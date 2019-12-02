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 Політика України
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Все про:Нафтогаз (657) Укренерго (47) Олексій Оржель (34)

 Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель. ВIДЕО

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель підтвердив плани Кабінету міністрів щодо зміни керівництва стратегічних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго", і оновленню їхніх наглядових рад.

"Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всі стратегічні компанії", - сказав він на пресконференції в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео телеканал НАШ

При цьому Оржель зазначив, що дійсні керівники за наявності бажання зможуть взяти участь у відповідних конкурсах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України розпорядженням №1122-р від 27 листопада 2019 року звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

За словами Оржеля, новий керівник "Енергоатому" буде людиною з атомної галузі, яка має авторитет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - "Нафтогаз"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162873
 
 
 Топ коментарі
 
Действительно,

ну сколько ещё эти пацаны из Нафтогаза будут гадить братскому народу ? !!!
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Зеленая манда решила 9-го сли ть Неньку оптом, а шоб два раза не ездить Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель - Цензор.НЕТ 1229
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видимо Коболев отказался на договорные компромиссы с Рашкой по вопросу долгов Газпрома..
и правильно сделал!.. нынешних ЗЕбилов спустя несколько лет будут позорно судить!
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ЛОШАРА я сам решу какие деньги и в каких кошельках мне считать! буз мудозвонов!!
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Кто бы сомневался. Чтоб не мешали сливать страну и договариваться с рашкой ((((
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так вот откуда эти колебания на рынке валюты: чья-то мама меняет доллары на гривну для сына.
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Где-то на Флоридщине тихо заплакала чья-то мама...
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где-то в Газпроме открыли шампанское.

тебе чья компания ближе ?
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Тільки почав привикати, що Україна існує як держава, а ніт.
Зебіли-малороси все поставили на свої місця. Колоніальна територія дикого Зебіленду з папуасами, які проміняють все, включно з своєю ..опою, на блискучі буси.
Це все не капітуляція - це вже наслідки гніту колоніального режиму. До справжньої громадянської війни і ординської помощі рукою подати.
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Нафтогаз сильно рашку нагибал в последнее время....
Понятное дело что в Кремле не довольны - нужно менять руководство....
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Значит «газпром» уже определился с кандидатами на эти стратегические должности
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тільки б Сівоху не поставили у ті структури
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Заява Оржеля це результат його таємних переговорів з Мюллером. Значить Газпром вимагає прибрати з керівництва "Нафтогазу" людей, які 4 роки поспіль не купували газ у путіна.

28 ноября в Вене (Австрия) представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Первой об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". Самое примечательное - данный раунд переговоров ранее никто не анонсировал, также на нем не было представителей Еврокомиссии - традиционного посредника между Москвой и Киевом по вопросам газового транзита.
Известно, что в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 г., перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - написала пресс-служба российского ведомства.
В общем, никакой конкретики, хотя это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 г. Однако таинственность встречи и отсутствие на ней европейцев вызвали шквал вопросов к украинской стороне переговоров.

Хроники "газовой войны". Кто кого сильнее напугает перед нормандской встречей http://www.dsnews.ua/economics/hroniki-gazovoy-voyny-kto-kogo-silnee-napugaet-pered-29112019220000
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Незаменимых людей нет и менеджеры госкомпаний должны быть подконтрольны властям и не делать от себя всякого рода заявлений - нужно соблюдать субординацию, а то наступит анархия.
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Пішла вода в хату.
Наступне політичне рішення - здача України в концесію московії.
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Участь в конкурсі можуть приймати тільки випускники трускавецьких курсів для глухонімих? А вільне володіння кацапської мови обов'язкове?
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До участі в конкурсі допускаються також співробітники 95 кварталу та випускники 95-ї криворізької школи, яку закінчив преЗЕдент (тепер Криворізька гімназія № 95) і яка у 2019 році стала найкращою(!!!) школою Дніпропетровської області.
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Мои соболезнования кобелиной маме. Теперь она будет вынуждена голодать. Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель - Цензор.НЕТ 4762
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Як клоуни "проводять" конкурси вже всім стало ясно, до речі як і референдуми. Конкурс на посаду голови "Нафтогазу", як і результат заздалегідь можна передбачити.

