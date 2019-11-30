 Люди мають отримати платіжку за грудень, і там мусять бути зниження, - Зеленський провів нараду щодо тарифів на опалення. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в фейсбуці.
"Ціни на газ зменшилися, а тарифи - ні. Чому так? Шукаємо шляхи, як знизити ціну і зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення", - написав Зеленський.
У нараді взяли участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступник Юлія Ковалів.
На нараді йшлося про те, що після зниження ціни на газ, українці повинні отримати нижчі тарифи, але законодавчо не можна сьогодні міняти тарифи на опалення до травня 2020 року.
"Ми з ціною на газ впоралися. Для того, щоб тариф на тепло теж пішов вниз цієї зими, у нас є дуже короткий законопроєкт, який можна внести від президента як невідкладний, і ухвалення цього закону призведе до того, що у нас тариф для населення знизиться. На цю зиму ми вже захистили споживача від зростання тарифів, тому що традиційно він ріс. Уже не ростиме", - зазначив Гончарук.
Зі свого боку заступник голови ОП Ковалів нагадала, що повноваження щодо перерахунку тарифів у регулятора - Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і необхідно проговорити також з НКРЕКПУ це питання.
"Ми ще не проговоривши з регулятором, зараз хочемо пропонувати президенту внести закон, і ще незрозуміло, чи призведе він до зменшення реального тарифу. Якщо регулятор нам теж скаже, що йому це важливо, то цей закон можна внести в робочому режимі через депутатів. У нас йде зараз, наприклад, законопроєкт про НКРЕКПУ, який нам потрібно до 1 січня ухвалити", - пояснила вона свою позицію щодо цього питання.
Гончарук на це вказав, що вносив би такий законопроєкт, який дозволить знизити тарифи вже в платіжках за грудень, від президента, бо Володимир Зеленський обіцяв, що тарифи будуть зменшуватися.
Прем'єр переконаний, що це можна здійснити "простим законопроєктом".
"Ми говоримо зараз про суть ідеї. У нас менша ціна на газ, в тарифі 80% ціни на газ, все просто. Потрібно сказати, що якщо ціна нижча, то необхідно, щоб тариф був нижчим. Це можна зробити простим законопроєктом, можна переписати, узгодити з регулятором, все ясно, "відхороводимо", - зазначив він.
Відповідаючи на питання Ковалів, на скільки знизиться тариф на тепло, Гончарук сказав, що за прогнозом Кабміну на 80-130 грн, що становитиме 10-15% від нинішнього показника.
Підводячи підсумок дискусії, Зеленський підкреслив: "Найголовніше - люди мають отримати платіжку за грудень, і там мусять бути вже зниження".
Зе-Кручу, зе-верчу, на..., намахати хочу
Песцики, нє??
😜
😁
ты бы с этого и начинал ))))
ютюба дрочер!
😜
Из всех заграниц ты была только в России
Вислати курьєром ??
Скільки??
😁
90 % - евреи.
Но, скорее всего,
их там не большинство.
Fifty / fifty всего их, скорее.
😁
а поподробней мона?
Тобі вживляти ,просто, нікуди!
🤣🤣
Рева.
Десь зникла ця падлюка..
🤑
Зник, і слава богу
Пока было только повышение и обещают, а ещё абонплата.
Или попытка подкупить народ перед отжатие земли?
Уменьшите бланк квитанции и всего делов!
десь Є Закон(неопублікований і супертаємний,щоб не дізналися Врагі) ,за яким тарифи піднімати можна щомісяця,а знижувати раз у квартал...
Ну почему не дать пенсам 200-300 грн доплаты, а работающим даже 130 грн небольшая помощь, обойдутся .
не Сорос их туда поставил.
Коломойский их туда поставил.
Країна потроху оговтувалась після наслідків правління Хама, обранного такими як ти, і агресії Московії.
Але тут такі дебіли, як ти, вирішили самовбитись... разом з країною!
терпіть терпіли
Ти диви... цікаво,а Зюзя щось башляє за цю шнягу для зеленого ********** які досі йому вірять і отримують оргазм від 95 квартала?
Сьогодні в Україну почала поступати електроенергія з РФ за демпінговими цінами. Поступає (в перерахунку) по 1грн. В РФ для населеня ціна (в перерахунку) 1.5 -1.9 грн. Після знищення українських енергосистем, це буде стосуватись всіх галузей, ціни звісно виростуть в рази! Причому на все!
Дармовий сир тільки в мишеловці!
у виконанні порохобота... (((
Електрика дешевшає. Герус каже, ще трохи - і стане невигідним її імпорт з Росії
22.10.2019 15:20
Імпорт електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь стане економічно невигідним у разі, якщо ДТЕК знизить ціну на свою електроенергію на 5-10%.
Про це голова комітету ВРУ з енергетики та ЖКП Андрій Герус написав у Facebook.
"Думаю, якщо українська компанія-немонополіст опустить ціни ще на 5-10 копійок, то весь імпорт електроенергії припиниться, як нерентабельний", - написав Герус.
За його словами, загалом Україна у об'єднану енергосистему та "острів" Бурштинської ТЕС імпортує 750 МВт. З Росії, при цьому, надходить 170 Мвт.
осбливо тупим..слідкуйте за порядком цифр.
"Мушу вас засмутити: тарифи будуть рости. Хоча цю проблему можна легко вирішити однією постановою Кабміну", - повідомила народна депутатка Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу", у інтерв'ю "Фактам".
А вот сделать так, чтобы людям нормально жилось, чтобы тарифы и цены не были такими высокими, чтобы была стабильность, для этого нужны мозги.
Пусть ищут, как сделать жизнь в Украине лучше, как говорят, действие ведёте в верном направлении, важно также, чтобы не в ущерб национальной безопасности.
Зебил.
Всё по старому,як у Петра Алексеевича