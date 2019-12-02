 Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь", про це пише The New York Times.
Автори розслідування вивчили фотографії та відеозаписи очевидців з місця подій, записи переговорів пілотів і журнали польотів, отримані від мережі спостерігачів у Сирії. Вони також витратили кілька місяців на переклад і розшифровку російських кодових слів і фраз, що підтверджують вчинення атаки, таких як "відпрацював", "відправив цукерку" і "21".
Місто Хасс розташоване приблизно в 13 кілометрах від лінії фронту. Атака сталася о 17:20 16 серпня по місцевим часом. Через приблизно п'ять хвилин пілот під кодовим ім'ям 4-64 підтвердив авіаудар, сказавши по-російськи "Відправив". Через хвилину після першого удару російський літак знову з'явився над табором.
Серед загиблих - чотири сім'ї і вагітна жінка, йдеться в розслідуванні.
Міноборони Росії ще не коментувало твердження The New York Times.
У жовтні The New York Times писала, що в травні російські літаки розбомбили чотири польові госпіталі під час придушення осередків опору військами Башара Асада. Російське військове відомство це звинувачення відкинуло.
Часть стран ЕС не хотят двигаться в сторону нормализации отношений с Россией, заявил в воскресенье новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Источник: https://censor.net.ua/n3162827
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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Подробиць у «справі Танасевского» відомо небагато. На думку українських спецслужб, російський спецназівець А. Танасевський, громлячи центр Сімферополя, виконував перше завдання в можливій широкій програмі з дестабілізації ситуації в Криму. Раніше він справді проходив службу в частинах спеціального призначення в Придністров'ї під керівництвом генерала О. Лебедя, що пізніше став головою Ради безпеки РФ.
Судя по сообщению, там появилось много жителей, которые возненавидели русских!
Знаковое название: Hass, немецкоговорящие форумчане оценят по достоинству! хехе
иди, шоле, пару часов в ванне(с соляркой) полежи
ты - несповна розуму,
либо просто совок, что 1 и то же
https://m.youtube.com › watch
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", -
их 1-2млн. в Рашке только на заработках, не говоря уже о 10(или больше) млн. этнических, их Рашка убивает(в Украине), а они покорно хают Украину и любят Рашку
просто придушити Путіна мона було одразу, а вони ніби спеціально ************ його на все більші подвиги. з ризиком що розв.яже війну. он, висер про "вони здохнуть, а скрепні - в "рай"" - тягне на виліт з трону і табакерку. і нічого, парєнь живий та продовжує "тренуватись"(висрав шо в Сирії орки - "тренуються")
не творіння Господа.
а саме помилка природи.
рОССИЯ ВЫШЛА ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
30 ноября в 11:30 ·
Справа не в тому, що путін, гроші любить більше за слов'янську єдність, а в тому, що «слов'янське» більше не в стані забезпечувати єдність.
Хоча в Росії «слов'ян» все ще більше половини (в Москві вже менше), саме неслов'яни проявляють найбільшу бізнесову, релігійну, кримінальну, політичну, демографічну і кар'єрну активність.
Росія і раніше трималася на Вітте і Бенкендорфах, на Джугашвілі й Бронштейнах, проте нині змінився субстрат. Мєнт - дагестанець, барига - азербайджанець, работяга - таджик, чиновник - татарин, олігарх - як завжди, і кожному з них дедалі важче впарювати ідею про особливу цивілізаційну місію балалайки, їм нецікаво слухати про триєдиний народ.
Під час п'ятничної молитви в мечетях росіяни не схильні сприймати всерйоз пропагандистські тренди чергового генерального секретаря ЦК РПЦ.