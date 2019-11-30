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 Політика України
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 Люди мають отримати платіжку за грудень, і там мусять бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену зниженню тарифів на опалення для населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.

"Ціни на газ зменшилися, а тарифи - ні. Чому так? Шукаємо шляхи, як знизити ціну і зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення", - написав Зеленський.

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У нараді взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступник Юлія Ковалів.

На нараді йшлося про те, що після зниження ціни на газ, українці повинні отримати нижчі тарифи, але законодавчо не можна сьогодні міняти тарифи на опалення до травня 2020 року.

"Ми з ціною на газ впоралися. Для того, щоб тариф на тепло теж пішов вниз цієї зими, у нас є дуже короткий законопроєкт, який можна внести від президента як невідкладний, і ухвалення цього закону призведе до того, що у нас тариф для населення знизиться. На цю зиму ми вже захистили споживача від зростання тарифів, тому що традиційно він ріс. Уже не ростиме", - зазначив Гончарук.

Зі свого боку заступник голови ОП Ковалів нагадала, що повноваження щодо перерахунку тарифів у регулятора - Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і необхідно проговорити також з НКРЕКПУ це питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петренко про рішення суду щодо тарифів: Скасовано постанову Кабміну, яка давним-давно скасована і не працює

"Ми ще не проговоривши з регулятором, зараз хочемо пропонувати президенту внести закон, і ще незрозуміло, чи призведе він до зменшення реального тарифу. Якщо регулятор нам теж скаже, що йому це важливо, то цей закон можна внести в робочому режимі через депутатів. У нас йде зараз, наприклад, законопроєкт про НКРЕКПУ, який нам потрібно до 1 січня ухвалити", - пояснила вона свою позицію щодо цього питання.

Гончарук на це вказав, що вносив би такий законопроєкт, який дозволить знизити тарифи вже в платіжках за грудень, від президента, бо Володимир Зеленський обіцяв, що тарифи будуть зменшуватися.

Прем'єр переконаний, що це можна здійснити "простим законопроєктом".

"Ми говоримо зараз про суть ідеї. У нас менша ціна на газ, в тарифі 80% ціни на газ, все просто. Потрібно сказати, що якщо ціна нижча, то необхідно, щоб тариф був нижчим. Це можна зробити простим законопроєктом, можна переписати, узгодити з регулятором, все ясно, "відхороводимо", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд визнав незаконним підвищення в 2016 році тарифів на газ і тепло

Відповідаючи на питання Ковалів, на скільки знизиться тариф на тепло, Гончарук сказав, що за прогнозом Кабміну на 80-130 грн, що становитиме 10-15% від нинішнього показника.

Підводячи підсумок дискусії, Зеленський підкреслив: "Найголовніше - люди мають отримати платіжку за грудень, і там мусять бути вже зниження".

Люди мають отримати платіжку за грудень, і там мусять бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162691
 
 
 Топ коментарі
 
Отмазывается за сдачу суверенитета. Газ у РФ будем покупать по "скидке"?
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Напиши об этом губернатору белорусского округа паРаши...
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Не пишите этому кретину больше ничего про жалобы трактористу,потому,что у него может сердце с перепугу лопнуть!
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Нельзя сильно снижать тарифы коммунальных услуг для народа,иначе сильно подскочет инфляция! Почему? Да потому,что народу некуда будет девать обещанные тысячи евро зарплат в месяц! А когда на руках у людей слишком много денег,то это повышает индекс инфляции! Нормально,Григорий? Отлично Константин! Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 6818
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Затягування в смердючий "рускиймир" прикриємо шоу- обісцянкою турботи про населеніє. Сценарій незмінний
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Прямо як колись наперсточники! Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 6550
Зе-Кручу, зе-верчу, на..., намахати хочу
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А чого? Кацапський "газпром", ко команді пуйла, підтримає свого ставленика Вовіканелоха42рочки
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Интересно, а Ленка Зеленская оформила в этом году субсидию, как в прошлые разы?
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Эх,не там Вы живете... На рассее кизяка можно уйму накопать на кухне у каждого холопа! Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 7943
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Представителей власти надо иметь всегда и везде. Потому что, если власть любить - получается, в лучшем случае Северная Корея.
Песцики, нє??
😜
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Я був в Північній Кореї і в Південній..
😁
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так вот ГДЕ тебе мозги выхолостили )))
ты бы с этого и начинал ))))
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Та ще в багатьох країнах, де ти ніколи не будеш,
ютюба дрочер!
😜
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Клавдия, зачем ты наврала про то, что была в Корее и КНДР ?

