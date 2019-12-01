 Акція пам'яті жертв Голодомору відбулася в Москві. ВIДЕО

Партія народної свободи і проєкт "Декомунізація" провели її 30 листопада в сквері біля Соловецького каменя на Луб'янці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Організації вважають Голодомор актом стратоциду - проти селянства як класу.

Журналісти видання нагадують, що в 2008 році Держдума визнала Голодомор злочином комуністичного режиму, але офіційних жалобних заходів у Росії досі не було.