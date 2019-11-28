 "Ми митниця - нам все можна!" - в Гоптівці митників упіймали на контрабанді в особливо великих розмірах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
"У службових приміщеннях митниці вилучено понад 137 тис. грн., 87 тис. російських рублів, 760 доларів США, 60 євро, а також службову документацію та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінального провадження", - сказано в повідомленні.
Слідчі змогли встановити виконавців і пособників незаконної схеми.
"Вилучено і спрямовано на експертну оцінку швейну продукцію, взуття, автозапчастини, косметику і багато іншого товару, який планували відправити на російський ринок", - додали в МВС.
Провадження розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Винним загрожує від 5 до 8 років за ґратами.
Сраный совок, как при Кравчуке. Еще тогда надо было разрешить все вывозить, а ни фуя - все лицензировали и квотировали. В результате свое производство убили.
Ци таможенники лично сабирали грошики для Парашенки!!!)))))))))))
И пули дарма не витрачають = счет приходит родственникам коррупционера - оплати-ка, пулю ты-ка.
Родственники(бомжи) радостно оплачивают, трясясь чтобы не присоединиться к незадачливому бывшему чинуше. Вот как надо..... и тут я проснулся
Грит - у нас законодательство запрещает иметь два гражданства, а вот три(?) - мона.
Я думаю.... че, ты секунда-в-секунду получил одновременно гр-тво Кипра и Израиля?..... вот же хитрый поц то...
Ну, чтобы проскочить два гражданства(низзя) - сразу на три? Хорошо шо он не православный, а то бы мы уже пропали(ищет "кравчучку")
Я Шапошникова смотрел - подпишись там, он ненавидит как Петка, так и Зелю = как и я.
- Без ответа не скучай - по ****** получай!
да учителя такую суму меньше чем за 2 месяца заработают.
Убили контрабанду на корню
Сколько человек проводили эту СПЕЦОПЕРАЦИЮ?!
Их однодневная зарплата в сумме
раз в десять больше конфиската