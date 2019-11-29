 Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко на офіційній сторінці облради у Facebook.
"Група депутатів зламала двері до сесійної зали після закінчення робочого дня і винесла звідти кабінку для голосування. Зараз цією подією займатимуться правоохоронці. Хочу зазначити, що це зроблено для того, щоб зробити переворот в обласній раді, зокрема незаконно усунути мене з посади", - повідомила Москаленко.
Вона також зазначила, що в залі є дорога апаратура для електронного голосування та інші цінні речі, тому незаконні проникнення туди є кримінальним правопорушенням. Москаленко також наголосила, що все це - ще одне свідчення втручання в роботу обласної ради з боку облдержадміністрації. Тому вона офіційно просить поліцію та СБУ втрутитися в ці події і дати їм відповідну оцінку.
Зранку 29 листопада голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко прокоментувала журналістам події, які відбуваються в обласній раді.
Як повідомляє "Укрінформ", нині зала забарикадована, біля неї чергують правоохоронці і нікого туди не пускають.
Наразі група депутатів проводить закрите засідання в одному з приміщень обласної ради на четвертому поверсі. У холі перебуває багато журналістів та активістів, але нікого на засідання не пускають.
За словами присутньої тут відомої в Миколаєві волонтерки та активістки Ольги Вербицької, наразі в обласній раді відбувається щось "на кшталт голосування 16 січня 2014 року у Верховній Раді".
"Група антиукраїнськи налаштованих депутатів намагається в будь-який спосіб відсторонити від посади голову обласної ради. Це незаконно. Зараз ми очікуємо наших активістів, АТОвців і будемо готові діяти адекватно тому, що тут відбуватиметься", - сказала Вербицька.
Як уже повідомлялося, голова Миколаївської обласної ради заявила, що проти неї відбуваються незаконні дії, спрямовані на відсторонення її від посади. Частина депутатів з так званої "групи Стадніка" (голови ОДА. – Ред.) вирішили проводити сесію 26 листопада без її участі, щоб розглянути питання зняття її з посади.
Своєю чергою активісти, серед яких відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, фактично зірвали проведення сесії 26 листопада, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади голови облради Вікторії Москаленко. Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали в нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Адже в останні дні низка депутатів публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.
Варто зауважити, що наступна сесія обласної ради запланована на 3 грудня. Проте 28 листопада група депутатів зібрала необхідну кількість підписів і поставила голову облради перед вимогою провести засідання 29 листопада.
Виходить - розпочинають бити солоденьких..
зачем там сепары сепаров пытаются заменить сепарами ?
А ты уже обрадовался непонятно чему, наивный.
--------------
Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Інформацію підтвердив речник СБУ Андрій Середич.
«Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх», - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Співробітники Слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко. 28 листопада 2019 року правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу.
29 листопада 2019 12:50
Через нестачу сировинного молока в Україні, декілька вітчизняних переробних підприємств вже планують ввозити молоко-сировину із сусідньої Польщі. Про це повідомила керівник проекту Асоціації виробників молока «Гуртовий збут молока» Олена Жупінас, передає прес-служба АВМ.
«Це не вирішить системної проблеми української галузі. Адже завезти зможуть декілька тисяч тонн, тим часом дефіцит становить понад 1 млн т. Так, у цьому році, вперше в історії України, обсяг виробництва буде меншим за 10 млн т», - зауважила експерт.
За її словами, основна причина дефіциту сировини - найбільше скорочення поголів'я дійних корів у промисловому секторі за останні 20 років - понад 30 тис. корів у промисловому секторі.
ПІСЛЯ ВІДМІНИ 2016 РО. СПЕЦРЕЖИМУ ПДВ держава так і не розробила ефективної програми підтримки тваринницької галузі, яка б дала можливість фермам розвиватися.Це все призвело до кризової ситуації в галузі», - підкреслила експерт.
----------------
Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Інформацію підтвердив речник СБУ Андрій Середич.
«Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх», - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Співробітники Слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко (блок Порошенка) 28 листопада 2019 року правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу.
Вашего предшественника, вора Януковоща, ждали воры в Ростове.
Где ждут вас, мелкое мародёрское ворьё, когда ВСЁ раскроется? Порошок сбежит на Мальдивы. А вас ведь с собой не возьмёт. А люди уже начали вас отлавливать.
только лохи падкие на бренд скупают хлам))
Ыліта! ))))
Оборудка цілком на рівні Обл освіти.
Відбулася два роки тому. Отримання грошей (відкату) не зафіксовано. Що вони будуть їй приплітати?
На допиті.
А що ще буде після НР. Навіть гадати не хо.
Кондитерська компанія Порошенка купила частку в Міжнародному інвестиційному банку
Сьогодні о 12:08•Економічна правда
Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син 5 президента України Олексій Порошенко, купила пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
При цьому, у повідомленні банку не вказується, яку саме частку купила компанія та яким чином змінилась структура Міжнародного інвестиційного банку.
У даних за третій квартал 2019 року йдеться, що пакетом з 50,08% акцій банку володіє інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал, 9,92% акцій належать Петру Порошенко, 14,92% - Ігорю Кононенко.
МІБ зареєстрований в березні 2008 року. Його акціонерами на 1 січня 2019 року були Петро Порошенко - 60%, Ігор Кононенко - 14,9%, Олег Гладковський (Свинарчук!) і Олег Зімін - по 9,9%, Катерина Ворушиліна та Сергій Ворушилін - по 2,6%, Олексій Порошенко - 0,006%, Юлія Гладковська - 0,000001%.
Що за триколором на можеш ховатись , сховався за польским прапором ???
А пособник Поцзедент-миротворец
бубочка у останній візит до області тупнув ніжкою на губера і запитав - "ДОКОЛЄ?"
Той відповів "Єсть" і почав виконувати.
В хід пішла вся мразота від "Опозиційного блоку".
До речі - позачергова сесія, згідно регламенту, назначена на 3 грудня (вівторок), але губеру кожна година на рахунку.