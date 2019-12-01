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Все про:Київ (6869) Нацполіція (8587) смерть (3664) стрілянина (1086)

 Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

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О 17:15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль Range Rover. Надзвичайна подія сталася на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом із невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував у салоні машини. Дорогою в лікарню дитина померла.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи. Правоохоронці спілкуються зі свідками і оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеоспостереження, які могли зафіксувати зловмисника.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст 115 Кримінального кодексу України.

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Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 01
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 02
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 03
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 04
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 05

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Водночас, за даними Інформатора, о 17:30 на місці вже працювали правоохоронці. У місті ввели оперативний план "Сирена" для пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.

З боку водія на передньому боковому склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Найімовірніше, це батько сімейства. На його тілі було видно краплі крові.

Станом на 17:45 мертва дитина ще перебуває в машині. Правоохоронці обгородили все навколо стрічкою і опитують свідків того, що сталося. Чи був це якийсь конфлікт або навмисний замах, наразі невідомо. Слідство триває.

Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 06
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 07
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 08
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 09
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 10
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція 11

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162774
 
 
 Топ коментарі
 
После присоединения Украины к Лугандону, это станет нормой... Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция - Цензор.НЕТ 5347
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Черный, Дизель, Юрлицо, 4.4L ВРЕР-12 УДАІ В М.КИЄВІ [#1330312]: Вторинна реєстрація тз, придбаного в торговельній організації [#40] Донецька область/м.Донецьк, Донецьк, Ворошиловський
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...бедный замкадыш, как же у вас живется клево, если тебе лугандон раем кажется Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция - Цензор.НЕТ 4665 Прими мои соболезнования Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция - Цензор.НЕТ 8718
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Скоро амністованих бойовиків з лднри побільшає, ше не таке буде !
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Ну не на завод же они пойдут работать за 300у.е. в месяц. Не зря же ***** не хочет ни при каких условиях пускать боевиков на Рашку. Те кто 6 лет убивал и резал уже никогда не вернутся в нормальную жизнь. А вот в наемники или киллеры как раз, притом за смешные деньги будут выполнять заказы.
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Без комментариев. Рукожопые киллеры долбоебы, ребёнок при чем!!!
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Странное местечко выбрано. Там до однлгл заведения на Тарасовской недалеко. Можно было нарваться на меткий и сварливый огонь неадекватного оперосостава. Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція - Цензор.НЕТ 4204
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Возможно это и был "неадекватный оперсостав" на Лексусе.
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Хрен его знает. Но место неудобное для стрельбы... Для отхода через парк - идеал.
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Постріл схоже на все був випадковим і без підготовки. Дитину шкода. Співчуття батькам
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Я бы не пожалел всех своих денег, что бы найти киллера, заказчиков и порезать на мелкие кусочки, посыпая солью.
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нафіг різати на шматочки, понадрізувати і у вану з розсолом , хай кайфує
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Війна, засилля зброї, злий люж. Ні щоб потихому, чувак їздить відсвічує піжонськими номерами. В голові щось є. Наступного разу добють і самого.
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https://m.facebook.com/photo.php?fbid=849609518467329&id=636891089739174&set=a.637132689715014&refid=13&__tn__=%2B%3D

А ще пишуть, що авто куплене в Донецьку у 2013, проте на облік поставлене у Києві.
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Урки. Собрались бы в тихом месте и выясняли отношения. R.I.P.
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Сабаков каже що немає у нас злочинності, вона зменшилась...Зато 90 повернулись...Зе рулить...
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У родителей горе, а скоты устроили тут срач, нелюди совсем уже человеческий облик потеряли.
3 года ребенку, ужас какой-то.
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Дыбил.
У детей погибших на Донбассе нет родителей?
Или ты считаешь что шесть лет нести всякую хрень это норм?
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Ватник, дамбац позвал педофильного ***** и тем самым обрёк своих детей на смерть.
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Зелебот,киев проголосовав за ватника Зе не пощвал *****?
Сиди не кизди.
Жри что дают.
Бачили очі.
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Ватный зелох, домбаситы устрроили разборки в Киеве и постреляли своих детей.
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Шо за донбаситы дыбил?
Из новой Зекоманды новые лица?
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Дурень ватный, ты лугандонский идиот?
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Зебилоидный ватный идиотизм это твое все.

Позови путина он тебя спасет.
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шоколадні, коли до вашіх мізків вже доїде факт - голосували не за Зе а проти Пепи
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Какая разница?
Не Зе а протипетя.
Что от этого изменилось?
Насколько нужно быть необучаемыми и невменяемыми что бы вестись на примитивные кпемлевские технологии...
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Значит ты тоже скот, причем кацапский.
Россия по отношению к Украине кто?
Чей Крым?
Кто президент РФ для всего мира?
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Ответь гнида каЦАПская на поставленные вопросы.
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Ответь падло.
Россия к Украине кто?
Крым чей?
Президент РФ для всего мира кто?
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уВажаемая администрация цензора уберите своего бота.
Вам не кажется что он флудит?
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Стреляли возле элитного казино "Марио". Авто зарегистрировано на юр. лицо из г. Донецк. Надо узнать фамилию того, кто был за рулем, род его деятельности и тогда можно выстраивать версии.
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НОМЕР 0001 депутат, руське, данецк.

