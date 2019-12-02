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 Політика України
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Все про:Зеленський (3724) опалення (138) тарифи (397)

 Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво держави знайшло "цікаве рішення", яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи на опалення практично наполовину.

Про це він сказав у своєму щотижневому відеозверненні до українців, записаному в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи майже наполовину. Це буде окрема програма, ми готуємо цю інформацію, етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваш рахунок", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що уряд України затвердив програму "Гарантована ціна на газ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду

"Ціна на газ зменшилася ще на 7%, працюємо над тим, щоб зниження було ще більше. Також була зустріч з урядом на Банковій в Офісі президента з питання тарифів. Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення", - вказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162949
 
   
 Топ коментарі
 
"Дурень думкою багатіє".
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Поднимем в два раза и снизим наполовину))))
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1. Мы в ЕС? НЕТ. Это "почти трахнул", тоесть нет
2. Безвиз. ЛИШЬ в качестве туристов и с НАЛИЧЕМ денег.
3. Рост ВВП. Рост в гривне? А в баксах? НЕТ. Точнее роста НЕ БЫЛО
4. Децентрализация. Как всегда через ОПУ. Закрыть тут чтоб люди ездили за 50-100км.
5. Декомунизация. Браво, це пЭрЭмога. Вот названия улиц поменять. Это как на концлагере Аушвиц, сменить название, а вчерашних ССовцов оставить на тех же местах. пЭрЭмога.
6. Усиление армии. Так а чего же пЫдрЫло не упомянул свинарчуков и то что это проводится за деньги населения? Это что за тупое кино? Вальцман хоть шекель дал? (а забыл траст слепой). Тоесть на лицо уже не пЭрЭмога а зрада зрадная.
7. Де юре, он не русский, а вот де-факто. Ну это такое. Манипуляции. Тут ни минуса ни плюса.
8. Строительство дорог. Вчерашние равшаны и джамшуты ОПЯТЬ и СНОВА построили как всегда, через зад. "Дорога" на пол-года, год. А бабло тю-тю. И не забываем "азаровский сбор в бензине". Обратно за наши деньги построить криво и кричать "это ЙЙА сделал".
9. Где он усилился?
10. В баксах может догнали половину 2014
11. Томос и игральные залы. По всей Украине. При чем игральных залов в разы больше чем церквей, храмов и монастырей. ПЭремога?
12. Курс взяли. И толку? Никто не скажет с разницей +/- 2года - КОГДА?
13. санкции против рф? серьезно?
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вас таких, всем недовольных, и перед Майданом в комментариях полно было. А что вы понимали под безвизом? вид на жительство? )))) армия всегда и во всех странах содержится за счет населения, налогов, декомунизация дала возможность выдворить из политического поля компартию, которая пудрила людям мозг, и расставила исторические акценты, Томос это, наконец-то, в Украине украинская церковь, и не в количестве церквей это измеряется. Передергиваете факты и цинично загаживаете все нормальное... народ тупит во всем мире, регулярно выбирают не тех в Штатах младшего Буша дважды выбирали... во Франции Макрона... и этого переживем.
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Где то, от кого то и не одного, уже слышал.
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І скільки коштує знайдене рішення, півкраїни чи вся?
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Найдено интересное решение - на входе в избирательный участок требовать справку об умственных способностях . Дебилам запрещают водить авто , почему не запрещают голосовать ?
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Светлое будущее уже на пороге!
Но через год!
Просто надо ещё немного потерпеть.
Год они всё равно не продержатся)
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Колись комунарики урочисто обіцяли, що комунізм настане у 1980 році...
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Та жопа, что настала в 80-ом и была коммунизмом. Не обманули. Потом Горбачев обещал к 2000-ому каждой совковой семье отдельную квартиру. Нет совка-нет квартир. Опять правду сказал.
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Урррряга!!!! Зезеня найшов бесплатный сыр в мышоловке!!!!
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Урррряга!!!! Зезеня найшов бесплатный сыр в мышоловке!!!!
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За всё заплатит Петя и Свынярчуки, не переживай!
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Вот . пи-ит , ВЕЛИЧАЙШАЯ заслуга "СЛУГИ НАРОДА" за счет народа --- сначала залези обывателю в карман ( путем понижения доллара ) , а потом "ХЕРОИЧЕСКИЕ СЛУГИ НАРОДА" за счет потребителей понизили стоимость газа ровно на те 7% относительно понижения стоимости доллара .
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КРИБЛЕ, КРАБЛЕ, БУМС!
ТРАХ-ТИБИДОХ-ТАХТАХ!
МУ-ТА-БОР!
Тарифы, снизьтесь!
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Просто он нашел заветную "кнопку"."нажал на кнопку и нет коррупционеров" . снижение тарифов из той же оперы
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Він просто пожартував Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину - Цензор.НЕТ 1720 Або неправельно порахував як з зарплатами по 4000 євро. Не бунтуйте хоч рік, землю продам, гроші Бені віддам.
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Интересно может быть в носу ковыряться. А тарифы должны быть экономически обоснованными и никаких других интересов.
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А что там с зарплатой учителям в 4000$ ? С 2021 года?
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та к и снижение тарифов - следующей зимой,


не нынешней, а к следующей кто-то точно здохнет, скорее всего ВСЯ Украина
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А кто обещал такую зарплату учителям?
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Так никто же и не обещал, но дауны поверили Кварталу-73.
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Ничего не понял. Никто не обещал, но ты эти "обещания " здесь транслируешь? С чего ты взял, что поверили этим несуществующим обещаниям? Бо так главстецьок сказал? Чы легче обозвать других избирателей даунами, чтоб не было так больно, что твой идол-мародер на выборах пролетел?
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Кабинет министров Украины определил, что во время отопительного сезона цена на газ для населения составит 6961 гривню за тысячу кубометров.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Указанная цена не учитывает затраты на поставку и распределение газа, которые для каждой области будут разными. Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной.Источник: https://censor.net.ua/n3162942 ВОПРОСЫ ЕСТЬ???
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Наверно песня Высоцкого стала основой сценария этого видика )
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-примиряющий.
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И до следующей зимы терпеть и надеяться . Очередной сказочник .
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"не лох" может обещать лохам,хоть звезду снеба. через год зелёной чебурашки в Украине не будет.
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Так не понял ты с мая президент, почему же не на эту зиму, а на следующую?? Ах да
у тебя ж и контрабанда через всего то месяц будет полностью побеждена, помню помню..
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А какого хрена снижение тарифов - "на следующую зиму", а не на эту???
Хорошая, новая вкусная Лапша для Лохов.
Надо же подымать рейтинг.
Беня - срочно на Г+Г запускай сериал - "Президент - Лапша народа"
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Наглая ложь. у зеленского проблема - как бы его не отправили в Ростов после нормандской встречи. вот он всеми путями оттягивает гнев людей. в феврале будет видно что он нагло солгал
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которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину.

ЗЕослам привязали морковку на палочку, ЗЕослики радостно бегут, тащат груз, ведь уже совсем скоро ЗЕослики дотянуца до вкусной морковки..
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Закупочная цена на газ на Европейских хабах сейчас 170 долл., ау! Дайте нам Европейскую, рыночную цену! ))
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А Хрущев сказал,что в 1980 году будет комМУнизм!
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Осталось только снять видео, где Великая Шмаркля будет что-нибудь вещать своим 73% сидя на унитазе и попивая пивко. Быдлу такой антураж очень нравится. Рейтинг взлетит до небес.
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та фігня питання. гроші брати, а послугу не надавати...
так тарифи і в три рази знизити можна.
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...є такі люди, які хочуть бути обдуреними...
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