 Без діалогу з Путіним можна, але це як постійний біг на місці, - Зеленський про переговори щодо Донбасу. ВIДЕО

"Кажуть, а що там за діалог може бути Зеленського з Путіним. Знаєте, без цього діалогу можна, але це приблизно, як біг на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці", - сказав він у своєму відеозверненні до українців, записаному під час бігу на тренажері в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський підкреслив, що він не хоче залишатися на місці в розв’язанні цієї проблеми, а щоб "все це закінчилося, і ми знову були великою країною - Україною".
унитазебеговой дорожке: "Імітація діяльності, або біг на місці."
Діалог кулями та снарядами.
Коли кожного дня гинутиме більше "іхтамнетів", ніж наших вояків, то ми переможемо.
Кожну гривню, кожне зусилля - для перемоги.
Тот момент когда денег на мосты и автобусы уже нет, а Крым все еще есть
или словами классика - 'это все равно, что трахаться за девственность....' ©
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fixed
А ну попробуйте удивить меня. Искренне буду рад несказанно удивиться.
https://www.youtube.com/watch?v=KnyGNtYLNNk
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Немцов поговорил с ним , и Березовский и президент польский и тысячи наших р**ят!!!!
Возможно Немцов был прав!!! Путин просто **...тый!!!!! Ну пробуйте!! Посмотрим!!!!
У березні 1940 року СРСР погодився підписати мирний договір. Фінляндія втратила 40 тисяч квадратних кілометрів території, де вироблялося 11% ВВП країни і де проживали 12% її населення, а 400 тисяч фінів стали вимушеними переселенцями.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного ?