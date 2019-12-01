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 Суспільство
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Все про:Київ (6869) Київська область (1069) перепис населення (34) Держстат (75)

 Сьогодні в Оболонському районі Києва і в одній з ОТГ області розпочинається пробний перепис населення. ВIДЕО

Державна служба статистики проведе пробний перепис населення в частині Оболонського району Києва і в Писківській об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області 1-26 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це йдеться в повідомленні Держстату.

У повідомленні наголошується, що пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення в обраних територіях, його метою є апробація програми, переписного інструментарію, застосування інноваційних технологій; визначення методів, основних організаційних заходів, оптимальних дат, тривалості проведення перепису; визначення концепції технології обробки даних і механізмів взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному приміщенні запишуть всіх громадян, які станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включаючи тимчасово проживаючих.

З числа тих, які постійно проживають, запишуть також тимчасово відсутніх.

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Громадянам, які підлягають перепису, пропонується взяти участь в ньому одним з трьох можливих способів:

  • 1-10 грудня (Інтернет-раунд) самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в мережі Інтернет (потрібно мати електронний підпис);
  • 14-23 грудня надати відповіді переписувачу, який відвідає приміщення, і заповнити анкету (переписний лист) на планшеті;
  • 14-23 грудня прийти в переписний відділ або інструкторський ділянку і дати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасовому переписному персоналу.

Контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.

Пробний перепис населення в 2019 році - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162743
 
 
 Топ коментарі
 
Сплошные новости о достижения - встреча с майдановцами, приказ уменьшить тарифы, уничтожить спецсвязь, перепись...
Хорошо, что война закончилась и работа на международном уровне в полном порядке...
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зелейоги, а пам'ятаєте, як вас колись було 73%?
ги
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Что бы такого сделать, что бы ничего не делать...
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Дебіли з пенсільванськими довідками про проФФесорство так запрацювались, що за лежання не мають часу і посидіти...
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так уже писали, что эти инновации не продуманные или турбулентное выбрасывание денег-это тоже кредо слуг.
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Ага, 1 декабря в этом здании временно проживало Х человек, а 2 декабря У человек, Аллилуйя!!! А дальше что?
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самая популярная фраза которую они услішать

идите на хрен))
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и это правильно НЕХЕР ШАСТАТЬ! Вот если бы они платили деньги за сбор данных хотя бы гривен по 1000 каждому гражданину к которому пришли переписывать тогда другое дело!!
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Сплошные новости о достижения - встреча с майдановцами, приказ уменьшить тарифы, уничтожить спецсвязь, перепись...
Хорошо, что война закончилась и работа на международном уровне в полном порядке...
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"Не сыпь им соль на рану, не говори навзрыд.
Не сыпь им соль на рану, она еще болит"... Сьогодні в Оболонському районі Києва і в одній з ОТГ області розпочинається пробний перепис населення - Цензор.НЕТ 475
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Представляю, сколько мошенников по квартирам ломанется
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Или ещё номер, пошёл к куму в гости и тебя не переписали, катастрофа!!!
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Все кто нелегально сдает квартиры думаю уже напряглись, а также субсидианты имеющие временно проживающих. Они идут к Вам.
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и что? ну придут, как придут так и уйдут! как говорится выход занешь где?!
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Как, млять, вы себе представляете ПРАКТИЧЕСКИ " и заполнить анкету (переписной лист) на планшете"?
Звонок в дверь, заходит переписчик и суёт бабке под нос планшет? А она цепляет на нос очки и тычет туда пальцами?
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ага.!..или заполняет под ее диктовку хрен знает кто (даже предъявив какую-то корочку бабулька и не поймет что это за перец) а потом окажется, что она переписала на этого перца и свою квартиру и пенсионную банковскую карточку...ибо хрен его знает, что там он за вопросы задает (к стати, там есть и вопросы про имущество)))) и какие нужны ему данные и для чего
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Очередной дерибан бабла.
Либо перепись поголовная, либо нет.
С учетом состояния по крыму и даунбасу, проводить перепись смысла не имеет.
Хер с ним с крымом, это очень надолго, но с учетом расползания даунбасят по просторам континента!
Прошу не обижаться на даунбасят граждан Украины, пострадавших от действий парашенцев и люмпенов даунбаса. Это не относится к Вам.
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Вот что реально надо,так это переписать всех 73% голосовавших Зебилов,потом 42% теперешних,чтобы к Новому году оставшихся 3-4% упоротых мокнуть мордой по клавишах рояля
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припущу, що кожен українець хоче знати, скільки зараз співвітчизників. Розподіл по регіонах, гендерний склад, вік і всі інші показники. Дивно, що так багато років не було перепису населення
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