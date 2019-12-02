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 Політика України
  2019  48
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Все про:Зеленський (3724) Путін (12024)

 Без діалогу з Путіним можна, але це як постійний біг на місці, - Зеленський про переговори щодо Донбасу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним не можна зрушити з місця вирішення питання з припиненням війни на Донбасі і поверненням окупованих територій.

"Кажуть, а що там за діалог може бути Зеленського з Путіним. Знаєте, без цього діалогу можна, але це приблизно, як біг на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці", - сказав він у своєму відеозверненні до українців, записаному під час бігу на тренажері в спортзалі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський підкреслив, що він не хоче залишатися на місці в розв’язанні цієї проблеми, а щоб "все це закінчилося, і ми знову були великою країною - Україною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійські громадяни на Донбасі можуть їхати в РФ: я б не став боротися за людей, які вважають себе виключно росіянами, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162941
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы рады что скоро мирные буряты Донбасса будут ездить по всей Украине с оружием и будут отжимать машины, насиловать, грабить, убивать, итд? Без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте, - Зеленский о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 8671
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А он насмотрелся, как 5 лет бежали на месте и чего он дурак? А, войну не хочет объявлять, а то мы бы им надавали.
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Хорошо, шо Пытруха пять лет пенсии в Ордло не раздавал.
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Ну, ладно он дурак(стецьки лучше знают) . Говори, чтобы ты делал на его месте. Обьявил полноценную войну Рашке? Или без обьявления войны поперся всеми существующими силами освождать Ордло и Крым? Мне интересна логика стецьков. А то пять лет щеки надували, а на выходе полнейший пшик.
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Свиноботы хотят сидеть на диване, а кто-то другой пусть идёт воевать на Крым и Донбасс.
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Чтобы я делал на его месте? Очень просто я бы знал и понимал что настоящая граница Украины держал бы ее зубами - возводил бы фортификации, укреплял бы разделительную линию, позиции и удобства для наших бойцов. Но уж ни в коем случае не сдал бы ***** НИОДНОГО МЕТРА. По серьезному они не полезут. Понимают реакцию мира, а ***** не вечен, далеко не вечен.
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моника зе!лох снял новую серию, теперь на унитазе беговой дорожке: "Імітація діяльності, або біг на місці."
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просто вовик- бизнесмен миротворец)) он уже высказывался за свое видение переговоров- вы нам список,а мы-вам...на середине сойдемся)) мягкий и пушистый как коврик для ног))
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Зебилы, вы рады что скоро мирные буряты Донбасса будут ездить по всей Украине с оружием и будут отжимать машины, насиловать, грабить, убивать, итд? Без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте, - Зеленский о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 8671
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Зрада должна быть.И ее должно быть очень много. Помните стецьки об этом. Иначе весь ваш унылый труд окажется напрасным.
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Діалог з путіним? Дайте під чим коментарем картинку - какие ваши условия!
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"Озеро" поглотило путина в где-то до развода с женой, сейчас двойники фсб для картинки, рулят другие
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а хло прям жаждет диалога... скорее, присутствует желание заставить кой-кого бегать, аки пони, по кругу... с ярмом на шее...
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***** уже сказал что разговора о крыме даже не будет, Так же не будет разговора о выводе росийских войск с дамбаса. Разговаривать будут о том как росийские войска получат амнистию и будут внедрены в Украину.
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Ну спробуй. Тільки один, з заводіком в ліпецьку, вже влаштовував сто двадцять чотири перемирья з миролюбством і пролетів як фанера. І тамженашлюдь теж не варіант.
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Діалог з Путіним вже кілька років дуже вправно вели ЗСУ та інши файні хлопці та дівчата, на кшталт Правого Сектору.

Діалог кулями та снарядами.
Коли кожного дня гинутиме більше "іхтамнетів", ніж наших вояків, то ми переможемо.
Кожну гривню, кожне зусилля - для перемоги.
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На рассии трагедия. С аварийного моста рухнул аварийный автобус. Десятки погибших и раненых.

