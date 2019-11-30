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 Події, Київські новини
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 Патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з моста в Києві, - поліція. ВIДЕО

Патрульні запобігли самогубству чоловіка, який через сімейні проблеми хотів стрибнути з моста в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі фейсбук повідомила патрульна поліція Києва.

У четвер, близько 4 години ранку, патрульні виявили чоловіка, який сидів на перилах мосту. Підійшовши ближче, щоб з ним поспілкуватися, інспектори дізналися, що він в розпачі і має намір стрибнути вниз. Громадянин не підпускав до себе поліцейських, тому спілкуватися довелося на відстані.

Чоловік розповів, що у нього проблеми в сім'ї після смерті його матері. Дружина пішла і забрала дітей. Крім того, сестра перестала спілкуватися з ним.

Щоб відвернути увагу чоловіка, командир роти Олександр Прокопенко запропонував записати свій номер телефону, водночас, як його колега Сергій Кругляк швидко підбіг і схопив потенційного самогубця за руки. Чоловіка посадили в службовий автомобіль і викликали медиків.

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Патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з моста в Києві, - поліція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162684
 
   
 Топ коментарі
 
Большинство таких людей и не собираются прыгать. Для этого нужно или стальные яйца или полный туман в голове. Те кто это делают хотят просто привлечь к себе внимания или желания, что бы их просто выслушали и посочувствовали потому как в его окружении не нашлось человека который бы его выслушал и поддержал...
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Не в этот раз, так в другой... Человек, доведенный до краю, уже одержим мыслью об уходе и обязательно повторит попытку, если, конечно, в его жизни не мелькнет светлый луч надежды на добрые перемены.
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Ви праві щодо інфантилізму. Але недостатність агресивності це вада українців як нації. Подивіться - усі країни сусіди були загарбниками чи мріяли про імперію: ВКЛ, Польща, чехів відношу до німців, Угорщина, Румунія, Туреччина. Про росію взагалі мовчу.
Українці в цьому нагадують китайців, які неагресивні на національному рівні. Проте на відміну від китайців, які здатні об'єднуватись як мурахи, українці - анархісти. І водночас, українці є природними націоналістами, позаяк вони дуже приязно ставляться до свого етносу. Є питання щодо всієї політичної нації, але відсоток етнічних українців вельми здоровий для контролю за нею.
Через те, для захисту свого арєалу, українській нації не вистачає агресивності як захисного механізму, який принаймні відлякує суперника. І звісно, стимулювання народжуваності будь-якими способами, найкращий з яких житлові програми, стимулювання індивідуального будівництва.
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Чел чётко объяснил причину неадекватности : "...Это библия....."
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хлюпік..
не виховали з нього чоловіка, тому і така думка про самогубство виникла.
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Наразі більшість вихователів - це жінки, тож нема нічого дивного в результатах виховання. Натомість суспільство стає менш агресивним. До зовнішнього ворога також,
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Мова навіть не про агресивність.
Мені здається, більше про моральну незрілість та нездатність до самостійності.
Хоча в глобальному вимірі, так, кількість осіб, які прийняли рішення боронити державу, значно поступається кількості уклоністів, які воліли би про війну взагалі не чути.
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Ви праві щодо інфантилізму. Але недостатність агресивності це вада українців як нації. Подивіться - усі країни сусіди були загарбниками чи мріяли про імперію: ВКЛ, Польща, чехів відношу до німців, Угорщина, Румунія, Туреччина. Про росію взагалі мовчу.
Українці в цьому нагадують китайців, які неагресивні на національному рівні. Проте на відміну від китайців, які здатні об'єднуватись як мурахи, українці - анархісти. І водночас, українці є природними націоналістами, позаяк вони дуже приязно ставляться до свого етносу. Є питання щодо всієї політичної нації, але відсоток етнічних українців вельми здоровий для контролю за нею.
Через те, для захисту свого арєалу, українській нації не вистачає агресивності як захисного механізму, який принаймні відлякує суперника. І звісно, стимулювання народжуваності будь-якими способами, найкращий з яких житлові програми, стимулювання індивідуального будівництва.
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Агресивність можливо існувала би, якби люди чітко розуміли за кого воювати і що відстоювати.
Боротьба велась хаотично, інколи народ об'єднували такі харизматичні лідери як Б.Хмельницький. Але він помер і все було знищено. Не було в нас держави, її центру, династії, яка би передавала владу у спадок. Тому народ і наші землі шматували всі кому не ліньки.
Вважаю, спасіння наше в тому, що на Заході москаль не вкрав душу українську, тут завжди мріяли про свою державу, і ця думка переважаюча для більшості , а решта регіонів вже підтягуються, починають розуміти.
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Стимулювання народжуваності має стати державним пріоритетом.
Важливе питання.
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Не в этот раз, так в другой... Человек, доведенный до краю, уже одержим мыслью об уходе и обязательно повторит попытку, если, конечно, в его жизни не мелькнет светлый луч надежды на добрые перемены.
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Большинство таких людей и не собираются прыгать. Для этого нужно или стальные яйца или полный туман в голове. Те кто это делают хотят просто привлечь к себе внимания или желания, что бы их просто выслушали и посочувствовали потому как в его окружении не нашлось человека который бы его выслушал и поддержал...
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Для этого и есть (должны быть) социальные службы для помощи в критических ситуациях.
Жизнь сложная штука... От тюрьмы и сумы... ну и т.д.
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Интересно, за кого голосовал этот прыгун?
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