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 Політика України
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Все про:Миколаїв (379) облрада (125) Москаленко Вікторія (1)

 Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування. ВIДЕО

У Миколаєві депутати зламали двері до сесійної зали обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко на офіційній сторінці облради у Facebook.

"Група депутатів зламала двері до сесійної зали після закінчення робочого дня і винесла звідти кабінку для голосування. Зараз цією подією займатимуться правоохоронці. Хочу зазначити, що це зроблено для того, щоб зробити переворот в обласній раді, зокрема незаконно усунути мене з посади", - повідомила Москаленко.

Вона також зазначила, що в залі є дорога апаратура для електронного голосування та інші цінні речі, тому незаконні проникнення туди є кримінальним правопорушенням. Москаленко також наголосила, що все це - ще одне свідчення втручання в роботу обласної ради з боку облдержадміністрації. Тому вона офіційно просить поліцію та СБУ втрутитися в ці події і дати їм відповідну оцінку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На позачерговій сесії облради в Одесі депутати влаштували бійку. ВIДЕО

Зранку 29 листопада голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко прокоментувала журналістам події, які відбуваються в обласній раді.

Як повідомляє "Укрінформ", нині зала забарикадована, біля неї чергують правоохоронці і нікого туди не пускають.

Наразі група депутатів проводить закрите засідання в одному з приміщень обласної ради на четвертому поверсі. У холі перебуває багато журналістів та активістів, але нікого на засідання не пускають.

За словами присутньої тут відомої в Миколаєві волонтерки та активістки Ольги Вербицької, наразі в обласній раді відбувається щось "на кшталт голосування 16 січня 2014 року у Верховній Раді".

"Група антиукраїнськи налаштованих депутатів намагається в будь-який спосіб відсторонити від посади голову обласної ради. Це незаконно. Зараз ми очікуємо наших активістів, АТОвців і будемо готові діяти адекватно тому, що тут відбуватиметься", - сказала Вербицька.

Як уже повідомлялося, голова Миколаївської обласної ради заявила, що проти неї відбуваються незаконні дії, спрямовані на відсторонення її від посади. Частина депутатів з так званої "групи Стадніка" (голови ОДА. – Ред.) вирішили проводити сесію 26 листопада без її участі, щоб розглянути питання зняття її з посади.

Своєю чергою активісти, серед яких відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, фактично зірвали проведення сесії 26 листопада, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади голови облради Вікторії Москаленко. Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали в нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Адже в останні дні низка депутатів публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.

Варто зауважити, що наступна сесія обласної ради запланована на 3 грудня. Проте 28 листопада група депутатів зібрала необхідну кількість підписів і поставила голову облради перед вимогою провести засідання 29 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162529
 
 
 Топ коментарі
 
Как помню то эта Москаленко резко выступала против Зеленского, и зеленые несколько раз пробовали ее снять с должности. Так что получается это зеленские окрепли и делают уже силовую смену председателя облсовета.
А ты уже обрадовался непонятно чему, наивный.
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это уже "началось"?!.. неужели Зеленых начали бить?!
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это уже "началось"?!.. неужели Зеленых начали бить?!
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Це цитата про пані Москаленко із вікі - "Депутат Миколаївської обласної ради VII скликання від Блоку Петра Порошенка «Солідарність»".
Виходить - розпочинають бити солоденьких.. Бунт в облсовете Николаева: депутаты взломали дверь в сессионный зал и вынесли кабинку для голосования - Цензор.НЕТ 8644
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Про те, що солоденькі сепари - давно вже відомо.. Сепар артурчик гєрасімов - навіть став на чолі фракції ПЄСу в ВР..
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так а шо тогда в николаеве происходит ?

зачем там сепары сепаров пытаются заменить сепарами ?
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нет просто щас формирует новая николаевская народная республика
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Вони за двері ховаються, а керують з фейсбуків.
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Зебилы, а ведь еще не 8 число. Там все может быть намного хуже.
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Как помню то эта Москаленко резко выступала против Зеленского, и зеленые несколько раз пробовали ее снять с должности. Так что получается это зеленские окрепли и делают уже силовую смену председателя облсовета.
А ты уже обрадовался непонятно чему, наивный.
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Чому "васьмое" число? Зустріч же ніби-то девятого. Ні
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Абсолютно идентичное будет в Харькове.Гепа -апокалипсис с Райниным затеваютт бунт с цель создания ХНР под другой аббревиатурой.
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це путен не дремлет, грядет местный приворот в жмеринке. зелю точно приворожат
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Житомирская фабрика освоила носочки с цитатами "великих" полководцев )))))

