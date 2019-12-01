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 Події, За кордоном
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 У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 19 загиблих. ВIДЕО

У Забайкальському краї Російської Федерації автобус із пасажирами впав з моста в річку. Загинули 19 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на регіональний підрозділ медицини катастроф.

"Кількість постраждалих в результаті ДТП з автобусом, який впав у річку з моста в Забайкальському краї, зросла до 18 осіб, ще 15 загинули", - йдеться в повідомленні.

У МНС Росії цю інформацію підтвердили і уточнили, що, попередньо, всього в автобусі було 44 людини.

Пізніше "Інтерфакс" повідомив, що кількість загиблих збільшилася до 19.

Аварія сталася на 60-му км автодороги Могойтуй - Сретенськ - Олочі. Причиною ДТП стало колесо, що лопнуло у автобуса Kia Granbird. Автобус прямував з Стрітенська в Читу. Протяжність цього маршруту 360 км.

Автобус пробив огорожу і впав з моста. За попередньою інформацією, автобус належить приватному підприємцю, який займається туристичними перевезеннями.

Прокуратура Забайкальського краю почала перевірку за фактом падіння пасажирського автобуса з моста в річку.

УВАГА! Відео не рекомендується дивитися людям з нестійкою психікою.

У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 19 загиблих 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162747
 
   
 Топ коментарі
 
"видео не рекомендуется смотреть лицам с неустойчивой психикой".после того что кацапы делали на Донбассе у украинцев психика устойчивая на такие видосы из Унитазной Федерации
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нас рать горите в аду даже не читая вы так омерзительны кацапы что никого не жалко из Мордора
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злорадствовать не стану...
но и соболезнования мои еще в Иловайском котле расстреляны, а под Дебальцево добиты... контрольным в..душу
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Украинцы любят ненавидеть, но русские любят это делать не меньше вас(пишу это как нерусский живущий в РФ). Вы понимаете что играете с огнем?
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Уже война...где вы-агрессор. Изучите плакаты совковые времен 2-ой мировой после 22 июня 1941 г. Вы удивитесь ненависти к т.н. мирным немцам.
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Донецьк.
Сподіваюсь що в аварії загинув родич цієї мавпи.
У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 19 загиблих - Цензор.НЕТ 4860
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За то что козломордые творят с Украиной аукнется не только им но их детям и внукам, пусть привыкают
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какие вы кровожадные тут . вас люди изза границы читают пытаются вникнуть чем страна живет...всеж хочу надеяться что это троли фсб
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Ні, це не ФСБ, це просто тупа школота та дегенерати. Було б багато нормальних людей, хіба б Україна жила так погано?
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То шо ти мені їх показуєш? Ти взяв автомат, пішов і вбив хоч одного з них? А может когось взяв в полон та катував так щоб у кацапської наволочі кишки повилазили? Ви ж ссикливі, за 6 років жодного просування в війні. Хто був справжнім героєм таким як Білий чи Лісник - тих згищили, а вам *****. Вас українська влада лише в котли загоняла, а руські мразі вашіх войнів ловили і катували в подвалах. Чим ви відповіли? Лише ото в інтернеті слюною бризгати і радіти смертям. Ганьба а не нація. Тому і маєте ціх ублюдків в донецьку, і ніхто вже їх звідти не виб'є.
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Из-за пореберика даже читают? У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 19 загиблих - Цензор.НЕТ 2194 Ай-ай...пристыдили Вы меня.
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Мені жаліти здохлих виродків що відправили вбивати українців???
Донецьк.
У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 19 загиблих - Цензор.НЕТ 909
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То вони впали у прірву від радості "КРИМ НАШ! ДОНБАСС НАШ!".
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Всех бы кацапов посадить в один автобус и сбросить в пропасть. Жаль, что в этом автобусе не было ***** и его банды.
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Ординці, пишете що нам аукнеться?
Можливо...
А цьому шакалу вже акукнулось.
Шкода що тільки 19
У Росії автобус із пасажирами впав із моста - 19 загиблих - Цензор.НЕТ 4041
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Хватит оправдываться. Украинцы рады что русские умирают и точка. А вам как будто стыдно за них.
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