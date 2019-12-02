EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4238  193
Все про:Порошенко (10160) Європейська Солідарність (170)

 "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко. ВIДЕО

Шість років тому українська молодь вийшла на Євромайдан, щоб висловити своє рішуче "ні" розвороту України від європейського майбутнього – в бік Російської імперії. І сьогодні Україна знову потребує захисту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час виступу на форумі "Солідарної Молоді" заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент України Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

"1 грудня 2013-го року мільйони українців вийшли сказати рішуче "так" європейському майбутньому нашої держави. Мільйони українців вийшли сказати рішуче "ні" Путіну і Януковичу, який хотів нас, нашу державу повернути в зону російського впливу, в російську імперію, в Радянський Союз. Першого грудня 13 року я на Банковій на власні очі бачив побитих по-звірячому журналістів і провокаторів, які організовували все це. Для чого вони це робили? Для того, аби залякати українців. Це була їхня тактика", – нагадав Порошенко.

Ця тактика через шість років не змінилася – наголосив Порошенко. "Тільки тепер вони не тільки студентів б’ють, але й кидають за ґрати кіборгів, добровольців, волонтерів. Спочатку вони отримують незаконні інструкції з Офісу Президента, а потім у незаконний спосіб їх реалізують. Нам небайдужа доля нашої країни, і ми не допустимо такої поведінки влади", – застеріг лідер "Європейської Солідарності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа проти генерала Марченка створює негативний імідж армії і керівництву Збройних Сил, - Забродський

"Наша позиція буде державницькою. Ми будемо захищати Україну. Україна зараз потребує захисту не менше, ніж у 14-му році. Коли прямо з університетських аудиторій, прямо з майданівських наметів українська молодь пішла на фронт", – нагадав Порошенко.

"Зараз нашого захисту потребує армія. Я наголошую: лише Збройні сили України – а не якісь папірці меморандумів – є гарантом суверенітету та територіальної цілісності України. З 2014 по 2019 роки армія захистила українську землю. Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів – щоб їх не викреслили з історії", – закликав Порошенко.

Він також звернув увагу на ситуацію із кримінальним переслідуванням кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка, якого публічно підтримують і готові взяти на поруки справжні герої АТО, повні кавалери найвищих бойових орденів. Але суспільству активно нав’язується інший образ учасників війни проти російської агресії, їх намагаються принизити, підірвати довіру до армії. І це надзвичайно небезпечно – переконаний Порошенко.

"Не бійтеся. Знаєте, чим ми відрізняємося? З нами правда. Не будьте байдужими. Зараз як ніколи ви потрібні своїй країні. Вірте в Україну. Ми маємо захистити реформи – і рухатися вперед", – закликав Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За дешевий російський газ Україна вже заплатила втратою своїх територій і тисячами загиблих на Донбасі, - Климпуш-Цинцадзе

Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів, - Порошенко 01
Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів, - Порошенко 02
Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів, - Порошенко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162824
 
   
 Топ коментарі
 
Поця гнида,просрав все що було можливо,а тепер лозунги пхає))
 показати весь коментар
 
Не він, а такі як ти, бо повелися на єврейську брехню!
 показати весь коментар
 
за то шо себя и жену смог защитить от "баклана" пьяного - все знают ,шо короткоствол для защиты ,делает человека свободным - как в Америке - а нынешней власти ,свободные люди не нужны
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Эта палюка никак не успокоется, дайте ему селедки....
 показати весь коментар
 
 
Потрошенка Мальдівська спочатку недореформувала армію, потім почала знищувати, майже знищила кордони з РФ, а тепер коли з трону закинули, обіцяє виправити те що накоїла?
 показати весь коментар
 
 
Вата запліснявіла засмерділа. Дістала ті ж смердючі кацапські гасла, якими 5 років мізки промивала. Ніяких фактів. А хлопці гинуть на "невідомих" взривних пристроях. А патріотів до буцегарень. за звинуваченнями бидла ригівського та мордорського
 показати весь коментар
 
