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Все про:акція (669) голодомор (219) Москва (667)

 Акція пам'яті жертв Голодомору відбулася в Москві. ВIДЕО

Московська влада вперше за довгий час погодила акцію пам'яті жертв Голодомору.

Партія народної свободи і проєкт "Декомунізація" провели її 30 листопада в сквері біля Соловецького каменя на Луб'янці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе. ФОТОрепортаж

Організації вважають Голодомор актом стратоциду - проти селянства як класу.

Журналісти видання нагадують, що в 2008 році Держдума визнала Голодомор злочином комуністичного режиму, але офіційних жалобних заходів у Росії досі не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162730
 
 
 Топ коментарі
 
А чего ему там быть? Он козломордых презирает, чего не скажешь о клоуне малоросе
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Прощупывание общественного мнения на предмет "мира с Украиной".
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Очень плохой знак. Значит ЗЕкловун слил, и будут впихивать назад в Таёжный союз. Просто так винторогие бы никогда этого не сделали.
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Прощупывание общественного мнения на предмет "мира с Украиной".
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Что то он как то неважно на фотке выглядит.Это голодомор на него так повлиял?
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Ні. Це він отримав кулю у обличчя. Але вижив.
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А какое отношение он имеет к теме о Голодоморе?
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Понятно.Он убил тысячу военнослужащих Красной армии среди которых наверняка немало было и украинцев,которые в ней служили.
А к Голодомору это какое имеет отношение?
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Петя Порошенко почему там не был, он обычно такие акции не пропускает.
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А чего ему там быть? Он козломордых презирает, чего не скажешь о клоуне малоросе
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Русских утырок Джугашвили тоже уничтожал, но они это воспринимают как должное, позорный народец, для них царь -это святое, не важно какой
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В 1938 г. в помещении бывшего монастыря Святой Екатерины была образована тайная следственная тюрьма, известная как Сухановка, для самых опасных "врагов народа". С 1938 по 1952 гг. здесь замучали 35 тыс человек.
Есть вопросы почему в России закрыты архивы?
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Ровно 80 лет назад. 30 ноября 1939 г. Советская бомбардировка Хельсинки бомбами ФАБ-500, ФАБ-250 и РРАБ-2. Разрушено 2 тыс. зданий, более 900 погибших, свыше 500 раненых.
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты"
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Из архивов страны Гулагии, ой, то есть Пломбирии.

1938 г. Лейтенант НКВД Шитиков жалуется, что в тюрьмах скопилось 824 заключенных-инвалида.
На что замнаркома Заковский поясняет, что сталкивался с этой проблемой и легко ее решил расстреляв всех инвалидов.
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Николаевский портовый элеватор 41 тыс. тонн был построен в 1930 году, на момент ввода в эксплуатацию он являлся третьим по величине элеватором в мире.

Во время Голодомора 1932-33 году был до верху заполнен и постоянно отгружал зерно на экспорт...
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"Наша сім'я жила на околиці, недалеко від міського звалища. Вночі на звалище машини привозили і викидали печиво, халву, цукерки, з діжок - оселедець. Викидали хліб. Все це обливали карбофосом, бензином і підпалювали, або пересипали піском. Ми були голодні, разом з мамою бігали на звалище і хапали, що потрапить. А нас били палицями, лозою. Херсон - портове місто, і ми бачили, як вантажили зерно на Туреччину. Були випадки, коли шторм розбивав баржі об берег, а зерно вітер і хвилі прибивали до берега. Його обливали бензином і палили. Доходило до метра завтовшки, від зерна горів берег».
Потерайко Євдокія Михайлівна, 1920 р. н., м.Херсон.
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Очень плохой знак. Значит ЗЕкловун слил, и будут впихивать назад в Таёжный союз. Просто так винторогие бы никогда этого не сделали.
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"Убивали как скот... В Киеве вызвали офицеров в театр для проверки документов - расстреливали и рубили прямо в театре... Кровавая баня - 2000 человек..."