Про конкурс на посаду голови Держкіно в якому перемогла Юлія Синькевич і результат якого скасували, Цензор писав. Так само відбулось і з конкурсом на посаду директора етнополітики і свободи совісті. Там проходив Андрій Юраш, на всіх етапах конкурсу набирав найбільшу кількість балів і йому на всіх етапах програвав Юрій Решетніков.
"Характеристики обоим можно дать очень кратко: Юраш сыграл не слишком заметную для широкой публики, но весьма существенную роль "прораба Томоса", а Решетникова называют близким к УПЦ Московского патриархата, а самые откровенные - креатурой Новинского".
Саме тому, що Юраш багато зробив для отримання Томосу перед останнім етапом конкурсу - співбесідою - раптово входить до складу комісії голова парії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і за співбесіду ставить Юрашу 0,5 балів. Юрашу путінські шестірки Відомстили за Томос.
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Оце чесно. Прийняте ПОЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ. Не хоче стара команда здавати кацапам українські інтереси. Суди виграє, вимагає відшкодування. Пропонує забрати газом, а не простити млрдні борги, ще й бюджет москальский поповнювати, за рахунок купівлі газу. Для оржеля немає ніякої торгівлі на крові, бо то хАхляцька кров, вона не рахується. Та й енергетична залежність України від ворога, допомагає оржелю, та іншій плісняві нехило збагатитись
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"Опять Нафтогаз предъявил очередной иск в суде [...]. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?" (В.В. Ху...ло, 15.11.2019)
Ну значить питання з "обнулением" взаємних претензій вирішено. Зеля пробачає 3 млрд., Путя дозволить на нормандській зустрічі з собою поговорити. Ну а позиція керівництва Нафтогазу ішла врозріз з миротворчими діями нашого "президента не лоха". А по 1+1 розкажуть, що ті 3 млрд. в порівняні з транзитом газу це ніщо.
Ну слів просто немає...
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главное что премия уже отправлена маме! а проблемы ЛОХОВ никого не интересуют!!
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Лише за згодою Наглядових Рад цих підприємств, так каже Закон. Чи для Зелені закони не писані...?
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ЗеЛеные упыри.хотят все кацапии слить
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Звучит цинично "При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах." т.к. если бы это руководство устраивало ЗЕлень, то и не было бы смену руководства, сам говорит : "Принято политическое решение о смене руководства " значит мешают дружить с хремлем
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Министр энергетики Алексей Оржель сообщил о принятом решении поменять руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго». В принципе, об этом меня предупреждали мои источники ещё месяц назад. Меня интересовало, как Зеленский собирается договориться с Путиным по газу, если на пути стоят выигранные многомиллиардные иски Нафтогаза против Газпрома. И когда в руководстве Коболев и Витренко. И вот вам ответ. Это уже не предположение, что Зеленский готовится слить в унитаз все выигранные в международных судах иски против русских, причём не только по газу (что подтверждает и отставка Зеркаль). Это было одним из условий Путина для встречи в Париже. Как и преследование ветеранов АТО Марченко и Маруси Звиробий. Теперь осталось убрать для удовольствия Путина последних людей, чтобы дать русским возможность пустить газ. В прямом смысле этого слова.
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Переговоры в Вене с русо-фашистами прошли удачно значит !!! Слив национальных интересов Зе тв@рями продалжается.
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Как это Коболев и Витренко так долго продержались при Зеленском? Уволить, быстро подписать мировые угоды с Газпромом, отказаться от всех претензий и выиграшей в Стокгольмском арбитраже. Стать на колено и поцеловать туфлю Путину. Срок - 7 дней.
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Козлы проросийские! Уже Забыли какой кабальный договор баба Юля, Янукович и бойко, подписали с Пуйлом? Забыли, что если бы не витренко и коболёв, все хохлы были бы уже все голожопыми руснаками, без страны, без гимна, без герба и без знамени! Выиграть в стокгольмском суде у россии 100 млрд дол, это вам не ****...ть на 95 квартале или на 112 канале господин медведчук. Ну переборщили ребята немного с премиями, но ведь закон это позволяет. Следовательно нужно совершенствовать закон, а не ругать невинных. А кто чесно приватизировал всё Украину? Ахметов, коломойский, фирташ, пинчук, левочкин, новинский, тарута, Янукович, порошенко, косюк, кравчук, кучма и прочие нечистые на руку?
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Следующими под нож пойдет руководство Приватбанка.Новое руководство снимет все притензии Приватбанка в международных судах к коломойскому. Как и обещал богдан поработаем до нового года и все.То есть все ,конец Украине.
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Козлы проросийские! Уже Забыли какой кабальный договор баба Юля, Янукович и бойко, подписали с Пуйлом? Забыли, что если бы не витренко и коболёв, все хохлы были бы уже все голожопыми руснаками, без страны, без гимна, без герба и без знамени! Выиграть в стокгольмском суде у россии 100 млрд дол, это вам не ****...ть на 95 квартале или на 112 канале.. Ну переборщили ребята немного с премиями, но ведь закон это позволяет. Следовательно нужно совершенствовать закон, а не ругать невинных. А кто чесно приватизировал всё Украину? Ахметов, коломойский, фирташ, пинчук, левочкин, новинский, тарута, Янукович, порошенко, косюк, кравчук, кучма и прочие нечистые на руку?
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Степана Казарина на Нафтогаз, Валерий Жидков- руководитель " Атомного" (Энергоатом) цеха Квартала.
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Оржель - это стопроцентная российская и олигархическая марионетка, делающая всё, чтобы Украина снова попала в зависимость от российских энергоресурсов. Так что легко представить, какое именно будет новое руководство, возможно, прямо из России приедут и будут руководить.
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"Принято политическое решение на совсем не политические должности,но политическое решение принято в Кремле ...
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Ну надо же сделать какие-то подарки *****, чтоб лучше прошли переговоры...
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Все до вашиг послуг Володимере Володимеровичу.
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всё правильно, мультимиллионеров и т.д. из нафтогаза пора гнать и судить.
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путин додавил зеленого дурака! Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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Нервничает, гнида путинская, - знает чем это угрожает лично для него!
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Этот му.ак, ни дня не работавший в реальном секторе, уже уволил суперпрофессонала - президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель - Цензор.НЕТ 1726
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