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 Події, За кордоном
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 У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих. ВIДЕО

У Забайкальському краї Російської Федерації автобус із пасажирами впав з моста в річку. Загинули 20 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС  із посиланням на регіональний підрозділ медицини катастроф.

"Кількість постраждалих в результаті ДТП з автобусом, який впав у річку з моста в Забайкальському краї, зросла до 18 осіб, ще 15 загинули", - йдеться в повідомленні.

У МНС Росії цю інформацію підтвердили і уточнили, що, попередньо, всього в автобусі було 44 людини.

Пізніше "Інтерфакс" повідомив, що кількість загиблих збільшилася до 20.

Аварія сталася на 60-му км автодороги Могойтуй - Сретенськ - Олочі. Причиною ДТП стало колесо, що лопнуло у автобуса Kia Granbird. Автобус прямував з Стрітенська в Читу. Протяжність цього маршруту 360 км.

Автобус пробив огорожу і впав з моста. За попередньою інформацією, автобус належить приватному підприємцю, який займається туристичними перевезеннями.

Прокуратура Забайкальського краю почала перевірку за фактом падіння пасажирського автобуса з моста в річку.

УВАГА! Відео не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою.

У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє дорослих і дитина загинули у ДТП під Чернівцями, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162747
 
   
 Топ коментарі
 
"видео не рекомендуется смотреть лицам с неустойчивой психикой".после того что кацапы делали на Донбассе у украинцев психика устойчивая на такие видосы из Унитазной Федерации
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нас рать горите в аду даже не читая вы так омерзительны кацапы что никого не жалко из Мордора
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"Мёртвые души" читал? Как там коляска Чичикова, на мосту, провалилась и застряла, а мужик, переезжая речку через брод, кричал кучеру: "Ну куда ты попёрси? Рази не видел - МОСТ?!!!"
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Там спрят и видят Пуйло в гробу .Думающие люди.Остальные - просто лохторат озлобленный и алчный.
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Тим хто ще під автобусом, сказали що ЧФ отримав 9 нових кораблів?
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"Мьі не епем в душе, как вас спасать, но вьі держитесь" )))0))0)))
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Им сказали : "выкручивайтесь как хотите , а рейтинг царя не должен пострадать " .
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А ще склепали якийсь підводний апарат - можуть підкрастись і підірвати(порт).
Не рак чи краб чи СНІД перемогти, не ракету на Марс запустити(не атомну) - "підкрастись і підірвати" можуть. Антицивілізація короча гаваря.
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Неее,водила их приободрил и сказал что может повторить.
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А чё,Андрюшка Богдан тоже на этом автобусе ехал? У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 1435
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Вот может и не по людски,но рад! Минус 20 #настамнет.
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Несмотря на отсутствие врачей в Новочеркасской инфекционной больнице, в этом регионе пока не стоит опасаться эпидемии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Так ша не переживаем и мы за макак макшанских.
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Я вам панове ,так скажу - ничего странного в этом нет ,автобус то явно тяжелей воздуха ,вот и упал У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 1609удивляет другое ,почему мост не упал ...
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Мы все про россиян, да про россиян, тем временем в США пару дней назад ЧП на химическом заводе, что там в атмосферу попало, кто его знает. На вид весьма зловеще:
У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих - Цензор.НЕТ 9784
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США далеко, 99,99 відсотків українців американця ніколи не бачили.
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опять какого-то лаптя козломордого на предприятии пропустили - не удивительно если єто дело рук єтих парашинцев, чоб они повыздыхали имперцы расиянские!
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20 потенциальных окупантов, маловато будет, но лучше это чем ничего
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Один. Один раз махнув через огорожу моста.
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В понедельник на Ривненщине попрощаются с украинским воином Алексеем Капустяном (позывной Качан), погибшим от пули снайпера в районе Водяного. Кто еще хочет посочувствовать макакам макшанским?
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і на шо було будувати той міст - цилійщі би зараз були ))
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Могойтуй, Олочи - исконно русскые названия.
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в пожарах в Бразилии погибло очень много животных.. вот кого жалко
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