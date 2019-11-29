 Кабмін оголосив новий конкурс на посаду глави Держкіно, - Бородянський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський.

"Позавчора рішенням Кабінету міністрів оголошений новий конкурс", - сказав Бородянський.

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук зазначив, якщо генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка не пройшла останній етап конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, оскаржуватиме результати конкурсу в суді, то держава обов'язково врахує рішення суду.

"Якщо буде судове рішення, що були якісь порушення, то відповідно, треба буде поновити права цієї людини, і від того, яким буде рішення суду, залежатиме те, як держава має на це реагувати. Ми не можемо передбачити, що саме буде написано у рішенні суду", - сказав він.

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Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.

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