), на который было отправлено приглашение министру, имеет формат политологической подиумной дискуссии", - пояснили в МИД.
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО рассейские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Вову Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не путен, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Затем рассейские спецслужбы используют Украину в качестве плацдарма для террористических актов на Западе, обвиняя в этом все тех же мифических "бендеровцев". В Украине наступят хаос и паника. По предложению путена, поддержанному [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор] Медведчук будет назначен премьером, наделенным чрезвычайными полномочиями. Для управления делами Украины в Кремле будет создан специальный отдел, а некоторые члены команды президента Зеленского будут развлекать публику на московских корпоративах.
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что рассейские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни.
А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено пуйлом и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
Готовы ли фрау Меркель и месье Макрон (а в их лице Германия и Франция) в договорном порядке гарантировать, что в случае "воссоединения" Украины с ОРДЛО страна не станет территорией массового террора со стороны рассеянских спецслужб и их агентуры? Поскольку утвердительного ответа однозначно не будет, нормандским друзьям Украины нужно вежливо предложить прекратить валять дурака вокруг "формулы Штайнмайера" и приступить к решению практического вопроса о создании эффективной демилитаризованной зоны, достаточно широкой, чтобы террористы не могли убивать через нее украинских военнослужащих.