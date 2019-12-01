 У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 20 загиблих. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на регіональний підрозділ медицини катастроф.
"Кількість постраждалих в результаті ДТП з автобусом, який впав у річку з моста в Забайкальському краї, зросла до 18 осіб, ще 15 загинули", - йдеться в повідомленні.
У МНС Росії цю інформацію підтвердили і уточнили, що, попередньо, всього в автобусі було 44 людини.
Пізніше "Інтерфакс" повідомив, що кількість загиблих збільшилася до 20.
Аварія сталася на 60-му км автодороги Могойтуй - Сретенськ - Олочі. Причиною ДТП стало колесо, що лопнуло у автобуса Kia Granbird. Автобус прямував з Стрітенська в Читу. Протяжність цього маршруту 360 км.
Автобус пробив огорожу і впав з моста. За попередньою інформацією, автобус належить приватному підприємцю, який займається туристичними перевезеннями.
Прокуратура Забайкальського краю почала перевірку за фактом падіння пасажирського автобуса з моста в річку.
УВАГА! Відео не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою.
— Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2019 г.
По предварительной версии, у автобуса лопнуло колесо. pic.twitter.com/EjSbtiuFbl
Возможной причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста. Спасатели опасаются, что автобус уйдет под лед.— Максим Легков (@milegkov1966) 1 декабря 2019 г.
@tv360ru pic.twitter.com/2pywzpwZWX
Не рак чи краб чи СНІД перемогти, не ракету на Марс запустити(не атомну) - "підкрастись і підірвати" можуть. Антицивілізація короча гаваря.
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Так ша не переживаем и мы за макак макшанских.