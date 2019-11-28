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 Росія і Китай не є ворогами НАТО, наш ворог - тероризм, - Макрон. ВIДЕО

Президент Франції Еммануель Макрон не вважає Росію ворогом і закликав НАТО до тіснішої взаємодії з РФ.

Про це Макрон заявив у четвер, 28 листопада, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Чи є Росія нашим ворогом? Я так не вважаю", - заявив президент Франції, додавши, що спільним ворогом НАТО є тероризм. Макрон наголосив, що хоче створити "нову архітектуру довіри та безпеки в Європі", а це передбачає тісніше залучення Росії.

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Він також закликав європейські країни-члени НАТО взяти участь у переговорах з Росією та США щодо нового договору про ядерне роззброєння. "Йдеться про безпеку Європи (…) Ми не можемо бути задоволені двосторонніми угодами", - наголосив Макрон.

Французький президент також підтвердив, що написав листа російському колезі Володимиру Путіну, в якому, згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про розгляд пропозиції Росії щодо мораторію на розміщення ядерної зброї середньої дальності в Європі Він переслав цей лист усім партнерам по НАТО, запевнив Макрон.

Щодо своїх слів про "смерть мозку НАТО", які він сказав раніше в інтерв'ю британському виданню The Economist, Макрон зазначив, що вважає їх "сигналом для пробудження". З огляду на поточні виклики в політиці безпеки було б "безвідповідально", якби військовий союз й надалі зосереджувався виключно на своєму фінансуванні та технічних питаннях, наголосив президент Франції.

"Справжній союз заснований на діях, а не на словах", - сказав Макрон. Він закликав зокрема до "більшої участі союзників" у операції Франції проти джихадистів в африканському регіоні Сахель, де зараз перебувають 4,5 тисячі французьких солдатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162438
 
