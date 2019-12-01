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 Політика України
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Все про:влада (242) Росія (21458) Донбас (13926) перемир'я (423)

 Сьогодні немає політичної волі перемогти на Донбасі військовим шляхом, і вони нам тулят московський "мирний" план, - комбат Гергерт. ВIДЕО

Заступник командира УДА, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" УДА Андрій Гергерт (Червень) впевнений, що мирний шлях, який обрала влада, продиктований політиками РФ.

Про це він заявив в ефірі на телеканалі НТА, інформує Цензор.НЕТ.

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"Міст, світло, вода і мирні переговори, лише аби це (окуповані землі Донбасу. - Ред.) інтегрувати - абсолютний Путінський план, відомий нам всі ці шість років. Лякає танками і артилерією, завів солдат, завів диверсійні групи - і ми йдемо на це. Люди, відчуйте просто, чому ви не вірите, що ми можемо їх перемогти? Ми це довели. Чому ми боїмося завжди сказати про військовий шлях?" - запитав він аудиторію.

На його думку, Служба безпеки України за рік своєї професійної діяльності "ліквідує всіх".

"Вона створить там фейкові партії, вона їх розбалансує повністю, посварить між собою. У нас є всі важелі для цього. Наша дипломатія  тиснутиме зовні. Ми виграємо всі суди. Бо вони неправі, вони на нас напали, вбили, розграбували нас. Нам потрібно це робити", - упевнений Гергерт.

Він заявив, що вищі чини і народ залякують зараз, проте лише силами СБУ можна вирішити цей конфлікт.

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"Сьогодні політичної волі немає, і вони нам тулят московський "мирний" план: мир, пенсії їм, воду відремонтувати. На Донбасі проти нас воюють вже інші люди. Вони нас не сприймають. План Путіна в тому, щоб нам їх впихнути. Ми можемо їх перемогти військовим способом", - упевнений Гергерт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162786
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил предлагает сдаться братьям кацапам Сегодня нет политической воли победить на Донбассе военным путем и они нам тулят московский "мирный" план, - комбат Гергерт - Цензор.НЕТ 4169
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Нет. Войну нужно заканчивать. У Украины нет ресурсов вести войну.
Отрыть ров надо, и напустить туда крокодилов. И стену построить бетонную, как между Израилем и арабскими террористами.

Сегодня нет политической воли победить на Донбассе военным путем и они нам тулят московский "мирный" план, - комбат Гергерт - Цензор.НЕТ 3545
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пять лет они сопели в дырочку и выполняли "мирный план" "президента мира", а тут вдруг осмелели и рвутся "освобождать доннбасс"! маленький вопрос - а почему вы это не сделали в Иловайске, под Дебальцево?
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За пять років було звільнено 2/3 території Донбасу.


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не ври!пять лет армия сидела в окопах под обстрелами боевиков, выполняя "мирный план" порошенки!
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За 5 лет при парашенко был сдан Донецк,Илловайск, Дебальцево,огромная территория в близи Мариуполя и много чего еще
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Смысл этого "перемирья" ? как стреляли так и стреляют, наши бойцы продолжают погибать! В чём конкретно отличается ситуация до перемирья и сейчас ?? ну кроме деморализации армии ?
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Понимаете, Зеленский ЦЕНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ , теперь может похлопать по плечу хутина и дома сказать -" Вова мне звонил"
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Но должно же быть у человека какое то достоинство, гордость ? он же президент, ну съездит он встретится, а как в глаза бойцам он смотреть будет, матерям и семьям погибших солдат? Такое отношение к войне , в непонятной надежде о чём то договорится, становится уже объективно опасным .
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поддерживаю Юльку - ОБНЕСТИ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ И ЗАБЫТЬ ПРО ИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ.
Резервация !
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Там если и строить то капитальную стену типа как в Корее сделали, но я сомневаюсь что подобные работы возможны под обстрелами.
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Это как? Как тот кто ныкался от повесток в армию за домом в кустах. кто во время когда украинцы воевали с макшанями, зарабатывал деньги у этих самых макак макшанских обзывая свою страну проституткой? Какая у этого ссыкуна может быть воля? Когда 30% населения проголосовало за это чмо?
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Военный путь уже априори невозможен. При Порошенко была подписана Минская капитуляция, теперь любое освобождение Донбасса военным путем закончится полномасштабным вводом российских войск под поводом "защиты населения Донбасса от вероломного нарушения Минска" и международное сообщество ничего не сможет сделать *****.
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Не ссы. зебобик. все будет зашибись. Вот выгоним Клована, которого ты выбрал - опосля и Крым освободим.
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Уже освободили за 5 лет. Особенно в Керченском проливе.
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Живи в жизни, а не в бумаге. Когда это кацам что-то мешало Крым оккупировать или совершить прямую интервенцию в Донбассе? Капитуляцию собирается подписать ЗЕ, и это будет самый позорный През который войдёт в историю как Иуда
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порохоботы как то "позабыли" как при их "президенте мира" боевики ШМОНАЛИ наших солдат, пропуская в ДАП с одним рожком патронов к автомату!
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Порошенка вже нема. ты давай заслуги Клована огласи.
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ты дебил?? Может хватит куйню нести.
Вам мозг удаляют или берут без него.
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Чего же порох то не освобождал лугондонию военным путем, ссал? А теперь все такие прям Рембо ахрененые стали...
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А паралельно виплата пенсій, усім 700 тисячам пенсіонерам без ніякої реєстрації на українській території, а ті що вже померли то пенсію виплатять їх родичам. А хто вже досягнув пенсійного віку, але не звернувся на українську територію за оформленням пенсії, то теж виплатять з першого дня настання пенсійного віку.

А якщо не звертався, бо був терористом і вбивав українських воїнів, то теж виплатять?

Законопроєкт ініціювали нардепи від "Слуги народу", "Батьківщини", "ОПЗЖ" та члени депутатської групи "За майбутнє". https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233187/
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Очередной вомбат сбежавший с войны на телешоу?
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Всем любителям повоевать против "ЛДНР": вы уже подсчитали сколько у ВСУ ядерных боеголовок в боевой готовности ?
У той стороны - десять тысяч, если кто забыл.
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