 
То есть петя уже говорит что он не создал самую сильную армию в Европе? ты шо так гнать !
 показати весь коментар
 
 
Оце і є справжній президнет. А зелена жаба що зараз на банковій то пародія на президнета.
 показати весь коментар
 
 
Гнида, мразь и тварь он, а не настоящий президент.
 показати весь коментар
 
 
Вот кто лицемер лживый. Оборонку разграбил, банковскую систему разграбил, его компания помогала строить керченский мост https://narodna-pravda.ua/2018/06/06/kompaniya-poroshenka-dopomagala-buduvaty-krymskyj-mist-video/, воинов в Иловайске в ловушку затянул, многих в тюрьмы посадил... и ещё высовывается.
Да пусть высовывается: чем больше открывает ротяру, тем больше его ненавидит народ! И прямо непереносит! чуму! Идеосинкразия!
 показати весь коментар
 
 
захистимо енералів через сліпий траст,
що був створений під час Іловайську

цинічний барига як був баригою так і залишився
баригою
 показати весь коментар
 
 
Кто бы подсчитал сколько патриотов, ветеранов АТО посадили при Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Кажный день мы должны читать про очередной всхрюк. Это же так важно
 показати весь коментар
 
 
Зооферма, тут не про Порошенка йдеться, а про захист армії! Ви, дебільні, де живете? Не в Україні?..
 показати весь коментар
 
 
ага , падлашенка только ленточки перерезает. зальцман диабетный.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вонючая рошеноавская фсбшная падаль сдела все чтоби уничтожить украинскую армию
 показати весь коментар
 
 
Непостижимая кладезь ума: безоружные должны защищать вооруженных. Это выражение по глупости должно быть занесено в книгу рекордов Гиннеса. Такого мир еще не слышал. "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2513
 показати весь коментар
 
 
А свинарчуков-гладковских поставила на свои посты зеленая сволочь. И покрывал лично коломойский с путиным. Ж*д кучерявый.
 показати весь коментар
 
 
Мародёры голову подымают,о реванше мечтают, чтоб продолжать грабить Украину.
 показати весь коментар
 
 
Молодец. Есть еще Порох в пороховницах.
 показати весь коментар
 
 
ОТ Хто закликає іти до офісу коли буде норманська 4!Коли ти злодій в мінську домовлявся про здачу України і побудову рошену в ліпєцьку - хто тобі зрадник влаштовував пікети під АП?
 показати весь коментар
 
скоти зелені...народ завжди піддержував армію...
народ...
а не сране насєлєніє...
 показати весь коментар
 
 
Главное оружие Порошенко это брехня нечеловеческого масштаба. Если вспомнить факты как он со своим корешем Свинарчуком "заботился" об Армии, то весь спитч просто вверх лицемерия.
 показати весь коментар
 
 
ты еще за сепаратный мир в минске ответишь!!! да просратое дебальцево....
 показати весь коментар
 
 
де ти було в той час диванне створіння...
сцяло десь в кутку...
не люблю як на жабі пір*я росте...
розквакалось болото зелене...
 показати весь коментар
 
 
так от хто із дружком кривонісом мутить воду!
Хто закликає іти до офісу коли буде норманська 4!
Коли ти злодій в мінську домовлявся про здачу України і побудову рошену в ліпєцьку - хто тобі зрадник влаштовував пікети під АП?
 показати весь коментар
 
 
ще один зрадофіл...
гавкай далі...
*************...
виповзли...
 показати весь коментар
 
 
вас *********.ей уже всіх на гачку має СБ,
погавкайте ще не багато - вже не довго лишилося
 показати весь коментар
 
в дупу таких як ти...разом з СБ...
страшити юудеш мамку...
 показати весь коментар
 
будеш...
сцикунята форумні...
легіня ріжуть "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2527
 показати весь коментар
 
слизь зелена ніколи не поважала армію...
ні одного зелебота я так і не дочекався біля захисних сіток...
тому заткнітьсяя раз і назавжди...
я вас зневажаю...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Опущенный свин опять что-то там прохрюкал из помойки?
 показати весь коментар
 
