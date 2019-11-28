 Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування, пролетівши понад 250 км. ВIДЕО

Про це повідомив генеральний конструктор ДККБ "ПРОМІНЬ" Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.
"Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту і висоті. Тобто, можна сказати, що сьогодні було завершено розробку літального апарату із заданими характеристиками", - сказав Коростельов.
За його словами, наступний етап випробувань буде спрямовано на бойові характеристики ракети.
Маса ракети Р-360 - 870 кг, маса її бойової частини - 150 кг, дальність пуску - до 280 км, висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Швидкість ракети - близько 900 км/год.
Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто, повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек. Комплекс може перебувати на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.
2. Приемка будет после расхерачивания третьей силой захваченный наших вышек под Одессой.
2) заявленные 250 км могут быть увеличены до 350 км;
3) в этом году в Саудовской Аравии, должны состояться стрельбы "Гром-2", (и вот она как раз летит на 500 км)
но так как Украина не является подписантом ДРСМД...для своей армии она может создавать ракеты любой дальности
для Саудитов мы делаем "Гром-2" в 250 км (потому что экспортные ограничения), а для себя мы делаем 500 км, но можем и больше..
хотя пока страной правит Зеленая Шмаркля можно ожидать чего хочешь
хотя Германия, Венгрия, Италия и еще куча маленьких стран, очень сильно против..
потому что, за Газпромовские доллары, Пукин покупает политиков и целые партии в этих странах.. а благодаря американскому зонтику, мы сейчас создаем свой ракетный щит..
такова реальность..
следующая стадия: стрельбы ракеты с использованием БЧ (боевой части) и разными видами БЧ..
Это знаменательный день для КБ "Луч" и для нашей Армии!..
Слава Украине!
Отдельный Респектище Пастору и Пороху!!!
К тому же чертежи и вся документация по ней уже в рашке...., или скоро передадут...
не сомневаюсь даже....
бсв и мерс ваще в мацве больше чем в германии
но выпускають только камазы и калины
лего
а сами шо??
Чем больше в Украине современного ракетного вооружения, тем больше вероятность, что агрессор не сунется, соизмеряя свои потери.
Жаль ЯО лишились, эффект сдерживания колоссальный.
Кроме бла-бла-бла от генштаба раисси больше о тех успешных щапусках никто не вспоминал.
это где земля кривая???
или на днях?
кагда ды2 разобрала их пво на гамно???
единственное шо умеют кацапы - в танки играть WOT, там они герои
Если сами не поддержим наши высокие технологии, никто не поддержит.
А как она наводится то? Рашка славится высерами радиобестолковой промышленности, но понятно что у нас не смогли бы сделать такую головку шоб Рашка не смогла бы ее "заслепить".
Там ведь угрохали на порядок больше бабла в РЭБ-ы.
Это как лазер - вы тратьте миллиарды на разработку, а мы просто покрасим ракеты свои в зеркальный цвет.
Так что - добре шо зробили, но не верится что они будут серьезно угрожать Рашке.
ну да, лазерно-квадратно-горизонтным способом.
Первый вопрос - А кто их запускать будет?
У Рашки доктрина нападения изменилась = могут применить ЯО даже по стране, которая типо напала, ну вот как 3млн.-ная Финляндия напала на мирный совочек.
А мировое "сообщество" сделает вот так:
и ОТРК нужно+ ядерное восстанавливать.
так и будет.
Похоже нам вешали лапшу.