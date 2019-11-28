 Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування, пролетівши понад 250 км. ВIДЕО

Про це повідомив генеральний конструктор ДККБ "ПРОМІНЬ" Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

"Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту і висоті. Тобто, можна сказати, що сьогодні було завершено розробку літального апарату із заданими характеристиками", - сказав Коростельов.

За його словами, наступний етап випробувань буде спрямовано на бойові характеристики ракети.





Маса ракети Р-360 - 870 кг, маса її бойової частини - 150 кг, дальність пуску - до 280 км, висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Швидкість ракети - близько 900 км/год.

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Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто, повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек. Комплекс може перебувати на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.