Что празднуют в России 7 ноября желающие повторить почитатели "доброго дедушки Ленина"?
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Место по уровню жизни
Не имеющая нефти и газа Польша 32-е.
Нефтегазовая РФ 101-е.
Товары сделанные в Польше при дорогом газе и нефти дешевле, чем в Беларуси.
С 2022 Польша отказывается от российского газа.
В Польше Народ и власть думает о Народе и о будущем своего государства.
(C)
@S_vivat

І яке має відношення Польща до життя в Україні? Сам не знаю. Нарід вибрав шлях «Таёжного союза»
🤔
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Козломордые идите нах, не нужны нам ваши акции, просто от*битесь от Украины
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Все, що роблять росіяни для підтримки України насправді напралено проти України.
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Ага, вона оно к чему.
Поглощение Белоруссии уже состоялось. Значит, Украина на очереди.

https://lb.ua/world/2019/11/29/443567_rossiya_belarus_sozdadut_edinie.html
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Де ще, окрім України були війська НКВС, які не випускали людей?
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це кацапня, яка переконувала мене в штучності української мови.
я поставила йому питання, як росіскою будуть місяці року, то воно швидко здиміло.
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Али, НКВД были по всему СССР, а передвигаться селяне не могли по той причине, что у них паспортов не было. Даже, чтобы в город поехать, надо было справку, разовую, в сельсовете брать. Без справки можно было и загреметь. Паспорта начали давать в 60-х, зеленые такие, в 80-м году меняли на красные.
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Брехня. Я говорю про те, що з місць де лютував Голодомор тоді не випускали людей війська НКВС.
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Да уж, дискуссия высокой степени "научности"! Что либо прочитать по истории сил нет, но зато какая мощь в многословных изложениях!
Какие могут быть паспорта, если их практически ВООБЩЕ ни у кого не было в 1й половине 1933 года, после чего сверхсмертность была уже очень невелика? Паспортизация в СССР только начиналась, она шла ТОЛЬКО в крупнейших и режимных городах, так что к средине 1933 даже в Москве паспорта был менее, чем у половины, хоть было предписано действовать максимально быстро. В целом по СССР к концу лета 1933 паспорта имели всего несколько процентов населения, так что их отсутствие никак не меняло возможность движения граждан по СССР.
Что касается "войск НКВД" то кто о них что либо знает? Сколько их было, из кого состояли, где располагались и что исполняли? В 30 х годах армия СССР была около 500 тыс. чел, в Украине - около 100 тыс., то сколько же могло быть чекистов, чтоб они могли заблокировать движение по республике и за ее пределы миллионов крестьян?
По стат. справочнику 1935 года пассажирское движение по ЖД и Днепру в 1932 относительно 1931 года подскочило на 50%, а в 1933 и 1934 было выше на 25%, так куда смотрели "войска НКВД"?
Вам кто, черт с рогами, или главный спец по геноциду Кульчицкий, написал:

" 1932 р. у листуванні з Кагановичем відпочиваючий на курорті Сталін роздратовано зауважив: «Кілька десятків тисяч
українських колгоспників все ще роз'їжджають по всій європейській частині СРСР і розкладають нам колгоспи своїми скаргами
і скиглінням»91. Станом на середину липня, як зазначалося в
довідці секретно-політичного відділу ОДПУ, з окремих сільських районів України виїхало у пошуках продовольства до
половини населення. 21 район, за даними чекістів, покинуло
116 тис. біженців92. Ця орієнтовна цифра в перерахунку на всю
кількість сільських районів (484) дає майже 3 млн. біженців.
Отже, не кілька десятків тисяч… " ?
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Уперше термін Голодомор згадується 17 серпня 1933 року в чеському часописі «Večernı́k P.L.», який розмістив інформацію - «Hladomor v SSSR». Світова преса використовувала терміни «голод», «Hunger», «Głod», тобто нейтральне філологічне та антропологічне визначення, яке означало «гостру нестачу продуктів харчування у певній місцевості».

У річних звітах німецьких дипломатів за 1932-1933 рр. зустрічалися визначення «Hungerkatastrophe» (голодова катастрофа) та «Hungersterbens» (смерть від голоду, померлі з голоду), «Planierung der Hungersnot» (Планування голодовки), які пов'язували з організованим радянською владою - запланованим, штучним голодом. Термін «голодова катастрофа» був запозичений громадськими об'єднаннями української еміграції Європи та Америки в другій половині 1930-х рр. Його часто застосовували в 1940-50-х рр. публіцисти, громадські діячі, особливо в 1983 р., коли вшановували пам'ять жертв Голодомору (до 50-ліття трагедії). Згодом у науковій літературі постав його функціональний синонім - геноцид.
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Брешеш, свинособака.
Читай книгу яку видали комуністи дивись у якому році
Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою
документів / Кер. кол. упоряд. р. Я. Пиріг. - К.: Політвидав України,
1990. - 605 с.ББК 63.3(2Ук)71 Г61ISBN 5-319-00827-9© Інститут історії партії при ЦК Компартії України - філіал
Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 1990

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig.php
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уроди ще і Голодомор в нас вкрадуть.
для того щоб сказати - ця біда була не лише в Україні, а і на росії, стосувалась крєстьян.
вони теж жертви.
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Вообще то, если сравнивать откорректированные Рудницким, Левчук, Воловиной по УССР и Андреевым, Дарским, Харьковой по СССР данные переписей, рождаемости и смертности меж переписями 1926 и 1939, то смертность в целом по СССР и по УССР составляет совершенно одинаковый процент от всех живших в этот период. Кому не нравятся изыскания прогрессивных ученых, периодически финансируемых США, могут пользоваться советскими данными, но легче от того не будет.
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И кстати, бабушка говорила, что после войны был голод еще страшнее, хотя может потому, что мужа на войне убили, а она с 4-мя спиногызами осталась
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Те, що у 1947 році люди їхали вільно. Ти точно брешеш.
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Ты прочитал, о чем я написал? Не могли ездить, ПАСПОРТОВ у селян НЕ БЫЛО.
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До Голодомору могли, а під час нього ні ?
Нерозумно кацапові палитись так відверто, коли доказів страшного злочину буквально тонни.
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Це ти не прочитав, що не випускали війська НКВС. А щодо паспортів, то люди іноді тікали без них. Саме тому у був штучно організований Голодомор - Геноцид.
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А ще із західної намагались допомогти харчами, на підводах везли, нквдісти топили все в річках.
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Видавалася довідка з колгоспу (з печаттю) з дозволом (на відвідування родичів,за покупками,на будівництва і т. п.).Ще на той час були й одноосібники (поза колгоспом)
Акція пам'яті жертв Голодомору відбулася в Москві - Цензор.НЕТ 3789

Це підписка людини,що вона ознайомлена з рішенням Харківської облвиконкому,і не може залишати межі сільради бездозволу:

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ти брешеш глобально, про все.
навіть війна не виморила стільки українців як сталінські репресії.
ото сиди і не мукай тут.
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Я знаю, что с тобой спорить бесполезно. Моих прапра, и прадеда, в 1929 году расстреляли, только за то, что они добровольно не раскулачились. А они и не знали, что свое отдать надо. Что из МСК приезжали? Нет, из ближайшего города, такие-же украинцы. Та дай тогда власть Тягныбоку, Фарион, Кужель, Парасюку, Мосийчуку, Билецкому., а главным сделать командира "Торнадо" Онищенко... та то же самое было бы.
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А хто керував тими українцями, що до вас приїжджали?
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Такие же как Тягныбок, с Фарионами, и Парасюками.
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Стивен Уиткрофт профессор Мельбурнского университета Австралии и Назарбаев университета Казахстана
Показатели демографического кризиса в период голода в СССР .