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Неприкосновенность отменили же. Все, угловка депутатам обеспечена. И снятие депутатских полномочий. По закону.
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Депутаты походу решили по старинке, внаглую, и забыли что времена изменились.
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"Неприкосновенность отменили же..."хахахахаха)))))))))
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А по какому закону доплаты в конвертах?
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Самое главное, почему до сих пор не открыто уголовное производство по данному факту!!
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не путай разбой и криминал с анархией. Анархия на уровне с демократией - лучшие устрои общества, но анархия в чистом виде невозможна как коммунизм.
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Для тех кто тявкает лишь бы тявкнуть. Москаленко никогда не дружила с новой властью. В отношении нее ведется следствие в ГБР по фактам крупных хищений. Депутаты не могут решить кадровый вопрос потому, что мадам не ставит его на голосование.
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Знаємо ваше ДБР: дешеві повії за викликом, можна і анал.
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"следствие в ГБР" це зараз щось на кшталт "завідомо зфальшована справа". Отаку репутацію має неповажний і корупційний пан Труба, призначений, до речі, колишнім пріпіздєнтом під себе, і зрозуміло для чого. Але ця сокира вивалилась з чоколядної руки, і почала гамселити самого Свина, отак буває - вам по сусалам вашим же салом
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Соевых выметают. Москаленко из банды порошка.
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Вона з банди українців. На жаль, українці дуже терплячі. Але і в них є межа. Не зліть їх і не доводьте до крайності.
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Не прикривайся українцями, мерзото. Вона з ваших - банди мародерів порошка. І на неї заведені кримінальні справи за фактами багатомільйонних зловживань.
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Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Інформацію підтвердив речник СБУ Андрій Середич.

«Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх», - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Співробітники Слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко. 28 листопада 2019 року правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу.
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Не будь таким примітивним. Зеля позвонив своєму дружку Баканову, щоб цю чортицю якось прибрали. ДБР теж повії за викликом. Іде зачистка органів влади від українців. Всі ці нібито неправильно проведені тендери, перевищення службових повноважень пред'являють тим, кому нічого пред'явити. От коли заведуть справу і засудять Бєню і Портянку - може тоді і повірю цій зеленій слизі.
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Йде зачистка від злодіїв. А прикормлена нацючня називає злодіїв "українцями".
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В она з банди Чоколядного Свина, агента Лоліти. Що не відміняє зухвале нехтування законом бандою Зеленої Жаби.
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Прислуга урода хочет деребанить все денежные потоки.
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Через брак сировини українські переробники купуватимуть молоко в Польщі

29 листопада 2019 12:50

Через нестачу сировинного молока в Україні, декілька вітчизняних переробних підприємств вже планують ввозити молоко-сировину із сусідньої Польщі. Про це повідомила керівник проекту Асоціації виробників молока «Гуртовий збут молока» Олена Жупінас, передає прес-служба АВМ.

«Це не вирішить системної проблеми української галузі. Адже завезти зможуть декілька тисяч тонн, тим часом дефіцит становить понад 1 млн т. Так, у цьому році, вперше в історії України, обсяг виробництва буде меншим за 10 млн т», - зауважила експерт.

За її словами, основна причина дефіциту сировини - найбільше скорочення поголів'я дійних корів у промисловому секторі за останні 20 років - понад 30 тис. корів у промисловому секторі.
ПІСЛЯ ВІДМІНИ 2016 РО. СПЕЦРЕЖИМУ ПДВ держава так і не розробила ефективної програми підтримки тваринницької галузі, яка б дала можливість фермам розвиватися.Це все призвело до кризової ситуації в галузі», - підкреслила експерт.
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Так твої слуги щяс розроблять. Доїть вас будуть, замість корів.
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это как сыр по 58,который делает в раде кива и продает зекретину?наивные манкруты,вас совсем по другому доят)земанкрутам вообще теперь веселуха - одни сегодня их доят,другие завтра им будут горлянки резать Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 956
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Давай, и взахлёб:
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Служба безпеки України викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Інформацію підтвердив речник СБУ Андрій Середич.

«Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю е-підручників. У змові з двома комерційними структурами, які спеціалізуються на наданні програмних послуг, чиновники безпідставно провели тендер та перерахували фірмам кошти на придбання кодів доступу до електронних ресурсів. У такий спосіб вивели з бюджету 15 мільйонів гривень та привласнили їх», - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Співробітники Слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали слідчі дії відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко (блок Порошенка) 28 листопада 2019 року правоохоронці прийшли до кабінету голови з ухвалою суду щодо обшуку приміщень, вилучення документів та оголошення про підозру. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Слідчий Микола Федоров зачитав ухвалу.
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да не истери...может в Польше еще схоронишься ,когда отлов земанкрутов начнется Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 5492
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Зачем мне истерить? )))) У меня всё хорошо. Товарищ Феррари купил, на честно заработанные, легально, и налоги платит до гроша, и вместе работать приглашает. )))
Вашего предшественника, вора Януковоща, ждали воры в Ростове.
Где ждут вас, мелкое мародёрское ворьё, когда ВСЁ раскроется? Порошок сбежит на Мальдивы. А вас ведь с собой не возьмёт. А люди уже начали вас отлавливать.
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какие "люди" нас начали отлавливать,манкрут?))))не истери,говорю,а то уже к чему то про товарища на феррари настрочил и тут же высрал,что он его на честно заработанные купил Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 9129
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)))) Мародёрка, откроется всё. Начали с крупных воров, дойдут и до мелкой шелупони типа тебя. Так что продолжай истерить. ))))
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ферари 1988?)) старые машинки не в почете в нормальных странах, за экологию борются))
только лохи падкие на бренд скупают хлам))
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Бгггг. Мародёрка и год выдумала, и что в почёте и не в почёте "знает", и сама себя тут же опровергла, считая себя "умной". )))))
Ыліта! ))))
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От тепер скажи - "До чого тут голова облради?"
Оборудка цілком на рівні Обл освіти.
Відбулася два роки тому. Отримання грошей (відкату) не зафіксовано. Що вони будуть їй приплітати?
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Ботяра под польским флажком - займись привычным делом, мой лучше унитаз у пана Марека, не отвлекайся на высеры. Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 4275
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Зачем мне мыть? Ты вылижешь. Он вкусно пахнет свыночолым.
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та на ферме или заводе работает, ведь многие поляки рванули дальше на настоящие заработки)) за копейки не хотят работать, а страну поднимать надо))
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За це окрема дяка ворюзі бахматюку і таким "аграріям" як він. Знищили молочне стадо, от тепер і маємо.
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ЗЕшмаркля понаставляв своїх манкрутів і вважає, що усе само собою буде добре?! Тазара...
А що ще буде після НР. Навіть гадати не хо.
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Це та депутатка, яка назвала нашого зебобіка малоросом. Злобний клоун не прощає образ. В Києві не вдалося змістити Кличко - беруться там, де ради очолюють українці. В Одесі, Харькові, Запоріжжі - немає проблем, там свої люди.
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КІНЕЦЬ ЗУБОЖІННЮ.
Кондитерська компанія Порошенка купила частку в Міжнародному інвестиційному банку
Сьогодні о 12:08•Економічна правда
Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син 5 президента України Олексій Порошенко, купила пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

При цьому, у повідомленні банку не вказується, яку саме частку купила компанія та яким чином змінилась структура Міжнародного інвестиційного банку.

У даних за третій квартал 2019 року йдеться, що пакетом з 50,08% акцій банку володіє інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал, 9,92% акцій належать Петру Порошенко, 14,92% - Ігорю Кононенко.

МІБ зареєстрований в березні 2008 року. Його акціонерами на 1 січня 2019 року були Петро Порошенко - 60%, Ігор Кононенко - 14,9%, Олег Гладковський (Свинарчук!) і Олег Зімін - по 9,9%, Катерина Ворушиліна та Сергій Ворушилін - по 2,6%, Олексій Порошенко - 0,006%, Юлія Гладковська - 0,000001%.
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Объясни, не понятно. Ты в этой новости увидела какой то из ряда вон зашквар? Бизнес, предприятия, работают, платят налоги, зубожилым идет субсидия....
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Міко - таких ЗЕБІЛІВ як ти здалеку видно - вони всюди пишуть про Пороха !
Що за триколором на можеш ховатись , сховався за польским прапором ???
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Тиждень тому суд прийняв рішення повернути Каломойському 7 млрд. грн. Це ж краща новина для тебе.
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Броуновское движение приспешников Св Питра.
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Путинская гидра душит Украину
А пособник Поцзедент-миротворец
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Где нацжены? В серой зоне защищают местных жителей?
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"Черная пятница" Кривом Роге: магазины атаковали любители больших скидок Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 7816
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Якщо в двох словах то все просто:
бубочка у останній візит до області тупнув ніжкою на губера і запитав - "ДОКОЛЄ?"
Той відповів "Єсть" і почав виконувати.
В хід пішла вся мразота від "Опозиційного блоку".
До речі - позачергова сесія, згідно регламенту, назначена на 3 грудня (вівторок), але губеру кожна година на рахунку.
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В Николаеве уже и воровать нечего а уроды эти всё беснуются ,вас не в отставку а в тюрягу надо отправлять !!! Бунт в облраді Миколаєва: депутати зламали двері до сесійної зали і винесли кабінку для голосування - Цензор.НЕТ 9075
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А Москаленко-божий одуванчик. Не при делах
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