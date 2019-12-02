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 Український ракетний катер "Прилуки" провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом "Commandant Birot". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

1 грудня в акваторії Чорного моря відбулося спільне тренування типу PASSEX за участю ракетного катера "Прилуки" Військово-Морських Сил України і корвета ВМС Франції "Commandant Birot".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі, кораблі відпрацювали низку завдань щодо підвищення сумісності відповідно до стандартів НАТО. Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі групи кораблів.

Український ракетний катер Прилуки провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом Commandant Birot 01

"Спільні завдання з військовими кораблями НАТО це великий досвід і можливість відпрацювати елементи за сигналами MTP, які нам дозволяють вдосконалюватися і виконувати спільні завдання на високому рівні", - підкреслив командир ракетного катера "Прилуки" капітан 3-го рангу Володимир Углінський.

Український ракетний катер Прилуки провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом Commandant Birot 02

Український ракетний катер Прилуки провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом Commandant Birot 03

У заході взяли участь курсанти Інституту ВМС НУ "ОМА", які отримали важливий досвід взаємодії з іноземним кораблем під час виконання тренувань у морі.

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Український ракетний катер Прилуки провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом Commandant Birot 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162992
 
   
 Топ коментарі
 
Кстати о Прилуках, зебилы, а куда вы трудоустроили 4500 людей с закрытого из-за вас завода в Прилуках? Ответьте пожалуйста
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Судя по словам президента Франции, Россия не является врагом НАТО..... Вполне вероятно, скоро мы будем наблюдать совместные маневры кораблей ВМФ Франции и ЧФ РФ!
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Тренировка это хорошо, Ну куда Мерсу до Запорожца.
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Вы хотите сказать, до подводной лодке "Запорожье"? Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 7611
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Раша ее даже на металлолом не захотела брать
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Кстати о Прилуках, зебилы, а куда вы трудоустроили 4500 людей с закрытого из-за вас завода в Прилуках? Ответьте пожалуйста
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Там одні порохоботи працювали, так що зе не париться. Всі, хто потрапить під роздачу нової влади автоматом переводиться у розряд порохоботів. Не знали?
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Да уж, это хоть на катер похоже, в отличие от лоханок "москитного флота".
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Вот только по факту это уже не ракетный катер, с него демонтировали пусковые установки.
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Кстати интересно, а зачем демонтировали ? Причем совсем недавно, в декабре 2018 года.
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потому что ракет нет! В Крыму остались
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Там пусковые под Термит, а все запасы остались на складах в Крыму.
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Завдяки все зеленському, а не баризі Порошенку. Ой! Таки Порошенку! Слава Україні! СМЕРТЬ МАЛОМОСКАЛЯМ!
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"Украинский ракетный катер "Прилуки"____________какой он "ракетный"?? почитал украинскую википедию про этот ржавый раритет из далекого прошлого...впечатление одним словом - СУМНО!
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Ракетный катер 80 года, ржавый раритет? ))
Иногда читая комментарии, возникает ощущение что все сплошные великие князья и подавай им навороченый стельс за за миллиард баксов.
И что самое занятное, при этом, не в состоянии даже этот отличный катер ракетами оснастить, чтобы он был ракетным, а не прогулочным.
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40(сорок) лет!!!!! у Израиля есть катера с ТАКИМ возрастом????
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40 лет? У нас даже совесткие Т-54 (которые выпускаются с 1945 года) до сих пор служат, пусть их и полностью переделали. Мы не достаточно богаты, но достаточно умны, чтобы не выбрасывать или оставлять гнить хорошую боевую технику.
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в США сегодня средний возраст службы крейсера до списания составляет почти 30 лет. Возраст самых пожилых эсминцев в строю ВМС США типа «Арли Берк» серии I (еще без вертолетной площадки) находится в интервале между 21 и 27 годами! Средний возраст военного флота России приближается к...25(двадцать пять)годам! может у вас там еще "наганы" и ППШа есть в стоевых частях? как говорится, флаг вам в руки..."не достаточно богатые"))))))))))
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Серьезно?
Только вот бюджет ВМС США, только на зарплаты морякам, составляет 50 миллиардов долларов. А это больше чем весь экспорт государства Украина, всего рабочего населения и всех производств за весь 2018 год.
Поэтому, просто вернитесь в реальность.
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"Поэтому, просто вернитесь в реальность."_____________другими словами - "откажись от ВМФ имея два моря"! наши так и живут - 40 лет"строят" Ракетный крейсер «Украина»Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 1901
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Необходимости достраивать советский металлом нет никакой от слова "совсем"!
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Ну тот же француз, с которым они тренировались, взят на вооружение в 1984 году
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а у него(француза) тоже сняты ракетные пусковые установки в виду отсутствия ракет к ним??
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Судя по словам президента Франции, Россия не является врагом НАТО..... Вполне вероятно, скоро мы будем наблюдать совместные маневры кораблей ВМФ Франции и ЧФ РФ!
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Навчання це добре!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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