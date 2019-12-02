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Все про:діти (1741) Київ (6875) Нацполіція (8590) вбивство (1963) Вячеслав Соболєв (2)

 "Стріляли з будинку. Карабін. Калібр 7,62. На місці злочину знайдено коробку-гільзоуловлювач", - поліція про вбивство дитини в центрі Києва. ВIДЕО

Правоохоронці в ході оперативних заходів затримали двох молодиків 18 і 19 років, обґрунтовано підозрюваних у причетності до обстрілу автомобіля Range Rover у центрі Києва в неділю ввечері, в результаті чого загинув 3-річний син депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, а також знайшли зброю, з якої були здійснені постріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Наші фахівці, наші слідчі й оперативники знайшли зброю, з якої було здійснено це вбивство", - сказав глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу в Києві в понеділок.

Зі свого боку начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко повідомив, що постріл був здійснений з карабіна калібру 7,62.

Крім того, за словами Клименка, правоохоронці визначили, з якої будівлі стріляли злочинці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Убивство дитини в центрі Києва: завдяки роботі сотень правоохоронців затримано двох підозрюваних. Організаторів і замовників продовжують шукати, - Антон Геращенко

"Після того, як ми встановили траєкторію польоту кулі, ми змогли визначитися, приблизно, з якої будівлі велася стрілянина і після цього вийшли на виконавців цього злочину", - зазначив він.

Начальник столичного главку поліції повідомив, що затримані двоє підозрюваних - "молоді люди 18 і 19 років" і вони не є жителями Києва.

За словами Крищенка, процесуально, підозру затриманим правоохоронці ще не пред'явили.

Клименко розповів, що правоохоронці розглядають як основні версії скоєння злочину - побутові проблеми, господарська та професійна діяльність Соболєва.

Своєю чергою, начальник столичного главку додав: "одна з версій, що причина пострілу - фінансово-економічна діяльність батька".

При цьому він зазначив, що "зараз не проводиться перевірка на зв'язок потерпілого з терористами", а відразу після скоєння злочину Соболєву було надано поліцейський супровід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство дитини в центрі Києва: Кілер не врахував швидкість машини, він діяв не один, затримано 18-річного підозрюваного

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також був у салоні. Дитина померла дорогою до лікарні. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162930
 
   
 Топ коментарі
 
В 18 лет и уже бывший снайпер? А во сколько он действующим был?
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Снайпера в 18-19!!!???Та ще й ветерани ДУК"Правий Сектор"!!!???
Знайшли цапів-відбувайлів,відбили їм печінки ті і "розкололися".
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про Мазурка вспомните.как мусорва привселюдно обсиралась с версиями...
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Як 3-и річна дитина може сидіти головою на рівні скла машини??? Застрелили як я зрозумів через скло і постріл був один. Чи той малий стояв і ручкою у вікно махав? А можливо цей штріх просто прикрився дитиною, побачивши що зараз в нього вистрелять?
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А казали шо підбіг і вистрелив. А не із будинку.
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про Мазурка вспомните.как мусорва привселюдно обсиралась с версиями...
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Ну если стреляли сверху в низ...то теоретически возможно...от угла зависит..
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На фото та відео видно що куля війшла якраз на рівні голови водія з лівої сторони, верхній лівий кут бокового скла. Звідки там взявся 3- річний хлопчик?
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Куля могла увійти на рівні голови водія, а влучити у дитину, що сиділа зправа на передньому чи задньому сидінні - куля ж не під кутом 90 градусів до скла увійшла.
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тра' стриляти в лобове - тоді не промахнеся - водій зафіксований, складова швидкості найменша. І хто ж один раз стриляє??? Як казав інструктор із Мосаду Авнеру у фільмі "меч Гедеона" - завжди роби паф-паф! і ніколи не роби паф!!!!
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Шустрые они - эти полицейские! А вот найти орудие убийства пацана не могут уже как пол-года. "Меня терзают смутные сомнения", что это то самое орудие убийства. Ну не могут они так быстро найти оружие.
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І вбивцю хлопчини з Прилук...а хто стріляв в якогось поганого сєпара-знайшли і доби не минуло! "Стріляли з будинку. Карабін. Калібр 7,62. На місці злочину знайдено коробку-гільзоуловлювач", - поліція про вбивство дитини в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7234
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Якщо стріляли з 2-3-4 поверху і цілили у водія, то якщо дитина сиділа зправа- то траекторія кулі якраз проходить там.
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Значить 3-х річний малий сидів на передньому сидінні??! Тут грубе порушення правид дорожнього руху. тому можна перекваліфікувати, як обопільна вина і того хто стріляв і того в кого не попали. обом потрібно дати по 8 років. Щоб наступного разу знали точно що потрібно робити і куди кого садити.
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Ну це вже перебор - "обопільна вина". Дітей не можна садити на переднє сидіння, бо іх там можуть застрелити?
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Ну чому на передньому?
Звідки стріляли? Під яким кутом до вектору руху авто? Тим паче, стріляли без упередження. Я бачу лише один вхідний отвір у передньому склі позаду голови водія. Якби дитина була попереду, то куля ніяк не могла б оминути водія. Отже стріляли під кутом приблизно 45 градусів до вектора руху авто, і куля, пройшовши крізь водійське бокове скло влучає у праву сторону заднього сидіння. Стріляли, скоріше за все, з 21-го будинку 2-3 поверх.
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1. Дети ездят в детских креслах, которые поднимают его на 15-30 см.
2. Если выстрел из окна, которое выше чем машина - угол обзора - другой.

