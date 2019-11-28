 Росія і Китай не є ворогами НАТО, наш ворог - тероризм, - Макрон. ВIДЕО

Про це Макрон заявив у четвер, 28 листопада, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Чи є Росія нашим ворогом? Я так не вважаю", - заявив президент Франції, додавши, що спільним ворогом НАТО є тероризм. Макрон наголосив, що хоче створити "нову архітектуру довіри та безпеки в Європі", а це передбачає тісніше залучення Росії.

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Він також закликав європейські країни-члени НАТО взяти участь у переговорах з Росією та США щодо нового договору про ядерне роззброєння. "Йдеться про безпеку Європи (…) Ми не можемо бути задоволені двосторонніми угодами", - наголосив Макрон.

Французький президент також підтвердив, що написав листа російському колезі Володимиру Путіну, в якому, згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про розгляд пропозиції Росії щодо мораторію на розміщення ядерної зброї середньої дальності в Європі Він переслав цей лист усім партнерам по НАТО, запевнив Макрон.

Щодо своїх слів про "смерть мозку НАТО", які він сказав раніше в інтерв'ю британському виданню The Economist, Макрон зазначив, що вважає їх "сигналом для пробудження". З огляду на поточні виклики в політиці безпеки було б "безвідповідально", якби військовий союз й надалі зосереджувався виключно на своєму фінансуванні та технічних питаннях, наголосив президент Франції.

"Справжній союз заснований на діях, а не на словах", - сказав Макрон. Він закликав зокрема до "більшої участі союзників" у операції Франції проти джихадистів в африканському регіоні Сахель, де зараз перебувають 4,5 тисячі французьких солдатів.