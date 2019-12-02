 Без діалогу з Путіним можна, але це як постійний біг на місці, - Зеленський про переговори щодо Донбасу. ВIДЕО

"Кажуть, а що там за діалог може бути Зеленського з Путіним. Знаєте, без цього діалогу можна, але це приблизно, як біг на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці", - сказав він у своєму відеозверненні до українців, записаному під час бігу на тренажері в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський підкреслив, що він не хоче залишатися на місці в розв’язанні цієї проблеми, а щоб "все це закінчилося, і ми знову були великою країною - Україною".

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