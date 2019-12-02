 Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель. ВIДЕО

"Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів на всі стратегічні компанії", - сказав він на пресконференції в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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При цьому Оржель зазначив, що дійсні керівники за наявності бажання зможуть взяти участь у відповідних конкурсах.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України розпорядженням №1122-р від 27 листопада 2019 року звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.
За словами Оржеля, новий керівник "Енергоатому" буде людиною з атомної галузі, яка має авторитет.
Или дедушка Беня?)))
тебе чья компания ближе ?
Зебіли-малороси все поставили на свої місця. Колоніальна територія дикого Зебіленду з папуасами, які проміняють все, включно з своєю ..опою, на блискучі буси.
Це все не капітуляція - це вже наслідки гніту колоніального режиму. До справжньої громадянської війни і ординської помощі рукою подати.
Понятное дело что в Кремле не довольны - нужно менять руководство....
28 ноября в Вене (Австрия) представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Первой об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". Самое примечательное - данный раунд переговоров ранее никто не анонсировал, также на нем не было представителей Еврокомиссии - традиционного посредника между Москвой и Киевом по вопросам газового транзита.
Известно, что в переговорах приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 г., перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - написала пресс-служба российского ведомства.
В общем, никакой конкретики, хотя это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 г. Однако таинственность встречи и отсутствие на ней европейцев вызвали шквал вопросов к украинской стороне переговоров.
Хроники "газовой войны". Кто кого сильнее напугает перед нормандской встречей http://www.dsnews.ua/economics/hroniki-gazovoy-voyny-kto-kogo-silnee-napugaet-pered-29112019220000
Наступне політичне рішення - здача України в концесію московії.
Про конкурс на посаду голови Держкіно в якому перемогла Юлія Синькевич і результат якого скасували, Цензор писав. Так само відбулось і з конкурсом на посаду директора етнополітики і свободи совісті. Там проходив Андрій Юраш, на всіх етапах конкурсу набирав найбільшу кількість балів і йому на всіх етапах програвав Юрій Решетніков.
"Характеристики обоим можно дать очень кратко: Юраш сыграл не слишком заметную для широкой публики, но весьма существенную роль "прораба Томоса", а Решетникова называют близким к УПЦ Московского патриархата, а самые откровенные - креатурой Новинского".
Саме тому, що Юраш багато зробив для отримання Томосу перед останнім етапом конкурсу - співбесідою - раптово входить до складу комісії голова парії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і за співбесіду ставить Юрашу 0,5 балів. Юрашу путінські шестірки Відомстили за Томос.
Ну значить питання з "обнулением" взаємних претензій вирішено. Зеля пробачає 3 млрд., Путя дозволить на нормандській зустрічі з собою поговорити. Ну а позиція керівництва Нафтогазу ішла врозріз з миротворчими діями нашого "президента не лоха". А по 1+1 розкажуть, що ті 3 млрд. в порівняні з транзитом газу це ніщо.
Ну слів просто немає...