 
Так от хто заважає Україні розвиватися - старі мародери у яких корито відібрали
 показати весь коментар
 
 
що...вкусив "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 969
жабеня...підтягнув шмарклі...зелені..
гуляй...
 показати весь коментар
 
 
Ого как кацапье с ЗЕподкацапниками забурлило, полыхает. Бойтесь гниды...
 показати весь коментар
 
 
"1 декабря 2013 года миллионы украинцев вышли"___________________порохоботы! а шо курнул ваш петя? или это похмелье после выходных?)))))))))))))))))))))) "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4920
 показати весь коментар
 
 
Всі 5 років його Свинарчуки розкрадали військовий бюджет, всі 5 років він бровся проти добробатів та волонтерів, його військовий прокурор Матіос кришував контрабанду в ОРДЛО, розвалив харківський танковий завод щоб була відкрита дорога для його ********* "Богданів", особито відповідальний за Іловайський та Дебальцевські котли, які привели до Мінських угод і які тепер нам вилязять боком. І це падло ще сміє патякати про армію.
 показати весь коментар
 
 
Да все уже давно поняли, еще за его каденции что он агент кремля.
 показати весь коментар
 
 
московські брехні розганяєш прокацапчику "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2123
 показати весь коментар
 
 
стратегия "ззащита чубакки" тут не пройдет)
На дурачка выпадаешь, как порох, со своим томасом, когда тот завуалированно послал журналиста на три бквы в эфире используя томос свой.
 показати весь коментар
 
Томос наш...
а ви сектанти "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8255
біснуйся далі запоребрику...
сходи піною...
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, полезло говно зелёное со всех щелей
 показати весь коментар
 
 
порохофоби...ми не обговорюєм Петра...ми обговорюєм вашу ницість...
 показати весь коментар
 
 
ти в якому класі навчаєшся, що таке безграмотне?
 показати весь коментар
 
і всьо..
давай щось умне та грамотне на гора...
зильонінькій он бил(с)
 показати весь коментар
 
та тут стільки зебидлят, що навіть не хочеться ставати з ними в один ряд )))
 показати весь коментар
 
Вчора загинули ще двоє бійців.
Втомленим і сліпим не до цього.

Вище броні і нижче шолому
Смерть прилетіла, курва.
Хлопчику, завтра поїдеш до мами -
Ти вже своє зробив.
Бачиш, вони втомилися вдома
Жити в режимі "турбо".
Позакривали вікна і брами,
Щоб ти їх не журив.

Файна машина під колір шипшини
Має важливі справи.
Твій обережний останній автобус
Ріже, немов таксі.
Справи блошині штурмують вершини -
Кожний бо має право.
Ставлять тавро тобі замість жалоби -
«Був не такий, як всі».

Втомлені та сліпі.
Втомлені, бо сліпі "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 751
 показати весь коментар
 
 
Как там твой кореш кремлевский подонок Медведчук? До сих наверное спасибо говорит за то что дал ему устоятся так шикарно в Украине и каналы скупил ( на которых перед выборами крутил пороха ) и бизнес и партия. Порох, вали на свалку истории, мудак лживый!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ни одна реформа не доведена до конца, свои люди в судах, и силовиках, ручное управление страной, как при януковиче, палки в колеса активистам и волонтерам, покрытие преступлений "своих", скандал с офшорами, когда был запрет для обычных людей на вывод капитала из страны, и отсутствовалва валюта в банках, в то время как по ящику показывали что в квартирах "можновладцiв" были до 3х миллионов долларов наличкой. 7 волн мобилизации, когда полицию под конец уже хотели рвать на улице за беспредел с гражданами. Свинарчуки и скандал с обворовыванием оборонки, которую так поднимал порошенко по словам ботов. Пашинский. Обещания закрыть свой бизнес, и болт на свои обещания людям. Куча рошеновских магазинов новых, когда "денег нет". Увеличение личного капитала, при воровстве в бюджете. Минские договоренности и попытки списать свои фэйлы на зеленского. Попытки любыми путями добится снова власти, включая новый майдан - в условиях, когда он сам же призывал "не качать лодку, бо путин нападэ", союз с ручными кремлевскими шавками типа тягнибока, управляемый хаос в стране под его контролем, больше показывают что он сам - агент кремля.
 показати весь коментар
 
