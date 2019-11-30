 Патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з моста в Києві, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі фейсбук повідомила патрульна поліція Києва.
У четвер, близько 4 години ранку, патрульні виявили чоловіка, який сидів на перилах мосту. Підійшовши ближче, щоб з ним поспілкуватися, інспектори дізналися, що він в розпачі і має намір стрибнути вниз. Громадянин не підпускав до себе поліцейських, тому спілкуватися довелося на відстані.
Чоловік розповів, що у нього проблеми в сім'ї після смерті його матері. Дружина пішла і забрала дітей. Крім того, сестра перестала спілкуватися з ним.
Щоб відвернути увагу чоловіка, командир роти Олександр Прокопенко запропонував записати свій номер телефону, водночас, як його колега Сергій Кругляк швидко підбіг і схопив потенційного самогубця за руки. Чоловіка посадили в службовий автомобіль і викликали медиків.
не виховали з нього чоловіка, тому і така думка про самогубство виникла.
Мені здається, більше про моральну незрілість та нездатність до самостійності.
Хоча в глобальному вимірі, так, кількість осіб, які прийняли рішення боронити державу, значно поступається кількості уклоністів, які воліли би про війну взагалі не чути.
Українці в цьому нагадують китайців, які неагресивні на національному рівні. Проте на відміну від китайців, які здатні об'єднуватись як мурахи, українці - анархісти. І водночас, українці є природними націоналістами, позаяк вони дуже приязно ставляться до свого етносу. Є питання щодо всієї політичної нації, але відсоток етнічних українців вельми здоровий для контролю за нею.
Через те, для захисту свого арєалу, українській нації не вистачає агресивності як захисного механізму, який принаймні відлякує суперника. І звісно, стимулювання народжуваності будь-якими способами, найкращий з яких житлові програми, стимулювання індивідуального будівництва.
Боротьба велась хаотично, інколи народ об'єднували такі харизматичні лідери як Б.Хмельницький. Але він помер і все було знищено. Не було в нас держави, її центру, династії, яка би передавала владу у спадок. Тому народ і наші землі шматували всі кому не ліньки.
Вважаю, спасіння наше в тому, що на Заході москаль не вкрав душу українську, тут завжди мріяли про свою державу, і ця думка переважаюча для більшості , а решта регіонів вже підтягуються, починають розуміти.
Важливе питання.
Жизнь сложная штука... От тюрьмы и сумы... ну и т.д.