EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  24257  241
Все про:суд (5720) прокурор (388) Марченко Дмитро (15) Карась Євген (14)

 "Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука!", - перепалка з прокурорами після суду над Марченком. ВIДЕО

Активісти дуже емоційно відреагували на залишення під вартою генерала Дмитра Марченка. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив генерал-майора Марченка під вартою, зменшивши заставу до 20 млн грн. ВIДЕО

Присутні на засіданні Київського апеляційного суду у справі генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, заарештованого у "справі бронежилетів", зустріли рішення суду про залишення Марченка під вартою криками "Ганьба!" і "Волю Марченку".

Після засідання суду, кілька активістів, зокрема глава С14 Євген Карась, дуже емоційно поспілкувалися з прокурорами, які ведуть справи Марченка: Саєнком та Середою.

Активісти назвали прокурорів "сепарами" і "колаборантами".

"Він (Марченко. - Ред.) живе в орендованій квартирі. Його садять, бо конкуруюче угруповання, яке крало мільйони на харчуванні, садить Марченка. Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука! Ти ж, знаєш, що це замовна справа, що судять героя. Ви, якщо Марченка посадите, вас військовий трибунал судитиме. що ви відпрацьовуєте, одумайтеся, захворійте, зваліть з цієї справи. Вас будуть розглядати як ворогів української державності", - кричали активісти прокурорам.

Раніше апеляційний суд залишив генерал-майора Марченка під вартою, зменшивши заставу до 20 млн грн.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3162345
 
   
 Топ коментарі
 
"Когда уходят герои, на арену выходят клоуны." - Генрих Гейне

В нашем случае мерзкие зеленые...
 показати весь коментар
 
про шакалов зеленского.....
"Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!", - перепалка с прокурорами после суда над Марченко - Цензор.НЕТ 4742
 показати весь коментар
 
Borislav Bereza разом з Євгенієм Жуковим та 3 іншими особами.
32 хв. ·

На первой фотке судьи Апелляционного суда, которые превратили суд в судилище и решили, что боевой офицер, который защищал Украину и не скрывается от следствия, должен сидеть в СИЗО. И то, что проведена экспертиза бронежилетов, которая показала, что обвинение ложно, и то, что Труба фактически сфабриковал дело против генерала Марченко, понятно всем нам, кроме самих судей. Не учли они и то, что боевые офицеры, Герои Украины, народные депутаты и публичные люди готовы взять Марченко на поруки, а так же гарантировать, что он не скроется и будет сотрудничать со следствием. Они просто плюнули на это. А на нижней фотографии два щегла из ГПУ, которые путаясь зачитывали обвинение и рассказывали про "обшУкі". Если завтра будет война, то эти щеглы Украину будут защищать традиционно по-прокурорски - забаррикадировавшись у себя в ГПУ. По их повадкам видно.
Ни первые, ни вторые не поняли, что если к ним приходят реальные легенды войны против России, Герои Украины и обладатели орденов за мужество, которых наградили за боевые заслуги и победы, то эти люди своими словом и честью гарантируют выполнение взятых на себя обязательств. А может все они поняли, но им просто позвонили и сказали, какое решение надо принять? Очень похоже. Видимо история судьи Киреева этих судей и прокуроров так ничему и не научила.
Мы сегодня мы наблюдаем продолжение технологии деморализации армии, когда боевые офицеры видят отношение к себе и своим побратимам. После суда один из офицеров сказал: - Я пришел сюда надеясь на справедливость и честное судейство. Ухожу не веря в них.
Генерала Марченко суд сегодня не отдал на поруки под обязательства:
1. Легендарного бывшего командира 95 бригады, Героя Украины, нардепа Михаила Забродского.
2. Героя Донецкого аэропорта, офицера 79-ой, начальника патрульной полиции Украины Евгения Жукова.
3. Полного рыцаря ордена Богдана Хмельницкого, комбрига 95, Максима Миргородского (позывной Майк)
4. Боевого офицера, выходца 79-ой, полковника Семена Колейника.
5. Меня и Алексея Мочанова.
6. Народного депутата 7,8,9 созыва Марии Ионовой.
Если этот список не вызывает доверия суда, то каких еще им поручителей надо? В любом случае мы понимаем, что этот бой мы проиграли, но битву мы проиграть не имеем право. И это не только о судах. Это уже про всю Украину. Честное судейство в Украине для меня сегодня умерло. Этих уже не переделать. Значит помочь может только полная очистка. И эта власть заниматься чисткой судов не будет. Нет смысла. Она просто взяла их под контроль, как это делали все предыдущие власти. А мы сегодня увидели управляемое правосудие в действии. Тьфу!

"Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!", - перепалка с прокурорами после суда над Марченко - Цензор.НЕТ 4855

"Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!", - перепалка с прокурорами после суда над Марченко - Цензор.НЕТ 839
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А за що вас, так званих правоохоронців, насправді мусорів (в тому числі чикістів, прокурвів та "суддів"), поважати? З те, що ви скоти в уніформі з ксивами під дахом спеціальних законів?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Паркетные генералы? Их у нас больше чем в армиях США и Китая.
 показати весь коментар
 
Вобще-то он защитник ДАПа.