 
...бо путин нападэ - це не порох сказав, а слова Юльки.
 показати весь коментар
 
 
Розслідування справ Майдану блокують персонально президент України Володимир Зеленський та його команда.


 показати весь коментар
 
 
порохнявые! пусть ваша свинья ни мечет бисер! напомните этому "защитнику армии" как ВСУ проголосовали на выборах!
 показати весь коментар
 
 
не тобі судити по те голосування...
передова за Петра...
другі лінії мене не цікавлять...
стратеги диванні ****...
 показати весь коментар
 
"передова за Петра"_________порохнявое! помечтай!
 показати весь коментар
 
стверджую скотинко...передова в мене на телефоні...
згинь сцикунятко недолуге "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6349
 показати весь коментар
 
а ти за запоребрик відомо "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4675
вражина...
 показати весь коментар
 
Пять лет торговал с рашкой, а как задвинули в сторону, сокрушается теперь. Чмо оффшорное.
 показати весь коментар
 
 
марадьор!
ТАк ти ж уже всім армію забезпечило!
 показати весь коментар
 
 
риговське кодло таки геройсТвує...
здохніть!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
 показати весь коментар
 
Мы должны защитить наших героев, генералов, офицеров, солдат", - Порошенко. Тварь ты двухличная!

"Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2768
 показати весь коментар
 
 
Ну, он "тварь" по-определению. Да и не был он никогда нормальным человеком.
А как оценить ТЕХ, кто его пиарит?
 показати весь коментар
 
"Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2353НУ ВИ ЩЕ ПОГАВКАЙТЕ ТУТ..
і так...слизь зелена...пора відчитуватись за піаніста...
хоча так...порохофобія...
тоді до доктора марш "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2703
 показати весь коментар
 
 
О, це в тему! Сссупер! Тільки хто із них хто? "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5834
 показати весь коментар
 
До якого цинізму опустився барига порошенко! Засновник "Партії Регіонів", хаміліон в політиці, який "вживив" в Україну українофобів-подільників медведчуків, ахметових, кернесів, труханових та їм подібних, -- продовжує ділити Україну.
 показати весь коментар
 
 
Пордстрекатель .Сколько солдат оставил без помощи,а теперь льёт крокодильи слёзы.Скольких пересадил,преследовал,вспомним 51 бригаду.
 показати весь коментар
 
Чтоп они защитили тебя Петя от ужасного ГБР НАБУ СБУ и ГПУ? блт сборище вышкребков вокруг Пети, а Бутусов это подаёт как событие молодая просль порохоботов это очень интересно, но биологам и службам по отлову бешенных собак!
 показати весь коментар
 
Интересно сколько стоит так смачно "подмахнуть" ... Барыге, Вору и просто негодяю?
И сколько же тебе надо, чтобы нормально жить и совесть не потерять?
Эх, на какое только дно не готовы люди опуститься ради пресловутых денег....!
 показати весь коментар
 
Бутусов патриот, он ненавидит денежные знаки рассеи.....к остальным относится лояльно "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9330
 показати весь коментар
 
"Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко - Цензор.НЕТ 3194
Ну, на ФБ он имеет совершенно иной "окрас". Там он так "патриотит", шо мама дорогая
 показати весь коментар
 
послухав це хрокання і аж захотілось стати в ряди порохосвинів - заразне воно це трастове створіння
 показати весь коментар
 
Шота пороВшиві пропали. Напевно стоять біля каси. Якось і не звернули уваги, що початок місяця і у них заплата за листопад...
Десь після обіду з"являться...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору