 Range Rover обстріляли в центрі Києва, загинула 3-річна дитина, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
О 17:15 у Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль Range Rover. Надзвичайна подія сталася на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом із невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував у салоні машини. Дорогою в лікарню дитина померла.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи. Правоохоронці спілкуються зі свідками і оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеоспостереження, які могли зафіксувати зловмисника.
Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст 115 Кримінального кодексу України.
Водночас, за даними Інформатора, о 17:30 на місці вже працювали правоохоронці. У місті ввели оперативний план "Сирена" для пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.
З боку водія на передньому боковому склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Найімовірніше, це батько сімейства. На його тілі було видно краплі крові.
Станом на 17:45 мертва дитина ще перебуває в машині. Правоохоронці обгородили все навколо стрічкою і опитують свідків того, що сталося. Чи був це якийсь конфлікт або навмисний замах, наразі невідомо. Слідство триває.
А ще пишуть, що авто куплене в Донецьку у 2013, проте на облік поставлене у Києві.
3 года ребенку, ужас какой-то.
У детей погибших на Донбассе нет родителей?
Или ты считаешь что шесть лет нести всякую хрень это норм?
Сиди не кизди.
Жри что дают.
Бачили очі.
Из новой Зекоманды новые лица?
Позови путина он тебя спасет.
Не Зе а протипетя.
Что от этого изменилось?
Насколько нужно быть необучаемыми и невменяемыми что бы вестись на примитивные кпемлевские технологии...
Россия по отношению к Украине кто?
Чей Крым?
Кто президент РФ для всего мира?
Россия к Украине кто?
Крым чей?
Президент РФ для всего мира кто?
Вам не кажется что он флудит?
= бандитские разборки.
Личность Соболева со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают и украинские СМИ. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын.
Вячеслав Соболев - в прошлом донецкий бизнесмен, создатель сети супермаркетов "Обжора", одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко.
В Киеве он владеет рестораном "Марио", возле которого и произошла стрельба. В 2015 году Соболев был избран депутатом Киевского облсовета от БПП.
знаю, что в его Марио космические цены.
А дитина, звіісно, тут ні при чому... "Карма".
Он не уволен Высшим советом правосудия (ВСП) в январе 2019, как пишут СМИ. На сейчас он по сути остается судьей Высшего хозяйственного суда.
10 сентября 2019 в ВСП пришло заявление самого Емельянова об увольнении. Но 10 октября Высший совет правосудия приостановил рассмотрение этого заявления отдельным решением.
При этом еще 3 июня 2018 вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности судью Емельянова и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с занимаемой должности.
Емельянову приписывают ряд эпизодов: вмешательство в течение 2013-2014 годов в процесс осуществления судопроизводства, в частности в давлении на судью хозяйственного суда Киева Аллу Прыгунову; решения конкретных судебных дел; препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях; давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного воздействия.