Из всех заграниц ты была только в России
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Шо, знову сірники закінчилися чи санітари про..хлєбалі??
Вислати курьєром ??
Скільки??
😁
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Говорят, будто в Южной Корее
90 % - евреи.

Но, скорее всего,
их там не большинство.

Fifty / fifty всего их, скорее.
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Запитую ще раз- скільки пакунків сірників??
😁
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так тебе еще и чип касандры вживили ))))))))))))
а поподробней мона?
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Не заздри!
Тобі вживляти ,просто, нікуди!
🤣🤣
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Чего клоун занимается обязанностями премьера, интересно?
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У нашего научился! Наш уже всем дал указание-и премьеру,и генеральному прокурору.. А между прочим батоны которые стоили 3.50 лея,из за какой-то промоции упали в цене до 2.90,и...пропали с витрин... Мы жившие в эпоху развитОго соССиализма хорошо помним эти нюансы!
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Странно, у вас хлеб на витрине вывешивают? Однако тоже дешевый хлеб к Новогоднему столу в самый раз.
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Для слизняков подобных тебе,все что у людей творится-странно! к трактористу!
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Эта показуха рассчитана на зе-лохов. Зеко-***** судорожно ищет то, что поднимет рейтинг зе-карлика, делая из сцыкливого, пейсатого ничтожества китайскую копию Наполеона.
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Нада меньше кушать!
Рева.
Десь зникла ця падлюка..
🤑
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Не, он говорил, что мы много кушаем. То, что надо кушать не подразумевалось.
Зник, і слава богу
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для ОЧЕНЬ ВИДНЫХ слуг это весьма актуально )))))))
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десь просить пожрать по підворітнях, де багато не дають,щоб не обжертись.
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Целое театральное представление с заученным текстом и сценарием устроил у себя.)))) О.бендер тихо плачет от зависти! Разводняк л.хов.

Пока было только повышение и обещают, а ещё абонплата.
Или попытка подкупить народ перед отжатие земли?
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" Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление", - написал Зеленский.
Уменьшите бланк квитанции и всего делов!
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Млять и сколько потратили на эту режессуру, только лишь бы зеблыкам мозги засрать, а результат этой постановочной говорильни ( музыка, черно-белое вступление) "На совещании речь шла о том, что после снижения цены на газ украинцы должны получить более низкие тарифы, но законодательно нельзя сегодня менять тарифы на отопление до мая 2020 года"
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эти не понимают, что такое "по законодательству"
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пояснення просте..
десь Є Закон(неопублікований і супертаємний,щоб не дізналися Врагі) ,за яким тарифи піднімати можна щомісяця,а знижувати раз у квартал... Люди мають отримати платіжку за грудень, і там мусять бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 9359
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Все по старому- уравниловка, что богатым, что бедным, тариф одинаковый.
Ну почему не дать пенсам 200-300 грн доплаты, а работающим даже 130 грн небольшая помощь, обойдутся .
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Блін...Гончарук не знає ,як кінці з кінцями звести,і субсидії урізав,і гроші з місцевих бюджетів забрав,а з митниці грошей не прибуває,інвестори тікають,пром.виробництво падає,навесну гроші треба кредити віддавати,а це чучало настанови дає !!!
Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 954
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И это только начало . Чтоб выплатить пенсии лугандонцам , много чего ещё нужно будет порезать. Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 4444 .
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А винуватий у всьому Порошенко. Якби він не підкидав у бюджет із своєї кишені, такого сорому зєлупоїдам не було б.
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Апофеоз популизма-" с ценой на газ МЫ СПРАВИЛИСЬ"! Учитывая,что с лета в Европе цены на газ упали на 55 процентов а тариф понизили только на 8 процентов.
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Война стой, раз два. В том и прикол- Зеля хочет, ХОЧЕТ но не знает как... Делайте кто хотите, как хотите, что хотите, а Зеля хочет. И 73% хотят, но не знают как.
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Прикорманил Народный газ с соросятами и теперь крохи с барского стола кидает. Отдай народовладдя и наш газ.И обьснитесь с народом чьих будете господин гарант хватит отмалчиваться.Куда рулить собираешься слуга не пойми кого.
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Опять ты, кацапская чушка с кормана вытащил кремлёвскую методичку про Сороса.

