EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  14394  259
Все про:допит (542) Звіробій Маруся (11)

 "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій. ВIДЕО

Волонтерка і ветеран АТО Маруся Звіробій не піде на допит в ДБР тому, що не бачить законних причин для участі в цьому допиті. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на мітингу на її підтримку під стінами ДБР.

"На допит я не піду тому, що у виклику в ДБР не йдеться про допити. Нехай вони мені напишуть:"Ви, підозрювана, викликаєтеся на допит" або "Ви, свідок, викликаєтеся на допит", тоді я як громадянка, яка все одно не буде поважати ДБР, може, навіть прийду. Але все одно залишається риторичним запитання: "Якого біса ДБР має до мене справу, якщо я не держслужбовець ... Я не розумію чому не займаються людьми, у яких до чорта квартир і мазератті, у яких повії по сто баксів, і які сиділи за зґвалтування, педофілами ... і всіма цими тваринами рекомендую займатися ДБР", - сказала Звіробій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звіробій прийшла в ДБР: під будівлею Бюро зібралася акція на її підтримку. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162853
 
   
 Топ коментарі
 
Маруся, ПАЛИ зелену вату ! "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій - Цензор.НЕТ 7942
 показати весь коментар
 
Елена Сосновская - немыслимо для холопа не пойти на допрос, пускай и не законный..., да?

Ты бы за 2 часа раньше назначенного срока пришла бы...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Одно не понятно, почему Маруся считает что 100 баксов за проститутку это VIP. Проверять надо тех кто покупает шлюхам авто и квартиры. А 100 баксов это ниже среднего.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. жлоб - это не диагноз, а индульгенция? На такое чмо , как этот Яременко, еще желающую найти надо, его категория - вокзальные, а там 100 баксов это очень дорого.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
🤣🤣петя мальдивский не ходит и эта полоумная тоже решила что она мать тереза
 показати весь коментар
 
 
ну що, пріпідняв свою загнепалу самооцінку вище плінтуса?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
яку оцинку ты про що дурачок?
 показати весь коментар
 
та що ти так пересрав, наче тебе за дрочкою батьки застукали?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
что ты мелеш 🤣🤣***** одни дебилы на этом сайте
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
смотрю одни гастарбайтеры тут🤣🤣
 показати весь коментар
 
Судя по тому, что тут от тебя не продохнуть, так ты - дебильный гастарбайтер. Или гарстарбайструющий дебил.
 показати весь коментар
 
 
от бачиш, а ти прикидався ідіотом - ти лазиш по "форумах дебілів" лише задля того, щоб проффесором почуватись. Бевзя, тебе розкрутити на зізінання, як два пальця об асфальт.
 показати весь коментар
 
 
сюрреализм
шестой год войны...
это даже не пи"дец.... а что это?
 показати весь коментар
 
 
Диверсионная операция телеканалов Koломойского и Медведчука против украинской государственности, осуществлённая массированным распространением лжи и клеветы против действовавшего тогда Президента Украины.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
та да когда разбанивают то как то успеваю пару коментов ляпнуть интересно за больными наблюдать
 показати весь коментар
 
Бевзь, ти своє IQ хоч колись міряв? Краще і не міряй.
 показати весь коментар
 
 
Зелебобики, успокойтесь.
Ваш режим изначально незаконен: при регистрации Зели была нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины" - его никто не проверил на владение державной мовой. И именно по причине её незнания он отбрыкался от теледебатов с Порохом, устроив показуху на стадионе вместо нормального разговора, в котором Порох его размазал бы по стенке.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
🤣🤣а люстрацию пети парашенко вы не забили провести?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
твое шоколадное барыжное ****** мы смотрели 5 лет! ТОШНИТ ОТ НЕГО!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
флажок смени - чудо шоколадное! тебе галоперидол только поможет
 показати весь коментар
 
Зачем мне менять флаг, если я в Мельбурне живу ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
🤣🤣от ***** специалист из мельбурна все вилит и знает
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
так и пиши в чат мельбурна! мельбурноносец кренов! тебе то чего до наших бед? ты великий защитник Украины! иди в окоп! клоун
 показати весь коментар
 