 
 Топ коментарі
 
В очередной раз из-за позиции ссыкливой и продажной франции может начаться война.
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каких только идиотов не выбирают в президенты... эпидемия среди избирателей, что ли ...
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Тупой макаронник, терроризм и Раша одно и тоже. Ничему вас вторая мировая не научила что там первые очко расставили, что тут
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Речь идёт о влиятельном политике, а не о клоунах, если вы не поняли, то уточняю...
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да, жабожоры, наполеон в гробу переворачивается от таких заяв.
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паРаша и есть терроризм, а м.крона опустили "жжелетками".
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Лягушатникам не привыкать, во Вторую Мировую булки сами раздвинули и героически сдались Гитлеру без боя.
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Теперь непонятно, а что Франция, вообще, делает в нормандском формате? Дружит с Россией? Похоже, да.
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А нам не цікава думка шмакрона, не французький ж літак збили терористичні російські війська, нам цікава думка президента Нідерландів з приводу терористичної Росії.
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А ЧТО СКАЖЕТ МАКРОН КОГДА РАШКУ ПРИЗНАЮТ СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА?
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...мальчик сильно романтичен...видать не рассказали ему в детстве, как руцке казаки по елисеям гуляли...они смогут и повторить...
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"Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", - заявил президент Франции, добавив, что общим врагом НАТО является терроризм-французский да....еп-дай ответ - "является ли рабсея главным спонсором мирового терроризма?кто есть спонсором терроризма в Грузии.Украине,Молдави,Сирии???
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Так руснявые и есть террористы ! Макроныч с ума выжил ?
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Пожелаю тебе побольше дипломатичности в определениях, тогда, возможно, привыкшему к европейской цивилизации, президенту Макрону, захочется воспринять наше с тобой мнение. Но лично я думаю, что во Франции все прекрасно понимают, но так для них сейчас надо, а Украина, наверное, в расчеты французкой стороны не идет..
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«Кто президент Франции - я или Макрон? Пусть он наведет порядок. Если ему кто-то мешает из подчиненных (Путин делает паузу и хлопает рукой по подлокотнику кресла - прим. ВЗГЛЯД) - поставь на место! Или поменяй», - сказал президент России, отвечая на вопрос о проблемах в администрации Макрона.
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""... Я так не считаю", - заявил президент Франции, добавив, что общим врагом НАТО является терроризм." (а не РФ). Т.е. надо так понимать, что, если международные судебные органы признают РФ спонсором терроризма, то это ничего не значит для позиции Франции и президент Макрон готов на это закрыть глаза (СВОИ, имеется ввиду, а не терроризма)? И вообще, не думает ли президент Иакрон, что пришло время пересмотреть позиции "ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ (по-французки) по пунктам и переписать наново, ознакомив с ними мировую общественность официально? А как в контексте сотрудничества с РФ в сфере безопасности вписывается теза "расейский террор, как средство продолжения политики"? Зная то, что "с расеей можно решить вопрос только в том случае, если решение будет продикторано путиным или НИКАК", то как предполагается жить - НЕ -тужить? Если, конечно, ув. президент Макрон не занимается самообманом, исходя из позиции "якось воно буде", то весь исторический опыт, заключенный в том числе и в высказываниях Бисмарка, Черчилля и мн. др говорит о том, что РАВНОПРАВНОЕ сотрудничество с РФ в принципе НЕ возможно, т.к. эти стороны принадлежат к РАЗНЫМ цивилизациям!!!
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Борец с терроризмом мля.Макрон,ты хоч одного заборол?
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В мае 2017 года шесть российских писателей написали открытое письмо французскому президенту Эммануэлю Макронус просьбой помиловать Карлоса. В числе подписавшихся -Александр Проханов, Игорь Молотов,Герман Садулаев, Исраэль Шамиль, Андрей Рудалев и Сергей Петров. К августу число подписантов составило 20 человек. Письмо осталось без реакции со стороны французского правительства и общественных деятелей.
В марте 2018 года, после того как суд оставил приговор без изменений, Ильич Рамирес Санчес обратился с просьбой к Владимиру Путину, чтобы он повлиял на его освобождение. В частности, Карлос попросил дать ему российское гражданство, чтобы обменять его на шпиона. Россия и Китай не являются врагами НАТО, наш враг - терроризм, - Макрон - Цензор.НЕТ 4106
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Как такую чушь можно нести??? Путин завербовал придурка!
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он говорит словами Путина. Путин запудрил дурику мозг! Это капец!Россия и Китай не являются врагами НАТО, наш враг - терроризм, - Макрон - Цензор.НЕТ 3052
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Это говорит представитель страны которая типа сопротивлялась гитлеру 40 дней. И этот гавнюк будет учить нас кому верить. *****, нация миньетчиков.
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Да, оптимистичные заявления на фоне подготовки к норм. саммиту...
Дурачок зеленский, который туда рвется, будет в окружении людей, которым россия не враг, а друг, и которые плевали на Украину, ну и путин до купы, акула, который уделает его как мальчика.
Мне кажется, лучше сидел бы он дома - целее был бы и он, и мы.
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И это чмо будет проводить для нас нормандскую встречу?)))
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Вот с какими педиками стремится встретиться Зеля.
Арабомарсельскую народную республику некрофилу макрону в задницу...
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гнилой Макрон продался, дифирамбы поет террористу путину. На подсосе он стал у кремля и газпрома. Да желтые жилеты сделали свое дело, спецоперация кремля прошла успешно.
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Дебил, рашка - это и есть государство-террорист!!! Если ваш враг терроризм, то и рашка ваш враг тоже!
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И в такой евросоюз мы хотим? Да я срать на одном поле с этим геем не сяду!
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Продажные чинуши,европа и фуфло макрон... газпромовские деньги делают свое дело. ЕС Украине не нужен..ЕС это фуфло полное. Нужно добиваться власти и договорится США сделать Украину союзником в не Нато.
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Що тут такого дивного, вже ж всі зрозуміли, що проходить 100 років і нічого не змінюється, народи ті ж самі остаються. Перед 2-ю світовою , як і перед 1 -ю росія і німетчина дуже добра ладили і дружили, хоча точили ножі, кожна сторона на іншу, зараз теж німетчина і росія типу дружать, хоча кожна будує свої таємні плани, франція понтується, як і раніше, одна японія сидить тихо і є виключення, яке підтверджує загальне правило, хоча хто їх там знає, самураїв
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