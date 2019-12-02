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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2211) Зеленський (3724) подарунок (25) Альперін Вадим (22)

 "Його взяли "набушники". Вони відмовилися від мого подарунка", - Зеленський про винагороду за упіймання контрабандиста Альперіна. ВIДЕО

Співробітники НАБУ відмовилися від подарунка, який запропонував президент України Володимир Зеленський за упіймання контрабандиста Вадима Альперіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соцмережі.

"У нас було велике затримання на митниці. Багато було обшуків. Спочатку 30, потім ще 20. Були затримання. Затримали нарешті одного з контрабандистів - пана Альперіна. Я звернувся до України і сказав, що той, хто віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок . Це правда. Щоправда, його, скажімо так, узяли "набушники" ... Потім я запропонував їм подарунок, але вони сказали ні - буде відчуття, що президент і офіс президента впливає на "набушників", - сказав Зеленський.

Читайте також: Суд заарештував Альперіна із заставою 70 млн гривень

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162951
 
 
 Топ коментарі
 
и здесь ВРЕТ !

урка Альперин сам пришел "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 1053
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Вроде призедент, но уже обвиняет человека без решения суда. Идиот?
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Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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не врет. его обложили и он был вынужден сдаться. ты врешь.
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Было на цензоре заявление адвоката Альперина, за сутки, о готовящемся визите в НАБУ. Так что, все таки, вранье.
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да. адвокат понял, что бежать некуда и решили сдаться с повинной. обложили и взяли. значит, всё-таки правда. а у тебя враньё.
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Следующее видеобращение будет на унитазе?
Будет пыхтеть, тужиться и "звітувати про досягнення"?
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Возможно только два варианта - либо он скрывался, его выследили и на малине схватили.. либо он сам пришел. Так вот он сам пришел...
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Его адвокат "сдал" проговорившись НАБУшникам что Альперин на следующий день попытается "спрятаться" в здании НАБУ...
Эти дыбилы с пенсильванскими справками о проФФесорстве, не пропускают ни одного дня чтобы как нибудь не зашкварится.
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чучело где, в каком лесу его обложили? "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 2501 Где тот Жиглов, что самостоятельно взял малину Альперина ? "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 2501 Зебилоид, жги исчо!
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не я, а ты соевое зебилоидное копеечное порохо-чучело.
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Docent Moriarty 844bbd37 - да твой прэзидент "зеленое говно" уже не знает, что и как врать. "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 605
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не мой, а твой прэзидент "соевое потужное зеленое говно" уже не знает, что и как врать.
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Если на святого праведного господина Пэ Зэ что-то говорит, то порохо-чучело? Вам - в Павловку. Или что ТАМ у вас?
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всякий раз когда появляется очередное "відеозвернення ЗЕБЕньки", которые я конечно не смотрю, вспоминаю слова Горбатого из "Место встречи изменить нельзя":

"Сядь, Промокашка. Сядь, не мелькай !" "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 7256
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не нам, а вам - в Павловку. Или что ТАМ у вас?
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Вроде призедент, но уже обвиняет человека без решения суда. Идиот?
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"Его взяли "набушники".....

====================
Хтось інший через чотири роки повторить ці слова але вже про З.Ш.
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"Вроде призедент, но уже обвиняет человека без решения суда. Идиот? "Ні він же "юрист" за освітою, тому просто - падлюка та невіглас
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Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

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Цікаво чому пише 2017 рік ?
Значить получається що його уже відпустили. А скільки верещали до його арешту....А тепер ПШИК .......
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Все это время Альперин был под залогом ( дело о контейнерах на одесской таможне 2017 год)
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Та за роялем вони бачили Вофку з його "подарком" 😁

( Біла клавіша - 24мм, чорна - 9мм)
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От як би ж іще й зелена... "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 9600 А так - ну прям одне лице!
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Это цвет в период линьки..а так она зеленая...😀
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Гребаный стыд. ПреЗЕдент обратился к народу с беговой дорожки. Спасибо что хоть не с унитаза. Шут позорный 14 минут дергается, гундосит и кривляется. Мерзкое зрелище. Давайте дружно перейдем по ссылке и влепим идиоту дизлайк. У него от этого горит

https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=youtu.be

(C)
@natohawks
🤔
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Коменты на видео отключены, а ка же обратная связь)
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Следующее видеобращение будет на унитазе?
Будет пыхтеть, тужиться и "звітувати про досягнення"?
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Психологи говорят что на ходу врать легче.) Как сегодня его много. Прямо бенефис ! Бедные зеленые ушки...Такая сегодня нагрузка.))
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ЧувачОк как не сбрешет..то соврет...и делает это часто...как дышит..
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Вован совсем плох, - отдышка как у старика.. Бросай пить, шут гороховый, до полтинника не дотянешь!
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Что зеленский собирается делать с:
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного н**оумка?
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Надо полагать, у Порошенко за 5 лет не хватило ума подумать на эту тему
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Он правду вообще говорить может, зедрочеры?
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Жду- не дождусь ролика с унитаза, возвращенного Х...лом
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Ролик будет снят в отхожем объекте Х**ла, М и Жо типа сортир
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Ну навіщо ці його заяви? Невже українцям подобається?
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чому тіньовий гральний бізнес процвітає а Зе нічого не робить? ,повз бюджет пропливає мільярди.
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Г-н Президент, то же нужно сделать с мародером Пораженко
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А він що дійсно не тямить, що плете? Це ж президент, а рівень якоїсь шпани.
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Вовик-клоун-********, копирует вову-*****, а почему богдана не снял???
Не перестаю удивляться как за это убожество можно было голосовать, сколько неадекватов без мозгов живут в Украине.
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В Англии олигархи не додумываются впихнуть через свои каналы ТВ, мистера Бина.
У нас в Украине олигархи должны висеть на берёзах, редкие паскуды.
Все заточенные на за поребрик, в сговоре с путиным пропихнули "мистера Бина" с Днепропетровской области.
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Не стравнивайте мистера Бина с мистером Грином. Зеленский, - не смешной клоун..и к тому же дурак.. Что может быть хуже?
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слышь кацапчик ушаков непрячься за я Украинским флагом
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