 Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину. ВIДЕО

Про це він сказав у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи майже наполовину. Це буде окрема програма, ми готуємо цю інформацію, етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваш рахунок", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що уряд України затвердив програму "Гарантована ціна на газ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду

"Ціна на газ зменшилася ще на 7%, працюємо над тим, щоб зниження було ще більше. Також була зустріч з урядом на Банковій в Офісі президента з питання тарифів. Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення", - вказав він.