 Люди мають отримати платіжку за грудень, і там мусять бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"Ціни на газ зменшилися, а тарифи - ні. Чому так? Шукаємо шляхи, як знизити ціну і зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення", - написав Зеленський.

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У нараді взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступник Юлія Ковалів.

На нараді йшлося про те, що після зниження ціни на газ, українці повинні отримати нижчі тарифи, але законодавчо не можна сьогодні міняти тарифи на опалення до травня 2020 року.

"Ми з ціною на газ впоралися. Для того, щоб тариф на тепло теж пішов вниз цієї зими, у нас є дуже короткий законопроєкт, який можна внести від президента як невідкладний, і ухвалення цього закону призведе до того, що у нас тариф для населення знизиться. На цю зиму ми вже захистили споживача від зростання тарифів, тому що традиційно він ріс. Уже не ростиме", - зазначив Гончарук.

Зі свого боку заступник голови ОП Ковалів нагадала, що повноваження щодо перерахунку тарифів у регулятора - Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і необхідно проговорити також з НКРЕКПУ це питання.

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"Ми ще не проговоривши з регулятором, зараз хочемо пропонувати президенту внести закон, і ще незрозуміло, чи призведе він до зменшення реального тарифу. Якщо регулятор нам теж скаже, що йому це важливо, то цей закон можна внести в робочому режимі через депутатів. У нас йде зараз, наприклад, законопроєкт про НКРЕКПУ, який нам потрібно до 1 січня ухвалити", - пояснила вона свою позицію щодо цього питання.

Гончарук на це вказав, що вносив би такий законопроєкт, який дозволить знизити тарифи вже в платіжках за грудень, від президента, бо Володимир Зеленський обіцяв, що тарифи будуть зменшуватися.

Прем'єр переконаний, що це можна здійснити "простим законопроєктом".

"Ми говоримо зараз про суть ідеї. У нас менша ціна на газ, в тарифі 80% ціни на газ, все просто. Потрібно сказати, що якщо ціна нижча, то необхідно, щоб тариф був нижчим. Це можна зробити простим законопроєктом, можна переписати, узгодити з регулятором, все ясно, "відхороводимо", - зазначив він.

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Відповідаючи на питання Ковалів, на скільки знизиться тариф на тепло, Гончарук сказав, що за прогнозом Кабміну на 80-130 грн, що становитиме 10-15% від нинішнього показника.

Підводячи підсумок дискусії, Зеленський підкреслив: "Найголовніше - люди мають отримати платіжку за грудень, і там мусять бути вже зниження".