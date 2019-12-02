 "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на мітингу на її підтримку під стінами ДБР.
"На допит я не піду тому, що у виклику в ДБР не йдеться про допити. Нехай вони мені напишуть:"Ви, підозрювана, викликаєтеся на допит" або "Ви, свідок, викликаєтеся на допит", тоді я як громадянка, яка все одно не буде поважати ДБР, може, навіть прийду. Але все одно залишається риторичним запитання: "Якого біса ДБР має до мене справу, якщо я не держслужбовець ... Я не розумію чому не займаються людьми, у яких до чорта квартир і мазератті, у яких повії по сто баксів, і які сиділи за зґвалтування, педофілами ... і всіма цими тваринами рекомендую займатися ДБР", - сказала Звіробій.
шестой год войны...
это даже не пи"дец.... а что это?
Ваш режим изначально незаконен: при регистрации Зели была нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины" - его никто не проверил на владение державной мовой. И именно по причине её незнания он отбрыкался от теледебатов с Порохом, устроив показуху на стадионе вместо нормального разговора, в котором Порох его размазал бы по стенке.
Должньій трепет и нижайшее поштение имеет, на барина роток не отворяет - а коль барин плетьми огреет, знамо дело - сиволапому терпеть надобно, таков ужо порядок, сам бог велел.
Хоча, камуністи, народ крєпкій.
А так... Гадя-2...
Но пасаран!