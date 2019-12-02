 Російська авіація в серпні атакувала табір біженців у Сирії, загинули 19 осіб, - NYT. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дождь", про це пише The New York Times.

Автори розслідування вивчили фотографії та відеозаписи очевидців з місця подій, записи переговорів пілотів і журнали польотів, отримані від мережі спостерігачів у Сирії. Вони також витратили кілька місяців на переклад і розшифровку російських кодових слів і фраз, що підтверджують вчинення атаки, таких як "відпрацював", "відправив цукерку" і "21".

Місто Хасс розташоване приблизно в 13 кілометрах від лінії фронту. Атака сталася о 17:20 16 серпня по місцевим часом. Через приблизно п'ять хвилин пілот під кодовим ім'ям 4-64 підтвердив авіаудар, сказавши по-російськи "Відправив". Через хвилину після першого удару російський літак знову з'явився над табором.

Серед загиблих - чотири сім'ї і вагітна жінка, йдеться в розслідуванні.

Міноборони Росії ще не коментувало твердження The New York Times.

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У жовтні The New York Times писала, що в травні російські літаки розбомбили чотири польові госпіталі під час придушення осередків опору військами Башара Асада. Російське військове відомство це звинувачення відкинуло.