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Під яким кутом стріляти...Дитина була позаду.
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Убили трёхленего ребёнка. Без разницы кто его отец. Ты понимаешь что ты животное такую х-ню тут писать.
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ну який снайпер може бути у 18 років? це ж не компютерна стрілялка... шкода що малий загинув...
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Схоже на випадковість... Дебільчики просто розважались, якщо це саме вони зробили... 18-річним бовдурам ні хто замовляти вбивство не стане...
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Розважалися із 7,62 по авто із людьми???
Не кажіть дурниць.
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І гільзоуловлювач для розваг? Коли розважаються, то в ліс їдуть.
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які розумні начальники в ментів. експертизи не було, розтину не було, а майже все уже відомо.
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Тут явно підпадає під статтю 119 ККУ "Вбивство по необережності..." карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Не підпадає. "По необережності" - це коли ти випадково вбив. А якщо стріляв по авто з гринтівки і попав не у того у кого цілив - це не необережність.
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ага, а мєнтам, шо Кіріла Тлялова пристрелили, написали "по нєосторожності"
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Ну ті ганд0ни хоч по мішенях стріляли, а не по авто із людьми. Інша справа, що якщо б у тих істот були мізки, вони б знали, що поза мішенню має бути непробивна перешкода - типу пісочного насипу або хоча б бетонної стіни.
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тож стриляли в банку, а попали не в того, у кого цілив - діти на лінії вогню, і мєнти їх не могли не бачити - вдень і не за тонованим склом
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" і мєнти їх не могли не бачити - вдень і не за тонованим склом"
Ви неуважно читали про ту справу - ті недоумки стріляли на приватному подвір'ї, а дитину вбило на іншому подвір'ї більш ніж за 100 метрів. Дитину вони не бачили, паркан закривав, але це не зменшує їх провини.
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уважно я читав - дитину вбито на дитячому майданчику біля гірки, де гралося ше п'ятеро малят на відстані 50 метрів від місця стрільби
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Я читав про 100 метрів і про те, що стріляли ці покидьки у приватному подвір'ї і звістно, що дітей не бачили. Вони - тупі покидьки, але ж не на стільки, щоб стріляти по дітях, яких бачать.
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Так, мабуть не тупі, якщо досі ще не знайдено знаряддя вбивства.
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а тір вони устроїли на пустирі, а не на подвір'ї, і дітей вони прекрасно бачили, бо зразу ж с'йібались і ружжо заникали
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Мне больше импонирует версия "бытовые проблемы"...наверное за коммуналку нечем было рассчитаться и ЖЭК киллера нанял...
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стрелял бывший снайпер роты ПС Андрей Лаврега
ну что порохоботы не вопите,что Зеленский виноват?..Такая же и эта Зинкевич
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В 18 лет и уже бывший снайпер? А во сколько он действующим был?
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Снайпер это спец которого армия дресерует лет 5!
Снайпера это элита любой армии...
Это спец наз в всвоер роде.

И версия о 18 писюне с берданкой от собак Рюкзакова...это сова натянутая на глобус!)))
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Снайпера в 18-19!!!???Та ще й ветерани ДУК"Правий Сектор"!!!???
Знайшли цапів-відбувайлів,відбили їм печінки ті і "розкололися".
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До конца недели выйдут на версию что это стрелял лично ПЕПо!))))
Шо не день то гениальная версия...
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так було сказано, шо стрєлок підбіг до машини, а тепер шо стриляли із дома...
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Було таке. Трохи версіі нє савпадают тапєріча.
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підтасовка. Перше слово дороже второго. Так в усіх випадках свідчень
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Таки да. Завжди думай, що кажеш. А працівників правоохоронних органів це в першу чергу стосується. Язик мой - враг мой.
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так і з вбитим малюком... то він у "швидкій" помер, то у машині батька...то батько з пораненим і кричащим сином на руках забіг до ресторану..а то він телефоном викликав "швидку" пои малюк стогнав в авто.... то кричала жінка-мати поруч...чи то кричало дитя..... то вбивця впритул майже підбіг до вдїзжаючої автівки... то тепер з вікна 2-го поверху....
стільки версій...що мо так бути що жодна не вірна!
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А чого не кажете, що вони з Правого сектора?
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Но, тем не менее, Червень не исключает такой возможности.
"Конечно, я уже слышал эту информацию, но подтвердить или опровергнуть ее не могу. Потому что просто не знаю, о ком конкретно идет речь. Мне нужно знать позывной или фамилию человека. Но пока данных у меня нет. Не исключено, что это действительно мои бойцы, которые в какой-то период воевали.
"Я уже говорил: страна не готова встречать тех, кто возвращается с войны. И то, что мы видим, - логично. Это на самом деле только начало. И это очень страшно. Страна не занимается ветеранами, не социализирует их. Ветераны попадают в банды. Они уже убивали и теперь могут делать это вновь..."
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Такое было в США после Вьетнама, такое было в Совке после Афгана. Почему сейчас должно быть иначе? С теми, кто возвращается с фронта, никто не работает. Где проверка психологами ихнего состояния, кто проверяет, как они заново социализировались в обществе?
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це шо? Зє!біли організовують "поджог рейхстага" шоп почати репресії проти націоналістів, а ФСБ їм поможе
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Добре, що знайшли "обгрунтовано підозрюваних", а не "однозначно винних". Рухаємось у Європу.
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то зараз тих хлопців розкрутят і на Майдан
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"Стреляли из дома.....

Дома (если не считать ресторан Марио) там есть только со стороны Тарасовской. Если водитель нагнулся и попали в мальчика - значит машина ехала в сторону Владимирской. На перекрёстке - светофор. Дома жилые, никаких развалин.
https://www.google.com/maps/@50.4408624,30.5081686,18z
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