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Все про:біженці (193) Росія (21458) Сирія (1395) атака (35)

 Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT. ВIДЕО

У серпні 2019 року російська авіація атакувала табір для переміщених осіб у районі сирійського міста Хасс. Як наслідок, загинули 19 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь", про це пише The New York Times.

Автори розслідування вивчили фотографії та відеозаписи очевидців з місця подій, записи переговорів пілотів і журнали польотів, отримані від мережі спостерігачів у Сирії. Вони також витратили кілька місяців на переклад і розшифровку російських кодових слів і фраз, що підтверджують вчинення атаки, таких як "відпрацював", "відправив цукерку" і "21".

Місто Хасс розташоване приблизно в 13 кілометрах від лінії фронту. Атака сталася о 17:20 16 серпня по місцевим часом. Через приблизно п'ять хвилин пілот під кодовим ім'ям 4-64 підтвердив авіаудар, сказавши по-російськи "Відправив". Через хвилину після першого удару російський літак знову з'явився над табором.

Серед загиблих - чотири сім'ї і вагітна жінка, йдеться в розслідуванні.

Міноборони Росії ще не коментувало твердження The New York Times.

Також читайте: Пєсков про відео зі звірствами російських найманців у Сирії: Кадри шокують, але ми не маємо жодного стосунку до цих осіб

У жовтні The New York Times писала, що в травні російські літаки розбомбили чотири польові госпіталі під час придушення осередків опору військами Башара Асада. Російське військове відомство це звинувачення відкинуло.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162829
 
 
 Топ коментарі
 
Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
.
И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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Малоросів та кацапів подохло багато. Українці загинули захищаючи свою країну.
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Не исключено, что написавшие сейчас как раз в этом Т-34. Экипаж машины боевой. Российская авиация в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии, погибли 19 человек, - NYT - Цензор.НЕТ 6889
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.
.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
.
И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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Из-за поребрика: На Чукотке неизвестные написали на боку белого медведя «Т-34»
Российская авиация в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии, погибли 19 человек, - NYT - Цензор.НЕТ 2854
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Не исключено, что написавшие сейчас как раз в этом Т-34. Экипаж машины боевой. Российская авиация в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии, погибли 19 человек, - NYT - Цензор.НЕТ 6889
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саблюка, це ты?
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У 1996 році за вироком суду в Україні був розстріляний офіцер російського спецназу Аркадій Танасевський, який влаштував криваву бійню в Сімферополі влітку 1994 року. Після мобілізації з 14-ї російської армії, яка тоді базувалась в Придністрові'ї, Танасевський був завербований не встановленими слідством особами з Москви і приїхав у Крим. Там він найняв спільників, отримав від «замовника» вогнепальну зброю і бронежилети. Завдання полягало в розстрілі людей, що знаходяться в приміщенні страхової компанії «Центуріон».

Подробиць у «справі Танасевского» відомо небагато. На думку українських спецслужб, російський спецназівець А. Танасевський, громлячи центр Сімферополя, виконував перше завдання в можливій широкій програмі з дестабілізації ситуації в Криму. Раніше він справді проходив службу в частинах спеціального призначення в Придністров'ї під керівництвом генерала О. Лебедя, що пізніше став головою Ради безпеки РФ.
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Миф о загадочной доброй кацапской душе улетучивается как дым. Пора им припомнить не только зверства последних лет,но и начиная с Батуринской резни. Издевательства над пленными немецкими женщинами тоже должны быть расследованы и осуждены международным правом.Зачем стыдливо опускать глаза перед подонками ?
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"...должны быть расследованы и осуждены международным правом..." - этого никогда не случится, по моему мнению. (Ты наверняка имел в виду международный суд, а не право)
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А сколько погибло в Украине украинцев от Парашено-коломойного геноцида считали?
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Малоросів та кацапів подохло багато. Українці загинули захищаючи свою країну.
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Город под названием Хасс.
Судя по сообщению, там появилось много жителей, которые возненавидели русских!
Знаковое название: Hass, немецкоговорящие форумчане оценят по достоинству! хехе
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с таким "ником" и такое писать?
Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 2649
иди, шоле, пару часов в ванне(с соляркой) полежи
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ты сравнил говно с итальянцами?
ты - несповна розуму, Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 1353
либо просто совок, что 1 и то же
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Вот это братья, я понимаю! Где убийства, грабеж, горе, слезы - там, будьте уверены, мышебратья
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рОССИЯ ВЫШЛА ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

https://m.youtube.com › watch
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пора мировому сообществу заканчивать с этим недоразумением как федерашка и освободить порабощенные народы этой субстанции
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Какое такое в жопу "мировое сообщество"?
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пока очкует... Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 6063 (свитова спильнота...)...можно ведь и ответку огрести... Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 4851
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Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", -
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Что за народ эти сирийцы. Их убивают тысячами , а они покорно сидят и ждут своей гибели. Их в России десятки тысяч живет, уже могли бы всю Россию на уши поставить актами возмездия.
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Подставь вместо "сирийцы" - "украинцы".
их 1-2млн. в Рашке только на заработках, не говоря уже о 10(или больше) млн. этнических, их Рашка убивает(в Украине), а они покорно хают Украину и любят Рашку Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT - Цензор.НЕТ 6157
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Дивна новина... Кацапи кожен день ******** Сирію. Кожен день!!! Там така безнадьога, що навіть звичайні вертольоти з бочковими бомбами не можуть збити. Тупо вижимають населення все далі на північ до Турції. Коли щось туркам не подобається, зразу ж у повстанців нізвідки з'являється ППО і падає черговий кацапський пепелац. Але це трапляється рідко, тож і літають безкарно тварі, кожен день убиваючи десятки людей.
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таке враження шо всякі девіди айки та інші борці з масонорептилоїдами у чомусь праві.
просто придушити Путіна мона було одразу, а вони ніби спеціально ************ його на все більші подвиги. з ризиком що розв.яже війну. он, висер про "вони здохнуть, а скрепні - в "рай"" - тягне на виліт з трону і табакерку. і нічого, парєнь живий та продовжує "тренуватись"(висрав шо в Сирії орки - "тренуються")
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кацап це найприкріша помилка природи
не творіння Господа.
а саме помилка природи.
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https://youtu.be/NiN2JY6FOP0

рОССИЯ ВЫШЛА ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
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Дмитро Корчинський
30 ноября в 11:30 ·

Справа не в тому, що путін, гроші любить більше за слов'янську єдність, а в тому, що «слов'янське» більше не в стані забезпечувати єдність.
Хоча в Росії «слов'ян» все ще більше половини (в Москві вже менше), саме неслов'яни проявляють найбільшу бізнесову, релігійну, кримінальну, політичну, демографічну і кар'єрну активність.
Росія і раніше трималася на Вітте і Бенкендорфах, на Джугашвілі й Бронштейнах, проте нині змінився субстрат. Мєнт - дагестанець, барига - азербайджанець, работяга - таджик, чиновник - татарин, олігарх - як завжди, і кожному з них дедалі важче впарювати ідею про особливу цивілізаційну місію балалайки, їм нецікаво слухати про триєдиний народ.

Під час п'ятничної молитви в мечетях росіяни не схильні сприймати всерйоз пропагандистські тренди чергового генерального секретаря ЦК РПЦ.
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