"Региональные потери населения на Украине, данные по которой весьма полны и правдоподобны, были чрезвычайно высокими. Но не за счет тех областей, где в избытке производились зерновые, а за счет Киевской обл., переживавшей последствия резкого сокращения снабжения Киева из республиканских источников. Для того, чтобы компенсировать недостаток снабжения, киевский областной комитет партии самовольно инициировал беспредельную экспроприацию зерна в хозяйствах Киевской обл., когда центральная программа продразверстки уже закончилась. Показатели смертности на уровне районов не подкрепляют утверждение, что голод на Украине был создан специально и целенаправленно, а приграничные районы России якобы были затронуты им куда в меньшей степени."
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Твоє право вірити своїй бабці,
Моє право вірити моєму діду, який мені розказував як у 33-му по селу кожен день їздили на подводі і питали чи є померлі. А от у голодний 1948р. такого не було.
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Та оно и тогда и тогда гарненько було. После войны, в селе моей бабушки, женщина, двух своих детей, третьему скормила, чтобы, хоть он выжил. Ее посадили.
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Був голод і в 1947р. Розказували, що і деякі військові, з орденами на грудях, повернувшись з фронту, вішалися. А мій батько, пройшовши всю війну на фронті (возив **********) побачивши, як попухли з голоду менші діти у тещі пішов на колгоспне поле і в промерзлій землі назбирав пів мішка підгнивших буряків, що лишилися після уборки, і приніс їм, але бабця сказала, щоб відніс назад, на поле, бо вона заявить в міліцію. Він розповідав це зі сльозами на очах.
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У меня в России много братвы -- армейской в основном -- было...
Когда Майдан начался -- я им ничего объяснить не смог -- они тупо ничего не понимали!
-- Мой дед с бандеровцами воевал!
...то капець...
Я там пил, ел, гулял, пел, играл... -- всё было классно -- смотрели на меня, как на зарубежного артиста, родного и любимого до слёз... Есть такие фотки -- шо я аж сам собой гордюсь...*)
Яхты, хоромы, прислуга, бассейны, бани... ...висячие сады Семирамиды и Восьми тоже -- на берегу Байкала!!! *) -- богатые, вольные люди... Мы в таких жопах и катках были -- жуть лютая!
Потом, вдруг -- я внезапно Бандерой оказался! ...ни с кем больше не общаюсь... -- враг, бо!
Хотя, справедливости ради -- в Москве один Друган остался. Но он не столько за нас, как против своих.
...но, Москва ж не Россия, как Нью Йорк, не Америка, как Киев, не Украина, а Украина цэ Европа...*)
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Ничего там не меняется. В 1939 году совки врали про Финляндию то же самое, что в 2014 году про Украину и дыныры - к власти пришла хунта, управляемая из-за океана, народ изнывает, править страной должна московская «Финляндская Народная Республика»
Круглая годовщина Финской войны пришла

Акция памяти жертв Голодомора прошла в Москве - Цензор.НЕТ 15
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И тем не менее финский плащ в СССР был престижным дефицитом.
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После Октябрьского переворота дворянство выехало,офицеров пересреляла Розалия Самойловна (Землячка)Залкинг.Остальных добило ЧК,ГПУ и НКВД, которые кто возглавлял?. Вторая мировая уничтожила миллионы.Кто остался??Правильно.Те хитрожопые, что могли откосить и те кого отправили в эвакуацию.Вот вам и генофонд. Каганович организовал террор и голодомор и выбил трудолюбивое население сел,остальных раскулачили и отправили в Сибирь. А виноват Ваня из Томбова? Выбирайте кучерявых и будет вам счастье. Один Моисей уже выбран мудрой нацией,скоро и земли не будет.Одни гасла..
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крысы хотят продавать газ Украине напрямую любой ценой.верить Унитазии кгбиста себя не уважать
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Цим дозволом крембль хоче довести що ніякого геноциду голодом проти українців не було. Був голод по всьому союзу, а не тільки в Україні.


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Свідчать очевидці.

"У роки голоду 1932 -1933 років приїжджав уповноважений Ісаєв, його завдання було чим більше відібрати у людей і вивезти. Він говорив, що країна бідна. Хто не здасть, то сто років пам'ятатиме радянську владу і в труні».
Коновол Віра Митрофанівна, 1918 р. н., смт. Гнівань, Тиврівський район, Вінницька область
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Свідчать очевидці.

"Особливою винахідливістю під час трусів відзначався 17-річний місцевий хлопчина Ваня Мохначов. Він ніби нюхом чув, де схований хліб, і обов'язково знаходив його.
«Червона бригада» прийшла шукати прихований хліб і до нас. Члени її прощупали штирями весь двір, город, сарай, але нічого не виявили. Коли зайшли в хату, Ваня Мохначов відкрив у печі заслінку, витягнув горщик з кашею і, з розгону кинувши його на земляну підлогу, з гордістю оголосив: «Так є ж у вас хліб!» Прибульці зруйнували піч, але хліба так і не знайшли."

Жеребкін Василь Овсійович, 1921 р.н., уродж. села Їздецьке Великописарівського району Сумської (колишньої Харківської) області.
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Зараз такаж бидломолодь бігає по генделикам. таке ж бидло виросло.
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То були камсамольці-ленінці. Ти бачиш те що хочеш бачити, а я бачу і іншу молодь, а не тільки таку. Та звідки тобі знати за бугром що тут і як.
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