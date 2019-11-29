 Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко на офіційній сторінці облради у Facebook.

"Група депутатів зламала двері до сесійної зали після закінчення робочого дня і винесла звідти кабінку для голосування. Зараз цією подією займатимуться правоохоронці. Хочу зазначити, що це зроблено для того, щоб зробити переворот в обласній раді, зокрема незаконно усунути мене з посади", - повідомила Москаленко.

Вона також зазначила, що в залі є дорога апаратура для електронного голосування та інші цінні речі, тому незаконні проникнення туди є кримінальним правопорушенням. Москаленко також наголосила, що все це - ще одне свідчення втручання в роботу обласної ради з боку облдержадміністрації. Тому вона офіційно просить поліцію та СБУ втрутитися в ці події і дати їм відповідну оцінку.

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Зранку 29 листопада голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко прокоментувала журналістам події, які відбуваються в обласній раді.

Як повідомляє "Укрінформ", нині зала забарикадована, біля неї чергують правоохоронці і нікого туди не пускають.

Наразі група депутатів проводить закрите засідання в одному з приміщень обласної ради на четвертому поверсі. У холі перебуває багато журналістів та активістів, але нікого на засідання не пускають.

За словами присутньої тут відомої в Миколаєві волонтерки та активістки Ольги Вербицької, наразі в обласній раді відбувається щось "на кшталт голосування 16 січня 2014 року у Верховній Раді".

"Група антиукраїнськи налаштованих депутатів намагається в будь-який спосіб відсторонити від посади голову обласної ради. Це незаконно. Зараз ми очікуємо наших активістів, АТОвців і будемо готові діяти адекватно тому, що тут відбуватиметься", - сказала Вербицька.

Як уже повідомлялося, голова Миколаївської обласної ради заявила, що проти неї відбуваються незаконні дії, спрямовані на відсторонення її від посади. Частина депутатів з так званої "групи Стадніка" (голови ОДА. – Ред.) вирішили проводити сесію 26 листопада без її участі, щоб розглянути питання зняття її з посади.

Своєю чергою активісти, серед яких відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, фактично зірвали проведення сесії 26 листопада, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади голови облради Вікторії Москаленко. Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали в нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Адже в останні дні низка депутатів публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.

Варто зауважити, що наступна сесія обласної ради запланована на 3 грудня. Проте 28 листопада група депутатів зібрала необхідну кількість підписів і поставила голову облради перед вимогою провести засідання 29 листопада.