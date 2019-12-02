 Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину. ВIДЕО

Про це він сказав у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи майже наполовину. Це буде окрема програма, ми готуємо цю інформацію, етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваш рахунок", - сказав Зеленський.
Зеленський нагадав, що уряд України затвердив програму "Гарантована ціна на газ".
"Ціна на газ зменшилася ще на 7%, працюємо над тим, щоб зниження було ще більше. Також була зустріч з урядом на Банковій в Офісі президента з питання тарифів. Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення", - вказав він.
2. Безвиз. ЛИШЬ в качестве туристов и с НАЛИЧЕМ денег.
3. Рост ВВП. Рост в гривне? А в баксах? НЕТ. Точнее роста НЕ БЫЛО
4. Децентрализация. Как всегда через ОПУ. Закрыть тут чтоб люди ездили за 50-100км.
5. Декомунизация. Браво, це пЭрЭмога. Вот названия улиц поменять. Это как на концлагере Аушвиц, сменить название, а вчерашних ССовцов оставить на тех же местах. пЭрЭмога.
6. Усиление армии. Так а чего же пЫдрЫло не упомянул свинарчуков и то что это проводится за деньги населения? Это что за тупое кино? Вальцман хоть шекель дал? (а забыл траст слепой). Тоесть на лицо уже не пЭрЭмога а зрада зрадная.
7. Де юре, он не русский, а вот де-факто. Ну это такое. Манипуляции. Тут ни минуса ни плюса.
8. Строительство дорог. Вчерашние равшаны и джамшуты ОПЯТЬ и СНОВА построили как всегда, через зад. "Дорога" на пол-года, год. А бабло тю-тю. И не забываем "азаровский сбор в бензине". Обратно за наши деньги построить криво и кричать "это ЙЙА сделал".
9. Где он усилился?
10. В баксах может догнали половину 2014
11. Томос и игральные залы. По всей Украине. При чем игральных залов в разы больше чем церквей, храмов и монастырей. ПЭремога?
12. Курс взяли. И толку? Никто не скажет с разницей +/- 2года - КОГДА?
13. санкции против рф? серьезно?
Но через год!
Просто надо ещё немного потерпеть.
Год они всё равно не продержатся)
ТРАХ-ТИБИДОХ-ТАХТАХ!
МУ-ТА-БОР!
Тарифы, снизьтесь!
не нынешней, а к следующей кто-то точно здохнет, скорее всего ВСЯ Украина
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Указанная цена не учитывает затраты на поставку и распределение газа, которые для каждой области будут разными. Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной.Источник: https://censor.net.ua/n3162942 ВОПРОСЫ ЕСТЬ???
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-примиряющий.
у тебя ж и контрабанда через всего то месяц будет полностью побеждена, помню помню..
Хорошая, новая вкусная Лапша для Лохов.
Надо же подымать рейтинг.
Беня - срочно на Г+Г запускай сериал - "Президент - Лапша народа"
ЗЕослам привязали морковку на палочку, ЗЕослики радостно бегут, тащат груз, ведь уже совсем скоро ЗЕослики дотянуца до вкусной морковки..
так тарифи і в три рази знизити можна.