 "Його взяли "набушники". Вони відмовилися від мого подарунка", - Зеленський про винагороду за упіймання контрабандиста Альперіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соцмережі.

"У нас було велике затримання на митниці. Багато було обшуків. Спочатку 30, потім ще 20. Були затримання. Затримали нарешті одного з контрабандистів - пана Альперіна. Я звернувся до України і сказав, що той, хто віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок . Це правда. Щоправда, його, скажімо так, узяли "набушники" ... Потім я запропонував їм подарунок, але вони сказали ні - буде відчуття, що президент і офіс президента впливає на "набушників", - сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.