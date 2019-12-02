 "Стріляли з будинку. Карабін. Калібр 7,62. На місці злочину знайдено коробку-гільзоуловлювач", - поліція про вбивство дитини в центрі Києва. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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"Наші фахівці, наші слідчі й оперативники знайшли зброю, з якої було здійснено це вбивство", - сказав глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу в Києві в понеділок.
Зі свого боку начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко повідомив, що постріл був здійснений з карабіна калібру 7,62.
Крім того, за словами Клименка, правоохоронці визначили, з якої будівлі стріляли злочинці.
"Після того, як ми встановили траєкторію польоту кулі, ми змогли визначитися, приблизно, з якої будівлі велася стрілянина і після цього вийшли на виконавців цього злочину", - зазначив він.
Начальник столичного главку поліції повідомив, що затримані двоє підозрюваних - "молоді люди 18 і 19 років" і вони не є жителями Києва.
За словами Крищенка, процесуально, підозру затриманим правоохоронці ще не пред'явили.
Клименко розповів, що правоохоронці розглядають як основні версії скоєння злочину - побутові проблеми, господарська та професійна діяльність Соболєва.
Своєю чергою, начальник столичного главку додав: "одна з версій, що причина пострілу - фінансово-економічна діяльність батька".
При цьому він зазначив, що "зараз не проводиться перевірка на зв'язок потерпілого з терористами", а відразу після скоєння злочину Соболєву було надано поліцейський супровід.
Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також був у салоні. Дитина померла дорогою до лікарні. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
Звідки стріляли? Під яким кутом до вектору руху авто? Тим паче, стріляли без упередження. Я бачу лише один вхідний отвір у передньому склі позаду голови водія. Якби дитина була попереду, то куля ніяк не могла б оминути водія. Отже стріляли під кутом приблизно 45 градусів до вектора руху авто, і куля, пройшовши крізь водійське бокове скло влучає у праву сторону заднього сидіння. Стріляли, скоріше за все, з 21-го будинку 2-3 поверх.
2. Если выстрел из окна, которое выше чем машина - угол обзора - другой.
Не кажіть дурниць.
Ви неуважно читали про ту справу - ті недоумки стріляли на приватному подвір'ї, а дитину вбило на іншому подвір'ї більш ніж за 100 метрів. Дитину вони не бачили, паркан закривав, але це не зменшує їх провини.
ну что порохоботы не вопите,что Зеленский виноват?..Такая же и эта Зинкевич
Снайпера это элита любой армии...
Это спец наз в всвоер роде.
И версия о 18 писюне с берданкой от собак Рюкзакова...это сова натянутая на глобус!)))
Знайшли цапів-відбувайлів,відбили їм печінки ті і "розкололися".
Шо не день то гениальная версия...
стільки версій...що мо так бути що жодна не вірна!
"Конечно, я уже слышал эту информацию, но подтвердить или опровергнуть ее не могу. Потому что просто не знаю, о ком конкретно идет речь. Мне нужно знать позывной или фамилию человека. Но пока данных у меня нет. Не исключено, что это действительно мои бойцы, которые в какой-то период воевали.
"Я уже говорил: страна не готова встречать тех, кто возвращается с войны. И то, что мы видим, - логично. Это на самом деле только начало. И это очень страшно. Страна не занимается ветеранами, не социализирует их. Ветераны попадают в банды. Они уже убивали и теперь могут делать это вновь..."
Дома (если не считать ресторан Марио) там есть только со стороны Тарасовской. Если водитель нагнулся и попали в мальчика - значит машина ехала в сторону Владимирской. На перекрёстке - светофор. Дома жилые, никаких развалин.
https://www.google.com/maps/@50.4408624,30.5081686,18z