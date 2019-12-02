 Український ракетний катер "Прилуки" провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом "Commandant Birot". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі, кораблі відпрацювали низку завдань щодо підвищення сумісності відповідно до стандартів НАТО. Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі групи кораблів.

"Спільні завдання з військовими кораблями НАТО це великий досвід і можливість відпрацювати елементи за сигналами MTP, які нам дозволяють вдосконалюватися і виконувати спільні завдання на високому рівні", - підкреслив командир ракетного катера "Прилуки" капітан 3-го рангу Володимир Углінський.

У заході взяли участь курсанти Інституту ВМС НУ "ОМА", які отримали важливий досвід взаємодії з іноземним кораблем під час виконання тренувань у морі.

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