 Термін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак. ВIДЕО

Про це заявила в програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об’єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об’єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об’єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть у бідності та без амбулаторій, шкіл тощо, а допомогти їм об’єднатися вже через законодавчий механізм", - зазначила Альона Бабак.

За даними міністра, наразі понад 6000 громад в Україні ще не об'єдналися.

"Але ми розуміємо, що оптимально може бути близько 1400 громад", - додала Бабак.

Нагадаємо, станом на 10 листопада 2019 року в Україні сформовано 1002 об'єднані територіальні громади. У них проживає понад 11 мільйонів осіб.

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