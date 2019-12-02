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 Політика України
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 Закон про держбюджет-2020 передано на підпис президенту, - Разумков. ВIДЕО

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік.

Під час брифінгу після погоджувальної ради фракцій парламенту він повідомив, що 2 грудня документ спрямований на підпис президентові, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, Рада вклалася в терміни подачі держбюджету, хоча були певні затримки.

"Обробляли наші управління для того, щоб вийти на якісний документ. Це технічна робота. Плюс, це пов'язано з тим, що я був у відрядженні. Я думаю, що на бюджет це точно негативно не вплине", - зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенсорна кнопка для голосування може з'явитися в Раді у 2020 році, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162898
 
 
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