А вот таких, как ты, пидаров-уклонистов у нас действительно много.
 показати весь коментар
 
 
видно,что люди честные и патриоты Украины
 показати весь коментар
 
 
ПУСТЬ ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ СЛУШАЮТ,ЧТО ИХ ЖДЕТ !!!!!!!! ДО МАЯ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ РАЗДЕРУТ НА ЛОСКУТКИ !!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Прям справжний еуропэец, не то что дикие варвары
 показати весь коментар
 
мразота прокурорська зелена. Вляглись зручно під зелену плісняву... Дивіться, виродки, доскачетесь. Зметуть, і втікти не дадуть, спалять як відьом на центральній площі !!!
 показати весь коментар
 
 
А никого не смущает, что из-за левых бронежилетов могли погибать наши ребята?
 показати весь коментар
 
 
бронежилети признані пригідними і надійними.
 показати весь коментар
 
 
Твои "ребята" по кабакам, ночным клубам и борделям вышивают, фронта они и не нюхали.
 показати весь коментар
 
 
ЗеБилы сраные, до выборов вы не знали, что так будет? Странно.
Достаточно было опусов портнова из за поребрика, из обосРахи почитать, лукаш и все ватное, малоросско-хахлятское окружение зеЛеной сопли.
Но вам, мудакам, все заслепила ненависть к настоящему Украинскому Перзиденту, к Порошенко. Заслепила из-за вашей тупости, необразованности, из-за того, что вы готовы были жрать без разбору и рашистскую, антиукраинскую пропаганду и вранье местных идиотов.
Теперь ОПГ капитулянтов, запроданцiв и просто рашистских консерв и подстилок, ОПГ антиукраинской шоблы у власти, это не "режим Порошенко", эти упыри работают нагло, нахраписто. И выхода, кажись, уже нет...
 показати весь коментар
 
 
Если зелень с трубой перегнёт палку то без трупов по моему дело не кончится ....просто эта шобла не воевавшая так ни хрена и не поняла с кем имеет дело...А хотелось бы чтоб дело завершилось справедливо
 показати весь коментар
 
 
Провоцируют гражданскую войну рускамирские суки и верещат при этом, что это делают патриоты, которые кровь за Украину проливали. "Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука!", - перепалка з прокурорами після суду над Марченком - Цензор.НЕТ 9980
 показати весь коментар
 
 
Этим "активистам" за языком следить надо
 показати весь коментар
 
 
яка мерзенна зелена потолоч... і стільки народу голосувало за це.... цю ганьбу і зраду нам довго не пробачать наші потомки.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Майором он, м.б. был и неплохим. Но у генерал-майора другие масштабы шмейкерства. Я не видел ещё ни одного "святого" бесквартирного "нищего" генерала.
 показати весь коментар
 
как ни обидно, но на пятый год войны в Украине рулят прокацапские силы
 показати весь коментар
 
 
Членососи з С 14 всюди там де їм бабки заплатять!!!
 показати весь коментар
 
 
скоро 30 ноября и елка и выходные ...интересно мусаров уже свозят в Киев с разных областей ????
 показати весь коментар
 
а шо будет ? Нэвжэ патриотычни патриоты в количестве пары тыщ выйдут денюжку соевую зарабатывать ?
 показати весь коментар
 
я ни *** не понял....експертиза ведь признала броники годными и вынесли заключение на сей счет - что за *****????
 показати весь коментар
 
Самые опасные противники кремля - воины Украины. Вот их кремль и давит. Чего тут непонятного-то?
 показати весь коментар
 
Да уж, уровень культуры зашкаливает. Хорошо хоть говном не кидались. Европа на это все смотрит и думает - это папуасы а не европейцы.
 показати весь коментар
 
 
За мат осуждаю, быдлятство так и выпирает наружу.
 показати весь коментар
 
 
Народ Зеленского и Коломойского только ему и служит.
Он приходить украсть, разрушить, обмануть.
 показати весь коментар
 
оказывется 3,14дарасы в прокуратуре не только при каГтавом у@бке Уцике были, они там присутствуют в 90% случаев и при недо#бке рябой шапке!
 показати весь коментар
 
 
На Марченка прийшло замовлення з ОП чмиря зеленого. Чмирь з Бодєю серуть, що за Марченком люди підуть і будуть всі вони скакати, як зайці у різні боки. Але в середовищі офіцерів все одно знайдеться гідна людина. Хочаб хтось з тих, хто зараз прийшов на його підтримку.
Якщо люди зберуться, візьмуть Лук'янівку штурмом і визволять генерала, то я не здивуюсь. І фіг хоч одна падла в них вистрелить. Може це було б і добре.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору