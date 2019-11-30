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 Термін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак. ВIДЕО

Термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в громади буде продовжено орієнтовно до лютого 2020 року.

Про це заявила в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об’єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об’єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об’єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть у бідності та без амбулаторій, шкіл тощо, а допомогти їм об’єднатися вже через законодавчий механізм", - зазначила Альона Бабак.

За даними міністра, наразі понад 6000 громад в Україні ще не об'єдналися.

"Але ми розуміємо, що оптимально може бути близько 1400 громад", - додала Бабак.

Нагадаємо, станом на 10 листопада 2019 року в Україні сформовано 1002 об'єднані територіальні громади. У них проживає понад 11 мільйонів осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162722
 
 
 Топ коментарі
 
Це не горами, земля-під приватизацію, а села заважають, будуть їздити тітушки та красти провода, підривати газопроводи, їх шукати не надто будуть і аж поки село "неперспективне" не зникне. В інших країнах було саме так після ринку землі
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Засипались на такому легкому питанні
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Надо ещё у этих Депутатов Верховной Рады спроситьТермін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак - Цензор.НЕТ 4992 Термін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак - Цензор.НЕТ 4941
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Зелёнкой лоб намазать, отвести за сортир и расстрелять. Шутка.
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а кто не хочет ,отключим...газ ,воду,свет Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 1537
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Це не горами, земля-під приватизацію, а села заважають, будуть їздити тітушки та красти провода, підривати газопроводи, їх шукати не надто будуть і аж поки село "неперспективне" не зникне. В інших країнах було саме так після ринку землі
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Тогда будет всё как при КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ,..., Сибирь , потом ГОЛОДОМОР Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 8898
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точно,куркулей единоличников к стенке.... это мы уже проходили....
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Ще раз пройдете це з тими, кого обрали.
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Вона є серед 47 народних депутатів, які звернулися до Конституційного суду України з проханням визнати неконституційною Постанову Верховної Ради України «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» від 19 квітня 2018 року № 2410-VIII[3].
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Про які говорила ця депутатка. Це її характеристика, яка дозволяє не вірити її ініціативам.
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Петрик отмазал воров от тюрьмы через КС, а ты ему Суджуды отбиваешь ,а это как?
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Тут не про пєцю, а про депутатку з Кривого Рогу, якій неможливо довіряти.
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Фронт вже поряд. Цієї ночі в Полтаві біснувалася сепарня. За одну ніч вандали: - розбили інтерактивні монітори на меморіалі пам'яті Героям рузько-української війни; - спалили волонтерський бусик капелана, який з 2015 ганяв на фронт.Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 6617
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Я бы к доктору Хаусу не повёл своего ребёнка , а дети юго востока с родителями ходють к Хаусу. Срок добровольного объединения громад продлят до февраля 2020 года, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 1125
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Альона Бабак з Кривого Рогу мабуть вважає Хауса найкращим лікарем України🐸
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Засипались на такому легкому питанні
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Эти мудаки просто не захотели отвечать, а вдруг им в дальнейшем придется выступать на рашке, боятся, что не пустят после этого.
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Надо ещё у этих Депутатов Верховной Рады спроситьТермін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак - Цензор.НЕТ 4992
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А когда они, в году 15м, первоклассников кацапских поздравляли с 1 сентябрем... Шо шо а Стерненко Одессу от этого быдла берег... очень жаль, что он еще такой дурной, шо доверился шмаркле, которая его посадит... если успеет конечно)
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