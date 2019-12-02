 "Його взяли "набушники". Вони відмовилися від мого подарунка", - Зеленський про винагороду за упіймання контрабандиста Альперіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соцмережі.
"У нас було велике затримання на митниці. Багато було обшуків. Спочатку 30, потім ще 20. Були затримання. Затримали нарешті одного з контрабандистів - пана Альперіна. Я звернувся до України і сказав, що той, хто віддасть пана Альперіна, той отримає подарунок . Це правда. Щоправда, його, скажімо так, узяли "набушники" ... Потім я запропонував їм подарунок, але вони сказали ні - буде відчуття, що президент і офіс президента впливає на "набушників", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.
30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.
В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".
Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.
26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.
27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.
27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.
28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.
урка Альперин сам пришел
Будет пыхтеть, тужиться и "звітувати про досягнення"?
Эти дыбилы с пенсильванскими справками о проФФесорстве, не пропускают ни одного дня чтобы как нибудь не зашкварится.
"Сядь, Промокашка. Сядь, не мелькай !"
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Хтось інший через чотири роки повторить ці слова але вже про З.Ш.
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Цікаво чому пише 2017 рік ?
Значить получається що його уже відпустили. А скільки верещали до його арешту....А тепер ПШИК .......
( Біла клавіша - 24мм, чорна - 9мм)
https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=youtu.be
(C)
@natohawks
🤔
Будет пыхтеть, тужиться и "звітувати про досягнення"?
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного н**оумка?
Только под себя.
Не перестаю удивляться как за это убожество можно было голосовать, сколько неадекватов без мозгов живут в Украине.
У нас в Украине олигархи должны висеть на берёзах, редкие паскуды.
Все заточенные на за поребрик, в сговоре с путиным пропихнули "мистера Бина" с Днепропетровской области.