= бандитские разборки.
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родители ходят под криминалом и детей подставляют .сами виновные в этом
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Вэлкам ту Сьюдад- Хуарес. Ура товарищи!
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Не гони, подобные вещи случаются регулярно и в каждой стране мира. На россии (на параше) например пару дней назад в Питере по городу рассекали небритые овцеебы-чечены и открыв окна из авто стреляли автоматными очередями, чисто так по-приколу.
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Но ты согласен что дерзость преступлений нарастает?
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За рулем автомобиля Range Rover, который обстреляли в центре Киева, находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Личность Соболева со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают и украинские СМИ. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын.
Вячеслав Соболев - в прошлом донецкий бизнесмен, создатель сети супермаркетов "Обжора", одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко.
В Киеве он владеет рестораном "Марио", возле которого и произошла стрельба. В 2015 году Соболев был избран депутатом Киевского облсовета от БПП.
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переселенец...
знаю, что в его Марио космические цены.
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а был бы ребенок в кресле на заднем сидении, был бы жив.
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Просто так ничего не бывает. Сказать честно, мкак-то никого не жаль при таких номерах.
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а нашо ото стільки полюціонерів з гавтоматами??? Кілєр вже відстрілявся та втік, а вони тут во всєоружії як придурки
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«Небезызвестный Юрий Иванющенко, он же «Юра Енакиевский» сплел целую сеть в Украине, позволяющую отмывать миллионы долларов ежемесячно. Сам Иванющенко находится в Монако (как утверждают источники), а тем временем в Украине вполне легально работают структуры, подвежомственные ему и его партнерам, среди которых есть выходцы из Енакиево. Один из таких енакиевских персонажей - Вячеслав Соболев. Этот субъект в последнее время изрядно поднаторел во всевозможных черных сделках и «решалове», помогая набивать карманы своим «партнерам», в том числе и Иванющенко, не забывая «о себе любимом»…- https://inews.km.ua/kompromat/viacheslav-sobolev-bpp-shpigel-i-objora/
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а номєра якісь прокурваторські - вони таке ******* 0001
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Кримінальні 90 -ті повертаются ,це план путіна хаос в Україні ,ось тільки чому дитина загинула від розбірок негідників ?
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Тому що знаходилась дитина не у крислі для дітей з заду, де мала знаходитись як що б хтось не "звбив" на безпеку, а поряд з водієм.
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В 2017 году (в есть в Интернет) под рестораном-казино "Марио" проходили протесты граждан против Вячеслава Соболева, который является спонсором террористов из длн/лнр.
Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція - Цензор.НЕТ 897
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Ну значит поделом ему. Хоть и с запозданием кара настигла ублюдка
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за поступки (руково)дителей - рассчитываются дети... ((((( -не смешно...
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Депутат от БПП, все, что нужно знать, да соевые?
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Судя по машине в Киеве да и в Украине все в порядке.... наверное номера на машине считаются какими-то особенными, с такими наверное полиция не останавливает, а водители уступают дорогу?
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Редірібан, ст дедірбан - вод ф чьом вапроз.
А дитина, звіісно, тут ні при чому... "Карма".
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А посмотрите на госномера у "ровера" - 0001...У владельца такого номера однозначно были врагт! Их просто не могло не быть, в противном случае не было бы такого номера!!!
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Такое впечатление, что ты проснулся и оказался в зоне разборок в Чикаго т это становится постоянным почти каждый день. Куда мы двигаемся? Причем пришли к таким убийствам, в которых погибают не жертвы разборок, а невинные дети - такого ещё не было, это новенькое уголовное "блюдо".С каждым днем, с каждой минутой Украина приближается к неотвратимой необходимости возвращения за определенные уголовные преступления смертной казни с арестом без залогов и без поручителей. В первую очередь это касается масштабных разворовываний государства и убийств, особенно заранее спланированных.. Ответственность за это должна быть адекватной. Хватит играться в демократию, мы уже и так приблизились к Сомали и к Неаполю.. Человек один раз стрельнувший в другого в бытовой жизни - будет готов потом стрелять в любого и это психически не исправимое расстройство поэтому, что он потерял связь с реальностью и не может больше пользоваться такой данной Богом уникальной возможностью, как жизнь! Вчера Премьер предложил Президенту принять самый "короткий" Закон об уменьшении тарифов ЖКХ. Предлагаю принять второй срочный "короткий" Закон о возврате смертной казни для определенных уголовных действий.
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Згоден. Хто займається корупцією під час війни - трибунал за мародерство і смерна кара на вибір. Але Порошенко має бути помилуваний до довічного з конфіскацією, як виняток.
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Причина в том что нет верховенства закона. Судами заправляют воры, прокуратуру заполонило ворье, кругом решалово-кидалово-рейдерство. Институты государственности теряют свою легитимность. Отсюда рост криминала и чувство незащищенности у простого гражданина, украл с голодухи колбасу в маркете, и сядешь в тюрьму. Украл миллионы из бюджета, заплатил мзду/залог и наслаждайся жизнью. Мы теряем нашу страну, и это факт.
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Место бандюковских сходок, там у входа всегда чёрные джипы и охрана.
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Поправка по Артуру Емельянову, которого сейчас называют одним из вероятных организаторов покушения на Вячеслава Соболева (https://t.me/c/1397951851/8563).
Он не уволен Высшим советом правосудия (ВСП) в январе 2019, как пишут СМИ. На сейчас он по сути остается судьей Высшего хозяйственного суда.
10 сентября 2019 в ВСП пришло заявление самого Емельянова об увольнении. Но 10 октября Высший совет правосудия приостановил рассмотрение этого заявления отдельным решением.
При этом еще 3 июня 2018 вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности судью Емельянова и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с занимаемой должности.
Емельянову приписывают ряд эпизодов: вмешательство в течение 2013-2014 годов в процесс осуществления судопроизводства, в частности в давлении на судью хозяйственного суда Киева Аллу Прыгунову; решения конкретных судебных дел; препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях; давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного воздействия.
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