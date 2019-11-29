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 Політика України
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Все про:Кабмін (3349) Держкіно (103) Бородянський Володимир (46) Сінькевич Юлія (8)

 Кабмін оголосив новий конкурс на посаду глави Держкіно, - Бородянський. ВIДЕО

Кабінет міністрів України 27 листопада ухвалив рішення про оголошення нового конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський.

"Позавчора рішенням Кабінету міністрів оголошений новий конкурс", - сказав Бородянський.

Перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук зазначив, якщо генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка не пройшла останній етап конкурсного відбору на посаду голови Держкіно, оскаржуватиме результати конкурсу в суді, то держава обов'язково врахує рішення суду.

"Якщо буде судове рішення, що були якісь порушення, то відповідно, треба буде поновити права цієї людини, і від того, яким буде рішення суду, залежатиме те, як держава має на це реагувати. Ми не можемо передбачити, що саме буде написано у рішенні суду", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сінькевич сильна кандидатка, яка заслуговує на посаду голови Держкіно - глава Нацагентства держслужби Стародубцев

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.

Читайте також: Це я запропонував Сінькевич брати участь у конкурсі на посаду глави Держкіно, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162508
 
 
 Топ коментарі
 
Ради того, чтоб не назначать, победившую на прошлом конкуре Синсевич, они организовывают новый конкурс! И того, когда учителям платить нечем...
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Какое Госкино ? "сваты" на 1+1 - это ваше кино , слабоумные .
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І тих конкурсів буде рівно стільки, скільки потрібно, щоб перемогла своя креатура. Бородянський-ливемір, як і вся зелена шобла. Навіщо всі ці фікцвї? Призначту Казаніна Степана з Кварталу, або Жидкова Валєру звідтам же і не витрачайте б'юджетні, тобто людські гроші.
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Так у вас там с Вечернего Квартала .что список закончился?
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Да просто у Вечернем Квартале творческий застой-не придумали над какими украинцами можно ещё посмеяться!!!!Ведь сериалы обсерушки: "сваты,родственники,пацаки,рагули..." уже приелись....вот и подбирают креативного главкино......
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Посади тепер можуть обіймати лише євреї і кацапи.
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Ради того, чтоб не назначать, победившую на прошлом конкуре Синсевич, они организовывают новый конкурс! И того, когда учителям платить нечем...
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монику заберите уже в госкино - куда угодно, тока не там де она сейчас.
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Какое Госкино ? "сваты" на 1+1 - это ваше кино , слабоумные .
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І тих конкурсів буде рівно стільки, скільки потрібно, щоб перемогла своя креатура. Бородянський-ливемір, як і вся зелена шобла. Навіщо всі ці фікцвї? Призначту Казаніна Степана з Кварталу, або Жидкова Валєру звідтам же і не витрачайте б'юджетні, тобто людські гроші.
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а що коміки і клоуни закінчилися? можна полякову, ласточкіна, ткача да і лисого-***** ще без посади!
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Виграє Кошєвой чи Фьодор Добронравов?
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Це вже стало традицією у клоунів, якщо перемагає не промосковський кварталівець чи екс-регіонал то на останньому етапі переможця зрізують.

Так само відбулось і з конкурсом на посаду директора етнополітики і свободи совісті. Там проходив Андрій Юраш, на всіх етапах конкурсу набирав найбільшу кількість балів і йому на всіх етапах програвав Юрій Решетніков.

"Характеристики обоим можно дать очень кратко: Юраш сыграл не слишком заметную для широкой публики, но весьма существенную роль "прораба Томоса", а Решетникова называют близким к УПЦ Московского патриархата, а самые откровенные - креатурой Новинского".
Саме тому, що Юраш багато зробив для отримання Томосу перед останнім етапом конкурсу - співбесідою - раптово входить до складу комісії голова парії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і за співбесіду ставить Юрашу 0,5 балів. Юрашу путінські шестірки Відомстили за Томос.
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