 Ми сьогодні стали свідками відсутності як правоохоронної, так і судової системи, - Пашинський про рішення суду. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Після рішення суду продовжити арешт Сергія Пашинського на 60 днів, Пашинський звернувся до Генпрокурора Руслана Рябошапки, який є старшим групи прокурорів у цій справі.

"Шановний пане, колись Наполеон сказав одну річ: це більше ніж злочин, це помилка. Нікого не здивувати злочинами наших правоохоронців. Але те, що ви зробили, - ви зробили помилку не щодо мене, ви не зламаєте мене. Я, зціпивши зуби, буду витримувати ці фальсифікації, цю брехню. Ви ламаєте залишки судової системи, ви ламаєте цих нещасних прокурорів, які змушені, ховаючи очі, виступати в цій справі. І я просто хочу сказати одне: ми сьогодні стали свідками відсутності як правоохоронної, так і судової системи", - заявив Пашинський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського. ВIДЕО

Захист Сергія Пашинського вважає, що йому загрожує небезпека. Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив адвокат Пашинського Андрій Федур.

"Убивство йому загрожує. І цьому є реальні докази, є відповідні матеріали", - сказав адвокат Федур.

На запитання про те, від кого така загроза існує, адвокат сказав: "вороги Української держави".

"Це рішення є абсолютно свавільним, немає нічого спільного з дотриманням прав людини. Немає нічого спільного зі справедливим судом. Це грубе порушення статті 6 Європейської конвенції. Я хочу звернути увагу на те, що я говорив у судовому засіданні, які наводив аргументи, ви чули і ви можете зробити власні висновки - хто був більш переконливим у процесі - я чи публічне обвинувачення. Мені здається, що я", - прокоментував Федур рішення суду.

"Але, коли я взяв на себе захист, і коли 4 листопада було повідомлено про підозру Пашинському, то мене попередили, що він буде арештований, що він буде утримуватися під вартою весь час, і він отримає вирок - 8 років позбавлення волі. Я з цим не погодився, і я взяв на себе його захист. І я впевнений, що навіть за тієї страшної атаки, яка чиниться на судову гілку влади, коли кажуть, що вже з Верховним Судом, Вищою радою правосуддя розмовлятимуть у межах кримінальних проваджень, то зрозуміло, що зі слідчим суддею Печерського суду, також вони розмовлятимуть таким чином", - акцентував адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур

"Можливо, яка-небудь проста людина ще зможе захиститися в суді, але якщо це політичне замовлення, як у цьому випадку, фактично реальної можливості захиститися немає. Я такими справами займаюся з другої половини 90-х. За кожної зміни президента в Україні в мене такі провадження. Це щоразу. Я так розумію, що, мабуть, ще дві зміни президентів я буду займатися такими речами. На жаль. І це проблема не Пашинського - це наша з вами власна трагедія. Я знаю це з власного досвіду. Я мав такі ось "оцінки", такі "подарунки" від кожного з наших президентів", - резюмував Федур.

Він зазначив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Також дивіться: "Ви думаєте, що зламаєте мене цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - Пашинський на суді. ВIДЕО

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.