Тот момент когда денег на мосты и автобусы уже нет, а Крым все еще есть
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На данный момент граница с домбасом должна выглядеть в виде рва с крокодилами и пулеметными вышками по периметру.😐
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Без диалога с Путиным можно что? Войну прекращать и отдавать захваченное он не будет потому что "военный конфликт" и "спорные территории" это гарантия невступления в НАТО.
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Разве что как ящерица "отбросить хвост" (пусть сам потом разрушенный Донбасс восстанавливает), но во-первых патриоты не поймут, во-вторых в НАТО всё равно не возьмут потому что у Европы основные ценности это российский газ и бабло.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным нельзя сдвинуть с места решение вопроса с прекращением восстания на Донбассе и возвращением в родную гавань оккупированных бандеровцами исконно русского Юго-Западного Края (Малороссии).

...
fixed
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Какой смысл говорить с невменямым хлом, пуделем запуганным желтыми жилетками с рязанскими корнями, полковником Штази?
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Я знаю зелёных ..давно. Некоторых уникумов десятками лет. Возле меня они сидят..круглосуточно! Единственный вывод за все это время общения с ними - любые разговоры с ними БЕСМЫСЛЕНЫ. Путин - это вонючее зеленое говно ...с прыгающим ростом.
А ну попробуйте удивить меня. Искренне буду рад несказанно удивиться.
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Бегать - это правильно. И нужно. И очень пригодится.
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как бег на месте...сказал зеленский на беговой дорожке
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Путин запретил Зе ехать на саммит • Всплыли новые схемы в СН • Зепутат уже оправдывается за слова..---

https://www.youtube.com/watch?v=KnyGNtYLNNk

.
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Какой смысл говорить с невменямым хлом, пуделем запуганным желтыми жилетками с рязанскими корнями, полковником Штази?
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он просто крутится сегодня перед камерой во имя рейтинга. посмотрим что он споет после саммита. France-Presse в помощь.
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за диалог и договоренности которые расея все нарушила Украина уже заплатила 13000 жертв... забор у нас общий должен быть на границе и всё!
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Диалог с путиным- это все равно , что диалог с крокодилом!!!
Немцов поговорил с ним , и Березовский и президент польский и тысячи наших р**ят!!!!
Возможно Немцов был прав!!! Путин просто **...тый!!!!! Ну пробуйте!! Посмотрим!!!!
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І шо ти думаєш що гебіст дасть задню побачивши тебе???Та срати він хотів на тебе і на всю Україну,ну невже не ясно!,так треба чекати поки він не здохне це єдиний шлях який дасть шанс повернути території,але щоб так сталось треба економімні свободи давати в країні,щоб ввп зростав в два рази і зміцнювати ЗСУ будувати флот а санкції вже почали своє діло робити,і ще пять років рашка сама розсипеться, головне не мішати всякими нормандськи зустрічами!Я вже бачу що та зустріч тобі нічого не дасть а тим більше країні,для чого знову ті граблі.І не дай бог сісти на газову голку мацкви!!!
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я,блин,не умею быстро печатать,опередил.Ну да ладно
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беня,управляя этим "лидером",упорно нас тянет назад,в ссср.Все знают,это не секрет,требования путина.Для кого он эти сказки рассказывает?Не для того строится сп-2,что бы с Украиной заключать долгосрочный контракт на транзит газа.А ещё к этому заключить контракт на прямые (со скидкой)поставки газа и всё-да здравствует советский союз!И снова независимой Украины не будет!Газ в Украине должен быть не российским,иначе никак!Это мы уже проходили до 2014 года,когда все процессы у нас в стране проходили под контролем кремля.
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Да уж, тяжело даются наркоманам спортивные тренировки, но надо)))). Что это вообще? Тренировка побега?
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418 ось так "устают" від війни і відстоюють свою свободу та незалежність.

У березні 1940 року СРСР погодився підписати мирний договір. Фінляндія втратила 40 тисяч квадратних кілометрів території, де вироблялося 11% ВВП країни і де проживали 12% її населення, а 400 тисяч фінів стали вимушеними переселенцями.
Попри територіальні втрати, Фінляндія зберегла незалежність і довела, що за будь-який клаптик фінської території агресор платитиме велику ціну.

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Что зеленский собирается делать с:
50 тыс. личного состава террористов ордло
30 тыс. полицейских ордло
несколько тысяч сотрудников прокуратуры
несколько тысяч сотрудников безопасности ордло
несколько тысяч судей ордло
десятки тысяч мэров, депутатов, министров ордло
несколько тысяч диверсантов ордло, не в списках личного состава
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Это не все вопросы.
Ответ есть у этого зелёного ?
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