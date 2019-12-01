 Сьогодні немає політичної волі перемогти на Донбасі військовим шляхом, і вони нам тулят московський "мирний" план, - комбат Гергерт. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі на телеканалі НТА, інформує Цензор.НЕТ.

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"Міст, світло, вода і мирні переговори, лише аби це (окуповані землі Донбасу. - Ред.) інтегрувати - абсолютний Путінський план, відомий нам всі ці шість років. Лякає танками і артилерією, завів солдат, завів диверсійні групи - і ми йдемо на це. Люди, відчуйте просто, чому ви не вірите, що ми можемо їх перемогти? Ми це довели. Чому ми боїмося завжди сказати про військовий шлях?" - запитав він аудиторію.

На його думку, Служба безпеки України за рік своєї професійної діяльності "ліквідує всіх".

"Вона створить там фейкові партії, вона їх розбалансує повністю, посварить між собою. У нас є всі важелі для цього. Наша дипломатія тиснутиме зовні. Ми виграємо всі суди. Бо вони неправі, вони на нас напали, вбили, розграбували нас. Нам потрібно це робити", - упевнений Гергерт.

Він заявив, що вищі чини і народ залякують зараз, проте лише силами СБУ можна вирішити цей конфлікт.

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"Сьогодні політичної волі немає, і вони нам тулят московський "мирний" план: мир, пенсії їм, воду відремонтувати. На Донбасі проти нас воюють вже інші люди. Вони нас не сприймають. План Путіна в тому, щоб нам їх впихнути. Ми можемо їх перемогти військовим способом", - упевнений Гергерт.