не Сорос их туда поставил.

Коломойский их туда поставил.
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звичайно, 5 років був рай і пенсії по 1000 долларів щомісяця, і чинуші їздили на зпорах а не не мерсах, а тут прийшов зеленський і усе зруйнував...усю малину зруйнував...
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Нє, зе-біл, не так.
Країна потроху оговтувалась після наслідків правління Хама, обранного такими як ти, і агресії Московії.
Але тут такі дебіли, як ти, вирішили самовбитись... разом з країною!
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бариг до раю не пускають,мені цікаво чому президент новий як і попередній, думає із кварталівцями за солоденькі, посади а не як державник за країну.
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Виявилось що для лікування потрібно не таблетка і мозги, а побувати в зедупі Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 8754
терпіть терпіли
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По сценарію ФСБ постановка!!!
Ти диви... цікаво,а Зюзя щось башляє за цю шнягу для зеленого ********** які досі йому вірять і отримують оргазм від 95 квартала?
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Герус заклав основи знищення українських енергосистем.
Сьогодні в Україну почала поступати електроенергія з РФ за демпінговими цінами. Поступає (в перерахунку) по 1грн. В РФ для населеня ціна (в перерахунку) 1.5 -1.9 грн. Після знищення українських енергосистем, це буде стосуватись всіх галузей, ціни звісно виростуть в рази! Причому на все!
Дармовий сир тільки в мишеловці!
Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 9219
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герус ще той промосковській пітар,хоча і народився на Бендерівщині
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і знову Зрада і П...ЗДЄЦ
у виконанні порохобота... (((

Електрика дешевшає. Герус каже, ще трохи - і стане невигідним її імпорт з Росії

22.10.2019 15:20
Імпорт електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь стане економічно невигідним у разі, якщо ДТЕК знизить ціну на свою електроенергію на 5-10%.

Про це голова комітету ВРУ з енергетики та ЖКП Андрій Герус написав у Facebook.
"Думаю, якщо українська компанія-немонополіст опустить ціни ще на 5-10 копійок, то весь імпорт електроенергії припиниться, як нерентабельний", - написав Герус.
За його словами, загалом Україна у об'єднану енергосистему та "острів" Бурштинської ТЕС імпортує 750 МВт. З Росії, при цьому, надходить 170 Мвт.

осбливо тупим..слідкуйте за порядком цифр.
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Партія "Слуга народу" не має наміру виконувати свої передвиборчі обіцянки про зниження комунальних тарифів для населення.

"Мушу вас засмутити: тарифи будуть рости. Хоча цю проблему можна легко вирішити однією постановою Кабміну", - повідомила народна депутатка Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу", у інтерв'ю "Фактам".
Люди мають отримати платіжку за грудень, і там повинні бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 4518
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Эти умные лица с последнего конкурса всеукраинских эрудитов ?
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Это как ты клоун справился с ценой на газ если прямо вот сейчас за ноябрь 6,47 куб? А в октябре было 5,69. Это так ты "справился" клоун?? А как же незаконные тарифы бариги мародёра завышенные минимум в 5 раз?? Как же тарифный геноцид от Порошенко?
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Для того, чтобы вводить рынки, много ума не нужно.

А вот сделать так, чтобы людям нормально жилось, чтобы тарифы и цены не были такими высокими, чтобы была стабильность, для этого нужны мозги.
Пусть ищут, как сделать жизнь в Украине лучше, как говорят, действие ведёте в верном направлении, важно также, чтобы не в ущерб национальной безопасности.
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Должно быть снижение, но его, как обычно - не будет!!!
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Зе под наркотой или таблетками на видео?
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Его бреду уже даже не интересно давать оценку .
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"...чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление"-меньшие по размеру?))зеопарыш снова под коксом
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Ты забыл еще про состояние Порошенка, увеличилось в 820 раз.
Зебил.
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Ага, за ноябрь повысят на 40%, а за декабрь снизят на 10%, как то так.
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Ну ничего нового от этой власти не увидел
Всё по старому,як у Петра Алексеевича
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