 
Тебе уже сказано: прими бояры, попустит.
 показати весь коментар
 
 
Оно ещё ник выбрало ,, Мудрый". Лучше бы написал так как есть - Андрей Нулёвка
 показати весь коментар
 
 
берега попутал? чмошные клоуны - это твои старшие братья по разуму, сейчас перекрасились в слуг урода. урода ты сам знаешь - вазелин 6-й. Ну и каша у тебя в голове...
 показати весь коментар
 
 
Ет ты так клоповник под названием Омск называешь Интересно интересно
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
#марусю-заграти і пороха теж!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
за базаром надо было сначала следить... а то высказалась не хорошо, а потом в кусты. думать надо головой. может, она и защитник Украины, но нужно знать меру. Можно было то же самое сказать, но без угроз. а так привлекли внимание общества? добились своего? только и правоохранители теперь имеют к чему придолбаться...
 показати весь коментар
 
 
Ні, воно саме "мудренький холопка".

Должньій трепет и нижайшее поштение имеет, на барина роток не отворяет - а коль барин плетьми огреет, знамо дело - сиволапому терпеть надобно, таков ужо порядок, сам бог велел.
 показати весь коментар
 
 
А Зє слєділ, когда снімал «расстрєл Ради і похорн Порошенка»?
 показати весь коментар
 
 
Ну от зелебобень створив одного з лідерів майбутнього майдану, просто так на рівному місці.
 показати весь коментар
 
 
Ото почепи їх собі на носа, і з разбєга об стіну.
Хоча, камуністи, народ крєпкій.
 показати весь коментар
 
 
Така собі напівприватна структура партнова , як в путєна "Вагнер" .
 показати весь коментар
 
 
У неї воші в голові? В прямому сенсы. Чухається і чухається...
А так... Гадя-2...
 показати весь коментар
 
 
Петя з Олени Самбур ліпить нову "легенду"- Марусю Звіробій!
 показати весь коментар
 
Скажу вам по секрету, між нами, дівчатами: кожна голови після фарбування волосся завжди чухається. Навіть, якщо фарба безаміачна.
 показати весь коментар
 
 
Дело тухляк. Очередная глупость, дающая повод повизжать порохоботам. Такое ощущение, что силовые структуры новой власти играют в морской бой на листике в клеточку. То совсем мимо, то Садовой, то Звиробой... С такими темпами к местным выборам рейтинг СН сравняется с рейтингом ЕС.
 показати весь коментар
 
 
Маруся - крута дівчина! Таку не зламати!
Но пасаран!
 показати весь коментар
 
 
нефиг было эту психичку вообще трогать. нехай пустозвонит в своих соцсетях.
 показати весь коментар
 
Демократия должна читаться и пониматься однозначно! И что хочу, то языком и молочу - это не демократия, это анархия и к этому как бы спасательный образ волонтерки и ветерана АТО не лепится, а тем более роль Жанны д' Арк. Всему есть межа, а дальше ответственность. И пойду на допрос или не пойду до тех пор, пока не разыщут всех проституток, снимаемых депутатами - здесь же не театр! Зря выполняются чьи-то рекомендации тех, кто прячется за ее спиной и хотят повторения Майдана и хаоса.
 показати весь коментар
 
какая-то у тебя лошара избранная мораль ,,,,,портнов пример хороший подает .
 показати весь коментар
 
за себя отвечать нужно,а за сдачу Крыма,части Донбасса, разворовывание армии,котлы и отправку на убой моряков пусть отвечает вождь порохоботов,его продажные порохоботы и иже с ними
 показати весь коментар
 
**** кацахлярская я **..л и т**я кацапа и пороха и всякую совковую шваль,манипулятор при чем тут порох .
 показати весь коментар
 
Когда "сдавали Крым" и Стрелков зашел на Донбасс, "порохоботов" еще не было т.к. Порошенко еще не был Президентом.
 показати весь коментар
 
Про мазератти это она на Порошенко намекает?
 показати весь коментар
 
 
Висказування Звіробій носять філософський характер,а п*здьож портнова- це погрози,які мають не тільки адресата,а й розписані насильницькі дії,якщо адресат не виконає вимог портнова.
 показати весь коментар
 
 
Так он же уже отсидел за износилование, а? Или он там должен до конца жизни сидеть чтоб такой посриотка как Звиробий на допросы ходить начала?
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору