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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (8573) Правоохоронні органи (470) Харківщина (824) банкомат (44)

 На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Первомайському Харківської області вночі підірвали банкомат і викрали велику суму грошей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про те, що в Первомайському стався вибух банкомату надійшло в поліцію 29 листопада о 2:59.

На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 01

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На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 02

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. За висновком фахівців вибухотехнічного управління обласного главку поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Сума викрадених коштів становить більш ніж 2 мільйони гривень

На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 03
На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області. ВIДЕО камер спостереження

На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція 05

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст.185 (крадіжка) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162630
 
 
 Топ коментарі
 
Преступность при зебиле уже настолько обнаглела, что взрывает банкоматы
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Два лимона в ящике без охраны - это 100% участие сотрудников Привата
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Преступность при зебиле уже настолько обнаглела, что взрывает банкоматы
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А если еще бабушка Беня начинает раскачивать лодку, то...
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ой как он строго охранялся.... аж металлопластиковая перегородка! ваууу!
охранник лицея хоть не пострадал (проснулся небойсь))) от бабаха в 3.00..))
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и еще! почему на ночь в банкомате оставили деньги? почему не была проведена инкассация?
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Хлопці виграли в ло о забаву 2 ляма...
Сімнівна ця гра з банкома ами як і забава...
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Найчастіше підривають в прифронтових областях. Сепарня.
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Тобто пограбували Приватбанк? А хто має такий мотив?
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При савке при вскрытии сейфа взрывалась колба с несмываемыми чернилами.Деньги - макулатура и медвежатнику -несмываемые пятна.
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Добре що нікого не вбили. Харків відрізняється низкою зухвалих пограбувань інкасаторів. І справи ті не мають шансів на розкриття
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100% сэкономили на видеонаблюдения, а оно в сотни раз меньше стоит. Скупой платит дважды, трижды и так до бесконечности.
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Да, видеонаблюдение єто круто, так бьі имели возможность хоть посмотреть как лотто-миллион происходит, два лотто миллион
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Два лимона в ящике без охраны - это 100% участие сотрудников Привата
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хм. не хило люди к Новому году готовятся !!! На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7591
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так мабуть аваківська банда і грабує...
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молодцы как я им завидую опять да еще бандитскую организацию приват..им надо памятники бронзовые на родине ставить..хоть поживут.. На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8088
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А где Нацгвардия, полиция, Альфа славная? Пусть бы ночами лучше улицы патрулировали, больше толку, гражданам спокойнее.
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