 Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель. ВIДЕО

"Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всі стратегічні компанії", - сказав він на пресконференції в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео телеканал НАШ

При цьому Оржель зазначив, що дійсні керівники за наявності бажання зможуть взяти участь у відповідних конкурсах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України розпорядженням №1122-р від 27 листопада 2019 року звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

За словами Оржеля, новий керівник "Енергоатому" буде людиною з атомної галузі, яка має авторитет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - "Нафтогаз"