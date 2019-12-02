 "Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів", - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час виступу на форумі "Солідарної Молоді" заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент України Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.
"1 грудня 2013-го року мільйони українців вийшли сказати рішуче "так" європейському майбутньому нашої держави. Мільйони українців вийшли сказати рішуче "ні" Путіну і Януковичу, який хотів нас, нашу державу повернути в зону російського впливу, в російську імперію, в Радянський Союз. Першого грудня 13 року я на Банковій на власні очі бачив побитих по-звірячому журналістів і провокаторів, які організовували все це. Для чого вони це робили? Для того, аби залякати українців. Це була їхня тактика", – нагадав Порошенко.
Ця тактика через шість років не змінилася – наголосив Порошенко. "Тільки тепер вони не тільки студентів б’ють, але й кидають за ґрати кіборгів, добровольців, волонтерів. Спочатку вони отримують незаконні інструкції з Офісу Президента, а потім у незаконний спосіб їх реалізують. Нам небайдужа доля нашої країни, і ми не допустимо такої поведінки влади", – застеріг лідер "Європейської Солідарності.
"Наша позиція буде державницькою. Ми будемо захищати Україну. Україна зараз потребує захисту не менше, ніж у 14-му році. Коли прямо з університетських аудиторій, прямо з майданівських наметів українська молодь пішла на фронт", – нагадав Порошенко.
"Зараз нашого захисту потребує армія. Я наголошую: лише Збройні сили України – а не якісь папірці меморандумів – є гарантом суверенітету та територіальної цілісності України. З 2014 по 2019 роки армія захистила українську землю. Зараз армія потребує нашого захисту. Ми маємо захистити наших героїв, генералів, офіцерів, солдатів – щоб їх не викреслили з історії", – закликав Порошенко.
Він також звернув увагу на ситуацію із кримінальним переслідуванням кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка, якого публічно підтримують і готові взяти на поруки справжні герої АТО, повні кавалери найвищих бойових орденів. Але суспільству активно нав’язується інший образ учасників війни проти російської агресії, їх намагаються принизити, підірвати довіру до армії. І це надзвичайно небезпечно – переконаний Порошенко.
"Не бійтеся. Знаєте, чим ми відрізняємося? З нами правда. Не будьте байдужими. Зараз як ніколи ви потрібні своїй країні. Вірте в Україну. Ми маємо захистити реформи – і рухатися вперед", – закликав Порошенко.
Да пусть высовывается: чем больше открывает ротяру, тем больше его ненавидит народ! И прямо непереносит! чуму! Идеосинкразия!
що був створений під час Іловайську
цинічний барига як був баригою так і залишився
баригою
народ...
а не сране насєлєніє...
сцяло десь в кутку...
не люблю як на жабі пір*я росте...
розквакалось болото зелене...
Хто закликає іти до офісу коли буде норманська 4!
Коли ти злодій в мінську домовлявся про здачу України і побудову рошену в ліпєцьку - хто тобі зрадник влаштовував пікети під АП?
гавкай далі...
*************...
виповзли...
погавкайте ще не багато - вже не довго лишилося
страшити юудеш мамку...
сцикунята форумні...
легіня ріжуть
ні одного зелебота я так і не дочекався біля захисних сіток...
тому заткнітьсяя раз і назавжди...
я вас зневажаю...
жабеня...підтягнув шмарклі...зелені..
гуляй...
На дурачка выпадаешь, как порох, со своим томасом, когда тот завуалированно послал журналиста на три бквы в эфире используя томос свой.
а ви сектанти
біснуйся далі запоребрику...
сходи піною...
давай щось умне та грамотне на гора...
зильонінькій он бил(с)
Втомленим і сліпим не до цього.
Вище броні і нижче шолому
Смерть прилетіла, курва.
Хлопчику, завтра поїдеш до мами -
Ти вже своє зробив.
Бачиш, вони втомилися вдома
Жити в режимі "турбо".
Позакривали вікна і брами,
Щоб ти їх не журив.
Файна машина під колір шипшини
Має важливі справи.
Твій обережний останній автобус
Ріже, немов таксі.
Справи блошині штурмують вершини -
Кожний бо має право.
Ставлять тавро тобі замість жалоби -
«Був не такий, як всі».
Втомлені та сліпі.
Втомлені, бо сліпі
передова за Петра...
другі лінії мене не цікавлять...
стратеги диванні ****...
згинь сцикунятко недолуге
вражина...
ТАк ти ж уже всім армію забезпечило!
здохніть!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
А как оценить ТЕХ, кто его пиарит?
і так...слизь зелена...пора відчитуватись за піаніста...
хоча так...порохофобія...
тоді до доктора марш
И сколько же тебе надо, чтобы нормально жить и совесть не потерять?
Эх, на какое только дно не готовы люди опуститься ради пресловутых денег....!
Ну, на ФБ он имеет совершенно иной "окрас". Там он так "патриотит", шо мама дорогая
Десь після обіду з"являться...