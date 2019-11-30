 Банду, яка скоїла понад 20 тяжких злочинів, затримано в Запорізькій області, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Оперативники Нацполіції, проаналізувавши інформацію про характер і способи скоєння майнових злочинів на території Запорізької області, встановили, що до їхнього соєння можуть бути причетні одні й ті ж зловмисники. Поліцейські встановили спочатку учасників ОЗГ, а потім - і організаторів. Організували банду батько і двоє його синів, які залучили до злочинної діяльності жителів Запоріжжя віком від 20 до 38 років.

Злочинна група вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини: розбійні напади, грабежі, крадіжки, зокрема з автомобілів, квартир і особистого майна громадян, викрадення осіб із подальшим вимаганням грошей. Жоден з учасників ОЗГ офіційно не працював, а дехто з них вже був засуджений за вчинення аналогічних злочинів.

Під час розслідування працівники поліції знайшли і вилучили транспортні засобами, які фігуранти використовували під час скоєння злочинів. Щоб уникнути відповідальності, вони намагалися позбутися речових доказів шляхом їхнього викрадення і підпалу. Крім того, на адресу правоохоронців, які документували діяльність банди, неодноразово надходили погрози фізичною розправою.

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Наразі зібрано матеріали, які обґрунтовано підтверджують їхню причетність до скоєння щонайменше 20 злочинів на території області. Лише за цей рік бандою було скоєно 10 кримінальних злочинів, зокрема із застосуванням зброї. Гроші, одержані злочинним шляхом, вони витрачали на дорогі автомобілі, речі і відпочинок.

Сьогодні, 30 листопада, правоохоронці проводять 46 санкціонованих обшуків у приміщеннях фігурантів, у місцях зберігання викрадених речей і цехах, де вони переплавляли викрадені кабелі ГТС.

За інформацією оперативників, банда мала чималий арсенал зброї і під час затримання могла чинити збройний опір. Тому до операції залучили спецпідрозділ КОРД, батальйон поліції особливого призначення, відділ швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки, а також вибухотехнічну службу.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримано п'ятьох осіб, зокрема організаторів банди. Ще один з учасників переховується від слідчих органів на території Російської Федерації.

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За результатами обшуків вилучено зброю та боєприпаси, гроші, автомобілі, наркотичні засоби.

Кримінальне провадження відкрито за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 194 (умисне знищення або пошкодження майна), 257 (бандитизм), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 296 (хуліганство) і 348 (зазіхання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони) КК України.

Поліцейські проводять заходи щодо розшуку та затримання інших фігурантів.

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