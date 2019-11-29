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 Політика України
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Все про:Пашинський (303) суд (5726)

 "Ви думаєте, що зламаєте мене цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - Пашинський на суді. ВIДЕО

Сергій Пашинський заявив, що не збирається переховуватися від слідства, а також нагадав, що сам вийшов на контакт зі слідством, коли зі ЗМІ дізнався про відновлення розслідування.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

У своєму виступі в суді Сергій Пашинський наголосив, що він причетний до розбудови армії під час війни: ракетних програм, формування добровольчих батальйонів, ухвалення законів про нацбезпеку, а ця справа є складовою війни проти України.

Він зазначив, що проти нього в Росії порушено три кримінальні справи за активну проукраїнську позицію, а інцидент, під час якого він захищав свою дружину, використовують для того, щоб сфальсифікувати проти нього справу і незаконно кинути за ґрати.

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"Починаючи з підписання Януковичем Харківських угод, я завжди був у вирі подій нашої країни. Я був першим з високопосадовців, який поїхав захищати нашу Батьківщину під Слов’янськ і Краматорськ, і ми зупинили російську агресію", - наголосив він.

"Будучи головою комітету з нацбезпеки і оборони, я розбудовував нашу армію. Ми робили так, що можемо пишатися нашими Збройними Силами", - додав Пашинський.

"Я в російському санкційному списку. Про мене знімають в Росії купу фейкових фільмів", - сказав ексдепутат.

Пашинський також зазначив, що раніше справа розслідувалася максимально публічно і за результатами розслідування була закрита, але після зміни влади була "незаконно відновлена". Щойно Пашинський дізнався про це зі ЗМІ, то, за його словами, відразу ж сам повідомив слідству своє місцеперебування і всі контакти. Це, за його словами, доводить, що він не збирається переховуватися від слідства.

Коментуючи події 31 грудня 2016 року, Сергій Пашинський зазначив, що під час того інциденту став на захист своєї дружини, якій п’яний хуліган погрожував зґвалтуванням, і діяв у межах необхідної самооборони.

"Минуло вже три роки, я ніколи не ховався від слідства, пройшов усі слідчі дії", - підкреслив він, додавши, що заради об’єктивності журналісти були понятими під час слідчий дій.

"Справа була закрита у березні у законному порядку. Але, на жаль чи на щастя, змінилася влада і я дізнався зі ЗМІ, що постанова про закриття справи скасована", - сказав він.

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"Я сам прийшов у Печерський суд і сам отримав рішення про утримання мене під вартою. За ці два місяці зі мною провели лише одну слідчу дію", - сказав він.

Натомість, додав Сергій Пашинський, слідчі прийшли на квартиру його невістки і внучки і виламали там двері і стіни.

"Це не слідство. Це репресії і бандитизм", - наголосив він.

"Якщо ви думаєте, що я злякаюся цих недолугих, нашвидкуруч зліплених підозр - не з вашим щастям. Це не вийшло у Януковича і його оточення, у вас тим більше не вийде", - резюмував Сергій Пашинський, звертаючись до прокурорів.

"Ви думаєте, що ви мене зламаєте цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - резюмував Пашинський.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162509
 
   
 Топ коментарі
 
Та че там, всех, кто вышел на Майдан нужно сажать - за нарушение общественного порядка и за срыв йолки. Правильно, зелебобики?
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ваЗЕлин искренне не понимает почему падает рейтинг. Ведь он посадил военных и волонтёров, согласился платить пенсии бурятским жителям Дамбаса, отвёл войска, вернул регионалов, возобновил закупку электроэнергии у террористов и дружит с Хуйлом. Короче, сделал всё, чего хотели 73% - а рейтинг все равно падает...
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Бггг) земанкруты такие жалкие... даже ничего внятного чуваку предьявить не могут... это кодло эешакалов так бесится, что Порох им не по зубам))))
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він причетний до розбудови армії під час війни: ракетних програм, формування добровольчих батальйонів, ухвалення законів про нацбезпеку, а ця справа є складовою війни проти України.Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3162509 Це причина і замовлення )(уйла нашому Моніці. Що )(уйло що Моніка однаково ненавидять все українське і бачать Україну тільки в стойлі орди.
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мда, вата головного мозга - это серьезно
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Співчуваю. Виковирюй свою ватку через вуха.
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Охлос, ти вже розібралося і винесло вирок?
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Он же вор. Его множество раз обвиняли в воровстве. Особенно в Укроборонпроме. Зачем патриоты защищают его.
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Чому тоді судять за подію, по якій вже давно закриті справи? може не все так однозначно?
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Бред собачий - если вор (если), то надо по какой-то муйне левой судить?
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тому що..

патріоти низової ланки дуже піддатливі розводкам "бариг" на патріотизм" (((
особливо під час війни..

Тому Війна-"золотий час"..для бариг..Назва країни значення не має.
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Едет эта падла на бронированном мерсе, не понравился чел на улице, вышел, слово за слово, начал стрелять. Когда оно сидел в мерсе, ему никто и ни чем не угрожал, он могло просто ехать дальше...
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Украине нужно ввести суд присяжных, как в США! Чтобы народ выносил решения садить или оправдать! Хороший рецепт от не честных судей, которых у почти все судьи.
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Дорого коштує, не для наших злиднів. Та і присяжних куплять, як купляють депутатів сотнями оптом і вроздріб.
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Простой народ??? Ха-ха-ха. Это самая продажная часть населения.
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Суд присяжных работает так, что присяжные соглашаются на полную изоляцию на время суда и до них никто не имеет доступа! Их невозможно подкупить!
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думаю,для нас більш прийнятна виборність суддів(звичайно з кандидатів з юридичною освітою)...
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судьи все продажные и посмотри на их дома - это замки и их счета! Самые продажные судьи на планете в Украине!
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Суд присяжных не выгоден только преступникам!
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Пашинского должны судить за то, что он самый большой коррупционер в Украине!!!
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Ти вже розслідував? чому тоді судять за Хімікуса, на якому ніде штемпель ставити, але він громадянин, якому можна вірити більше ніж народному депутату?
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Ну не самый большой,но в топе точено.
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Сколько же здесь идиотов пасется! Если ДОЛЖНЫ, то почему не судят за ЭТО, хотя сейчас рукожопы из ГБР и прокуратуры, которые используют любой повод для понтов про борьбу с коррупцией, ничего Пашинскому такого не предъявляет?
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Тяжкие телесные есть?Есть.Подозреваемый Пашинский?Пашинский.Так чего тут думать?Пусть на нарах сидит,пока суд приговор не вынесет.Что за "детский сад",поруки,опекунство.
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Решения ЕСПЧ почитай по этому проводу. Или на Украину конвенция о правах человека уже не распространяется?
Выиграет Пашинский Европейский суд и заплатит Украина ему компенсацию из наших карманов. Как пить дать.
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От вас посадят без суда на много лет (у нас дела расследуются долгими годами), будете про нары там рассказывать. Уверен, что по всем этим высосанным из пальца, дурно пахнущим, делам никакие обвинительные акты в суд никто передавать не будет. По крайней мере в ближайшие годы. Потому вся их бредовость станет очевидной. Ну и мы же не Кацапия. ПОКА.
И люди должны "на нарах сидеть,пока суд приговор не вынесет"?
На Пашинского мне палевать, мудак он, скорее всего. Но истина и Закон дороже. Превращаемся потихоньку в *********-Лукашенковский отстой..
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"От вас посадят без суда на много лет." Спасибо Корсунский,сначала уж пусть лучше посадят вас.А на счет закона,так суд уже решил,продлить арест на два месяца.Тяжкие телесные никуда не спрячешь,и на поруки не возьмешь.Да еще и нанесенные при помощи огнестрельного оружия.Так,что пусть субчик посидит.Через два месяца опять суд решать будет.Все строго по закону.
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Бубочка патриота Пашинского злобно запреследовал!!!
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То есть ты радуешься до сих пор смертям на майдане и говоришь те кто убивал патриоты ?
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***** ты клоун! Новые подробности :Угрожал изнасиловать жену! Конченный ты Серёжа! Ты понял за что тебя взяли! А взяли тебя за винтовки
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ОНО говорит за остатки поломанной правоохранительной и судовой систем,а кто же её ломал,не он ли,со своими подельниками?
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Незламний Пашинський і його вірна подруга Чорновол - символи Революціі гідності!..В Лук"яніському СІЗО треба створити музей і здати ці символи на довічне зберігання...
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Сергій Пашинський наголосив, що він причетний до розбудови армії під час війни: ракетних програм, формування добровольчих батальйонів, ухвалення законів про нацбезпеку, а ця справа є складовою війни проти України.

важко навіть сказати..хто більше "приклався "до Врятування України від Агресора -Порошенко чи Пашинський...
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