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 "Ми митниця - нам все можна!" - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До Росії незаконно поставляли одяг, взуття, косметику, запчастини до автомобілів та інші товари.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"У службових приміщеннях митниці вилучено понад 137 тис. грн., 87 тис. російських рублів, 760 доларів США, 60 євро, а також службову документацію та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

Слідчі змогли встановити виконавців і пособників незаконної схеми.

"Вилучено і спрямовано на експертну оцінку швейну продукцію, взуття, автозапчастини, косметику і багато іншого товару, який планували відправити на російський ринок", - додали в МВС.

Провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Винним загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Ми митниця - нам все можна! - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах 01

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Ми митниця - нам все можна! - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах 02
Ми митниця - нам все можна! - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах 03
Ми митниця - нам все можна! - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах 04
Ми митниця - нам все можна! - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162435
 
   
 Топ коментарі
 
Это особо крупные размеры? Судя по размерам, крупная рыба превратилась в тюльку. Вот за попытку слить страну за 100 млрд никто не шевелится.
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Зелёная хунта, хватит прессовать патриотов! Таможенников нельзя лишать куска хлеба, а то путен нападе!
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Вот это особо крупные. Ржу не могу
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Зелёная хунта, хватит прессовать патриотов! Таможенников нельзя лишать куска хлеба, а то путен нападе!
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Это мелкие патриоты . Крупнее сидят на линии ордло . А ещё крупнее - работают в обход
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Это особо крупные размеры? Судя по размерам, крупная рыба превратилась в тюльку. Вот за попытку слить страну за 100 млрд никто не шевелится.
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Тем более, что вывозят произведенное в Украине. Почему не выпустить? По хорошему экспортер еще и возврат НДС должен получить (ну это наверно тока для Бени).
Сраный совок, как при Кравчуке. Еще тогда надо было разрешить все вывозить, а ни фуя - все лицензировали и квотировали. В результате свое производство убили.
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Вывозят барахло с Барабашки. Да и пусть везут. Людям работа и деньги будут. А кацапы пусть в харьковском адидасе ходят. Или это товары двойного назначения?
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Удивило - автозапчасти . Наверно , кацапы привыкли ездить на хороших европейских авто , а запчасти к ним , видать , идут не из Китая . Таки мабуть санкции действуют , раз контрабандой провозят запчасти с Европы . На китайские вазы - лады - жигули - , в тольятти уже лет 10 возят комплектующие с Китая . "Ми митниця - нам все можна!" - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах - Цензор.НЕТ 6498
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ЗЕленое быдло и так схавает)))))
Ци таможенники лично сабирали грошики для Парашенки!!!)))))))))))
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Ничего нельзя исключать, Дрищ Венерович, ведь окружением Порошенко было разработано и задействовано тысячи схем личной наживы, а ниточки (грошики) могут вести и к самому королю мошенников - Порошенко.
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Китайцы что-то такое знают....
И пули дарма не витрачають = счет приходит родственникам коррупционера - оплати-ка, пулю ты-ка.
Родственники(бомжи) радостно оплачивают, трясясь чтобы не присоединиться к незадачливому бывшему чинуше. Вот как надо..... и тут я проснулся "Мы таможня - нам все можно!" - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 9171
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Не забирайте у людей коррупцию, ведь это последнее что у них осталось! "Мы таможня - нам все можно!" - в Гоптовке таможенников поймали на контрабанде в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 8830
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Я так понял, что погрснцы с таможней не поделили куш. Те их и слили....
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єто далековато от территории г. Сивохи, поєтому и порядка нет
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когда на нары пойдет финансовый аферист ИВ обворовавший на миллиарды этот мудрый нарИд?
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ААААААААААААААа. 760 долларов и 60 евро ))). Особо крупные размеры ))). Зелебобикам уже внаглую испражняются на голову, а зелебобики, вытираясь, аплодируют ))).
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а вам приятно, что при порохе больше брали, да?
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зебіли мріяли про з/п 4000 дол, але отримали болт, тому для них це "особливо великі" розміри
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Кстати, "Беня" высрал шо не нарушил - имеет 3(ну да) гражданства.
Грит - у нас законодательство запрещает иметь два гражданства, а вот три(?) - мона.

Я думаю.... че, ты секунда-в-секунду получил одновременно гр-тво Кипра и Израиля?..... вот же хитрый поц то...
Ну, чтобы проскочить два гражданства(низзя) - сразу на три? Хорошо шо он не православный, а то бы мы уже пропали(ищет "кравчучку")
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Прекращай бухать. Паузу сделай. На трезвый ум и мысли, и словосочетания ложатся лучше.
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не, Беня в видео высрал это.
Я Шапошникова смотрел - подпишись там, он ненавидит как Петка, так и Зелю = как и я.
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С миру по нитке, как могли собирали на проект "Стена"
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Да это просто какой-то позор! На любой таможне в день проходит через карманы "стражей границы" не меньше миллиона гривень, а если повезет, то еще и штук 20-30 зелени. А тут какие-то жалкие гривни...
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Ничего до конца года кловун сказал шо контрабанде на таможне конец. да да кловун именно так и сказал - до конца года победим контрабанду!! Сколько там ещё осталось какой то месячишко до побьеды..
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Мы таможня - нам все можно!
- Без ответа не скучай - по ****** получай!
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особо крупные размеры? "Ми митниця - нам все можна!" - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах - Цензор.НЕТ 9537
да учителя такую суму меньше чем за 2 месяца заработают.
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Подгоранием срак зрадунов удовлетворен,ети тисячи за месяци превращаются в миллиони,хороший знак для других постов
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это палытические репрессии. напасть на мыролюбно отреформированную вальцманатом таможню.
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Перевір свої труселя: там Порошенко ще не насрав?
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Я б зміг зрозуміти митників, якщо б ьам було 59 Євро, але 60 це повний "піпєц"😜
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Вот это успех!!
Убили контрабанду на корню
Сколько человек проводили эту СПЕЦОПЕРАЦИЮ?!
Их однодневная зарплата в сумме
раз в десять больше конфиската
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... подло , из-за угла и внезапно ... . . Интересно только чем это ( надеюсь , что не спектакль ) - закончится ... .
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Мелких мышей то ловить могут, а слабО взять за задницу мафиозных крыс грабящих треть столетия Украину!??
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То что они взяли ,это внеплановый нал от пересекающих границу ордынцев и украинцев на жигулях.Так сказать внеплановые доходы.Кто Сало,кто водку вёз и откупался.Плановые контрабандисты едут полями в определённые окна и эшелонами в десятки машин.Этих никто не трогает .Суммы другие и на границе не светятся ,а платятся внутри страны.
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