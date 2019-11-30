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 Події, Фоторепортаж
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 Банду, яка скоїла понад 20 тяжких злочинів, затримано в Запорізькій області, - Нацполіція. ВIДЕО

У Запорізькій області співробітники поліції затримали п'ятьох членів банди, яка займалася викраденням автомобілів, вимаганням, розбійними нападами та викраденням людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Оперативники Нацполіції, проаналізувавши інформацію про характер і способи скоєння майнових злочинів на території Запорізької області, встановили, що до їхнього соєння можуть бути причетні одні й ті ж зловмисники. Поліцейські встановили спочатку учасників ОЗГ, а потім - і організаторів. Організували банду батько і двоє його синів, які залучили до злочинної діяльності жителів Запоріжжя віком від 20 до 38 років.

Злочинна група вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини: розбійні напади, грабежі, крадіжки, зокрема з автомобілів, квартир і особистого майна громадян, викрадення осіб із подальшим вимаганням грошей. Жоден з учасників ОЗГ офіційно не працював, а дехто з них вже був засуджений за вчинення аналогічних злочинів.

Під час розслідування працівники поліції знайшли і вилучили транспортні засобами, які фігуранти використовували під час скоєння злочинів. Щоб уникнути відповідальності, вони намагалися позбутися речових доказів шляхом їхнього викрадення і підпалу. Крім того, на адресу правоохоронців, які документували діяльність банди, неодноразово надходили погрози фізичною розправою.

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Наразі зібрано матеріали, які обґрунтовано підтверджують їхню причетність до скоєння щонайменше 20 злочинів на території області. Лише за цей рік бандою було скоєно 10 кримінальних злочинів, зокрема із застосуванням зброї. Гроші, одержані злочинним шляхом, вони витрачали на дорогі автомобілі, речі і відпочинок.

Сьогодні, 30 листопада, правоохоронці проводять 46 санкціонованих обшуків у приміщеннях фігурантів, у місцях зберігання викрадених речей і цехах, де вони переплавляли викрадені кабелі ГТС.

За інформацією оперативників, банда мала чималий арсенал зброї і під час затримання могла чинити збройний опір. Тому до операції залучили спецпідрозділ КОРД, батальйон поліції особливого призначення, відділ швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки, а також вибухотехнічну службу.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримано п'ятьох осіб, зокрема організаторів банди. Ще один з учасників переховується від слідчих органів на території Російської Федерації.

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За результатами обшуків вилучено зброю та боєприпаси, гроші, автомобілі, наркотичні засоби.

Кримінальне провадження відкрито за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 194 (умисне знищення або пошкодження майна), 257 (бандитизм), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 296 (хуліганство) і 348 (зазіхання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони) КК України.

Поліцейські проводять заходи щодо розшуку та затримання інших фігурантів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162706
 
   
 Топ коментарі
 
Хоча б хтось з дописувачів подякував правоохоронцям за те, що вони добре виконали свою роботу. Отже, ДЯКУЮ!
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«Светлана Самборска

1 год ·

"Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій" - пишут организаторы и предлагают выйти на Банковую вечером 8 декабря. Чтоб Зеленский помнил, что его ждут, что у него спросят.
Лично я же не имею ни малейших сомнений, что у президента Зеленского есть очень четкий и максимально подробный план на встречу в Париже. Сколько фото с Путиным должно быть, сколько с Макроном, сколько общих, в каком ракурсе... он должен находиться на фото с Путиным, какая улыбка должна быть на общем фото, на сколько градусов должна быть приподнята голова на фото с Меркель - максимально подробный план. А чем лучше проработан план, тем успешнее всё пройдет. Так что я не сомневаюсь: президент Зеленский сумеет привезти из Парижа огромное число прекрасных фоточек, селфиков и видосиков, чем, без сомнения, порадует своих замечательных избирателей.

Ну и было бы не плохо, чтоб на всём этом празднике жизни было бы что-то, что напоминало бы фотолюбителю-триумфатору, что не все в стране ждут от него видосиков. "Высадка на Банковой". 8 декабря. Старт в 19:00.
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Да, много банд в последние дни задерживают. И все небось адвокатов требуют через дверь.
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А СВР чому на місці затримання? Злочинці є діючими СП?
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Гнід крімінальних в Україні ДУШАТЬ а ґебельси пукіна тут скавчать жалісно... бо ж злочинці в Україні БЕСПОСЕРЕДНЬО кришуються держ.органами фєдєрастії Банду, яка скоїла понад 20 тяжких злочинів, затримано в Запорізькій області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3125
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Читаешь, и понимаешь: прав был Макрон, говоря про банды украинцев.
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«Светлана Самборска

1 год ·

"Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій" - пишут организаторы и предлагают выйти на Банковую вечером 8 декабря. Чтоб Зеленский помнил, что его ждут, что у него спросят.
Лично я же не имею ни малейших сомнений, что у президента Зеленского есть очень четкий и максимально подробный план на встречу в Париже. Сколько фото с Путиным должно быть, сколько с Макроном, сколько общих, в каком ракурсе... он должен находиться на фото с Путиным, какая улыбка должна быть на общем фото, на сколько градусов должна быть приподнята голова на фото с Меркель - максимально подробный план. А чем лучше проработан план, тем успешнее всё пройдет. Так что я не сомневаюсь: президент Зеленский сумеет привезти из Парижа огромное число прекрасных фоточек, селфиков и видосиков, чем, без сомнения, порадует своих замечательных избирателей.

Ну и было бы не плохо, чтоб на всём этом празднике жизни было бы что-то, что напоминало бы фотолюбителю-триумфатору, что не все в стране ждут от него видосиков. "Высадка на Банковой". 8 декабря. Старт в 19:00.
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8 декабря в 19.00 сою раздавать не будут, шоколад "РОШЕН" тоже так, что любители шоколада сидите в тепле, нечего вам делать на холоде.
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геня, союз "так что" не разделяется запятыми, геня. Геня, этот союз ************ запятыми, геня, но не разделяется, геня. Вот такие, геня, твои знания пунктуации. Они свидетельствуют, геня, о твоем, геня, мозге, знаниях, опыте и пр. Такие неучи, как ты, геня, и выбрали себе зеленую соплю. А теперь, геня, восхваляете его, как будто он - Мао Цзе Дунский или какой-нибудь Конфуциансон...
кретины вы, геня, в своей любви, геня, к зеленой сопле..
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Да, много банд в последние дни задерживают. И все небось адвокатов требуют через дверь.
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Покажите, всех, что сделали??
3.14здуны авяковские.
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О, департамент внутрішньої безпеки працює. Можливо ловлять перевертнів в погонах.
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Хоча б хтось з дописувачів подякував правоохоронцям за те, що вони добре виконали свою роботу. Отже, ДЯКУЮ!
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Дичь от ментов для дебилов. Вменяемый участковый владеет информацией о происшествиях на своем участке сразу: утром-вобед-вечером-ночью и дальше по времени. Кому нужны эти страшилки --- МЕНТАМ.
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Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищенияИсточник: https://censor.net.ua/v3162706

..похищали вещдоки- у кого, разве - у себя...- вот это тема........ ни магу врубиться....(((
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не ну нормас- на обрезках кабеля (правда шо дох- горы нах)- поршаки накольодованы....
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