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Все про:арешт (1041) Пашинський (303) Федур (11) Рябошапка Руслан (216)

 Ми сьогодні стали свідками відсутності як правоохоронної, так і судової системи, - Пашинський про рішення суду. ВIДЕО

Сергій Пашинський заявив про фальсифікацію справи проти нього, що в підсумку може призвести до краху правоохоронної і судової систем.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Після рішення суду продовжити арешт Сергія Пашинського на 60 днів, Пашинський звернувся до Генпрокурора Руслана Рябошапки, який є старшим групи прокурорів у цій справі.

"Шановний пане, колись Наполеон сказав одну річ: це більше ніж злочин, це помилка. Нікого не здивувати злочинами наших правоохоронців. Але те, що ви зробили, - ви зробили помилку не щодо мене, ви не зламаєте мене. Я, зціпивши зуби, буду витримувати ці фальсифікації, цю брехню. Ви ламаєте залишки судової системи, ви ламаєте цих нещасних прокурорів, які змушені, ховаючи очі, виступати в цій справі. І я просто хочу сказати одне: ми сьогодні стали свідками відсутності як правоохоронної, так і судової системи", - заявив Пашинський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського. ВIДЕО

Захист Сергія Пашинського вважає, що йому загрожує небезпека. Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив адвокат Пашинського Андрій Федур.

"Убивство йому загрожує. І цьому є реальні докази, є відповідні матеріали", - сказав адвокат Федур.

На запитання про те, від кого така загроза існує, адвокат сказав: "вороги Української держави".

"Це рішення є абсолютно свавільним, немає нічого спільного з дотриманням прав людини. Немає нічого спільного зі справедливим судом. Це грубе порушення статті 6 Європейської конвенції. Я хочу звернути увагу на те, що я говорив у судовому засіданні, які наводив аргументи, ви чули і ви можете зробити власні висновки - хто був більш переконливим у процесі - я чи публічне обвинувачення. Мені здається, що я", - прокоментував Федур рішення суду.

"Але, коли я взяв на себе захист, і коли 4 листопада було повідомлено про підозру Пашинському, то мене попередили, що він буде арештований, що він буде утримуватися під вартою весь час, і він отримає вирок - 8 років позбавлення волі. Я з цим не погодився, і я взяв на себе його захист. І я впевнений, що навіть за тієї страшної атаки, яка чиниться на судову гілку влади, коли кажуть, що вже з Верховним Судом, Вищою радою правосуддя розмовлятимуть у межах кримінальних проваджень, то зрозуміло, що зі слідчим суддею Печерського суду, також вони розмовлятимуть таким чином", - акцентував адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинський дістав удар пляшкою по голові: він мав відстрілюватися чи чекати, коли "трояндочка" уп'ється йому в горло? - адвокат Федур

"Можливо, яка-небудь проста людина ще зможе захиститися в суді, але якщо це політичне замовлення, як у цьому випадку, фактично реальної можливості захиститися немає. Я такими справами займаюся з другої половини 90-х. За кожної зміни президента в Україні в мене такі провадження. Це щоразу. Я так розумію, що, мабуть, ще дві зміни президентів я буду займатися такими речами. На жаль. І це проблема не Пашинського - це наша з вами власна трагедія. Я знаю це з власного досвіду. Я мав такі ось "оцінки", такі "подарунки" від кожного з наших президентів", - резюмував Федур.

Він зазначив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Також дивіться: "Ви думаєте, що зламаєте мене цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - Пашинський на суді. ВIДЕО

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162540
 
   
 Топ коментарі
 
Отсутствие правоохранительной и судебной системы, которые Пашинский 5 лет усиленно реформировал
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Отсутствие судебной системы -- это когда такие как Пашинский безнаказанно воруют.
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Так плакать хочется. Обидели мародёра. Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 7497
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Сейчас у ЗЕботов начнется оргия Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 2943 Наблюдаем за убогими
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бурление зеленых гомн,я бы сказал Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 7266
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Цікаво при чому тут зебіли,чи озброєні відморозки, на твою думку, мають гуляти вулицями і для розваги стріляти людей?
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а когда, об твою голову , бутылку били последний раз?
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Нікого не били по голові, крім тебе в дитинстві, якщо ти в звіздьож Пашинського віриш
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Народный депутат около 17 часов возвращался домой. В одном из сел Васильковщины автомобиль нардепа свернул на неосвещенную часть дороги, посередине которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней и водитель едва смог избежать столкновения. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана - он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу нападавшему.
Источник: https://censor.net.ua/n421862
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так и на заборе тоже много чего пишут.....а бумага так та все стерпит!)
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Им удалось выяснить, что начиная с 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает.

Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей.Источник: https://censor.net.ua/v3152395
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Так плакать хочется. Обидели мародёра. Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 7497
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Отсутствие судебной системы -- это когда такие как Пашинский безнаказанно воруют.
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Так он человек слишком многогранный. Невозможно бороться с коррупцией без борьбы с офшорами. А вот тут у Вовы у самого рыльце в пушку.
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Мальчонку не троньте ! - Прохрипел старый большевик.- Идите уже,- подтолкнул его белый офицер к пропости .(к-ф." Мы из Кроншадта") ))
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Большевики как правило приписывали свои зверства белым.
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Всякое там было.На то и гражданская война. Но симпатии на стороне белых.
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Отсутствие правоохранительной и судебной системы, которые Пашинский 5 лет усиленно реформировал
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Он своё благосостояние реформировал, ему не до судебной и правохранительной системы было. Да и не ему одному...
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А что лично Пашинский сделал для реформирования правоохранительной и судебной системы? Плохо, да? Бумеранг в действии.
Кстати, когда тот же Пашинский заседал в Раде, сколько добробатовцев получили сроки за намного меньшее, причем в зоне боевых действий? Что-то не слышала, чтобы Пашинский поднимал этот вопрос.
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а что вообще пашинский сделал что бы его судили?а ты где был,ПААчему не реформировал?может тебя тоже закрыть?
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а у него полномочия как у пашинского были ?
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а кто ему дал полномочия предьявлять?есть суд пусть пистует и предьявляет
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Ну вот, суд и разбирается. Так о чем базар?
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да не в чем,вот пусть и разбирается суд,а пока суд не огласил решение никто не считается преступником,полномочия,реформирования и тд итп
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Перевищення самооборони як мінімум, хоча там він і був озброєним нападником
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вы наверное "пострадавший"? или так,мимо проходил,проезжал,пролетал,проплывал,немного слышал,немного видел,немного на ощупь,немного догадался?вы суд?вы вообще кто?у меня флаг Украины возле ника,а вы вооще-то ктооо?
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Ні, куда мені, то армія проплачених Пашинським тролів все бачила на власні очі, як страшний Хімікус влаштував засідку на святого нардепа, якого ще ,чорнороті наклепники неправдиво,само собою, звинувачують в заказних убивствах і цілому списку злочинів на додачу.
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да не пой военных песен!за что его привлекают?за максимум если суд решит-превышение самообороны! и держат в камере,за большие преступления гуляют под домашним арестом!
вы его еще в клетку железную посадите!что не видно неадекватность решения суда в этом случае?
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я думаю зелень тоже будут судить,а уж тут есть где поразвлечся и быстрее чем они думают
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Вообще-то вменяемые люди не являются сторонниками сект (в отличие от тебя) какого бы цвета они ни были. Вменяемые считают, что перед законом все должны быть равны. А то добровольца судят за отжатую мобилку, а Пашинскому огнестрел с рук сошел. Суд тогда особо и не разбирался, ну так пусть теперь разбирается, а Пашинскому не о чем вопить. Или он думал, что будет всегда неприкасаем?
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Перший пішов. Наступні П-й, П-ко. Ти #П.П.П# Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 8235
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ажн кипятком писаешь! Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 1944 куда пийшов? шифры какие то,не бойся мы тебя не посадим Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда - Цензор.НЕТ 1944
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***
Как жалко мне вельмож! Наградам нет числа,
Но нет и радости ему, в плену алчи и зла.
Однако честный муж, от жадности свободный,
Для них не человек... Вот странные дела!

Омар Хайям
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"Быть может старая, тюрьма центральная, меня очкарика с картавым ждешь." Ми сьогодні стали свідками відсутності як правоохоронної, так і судової системи, - Пашинський про рішення суду - Цензор.НЕТ 4170
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зебилы - прежде чем тут умничать - начните свои думы тут излагать с - меня ударили по голове бутылкой и я ..... - тогда будет понятна ваша позиция
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Вот так и хочется повторить его (пашинского) фразу.Только заменив слово "отсутствия",на "присутствия."Ну что же повторяю с изменениями."Мы сегодня стали свидетелями присутствия как правоохранительной, так и судебной системы", - Пашинский о решении суда. Вот так нормально.
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в итоге может привести к краху правоохранительной и судебной систем.

Нравится мне анекдотик:
Девушка: Доктор!!! Я пила кока-колу!!! Я умру!?!
Доктор с черненьким юморком: Все умрут.
Девушка в ужасе: Все УМРУТ.!!!
Доктор!!!
Зачем я пила кока-колу.
Источник: https://censor.net.ua/v3162540
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Мошеннику , аферисту, манипулятору как говорят клейма негде ставить- не нравится украинский суд. Ми сьогодні стали свідками відсутності як правоохоронної, так і судової системи, - Пашинський про рішення суду - Цензор.НЕТ 6757
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Придурок ты и твой Зеклоун посмотри за что судят Пашинского потом разевай свою варешку
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Напрашивается один вывод по этому делу.
1. Петр Порошенко не реформировал эту судебную власть пожалел регионалов и маргиналов.
2. Следущий раз необходимо уничтожать маргинальскую и прокацапскую сволочь, а не играть с этими ****** в демократию.
3. Маргиналов и прокацапов исправит только могила.
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Пашинский, Шо нареХВормировав то й маєш...
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Уэтой страны будущего нет. И не потому, что Пашинского оставили под арестом по надуманному обвинению, а потому, что огромная часть населения этой страны одобряюттакое "правочудие". Это не возврат в эпоху овоща. Это - путь в парашу.
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Мы это и раньше знали, а он, типа, только сегодня это понял? Не думаю. Просто когда он был при власти его, как и других, это вполне устраивало...
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Едва не застрелил простолюдина,а хочет выглядеть святым.Ответочка пришла. Нежданчиком закономерным.
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Звикай виродку - тобі ще за злочини під час "майдану" відповідати.
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Да ладно, раздухарился, когда болеть начнёшь? Уже пора за сердце хвататься и в плед заворачиваться.
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Открытие. Кто эту систему строил - что теперь сами ******. Декриминализируйте расправу над судьями, у меня уже на примете столько.
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Он ее родил, выносил вместе с другими, а теперь свое "дите" крахнуть собирается -* не верится
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Немає сенсу обсмоктувати закриту справу ,яку НЕЗАКОННО реанімувало ДБР.ДБР,яке досі очолює Труба .Труба,який пукнути не може без дозволу Банкової.Це не суд.
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мені здається, що слуги урода роблять ці всі "шоу" спеціально, щоб відволікти увагу суспільства та патріотів від "нормандської зустрічі" клоуна зі своїм роботодавцем із-за поребрику...
а взагалі, я знову ж, в 3250-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Антимайдан радостно взвыл, но потом будут ныть вытирая сопли - а меня то за что?
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