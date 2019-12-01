 Акція пам'яті жертв Голодомору відбулася в Москві. ВIДЕО

Партія народної свободи і проєкт "Декомунізація" провели її 30 листопада в сквері біля Соловецького каменя на Луб'янці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Організації вважають Голодомор актом стратоциду - проти селянства як класу.
Журналісти видання нагадують, що в 2008 році Держдума визнала Голодомор злочином комуністичного режиму, але офіційних жалобних заходів у Росії досі не було.
А к Голодомору это какое имеет отношение?
Есть вопросы почему в России закрыты архивы?
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты"
1938 г. Лейтенант НКВД Шитиков жалуется, что в тюрьмах скопилось 824 заключенных-инвалида.
На что замнаркома Заковский поясняет, что сталкивался с этой проблемой и легко ее решил расстреляв всех инвалидов.
Во время Голодомора 1932-33 году был до верху заполнен и постоянно отгружал зерно на экспорт...
Потерайко Євдокія Михайлівна, 1920 р. н., м.Херсон.
Что празднуют в России 7 ноября желающие повторить почитатели "доброго дедушки Ленина"?
Не имеющая нефти и газа Польша 32-е.
Нефтегазовая РФ 101-е.
Товары сделанные в Польше при дорогом газе и нефти дешевле, чем в Беларуси.
С 2022 Польша отказывается от российского газа.
В Польше Народ и власть думает о Народе и о будущем своего государства.
(C)
@S_vivat
І яке має відношення Польща до життя в Україні? Сам не знаю. Нарід вибрав шлях «Таёжного союза»
🤔
Поглощение Белоруссии уже состоялось. Значит, Украина на очереди.
https://lb.ua/world/2019/11/29/443567_rossiya_belarus_sozdadut_edinie.html
я поставила йому питання, як росіскою будуть місяці року, то воно швидко здиміло.
Какие могут быть паспорта, если их практически ВООБЩЕ ни у кого не было в 1й половине 1933 года, после чего сверхсмертность была уже очень невелика? Паспортизация в СССР только начиналась, она шла ТОЛЬКО в крупнейших и режимных городах, так что к средине 1933 даже в Москве паспорта был менее, чем у половины, хоть было предписано действовать максимально быстро. В целом по СССР к концу лета 1933 паспорта имели всего несколько процентов населения, так что их отсутствие никак не меняло возможность движения граждан по СССР.
Что касается "войск НКВД" то кто о них что либо знает? Сколько их было, из кого состояли, где располагались и что исполняли? В 30 х годах армия СССР была около 500 тыс. чел, в Украине - около 100 тыс., то сколько же могло быть чекистов, чтоб они могли заблокировать движение по республике и за ее пределы миллионов крестьян?
По стат. справочнику 1935 года пассажирское движение по ЖД и Днепру в 1932 относительно 1931 года подскочило на 50%, а в 1933 и 1934 было выше на 25%, так куда смотрели "войска НКВД"?
Вам кто, черт с рогами, или главный спец по геноциду Кульчицкий, написал:
" 1932 р. у листуванні з Кагановичем відпочиваючий на курорті Сталін роздратовано зауважив: «Кілька десятків тисяч
українських колгоспників все ще роз'їжджають по всій європейській частині СРСР і розкладають нам колгоспи своїми скаргами
і скиглінням»91. Станом на середину липня, як зазначалося в
довідці секретно-політичного відділу ОДПУ, з окремих сільських районів України виїхало у пошуках продовольства до
половини населення. 21 район, за даними чекістів, покинуло
116 тис. біженців92. Ця орієнтовна цифра в перерахунку на всю
кількість сільських районів (484) дає майже 3 млн. біженців.
Отже, не кілька десятків тисяч… " ?
У річних звітах німецьких дипломатів за 1932-1933 рр. зустрічалися визначення «Hungerkatastrophe» (голодова катастрофа) та «Hungersterbens» (смерть від голоду, померлі з голоду), «Planierung der Hungersnot» (Планування голодовки), які пов'язували з організованим радянською владою - запланованим, штучним голодом. Термін «голодова катастрофа» був запозичений громадськими об'єднаннями української еміграції Європи та Америки в другій половині 1930-х рр. Його часто застосовували в 1940-50-х рр. публіцисти, громадські діячі, особливо в 1983 р., коли вшановували пам'ять жертв Голодомору (до 50-ліття трагедії). Згодом у науковій літературі постав його функціональний синонім - геноцид.
Читай книгу яку видали комуністи дивись у якому році
Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою
документів / Кер. кол. упоряд. р. Я. Пиріг. - К.: Політвидав України,
1990. - 605 с.ББК 63.3(2Ук)71 Г61ISBN 5-319-00827-9© Інститут історії партії при ЦК Компартії України - філіал
Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 1990
http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig.php
для того щоб сказати - ця біда була не лише в Україні, а і на росії, стосувалась крєстьян.
вони теж жертви.
Нерозумно кацапові палитись так відверто, коли доказів страшного злочину буквально тонни.
Це підписка людини,що вона ознайомлена з рішенням Харківської облвиконкому,і не може залишати межі сільради бездозволу:
навіть війна не виморила стільки українців як сталінські репресії.
ото сиди і не мукай тут.
Показатели демографического кризиса в период голода в СССР .
"Региональные потери населения на Украине, данные по которой весьма полны и правдоподобны, были чрезвычайно высокими. Но не за счет тех областей, где в избытке производились зерновые, а за счет Киевской обл., переживавшей последствия резкого сокращения снабжения Киева из республиканских источников. Для того, чтобы компенсировать недостаток снабжения, киевский областной комитет партии самовольно инициировал беспредельную экспроприацию зерна в хозяйствах Киевской обл., когда центральная программа продразверстки уже закончилась. Показатели смертности на уровне районов не подкрепляют утверждение, что голод на Украине был создан специально и целенаправленно, а приграничные районы России якобы были затронуты им куда в меньшей степени."
Моє право вірити моєму діду, який мені розказував як у 33-му по селу кожен день їздили на подводі і питали чи є померлі. А от у голодний 1948р. такого не було.
Когда Майдан начался -- я им ничего объяснить не смог -- они тупо ничего не понимали!
-- Мой дед с бандеровцами воевал!
...то капець...
Я там пил, ел, гулял, пел, играл... -- всё было классно -- смотрели на меня, как на зарубежного артиста, родного и любимого до слёз... Есть такие фотки -- шо я аж сам собой гордюсь...*)
Яхты, хоромы, прислуга, бассейны, бани... ...висячие сады Семирамиды и Восьми тоже -- на берегу Байкала!!! *) -- богатые, вольные люди... Мы в таких жопах и катках были -- жуть лютая!
Потом, вдруг -- я внезапно Бандерой оказался! ...ни с кем больше не общаюсь... -- враг, бо!
Хотя, справедливости ради -- в Москве один Друган остался. Но он не столько за нас, как против своих.
...но, Москва ж не Россия, как Нью Йорк, не Америка, как Киев, не Украина, а Украина цэ Европа...*)
Круглая годовщина Финской войны пришла
"У роки голоду 1932 -1933 років приїжджав уповноважений Ісаєв, його завдання було чим більше відібрати у людей і вивезти. Він говорив, що країна бідна. Хто не здасть, то сто років пам'ятатиме радянську владу і в труні».
Коновол Віра Митрофанівна, 1918 р. н., смт. Гнівань, Тиврівський район, Вінницька область
"Особливою винахідливістю під час трусів відзначався 17-річний місцевий хлопчина Ваня Мохначов. Він ніби нюхом чув, де схований хліб, і обов'язково знаходив його.
«Червона бригада» прийшла шукати прихований хліб і до нас. Члени її прощупали штирями весь двір, город, сарай, але нічого не виявили. Коли зайшли в хату, Ваня Мохначов відкрив у печі заслінку, витягнув горщик з кашею і, з розгону кинувши його на земляну підлогу, з гордістю оголосив: «Так є ж у вас хліб!» Прибульці зруйнували піч, але хліба так і не знайшли."
Жеребкін Василь Овсійович, 1921 р.н., уродж. села Їздецьке Великописарівського району Сумської (колишньої Харківської) області.